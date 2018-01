Street Fighter V: Arcade Edition teszt

Emlékszem, hogy milyen keserű szájízzel ültem neki a Street Fighter V teszt megírásának. Adott egy alapjában véve remek játék, roppant látványos külcsínnel, kellően változatos harcrendszerrel megtámogatva, amiben a kezdők és a veterán gémerek is megtalálják a szépséget, kihívást. Ehhez viszont olyan elképesztően gyenge belbecs társult, amit nem lehetett szó nélkül hagyni. Persze jöttek az új szereplők, extra módok meg a többi, jól megszokott dolog - így tulajdonképp meg is érkezünk tesztünk alanyához, az SFV: Arcade Edtion-höz.

Papíron remekül hangzik az egész: 12 friss szereplő, árkád mód, új v-trigger mozdulatok, átdolgozott felhasználói felület, galéria a megnyitott képeknek, rajzoknak, plusz ott van az idő közben befutott sztori mód, valamint különféle kihívások és az Extra Battle, amik teljesítésével kosztümöket nyithatunk meg hőseinknek. Mielőtt nagyon belemélyednénk, egy dolgot tegyünk azért rendbe.ahol megkapjuk az összes, fentebb taglalt dolgot, egy pici kivétellel: az első, valamint második szezon karaktereit fel kell oldanunk Fight Money segítségével. Amennyiben még nem rendelkezünk az alap verzióval, akkor már a bővítettet pakoljuk be kosarunkba, mivel így alapból meg lesz nyitva mindenki.

Ütlek borulsz, rúglak fekszel

Kapunk egy intró videót, ami szerintem nagyon hangulatos, ugyanakkor technikailag nem a legpengébb, de az biztos, hogy kedvünket alaposan meghozza egy kis verekedésre. Az átdolgozott user interface meglehetősen pofásan fest, szépen, logikusan van elrendezve és végre valahára játékmódokból sincs hiány. Figyelő tekintetünk vessük először a turbózáson átesett Story szegmensre.Az új karakterek szintén megkapták roppant blőd, pár perces "történetüket". Legtöbbjüknél van egy bevezető, lecsapunk valakit aztán már ott figyel az outro, de néhányuknál azért kettőt, sőt, hármat is verekedhetünk mielőtt megcsodáljuk az újfent állóképek formájában prezentált lezárást.Szerencsére ezzel nincs vége, ugyanis elérhető a Cinematic Story, ami tulajdonképp egy több órás, önálló elbeszélés, hasonlóan, mint mondjuk a Mortal Kombat esetében. A stuff motorjával készült jelenetek között tulajdonképp az összes szereplőt irányítani fogjuk, szerepüknek megfelelően.Magáról a sztoriról nem tudok érdemben nyilatkozni, annyira, hmm, egyszerű, ugyanakkor ez nem is baj, mivel több órára azért leköt minket. Plusz, ha végig csináljuk, akkor kapunk egy kazal extrát, szóval megéri a dolog. Újfent van különálló Tutorial, ahol embereink mozgásán mehetünk végig, ugyanakkor a Trials alatt ez sokkal jobban ki van dolgozva, szóval nem értem, minek szedték külön őket.

Persze Cammy, a szemed nézem.

Végre-valahára megérkezett a klasszikusnak mondható Arcade is, ami ugye érthetetlen módon hiányzott az alap kiadásból. Igen, ez a klasszikus, kiválasztok valakit és végigverek mindenkit a ranglétrán opció, majd pedig megcsodálhatjuk adott héroszunk befejező képsorait, szintén állókép formájában. Van azonban egy kicsi csavar a mechanikában,Döntésünk függvényében négy, hat, esetleg tíz opponenst kell lenyomnunk, ráadásul mind a választható legényeket, mind pedig az elérhető endingeket befolyásolja a választott epizód, így ha mindent meg akarunk nyitni, akkor egy jó darabig bizony el leszünk.Az új lehetőségeknek ezzel még mindig nincs vége, mivel a Versus rész is bővült, méghozzá a csapat alapú bunyókkal. Lehetőségünk van, hogy maximum kettő darab öt főből álló csapat rúgja össze a port, akár egy barátunkkal vált vetve, akár a gépet megalázva.Az egyetlen, amivel nekem személy szerint továbbra is bajom van, az a multi. Itt továbbra is kettő dolgot tehetünk: vagy ranked meccset indítunk, vagy pedig csak úgy, mindenféle kötöttség meg extra nyeremény nélkül, csak úgy összeakaszkodunk valakivel.

A ruha útja. Négy felvonásos japán dráma.

Ezen kívül szinte minden tevékenységért kapunk helyi valutát, a Fight Money-t, ami extra dolgok megnyitására használhatunk. Például így kapunk új helyszíneket, zenéket, különféle avatarokat meg ikonokat a multis profilunkhoz, de vásárolhatunk különféle színpalettát is kosztümjeinkhez. Továbbra is döbbenetes módon testre tudunk szabni amúgy szinte bármit a játékban, így előre megadhatjuk kedvenc hősünket, melyik ruháját preferáljuk, szöszölhetünk a nehézséggel, az ikonkészlettel, de paraméterezhetjük netes beállításainkat, milyen pinget preferálunk, hogyan küzdjön opponensünk, satöbbi.Szóval a tartalom végre abszolút rendben van mind az elérhető játékmódok, mind pedig a választható szereplők tekintetétben (akik így már 28-an vannak), de itt még nincs vége az újdonságok listájának. A játékmenettel eddig sem volt túl sok baj, hiszen nem kell polipoknak lennünk ahhoz, hogy sikerélmény érjen minket, de a V-Trigger segítségével nagyon komoly mélységet is el lehet érni. No, ez utóbbi lehetőség bővült,

A bromance egy új szintje

A grafika maradt továbbra is olyan látványos, mint volt. Nem tagadom, imádom az újgenerációs SF megjelenítését, szerintem hihetetlenül látványos ez a rajzfilmes, vízfestékkel megtámogatott stílus, még akkor is, ha sokszor groteszk túlzásokba esnek, mondjuk a karakterek idomainál. További jó hír, hogy már bejelentették a Season 3 szereplőit meg egyéb nyalánkságokat, szóval a terméktámogatás folyamatosnak tűnik.Az értékelésnél végre nem vagyok bajban, ugyanis így már abszolút az ajánlható szegmensbe tartozik a Street Fighter V: Arcade Edition , ráadásul teljesen korrekt áron, végre. Ezt, így, ebben a formában kellett volna kettő évvel ezelőtt kihozni, kedves Capcom, de örülök neki, hogy azért valamennyire igyekeztetek a renomé helyreállításán.