Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin teszt

A Final Fantasy sztoriját szerintem mindenki ismeri: adott egy játékfejlesztő cég a nyolcvanas évek végén, akiknek egyetlen, utolsó dobásuk van, mielőtt csődöt kellene jelenteniük. A többi természetesen történelem: így született meg a Final Fantasy franchise (elvben Fighting Fantasy-nak akarták hívni) és így emelkedett az akkori Squaresoft egyetlen pillanat alatt a mennyekig. Dobálózhatnánk számokkal, hogy mennyit adtak el eddig az FF cuccokból, de teljesen felesleges lenne - a videojátékos éra egyik legmeghatározóbb eleméről beszélünk.

Jelen tesztünk alanyát, a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin t-t már az első trailerektől kezdve sem lehetett nagyon hova besorolni. A neve alapján azt hihetnénk, hogy ez az eredeti első epizódnak valamiféle feldolgozása, ami csak félig igaz. Ugyan RPG elemek látszódtak benne, mint ahogy az is, hogy a harcon lesz szinte minden hangsúly.Ez mondjuk a fejlesztőket ismerve annyira nem lett volna gond, hiszen a Team Ninja bábáskodott a projekt felett, akik pedig azért letettek már nem kevés minőségi portékát az asztalra - Nioh, Ninja Gaiden, Dead or Alive, Metroid: Other M, hogy csak a legnevesebbeket említsük. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy az FF7 Remake-hez hasonlatos sikert ünnepelhessen a kiadó. Ha megnézitek az értékelőben virító számot, akkor nyilván nem árulok el nagy titkot már azzal, ha elmondom, ez még csak a legminimálisabban sem jött össze és

Ja, nekem is van szép fekete kövem

Pedig nem kezdődik rosszul: a meglehetősen sötétre hangszerelt és véres intro után megismerkedünk (anti)hősünkkel, Jackkel, valamint két haverjával, Ash-sel és Jeddel. Egyiküknek sincs túl sok emléke, viszont állandóan azt hajtogatják, hogy azért jöttek Cornelia királyságába, hogy a mindent megfertőző Káosszal leszámoljanak.Ez egybevágna a helyi próféciával, miszerint a Fény négy Harcosa jön és kristályaik segítségével rendet tesznek, de ők egyrészt ugye hárman vannak, másrészt a náluk lévő kövek feketét, mint az éjszaka. Némi huzavona után (kicsire nem adunk, jóvanazúgy) azonban kinyitják a templomot, ahol az állítólagos gonosz tanyázik. Innentől érdekes fordulatot vesznek az események, amikről inkább nem is beszélnék tovább, mert az elbeszélés tulajdonképpenEbben hatalmas szerepet játszik Jack. Miután kiderült az utolsó trailerből, hogy ő valójában a későbbi antagonista, Garland, így tulajdonképpen az ő meglehetősen tragikus eredettörténetéről szól a program, persze nem kevés egyéb csavarral. Emberünk olyan, mint egy hatalmas elefánt a porcelánboltban:meg monológok - olyan szinten nem, hogy sokszor simán félbeszakítja a dumáló feleket, közli, hogy őt ez rohadtul nem érdekli, mutassák meg kit kell eltennie láb alól és már indul is.

Uhh, ez jó sok lépcső lesz

Ahogy haladunk előre, úgy lesz egyre több ilyen, teljesen testidegen esemény. Először ezeket nem tudtam hova rakni, viszont miután hatodszor álltak bele a hősök a modern RPG-k cselekményeibe, mechanizmusaiba, nyilvánvalóan kiderült hogy a fejlesztők. Ez amúgy teljesen meglepően remekül is áll neki!Amikor Power Ranger-szerűen egyesítik erejüket, Jack meg faarccal közli, hogy ez béna, ezért inkább zenét hallgat (kemény nu metált) a telefonjáról. De szó nélkül "lelövi" az uralkodót, amikor az nagyon bele akar bonyolódni Cornelia politikai helyzetébe. Na, nem ragozom, a kezdeti csodálkozás után tényleg kifejezetten jól szórakoztam ezeken a gageken. Egyébként maga a sztori sem rossz, bár azt nem mondom, hogy csak ezért vegyétek meg a stuffot. Főleg azért,Anyagunk ekézését kezdjük a külcsínnel, ami tényleg minden negatívumot megérdemel. Nálunk a PS5 verzió járt, de a beszámolók alapján a többi verzió még ennél is förmedvényesebb, amit nehezen hiszek. Kicsit úgy képzeljétek el, mintha egy PS2 vagy PS3 cuccot változtatások nélkül ültetnének át a mai modern világba -, nevetséges, primitív pályák meg olyan "effektek" szegődnek társunkul, amit nehez lehet megemészteni.

