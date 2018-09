Sword Legacy Omen teszt

A populáris kultúrában Artúr király alakja sokak által ismert, még, ha a legendája csak darabosan is. Az ő nevéhez kötik a Szent Grált, az Excaliburt, Merlint, a Kerek Asztal Lovagjait, azok közül is kiemelve Lancelotot, pedig a varázsló bácsi és a legendás kard már korábban is megjelent méghozzá Artúr állítólagos apjánál. És még azt mondják, hogy a videojátékok csak butítanak.

Sword Legacy Omen , mai játékunk, az Artúr király mítosz előtörténetét óhajtja bemutatni, Uther Pendragon-nal a főszerepben. A történetvezetés átejtő, meg sincs említve sehol Artúr neve, így, mikor találkozunk Merlinnel még nem kérdőjelezzük meg a történet természetét, és azt hisszük, hogy ez minden bizonnyal a szóban forgó király sztorijának egy feldolgozása. Csak azután rohanunk legjobb barátnőnkhöz, Wikihez, miután a játék közepére sem akar megjelenni Artúr, de Uther vezeték, és az Excalibur teljes neve viszont igen., minden esetre íme a zanzásított verzió az egyértelmű befejezést mellőzve. Britannia Wessex provinciája megtámadja Merciát; ezt vagy Kenten át vagy hajókkal a tenger felől teszik nincs tisztázva. Az uralkodó, Lord Leof, meghal, lánya, Igrane, pedig fogságba esik, Uther és Merlin minden igyekezete ellenére. A pároshoz csatlakozik Uther apródja, Duanne és egy bebörtönzött tolvaj, Gwen is, hogy együtt járják körbe Britanniát szövetségesek után kutatva, miközben helyi problémákkal küzdenek meg.

A flopi lemez is mutatja, hogy ez bizony még a sötét kor.

Egy körökre osztott stratégiával van dolgunk, szerepjátékos elemekkel megspékelve. A történetvezetést meg-megszakítják felderítős részek; ilyenkor pályákat jár be a nagyobb csapatunkból kiválasztottfő, jegyzeteket gyűjtenek össze, melyek színesítik a sztorit, zsákmányra tesznek szert, és ellenséges erőkkel küzdenek meg. Ha épp nem egy bizonyos pályát járnak be, akkor kompániánk Britannia térképén halad pontról pontra, provinciáról provinciára, táborhelyek érintésével., bár egy adott alkalommal, mint ahogy már fent említettem, csak négyet vihetünk egyszerre egy pályára. A már felsorolt négy karakter mellett csatlakozni fog hozzánk egy pap, egy barbár, egy íjász és egy kovács. Mindenki sajátos képességekkel van felvértezve, így nem lesz könnyű egy tökéletes kombinációt kialakítani, legtöbb esetben játékstílustól fog az összeállítás függeni, bár nekem mindegyik felállásomban benne szerepelt a pap a gyógyítása miatt, illetve az íjász, aki nagy hatásfokkal tör szét hordókat (erről később).

Most Merlin a narrátorra utal? Ennyit a negyedik falról.

Mindegyik karakterünknek vannak tulajdonságai: test, támadás, védekezés, akaraterő, akció, hatékonyság, ellenállás és kritikus csapás esélye. A test határozza meg az életpont mennyiségét, a támadás és a védekezés az adott és kapott találatok esélyét és erejét. Az akaraterő egy elhasználható pontmennyiség, melyből, ha egyet "elfogyaszt" emberünk, akkor a következő körig kap +2 támadást, védekezést és akciót. Az akaraterő kritikus találat elszenvedése, illetve csapattárs elesése után is fogy, és, ha leesik nullára, akkor megeshet, hogy következő körben pánikot kap a szóban forgó karakter, és kimarad a körből. Visszatölteni ellenségek megölésével, táborhelyeken való pihivel, illetve speciális képességekkel lehet.Az akciópontok (AP) mennyisége egy karakter cselekvésének tartamát mutatja. Az akciók, mint a támadás, különleges képesség használata, mozgás, vagy az éberség (Overwatch: bizonyos irányba történő őrt állás; ha belép egy ellenség a karakter közvetlen közelébe, akkor automatikus "pofonban" részesül) mind AP-ba kerülnek. Ha a kör végén marad a karakternek AP-ja, akkor mennyiségtől függően egy vagy kettőt kap a védekezéséhez következő cselekvéséig. A hatékonyság azt befolyásolja, hogy fegyvereink speciális hatása mennyire gyakran következik be találat után, az ellenállás pedig ennek a bekövetkeztét csökkenti a felénk érkező támadást illetően. A kritikus csapás esélye (Critical Strike Chance) magáért beszél.

