Super Monkey Ball: Banana Blitz HD teszt

Vannak játékok, amiket nem nagyon kellene piszkálni mindenféle remastered meg HD edition próbálkozásokkal. Nem igazán értem, hogy egy totálisan középszerű, esetleg még annál is gyengébb eresztésbe miért tesznek erőforrásokat a fejlesztők, tőkét a kiadók. Mi a cél? Eladni pár ezer darabot belőle? Vagy egyszerűen csak portfólió bővítésre kell nekik? Azt viszont végképp nem tudom, hogy egy olyan patinás csapat, mint a Ryu Ga Gotoku mit láthat az ilyenekben.

Ugye ők hozták tető alá a komplett Yakuza szériát, legutóbb pedig a Judgment kapcsán találkozhattunk nevükkel. Szóval ez a brigád valamiért úgy gondolta, hogy remek ötlet lenne a Super Monkey Ball franchise egyik tagját elhozni a kurrens konzolgenerációra (plusz PC). Egészen pontosan a Banana Blitz-ről lenne szó, aminek eredetije 2006 novemberében látott napvilágot, Nintedo Wii exkluzivitásban.Sem a világsajtó, sem pedig a nagyközönség nem volt hanyatt esve tőle, ilyen-olyan okoknál fogva. Nos, a franchise kedvelőinek jelenthetem, hogy a, ami az eredeti műalkotás jelenkori kivetülése.Ha esetleg nem lenne ismerős az SMB franchise: képzeljetek el cuki(nak gondolt) kismajmokat, akik egy golyóba zárva igyekeznek Sonichoz hasonlóan végig robogni a meglehetősen lineáris pályákon, miközben annyi banánt próbálnak begyűjteni, amennyit tudnak. Minden világ végén le kell győzniük egy meglehetősen fantáziátlan és irritáló főellenfelet, hogy tovább tudjanak haladni a megkezdett úton.

Pfű de rusnya vagy apám

Jelen tesztünk alanya is pontosan ezt tudta anno, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy most is ez a profil, megspékelve néhány extra játékmóddal, többszemélyes "mókával". A külcsínnel kezdeném a negatívumok felsorolását. Sajnos olyan rettenetesen sokat nem változott a prezentáció 2006 óta,- finoman szólva sem elegendő tehát neki a nagyfelbontású textúra-kúra.Aranyosnak és kedvesnek szánták az egészet, cserébe idegesítően ronda az összkép: AiAi és társai még szódával elmennek, de a pályák iszonyúan inger és részletszegények. Ezt a minőséget, sőt. Technikailag legalább rendben van, nem szaggat, nem fagyogat.A játékmenet, ahogy fentebb említettem, rém suta. Bizonyos idő alatt végig kell száguldanunk a teljesen cső szakaszokon, miközben egyre komolyabb akadályokat gördít anyagunk az utunkba., természetesen eltérő flórával és faunával, így akciózunk őserdőben, hóesésben, satöbbi. A bónusz szintet beleszámítva kilenc szekvenciát kell teljesítenünk, majd ha a főellenséget legyőzzük, mehetünk a következő univerzumba.

Na, akkor jobbra vagy balra?

Ezek sajnos úgyszintén durván gyengén sikerültek,. Ugye eredetileg a Wii mozgásérzékelőire volt optimalizálva az egész, szóval sejthetitek, mennyire volt pontos. Most konzolon a bal analóg kar helyettesíti ezt, rém pontatlan kezelhetőséggel. Az ehhez hasonló, nagy sebességet kívánó stuffoknál elengedhetetlen a végtelenül precíz kontroll.Itt még a sima kanyarodással is meg fogunk küzdeni. De az egészben a legrosszabb egyértelműen a kamera. Nem tudjuk kedvünk szerint forgatni, hűen, magától követi hősünket. Valami olyan, amit leginkább egy durva hullámvasúthoz tudnék hasonlítani.Nem viccelek, pár perc játék után a határán voltam annak, hogy rókázzak egyet, pedig egészen jól bírom a strapát. Gondolhatjátok, hogy a maradék lelkesedésem milyen sebesen illant el ezek után. Amúgy a kvázi kampány nagyjából két óra alatt letolható.

Már itt is Karácsony van, de jó!

Mivel a Banana Blitz amolyan parti-játék szerű valami, ezért további opciókat találunk még. A kedvencem, hogy az eredeti ötven minijátékból(állítólag a legtöbb nem érte el a megfelelő mércét), de ha ezek voltak a legjobbak, akkor ott komolyan bajok vannak.Ráadásul ezt az egészet megspékelték egy nevetséges árral. Ajánlani őszintén nem tudom senkinek, mert szerencsétlen Super Monkey Ball: Banana Blitz HD -nél szinte csak jobban sikerült átiratok/offline multis élmények vannak.De ha horror mennyiségű pénzed van és kedveled a majmócákat, akkor miért ne alapon beszerezheted. Én biztosan jó messziről kerülni fogom a továbbiakban.