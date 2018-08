Strange Brigade teszt

Nézzük csak. Adott egy játék, ahol egy veterán puskahős, egy gyári munkás nő(!), egy elegáns professzor és egy sámán-harcos egy léghajón található bázison utaznak, hogy aztán onnan leugrálva mindenféle kalandban vegyenek részt. Küldetéseik során szörnyekkel, zombikkal, mitológiai lényekkel találkoznak,majd végül csak úgy brahiból megmentik a világot. Mindezt persze nem ingyen teszik, hanem ősrégi kincsekért, meg az értük kapott szabad szemmel is jól látható összegekért. Jól hangik? Hát hogy a viharba ne! Ez a Strange Brigade

Van egy kedvelt angol szókapcsolatom, az "over-the-top". Ha valamire, akkor a Strange Brigade -re ez maximálisan igaz. A bevezetőből talán sejthető, hogy semmi komolyra nem kell itt gondolni, sokkal inkábbMindezt a negyvenes évek fekete-fehér kalandfilmjeinek stílusában prezentálják, szinte parodisztikus formában-még egy rendkívül modoros narrátort is kapunk. Szerencsére jól is működik ez a megoldás, már a legelején szépen megalapoz a későbbieknek, egyből tudjuk, hogy mibe is csöppentünk.

Az ilyenek a filmekben általában leszakadnak.

Pillanatokon belül fény derül a ponyva-jellegű sztorira is: Valószínűtlenül összeállított kicsiny csapatunknak egy régmúltban élt, ámde frissen feltámadott egyiptomi boszorkánykirálynőt kell megfékeznie, természetesen.. Volt olyan, aki a fentiek alapján másra számított?Mivel egy ókori némberre nem olyan egyszerű rázárni a szarkofág fedelét, a végső siker előtt a királynő számos minionját le kell majd nyomnunk. Kalandjaink nem kifejezett küldetésekre osztódnak, inkább pályarészekre, hasonlóan mondjuk a régebbi platformerekhez, nyilván egy kicsit komolyabb formában.

Nesze te piszok, megmondtam hogy ne lájkold más csajok képét!

Bár szólóban is csapathatjuk,. Az akciók leginkább úgy néznek ki, mint mondjuk a Left 4 Dead vagy a CoD Nazi Zombies esetében: Hullámokban tör ránk az ellen, mi pedig igyekszünk túlélni. Szerencsére a tetemes túlerő ellen nem csak a lőfegyvereink állnak rendelkezésre, a pályákon elszórva sok-sok csapdát találhatunk és használhatunk ki.A klasszikus felrobbantható hordókat senkinek nem kell bemutatni, de lesznek mindenféle pörgő pengék és hasonlók is. Sőt, még ez sem minden, karaktereink kapnak egy-egy amulettet, amely minden egyes megölt ellenféllel töltődik egy kicsit. Ha elérte a teljes töltöttségi szintet, akkor egy igen erőteljes, pusztító támadást hajthatunk végre vele. Rövid úton egész hordáktól szabadulhatunk így meg, és hát nem is néz ki rosszul a dolog, főleg amikor co-op módban mindenki egyszerre nyúl ehhez.

Nem lett volna szabad halogatni a rovarirtást.

Ha már említésre került a Left 4 Dead, akkor el kell mondanom, hogy bizony akárcsak ott, úgy itt is, sőt, a Strange Brigade esetében valamivel rosszabb is a helyzet. Még szerencse, hogy a kicsit kétségbeesett hentelésen és a puszta túlélésért való rohangáláson túl is vannak feladataink., amelyek igaz, hogy nem túl bonyolultak (legtöbbször megrekednek pár kapcsoló megtalálásánál vagy egy kód memorizálásánál), de mindenképp felüdülést és kis változatosságot jelentenek az akció-szekvenciák között. Szerintem ezek kifejezetten a single player-t erősítendő kerültek be, mert az önmagában sajnos jóval kisebb fun, mint a co-op mód.

Fesztiválos pillanatkép.

A pályák egyébként meglehetősen nyíltak, úgyhogy miután sikeresen kiirtottuk az életünkre törő kisebb seregeket, érdemes egy kicsit szétnéznünk a környéken. Sok rejtett helyszín van, mondjuk sátorbelsők és hasonlók, ahol adott estben akár új fegyverekre, lőszertípusokra vagy karakterfejlesztési lehetőségekre bukkanhatunk. Vannak például úgynevezett "vámpírtöltények", amelyek miden egyes fegyverelsütésnél töltenek egy kicsit az egészségünkön, egy másik típus pedig nemes egyszerűséggel lángra lobbantja az eltalált delikvenst. Ezek közül semmi sem túl nagy újdonság, de mégis sokat hozzátesznek a harc változatosságához és dinamikájához, főként ha a barátainkkal közösen játszunk.A sima kampány mellé. Először is itt van a Horde mód, amelyet más játékokban Arena Survival vagy valami hasonló névvel illettek.Egyszerű a képlet: Minden hullámmal egyre többen és többen jönnek, de visszaverésükért több pontot is kapunk, jobb fegyvereket vásárolhatunk, és így tovább, míg végül már nem bírunk a túlerővel és vághatunk neki az elejétől.A Horde-t tolva különösen bosszantó tud lenni, hogy néhány ellenfelünk szinte mintha magába szippantaná a skulót, olyan sokszor el kell találni, mire megfekszik. Más gond nincs vele, szórakoztató, és egyébként is, a hozzáadott tartalomnak mindig örülünk.

Nem tudom mi lehet abban a ládában, de inkább nem veszem ki.

A másik plusz mód a Score Attack. Ez tulajdonképpen egy kihívás arra, hogy a lehető leghatékonyabban teljesítsük az adott pályarészt. A kihivást értsétek szó szerint, hisz gyakorlatilag minden lövésre, csapdahasználatra, szinte az összes lépésünkre oda kell figyelnünk, hogy minél jobb pontszámot érjünk el. Ez elég agresszív és tudatos játékot követel meg, úgyhogy annak lesz igazán nagy móka, aki kedveli az ilyesmit.Szerintem ez utóbbi az a mód, amelyik igazán jól prezentálja a Strange Brigade lényegét.. Mintha csak Indiana Jones lennénk, pár újonnan tanult cool képességgel.

Dárdás Pali akcióban.

Sokat emlegetem a többjátékos módot, de ez ne szegje kedveteket, ha szólóban állunk neki, akkor sem csalódunk feltétlenül. Megvalósítás és minden egyéb szempontjából is egy teljesen korrekt third-person lövölde a Strange Brigade . Semmi köze a manapság divatos, egyébként általam is nagyon kedvelt Tomb Raider-féle moziszerű akció-kalandokhoz, de ahogy mondani szokás, az egyszerűség néha gyönyörködtet.Kicsit óvatosabban, de azért elismerően nyilatkozhatok a grafikáról is. A legjobb szó rá talán rajzfilmszerű, nagyon jól illeszkedik a hangulathoz, színes is, kedves is. Való igaz, hogy, kiváltképp a napsütéses pályák.

Jelentkezzen, aki be merne szólni neki.

Őszintén szólva semmi igazán maradandót nem alkot a Strange Brigade , de kétségtelen, hogy megvannak a maga pozitívumai és jó pillanatai. Ha pedig találunk mellé egy saját brigádot, aki leül velünk elé, akkor ez hatványozottan is igaz. Hiánypótló alkotásnak is tekinthetjük, mert lássuk be, hogy ebben a komolytalanabb kategóriában már egyre kevesebb játék készül. Összességében rendben van a dolog, időről időre jöhetnek az ilyen kalandok is.