Meseszerű térkép, egy mesés világban.

Remélhetnénk, hogy a szerepjátékos része a játéknak ezen értékek növelése, és ez bizonyos szempontból így is van, csakhogy nem úgy, ahogyan azt mi szeretnénk., minden fejlesztés a karakterek képességeire megy, melyekből van hét plusz három passzív. Ezekből egyszerre csaklehet használni, így újfent érdemes alaposan átgondolni, hogy pontosan mire is van szüksége csapatunknak. Ezeket a fejlesztéseket úgynevezett "Renown" pontokból vehetjük meg, melyek egy közös talonban gyűlnek. "Renown"-t ellenségek levágása, jegyzetek összegyűjtése és speciális feladatok teljesítése után kapunk.A tulajdonságpontok növelése a jobbnál jobb tárgyak karaktereinkre való felaggatásával következik be. Igen, ezekből is maximumtudnak csapatunk tagjai felrakni: egy fegyvert, egy páncélt és kettő kiegészítőt. Természetesen nem lehet egy karakteren két sisak, vagy két öv. Ezek sajnos nem fogják félistenekké varázsolni a hordozójukat, még az Excaliburral felfegyverkezve sem képes Uther néha egy sebnél többet kiosztani támadásaival a megfelelően vastag páncéllal ellátott ellenségek ellen.

Ember állott, most vérhalom...

Egyféleképp lehet biztos módon értéket növelni, mégpedig szkriptúrákkal, melyeket a játék vége felé lehet Feketepiacokon megvenni egy raklapnyi aranyért. Ezek sem tökéletesek, mert lehet, hogy permanensen megnövelnek egy értéket, de egy másikat csökkentenek is, vagyis nem fenékig tejfel a dolog. Továbbá a tárgyak nagyon ritkán adnak három pontnyi értéknél többet a tulajdonságokra; kivételnek számítanak a legendás fegyverek és páncélok melyek néhaadnak, illetve Uther mitikus fellegekben járó Excaliburja és Orichalcum páncélja, melyek öt pluszponttal látják el a lovag harci értékeit.Haddelhadd közben a pozíció nagyon fontos., és könnyebb megbirkózni egy nagyobb tömeggel, ha sikerül őket egy szorosba kényszeríteni. A csaták váratlanul történnek, az ellenségek nincsenek előre feltüntetve, így a semmiből jelennek meg. Ebből fakadóan megeshet, hogy körbe leszünk kerítve; ilyenkor érdemes kinézni egy sarkot, levágni az ott figyelő ellenséget, és megállva bevárni a többit. Ha a gonoszok íjászai nem tudnak ellőni hozzánk, akkor ők nagyon ritkán jönnek közelebb, a gyalogság viszont előre fog jönni, akiket így könnyűszerrel ártalmatlanítani lehet, majd utána az íjászokat is külön.

A kovács sokoldalú fémismerete miatt bőrvérteket is készít.