Menjünk előre, csak keményen

Egyedül az átvezetők ütik meg a 2019-es szintet, de éppenhogy. Ha ez önmagában nem lenne elég, akkor erre még rátesz egy jó nagy lapáttal a különféle technikai gond, amiből kiemelkedik a HDR hiba. A program két állást ismer: vagy olyan világos, hogy tulajdonképpen kiég a retinád (meg az összes háttér), vagy pedig annyira sötét, hogy az orrodig sem látsz, átmenet nemigen van.Megpróbáltam rájönni hogy ez mitől lehet, de nem sikerült. Minden más cuccot hibátlanul tudtam kalibrálni, szóval nem a TV-vel volt a gond. Nyilván az olyan nyalánkságokat, mint ray tracing meg társai felejtsük is el nagyon gyorsan.. Pozitívumként egyedül a nem létező töltési időket tudom megemlíteni, de ugye ez is csak PS5-nél játszik. Sebaj, majd a villámgyors, szórakoztató játékmenet kárpótol minket, gondolja az egyszeri, reménykedő gémer.Már most szeretnék kiábrándítani mindenkit:, ami elég nagy gond, hiszen ez teszi ki a játék gerincét. Alapvetően a korai FF-ek úgynevezett "job" rendszerét követi, azaz minden szereplőnek lehet több kasztja. Pont ezért hagyományos szintlépés sincs: amelyiket használjuk, az fejlődik, természetesen specifikusan. A mágusok több manát kapnak, a harcosok nagyobbat ütnek, a tolvajok gyorsabbak lesznek, satöbbi.

Kellemes a szellő, nem?

Természetesen az így begyűjtött pontokkal újabb képességeket, sőt, komplexebb jobokat is meg tudunk nyitni. Ezt a részt nem érheti panasz, tényleg horror mennyiségű lehetőségünk van. Minden karakter egyébként kettő darab ilyen között tud váltani gombnyomásra. Az eltérő melókhoz eltérő felszerelés dukál, amit meg észben kell tartanunk, mert közelharcba nem feltétlenül egy varázshasználóval kéne bocsájtkoznunk.A legyakott ellenfelek tonnányi felszerelést hagynak hátra (minden változtatás látszik az átvezetőkön is) így van egy jó adag looter életérzés is. A gond ezzel az egésszel az, hogy szinte teljesen átláthatatlanul van felépítve a menü, amiben pedig az új fegyverek és páncélok miatt állandóan turkálni fogunk. De továbbmegyek: mivel a rendszer viszonylag összetett,Az első pillanatban a nyakunkba szakad minden és bizton állíthatom, semmit sem fogunk érteni abból, amit csinálunk. Több órányi játék után ráérezhetünk, de szerintem senki sem fog beletenni ennyit. Már csak azért sem, mert a. Elég sűrűn fogunk fűbe harapni, de szerencsére a megszerzett tárgyak és tapasztalati pontok nem mennek a lecsóba ilyenkor.

Akkor háromra, huzzah!

Szóval komplex és nehéz a bunyó alapból, de a kamera használhatatlansága valamint egyéb rettenetes dolgok még ezt is képesek fokozni. Gondolok itt olyasmire, mint az állandóan ugráló befogás (hiába fixálom valakin, ha egy másik dög közelebb jön, simán ráugrik én meg a vakvilágba küldöm a megahalál varázslatot), a mágia teljes használhatatlansága (sokáig tart amíg el tudjuk lőni), két társunk vérlázítóan ostoba viselkedése, hogy csak néhányat soroljak fel a problémákból.Ó, igen, a kamera! Ahogy mondtam, a látás terén alapvető nehézségekbe ütközünk, de erre az ostoba nézet még rátesz egy lapáttal. Állandóan ugrál, képtelen megmaradni egy helyben. Nyilvánvalóan úgy mutat mindent, hogy lövésünk sincs, ki merre van vagy mit csinál. Nem ragoznám tovább, szerintem ennyiből már látszik, hogy úgy elkefélt az egész, ahogy van és ezt igazából ugyanaz a kompánia hozta össze, mint a Nioh-t, amit meg agyon dícsértünk a fluiditás és kezelhetőség miatt.Ellenfeleink amúgy klasszikus Final Fantasy dögök, csak éppen úgy festenek mintha a Wishről rendeltük volna őket. A főellenségek pár fokkal jobban mutatnak, de ott meg a játékmenet hiányosságai miatt fogunk szívni.

Egy kissé fura virág

Nos, azt hiszem így már talán ti is jobban értitek, hogy miért kapott annyi pontot a cucc, amennyit. Őszintén szólva nagyon sokáig tanakodtunk Marcoval hogy egyáltalán lehozzuk-e a cikket, de jobb, ha tudtok az ilyen jellegű címekről is. A gond az, hogy egyébként fantázia (kac-kac) bőven lett volna benne, mert manapság nagyot megy az a trend, hogy a szerencsétlen főgonoszt mutassuk be, miért lett olyan, amilyen.A pozitívumok közé mindössze Jack karakterét tudom behozni, de a történet sem rossz, bár néhány mondaton meg átvezetőn kívül ebben sem fogunk elmélyedni. Ami marad az a vállalhatatlan külcsín, a technikai szörnyűségek meg egy akció RPG, ahol kvázi kezelhetetlen a verekedés. Ja, és PS4-en még állítólag input lag is van. Nem nagy csúsztatás ha azt mondom, az idei év egyik legnagyobb csalódását láthatjuk.