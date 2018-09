Sword Art Online (Season Pass) teszt

Idén márciusban volt szerencsém tesztelni az eléggé felemásra sikeredett Sword Art Online: Fatal Bullet című csodát. Akkor abban maradtunk, hogy szódával elmegy, anime-rajongóknak megér egy próbát, de túl sokat ne várjunk tőle. Legfeljebb azzal tűnt ki, hogy viszonylag ügyesen elegyített többféle játékstílust. A Bandai Namco futószalagja időközben nem állt meg, három hangzatos címmel ellátott DLC-t is pakoltak az alapjátékra, amelyeket mi összesítettünk, és egy rövid, velős bemutató keretében most elétek is tárunk.

:Én szóltam, mindegyiknek ilyen epikus címe lesz, mint ennek. Az Ambush of the Imposters elég tisztességes mennyiségű tartalmat kínál, egészen konkrétan tartalmaz egy új sztoriszálat, új dungeon-t és egy új főellenséggel, Elemental Wizard-dal való küzdelmet is.. Itt bejönnek a képbe az új karakterek is, Yamikaze, Dyne és Musketeer X, azaz X-Muskétás. Segítségükkel a főhősünk utánajár ezeknek a bizonyos ellenséges elemeknek, és bebizonyítja, hogy itt nem lehet ám csak úgy szervezkedni.

Lánglovag viharkabátban.

Egy új játékmóddal is gazdagodunk az első DLC által. Mire ennek kellett címet adni, addigra már biztosan elfáradtak a kreatív emberek, mert a Bullet of Bullets néven fut. Egy offline-módról van szó, ahol jól testre szabott karakterünk bőrében küzdhetünk meg Kirito és más szereplők ellen.. Itt értelemszerűen négyes csapatokban lőhetjük szitává egymást anélkül, hogy emellett még holmi bossfightokkal is foglalkoznunk kéne. Mindezen jóságok mellett a felső szinthatár immár 175-re emelkedik, valamint megjelennek 8-as szintű fegyverek is. A DLC akkor válik elérhetővé, ha teljesítettük a küldetést az SBC Flügel-en, és apró érdekesség, hogy Japánban Champion of Gunfire néven látott napvilágot. Ők biztosan nem szeretik az imposztorokat.

Az új munkahelyi védőruha. Kicsit kényelmetlen.

:Ha olyan kemények voltunk, hogy a teljes Sword Art Online: Fatal Bullet alapjátékon átrágtuk magunkat, és még az előbb kivesézett DLC-t is letudtuk, akkor még mindig nincs okunk aggodalomra, mert megjött a Betrayal of Comrades is. Az AotI-hez hasonlóan. A sztori ArFA-sys másolatok körül körvonalazódik. Kureha, Kirito, Asuna, Itsuki, Zeliska és egyéb szereplők másolatai ugyanis módszeres pusztításba kezdenek, nekünk pedig a nyomukba kell erednünk.Új kalandunk során két főellenségbe is beleakadunk, akik közül mindkettőt láthatólag a japán szamuráj-kultúra inspirálta, de míg az egyik a lőfegyverek, addig a másik a kardforgatás nagymestere.

Most komolyan csak ti jöttetek el a bulimra?

Bázisunk is terjeszkedik egy kicsit, gazdagabbak leszünk egy új helyszínnel, ahol ismerős karakterek látogatnak majd meg minket, tőlük questeket vehetünk fel., akik mindketten a Gun Gale Online világából lehetnek ismerősek.Aki az alapjáték mellett az összes letölthető tartalmat is ki akarja pörgetni, annak elég sok időre szüksége lesz, márpedig ha ennyi energiát fektetünk egy stuffba, akkor már minden apró újdonságnak örülünk. Épp ezért jó hír, hogy a Betrayal of Comrades a felsorolt szereplők, bossok, miegymások mellett, amelyekkel kedvünkre alakítgathatjuk a már unalomig ismert karakterünket. Az elérhető maximális szint a 175-ről 200-ra emelkedik.

A fénykardos csaj újra lecsap.

:Ez a harmadik és egyben utolsó letölthető tartalom, amit a Season Pass beújításával megkapunk. A hozzáadott content a szokásos sztorivonal lesz, ami kapcsolódik az előzőek történetéhez, csak itt főleg Lievre körül fog bonyolódni. Ő amennyire esztétikus, annyira veszélyes is, a mi feladatunk pedig SBC Glocken tőle való megvédése lesz.A szokásos. Lost Gate néven ismét kapunk dungeon-t is, csakúgy, mint bossokat, pl. a szintén elég ismerősen csengő Behemoth MT-04-et. Az új questeket Alice, Egueo, Zeliska, Argo, Yui és LLENN fogják szolgáltatni, ugyanis tőlük vehetjük majd fel őket.

Ő is újra lecsap.

Az apróságok fontosságát az előbb már hangsúlyoztam, ezekből a harmadik DLC-ben sincs hiány. Hajstílusokat, arcformákat, kosztümöket ebben is kapunk. Ruhából pontosan öt egészen pofás darabbal leszünk beljebb, fegyverből pedig néggyel, ezek ha keveset is tesznek hozzá, de több, mint a semmi. Valamilyen oknál a Collapse of Balance aktiválódása után már több pénz is lehet a karakterünknél, és a legyőzött bossok is több ?málnát? dobnak.Nagyjából ezek lennének tehát a Sword Art Online: Fatal Bullet letölthető tartalmai, amelyek természetesen külön-külön is megvásárolhatók. Azt, hogy hozzátesznek annyit az alapjátékhoz, hogy megérje rájuk pénzt költeni, mindenki döntse el maga.

Nem szólok bele, de szerintem kicsit túlhevültél, haver.

Anno pozitívumként a kedvelhető karaktereket és a jó kis anime-hangulatot hoztam fel, erre az újakkal ügyesen sikerült ráerősíteni. Ha viszont a másik oldalt, a negatívumokat nézem, akkor tény és való, hogy azokkal nem sikerült mit kezdeni. Az új helyszínek is ugyanolyan éllettelenek, mint a régiek. A bossok közül némelyik egész érdekes, de alapvetően ugyanazzal a a kevéske ellenféllel bajlódunk most is, és a plusz questek közül is a túlnyomó többség a kaptafánál marad.Ami. Az alap Sword Art Online-t játszva előfordult, hogy a karakterek elemelkedtek a földtől, vagy a párbeszédeknél voltak gondok, ilyet itt nem lehetett tapasztalni.

Nem megmondtam, hogy ne tartsd felém azt a lézerpuskát?

Én amondó vagyok, hogy akinek az nagyon bejött, vagy épp nagy rajongója a szériának, az nyilván örül még egy kis plusz adaléknak. A többiek szerintem semmit sem veszítenek vele, de hát ez ugyebár igaz minden DLC-re. Ha egy játékként tekintek az egész csomagra, márpedig szerintem így helyes, akkor. Közepes game volt, és maradt is.Pontok tekintetébenMegjegyzés: Apróbb technikai gondok miatt a képeket ezúttal a netről voltam kénytelen leszedni, remélem, megbocsátjátok ezt a malőrt.