Emellettmelyek közül kiemelendőek a hordók vagy cserépedények. Ezekben általában valamiféle anyag bújik meg: méreg, szurok, esetleg alkímiával készített robbanószer. A tárolóeszközök elpusztítása szabadjára engedi a bennük megbújó érdekességeket, melyeket így taktikusan fel lehet használni az ellenség ellen, ugyanis ő sosem fog ilyen stratégikus döntéseket hozni., emiatt a harcok nagyon gyorsan kihívás helyett repetitív mészárlássá változnak. Továbbá mérhetetlenül irritáló a százalékos rendszer használata, ami miatt képesek karaktereink egy 99%-os találatot is elhibázni, ami, lássuk be, roppant dühítő tud lenni. Egyedül az orgyilkosokat tudja ésszel használni a gép, így azokat érdemes azonnal kiszedni, mert van egy ocsmány kombó, amivel nagyjából bármelyik karakterünket azonnal le tudja vágni a késes barát. Cserébe mi is tudunk ilyen kombót Gwennel, csakhogy volt ebben némi furcsaság.

Ez a harctéri sarok mostantól Mercia-hoz tartozik.

Nem tudom, hogy bug e vagy van valami rejtett érték, mint a Pokémon első generációs GameBoy játékaiban (1 in 256 glitch), de megesik, hogy a 100%-os támadás néha nem talál be. Ezt pont a tolvaj féle "One-Shot" (egy mozdulattal ölő) kombónál tapasztaltam többször is. Ez a cselekvéssor abból áll, hogy a tolvaj elnyomja a "Stealth" (lopakodás) képességét, belopózik egy kiszemelt áldozat mögé, és elindítja a "Flurry" technikát. Ez a képesség egy sorozatos támadás, ameddig el nem hibázza az egyiket a támadó. Ha ez az akció 100%-os találati értékkel rendelkezik a kiírás szerint, akkor miért történik néha elhibázás? Nem bántam, hogy egyszer pont a javamra jött ez a furcsaság be, de választ akkor sem találtam rá.Aggodalomra azonban semmi ok, van egy másik bug-os képesség is, a pap "Bless Armor"-ja, mely beszélő név csakhogy nekem egy idő után valamiért nem adott bónuszt senki páncéljára, mikor elhasználtam. Fincsi. Továbbá a kritikus támadások veszettül sokat tudnak sebezni, ami csak azért probléma, mert nagyjából bárkit a halál szélére sodornak, akinek nincs elég védekezése és élete... ez Utheren kívül mindenki. Mint minden, ez a mi javunkra is történhet, de míg nekünkemberünk van, az ellenségnek néha több mint tíz.

A fehér agy legendája.

A prezentáció elfogadható. A grafika illik a történethez, hangulatossá teszi azt, bár a pályákon történő mozgás kissé esetlenre sikeredett, és az átvezetőkben is semmis érzéseket váltott ki belőlem a majdnem mozdulatlan karakterek beszélgetése. A hangok hasonló cipőben járnak; a zene kellemesre sikeredett, ha meg tudjuk bocsájtani a gyakori ismétlődést, de a szinkron... uhhh a szinkron.Mikor kijelölünk kalandozás közben egy karaktert az egy nyögéssel konstatálja ezt; többet ne is nagyon várjunk a szinkrontól, egyik szereplő sem beszél, és egyedül a nagy átvezetőkben hallhatjuk egy bácsi hangját, aki olyan "beleéléssel" regéli a történetet, hogy helyenként attól tartottam, félúton elragadja az álom. Ehhez hozzájön a játék túlságosan is alacsony kihívásmércéje, a bugok, az ismétlődő csatározás, és az eredmény egy rendkívül közepes alkotás. Rossz? Nem. Különleges? Nem igazán.Mint a Path of Motus-nál, az ár kissé soknak tűnhet, de legalább kapunk érte egy szolid 8-10 órányi játékidőt biztosan. Újrajátszási érték itt sajnos nincs; semmi magasabb nehézségi fok, újabb felderítésre váró terület, vagy egzotikus "Achievement"-ek. Csak egy szolid kaland Britannián át, Avalon-t érintve sárkányokkal, tündérekkel, és zombikkal tarkítva.