Super Animal Royale teszt

Fortnite; erről a szóról legtöbbünknek már nem az angol kifejezés jut az eszünkbe (fortnight - két hét), hanem az egész világon ismert videojáték, mely nagyobb hírnévnek örvend, mint a League of Legends fénykorában. Ez nem meglepő, ugyanis a könnyed, gyors, addiktív játékmenet hatékonyan el tudja ragadni a játékost, aki néha órákra ott felejti magát a képernyő előtt, pedig csupán egy meccs erejéig tervezett szünetet tartani.

Természetesen a Fortnite sikerét rengeteg játékkészítő meglovagolta több, kevesebb sikerrel; inkább kevesebbel. Munkásságuknak hála a Battle Royale játékstílus szinte mindegyik multiplayer alkotásban megjelenik manapság, ezt pedig a játékosok joggal unják már; én legalábbis biztosan. Úgyhogy a Super Animal Royale nem is jöhetett volna jobbkor.Fortnite gyerekeknek, lehetne az alternatív címe ennek a játéknak, ha nem játszanák lassan már pár éves lárvák is a Fortnite-ot, úgyhogy inkább nevezzük Furry Fortnite-nak. Talán nem lesz nehéz kitalálni, miért. A Super Animal Royal egy kétdimenziós, rajzfilmszerű grafikával megáldott arénajáték, ahol feladatunk a túlélés. Mert hát Battle Royale. Akár hatvannégy játékos is egymásnak mehet alkalomadtán, azonban mindig csak egy maradhat.

Emunk megzabálta Sushi-t... hehe... Sushi...

Avatárunk egy két lóbon járó állat, kinek faját és öltözékét változtathatjuk, illetve fegyver-skin-eket is adhatunk neki. Hisz az ilyen játékoknál nem a győzelem a fontos, hanem a stílus. Legyen sok kukacméregetés és tomboljon a nagyképűség kft. Kit érdekel, ha lelőnek? Az a lényeg, hogy metálosan nézzünk ki, miközben megrázzuk a teafilterjeinket minden egyes kinyiffantott ellenfél arcába. Úgyhogy én egy csinos ruhába bújtatott cicafélével mentem neki a kihívásnak, rózsaszín cowboykalappal, Duke Nukem-féle napszemcsiben. Nagyon metál.Némi várakozás után, melyet egy lobbiban töltünk, el is kezdődik a mérkőzés. Egy madárféle állat repül át a pályán egy hatalmas tárolóegységgel a hátán. Ebben kuksolnak a játékosok, és ha lenyomjuk az "e"-t, akkor kivetődünk belőle. Hmmm, ismerős megoldás. Újabb "e" nyomásra állatunk ledobja az ejtőernyőt és szabadesésbe kezd, így sokkal gyorsabban ér földet, azonban pár másodpercig csak fetrengeni fog tudni a becsapódásnak hála.

Javallott nem ott kiugrani, ahol sokan mások is.

Ezek után pedig elindul a móka. Kezdeti fegyverünk egy közelharci eszköz, mely ugyan meglepően sokat sebez, de ezzel nagyon nem fogunk tudni győzelmet aratni, főleg olyan ellen, akinek van lőfegyvere. Az "e" egy univerzális gomb, ugyanis a különféle mordályokat és kiegészítőket ennek a lenyomásával tudjuk felvenni. A már nálunk lévő robbanószerekhez extra töltényt, illetve a gyógyitalunkba löttyöt magától vesz fel állatkánk, ahogy áthalad rajtuk.Szóval megyünk és lövünk. Mivel 2D-s a perspektíva, ezért a golyóknak van sebességük és láthatóak is, ígyminket. A "Space" nyomogatásával vetődésre késztethetjük karakterünket, így még könnyebbé válik a kitérés, ráadásul páncélt is felkaphatunk, ha biztosítani akarjuk a hosszabb tűzharcot.

A készítők minden humorérzéküket a reklámtáblákba öntötték.

Fegyverekből igencsak színes választék vár ránk: pisztoly, revolver, gépfegyver, AK-47, shotgun, méreglövő, íj és... verébvető, többek között. Ezen utóbbi szórakoztatónak hangzik, és igen,; kár, hogy a tűzereje igencsak minimális. Sajnos jónéhány hasonló fegyverrel fogunk találkozni, és csupán egy-két mordályt lehet hasznosnak nevezni. A lőfegyvereken kívül különféle gránátokat is felvehetünk, mint például kézigránátot, borz töltetet és banánt. Haha.Jó, tehát a játék igencsak komolytalan ilyen téren, de emiatt nem is lehet hibáztatni a készítőket. Hisz mégiscsak gyerekeknek készült eme alkotás. A gyógyító eszközök sem feltétlenül néznek ki kötszernek, és egy pohárban gyűlnek, melybe belekortyolva ("q") tölthetjük vissza életünket. A páncélunkat hiába lövik lyukasra, az továbbra is rajtunk marad és. Ez a szuperképesség mondjuk való életben is rendkívül hasznos volna.

Mi is csak annyit látunk, amennyit állatunk.

Azonban vannak fegyverként is használható, de nem annak minősülő pályaadalékok is, mint például az emu vagy a hörcsöggömb. Az emu mókás; három lövést kibír, igen gyors, jól lehet irányítani és kettő csípésre lefektet bárkit, akin nincs páncél. Kicsit túl erősnek éreztem, de cserébe a hörcsögkerék használhatatlan. Egy gömb, melyet állatunk irányít belülről, ide-oda csúszkál, el tud ütni másokat és nagyjából a kósza fűcsomókban is képes elakadni.Mivel Battle Royale-ról van szó, ezért a pálya idővel szűkül, míg a végén az életben maradottak egy tenyérnyi körben kénytelenek lövöldözni egymásra. Miután véget ér egy parti, helyezésünktől függően kapunk XP-t, állati DNS-t és szuper szérumot. Ezen utóbbiak virtuóz felhasználásával, illetve mérföldkövek teljesítésetesz elérhetővé.

Károly Érmék... aha... az jó.

Egy meccs akár tíz percig is eltarthat, attól függően, hogy milyen gyorsan csapnak le minket. Taktikusan kell levetni magunkat a madár hátáról, lehetőleg olyan helyre, ahol nincsenek túl sokan. Így van időnk páncélt, illetve jó fegyvert szerezni, feltankolni a gyógypoharunkat és még robbanószereket is magunkra aggatni. Innentől már rajtunk áll, hogy sikerül-e levadászni a többieket, vagy hagyjuk, hogy eltaroljon minket egy mókuskerék.Persze megesik, hogy olyan helyre esünk le, ahol nincs semmi, és a legelső ellenfél, akibe belebotlunk az egy "minigun"-nal van ellátva; ilyenkor túl sokmindent nem lehet csinálni a menekülésen kívül. Azonban a pálya nem változik, a cél úgyszintén, történetre ne számítsunk, izgalomra pedig csak akkor, ha sikerül eljutni a már fent említett ideális startpozícióra: vagyis sikerült alaposan felszerelkeznünk.

A különböző állatfajtákon belül újabb alfajokat nyithatunk meg.

Viszont nem igazán látom, hogy ezt akárki is túl sokáig játszaná. Biztos bennem van a hiba, lévén, hogy a League of Legends-et megszállottan játszottam éveken keresztül, pedig annak sem volt sokkal több sztorija, vagy pályabeli részletgazdagsága. Ott a prezentáció, a karakterek és a tárgyak sokszínűsége, no meg a dögös "skin"-ek hozták ki belőlem a vadállatot.Mindezek híján a különféle időszakos játékmódok teszik relatíve színessé a játékot (Team Deathmath/Capture the Flag kombináció, illetve tematikus BR módok). Továbbá mai tesztünk alanyának másik pozitív tulajdonsága a zene. Egy igen, még, ha az csupán a menükben szól. Továbbá rendkívül egyszerű a játékmenet, bárki felveheti és játszhatja komolyabb "tutorial" nélkül.

I'm here to kick ass and chew bubblegum...

A játszmák pergősek; gyorsan összekerülünk más játékosokkal, hamar betölt a pálya és már repülhetünk is. Az irányítás nem rossz, bár azért a hörcsögkerék nélkül is lesz néhány akadály, amiben indokolatlanul el fogunk akadni. Emellett pedig laggolásból fakadó bug-ok is felléphetnek (mint például találat elszenvedése olyankor, amikor egyáltalán nem találkozott karakterünk golyóval).Ja igen,szóval bármit is mondtam negatívként, dobjátok ki az ablakon és adjatok a Super Animal Royale -nak egy próbát, főleg, ha kedvelitek a BR stílust. Veszíteni legfeljebb egy-két órát fogtok. Ha pedig tetszik, akkor "Season Pass"-szal és a "Super Edition"-nel tudjátok még inkább felturbózni a játékélményt, ha van pár ezer forintotok feleslegesen, amit hozzá akartok vágni a készítőkhöz. Basszus, szegény pénztárcám...