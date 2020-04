Stationflow teszt

Az Indie-kosár Gargameth-el című "nagy sikerű" sorozatunk egy újabb állomásához érkeztünk, minden értelemben, ugyanis a Steam mélyéről előásott és most prezentálásra kerülő kincs felteszi a vesszőt a Metróóóóóóóóóó-ra. Hölgyeim és uraim, íme, a Kontroll alapján készült, alaposan cenzúrázott és mindössze tizenhét évet késett aluljáró szimulátor.

Stationflow soha nem látott sokoldalúsággal mutatja be a játékosnak, miféle tortúrákon kell átesnie egy metrótársaságnak miközben az utasok kényelmét próbálja lépten-nyomon biztosítani. A legnagyobb kihívást a technikai és tervezésbeli hiányosságok mellett az utasok virtuóz szerencsétlenkedése okozza, így ha nem fogjuk a kezüket minden pillanatban, akkor mégA premissza alapvetően rendkívül egyszerű: eljuttatni a látogatót az általa kijelölt célponthoz és közben nem hagyni, hogy bármiféle egyéb igénye kielégítetlenül maradjon. Össze kell kötnünk kijáratokat, metróvonalakat egymással, fel kell szerelnünk lépcsőket, mozgó illetve statikus kiadásban, le kell helyeznünk lifteket, étel, ital és jegy automatákat, információs táblákat, mellékhelyiséget, kávézót és még rengeteg egyebet.

Remélhetőleg így már a szándékosan szerencsétlen is meg tudja találni a "C"-t.

Mindegyik lépcsőnél, liftnél, legyen szó felfelé vagy lefelé menetről. Ám a galibák fő kiváltó okai a jelzőtáblák lesznek, melyeket, mivel szegény utasok nagy része átlagosan két-három másodpercenként elfelejti, hogy merre is kell mennie. Látni meg csak annyira tudnak, mint én, szemüveg nélkül (tehát semennyire), logikusan gondolkodni meg még annyira sem (ami nagy szó, lássuk be). De legalább meglepően sokat fizetnek, miután elhagyják az aluljárórendszert.Zöldhasú nem csak a távozó "vendégek" után jár, hanem az automatákból is, ám az igazi tőke minden egyes nap zárás után az aznapi teljesítményszintünknek megfelelően jön. Minél jobban kihasználjuk az adott lehetőségeket, annál több; tehát. Pénz mellett "tapasztalati pontot" is kap az állomás, és szintlépések, illetve teljesítmény alapján jelennek meg új igényű utasok, és velük együtt új módok is, hogy azokat kielégíthessük.

Az utasok 360 fokban látnak, de maximum száz méterig; valamit valamiért.

A játék meglepően szórakoztató az első végigjátszásnál. Ahogy bonyolódik a helyzet és egyre több a feladat, úgy lesz az egész többszintes komplexum menedzselése nehezebb. Ez leginkább a jelölések és a táblák miatt lesz, mert előbb-utóbb el fogunk felejteni feltüntetni egy-egy kijáratot vagy metró vonalat. Ezért figyelni kell az utasokat, hogy ha őrjöngnek, akkor miért teszik azt; a kis karakterlapjukon ez látható.Ám olyan borzalmasan sok izgalommal mégsem szolgál a Stationflow , ugyanis, amint végigcsináltuk a "Tutorial" pályát, látni fogjuk, hogysehol, hanem mindig ugyanaz, csupán más-más állomáson. És miután egy roppant komplikált aluljárórendszert kiépítettünk, nehéz lesz újra rávennünk magunkat, hogy ismét belevágjunk egybe, nulláról kiindulva. Tisztelet a kivételnek persze.Sajnos a helyzeten nem segít a prezentáció, mely meglepően silányra sikeredett. Én megértem, hogy indi játékról van szó, de a húsz éve készült ehhez hasonló játékok (pl.: Roller Coaster Tycoon) sokkal szebben festenek, ráadásul a látvány itt-ott bug-os is, ám ennek ellenére, amit a játék sugároz. Véleményem szerint kevés olyan lehangoló hely van mint egy aluljáró (bár lehet, ez hazai ártalom), és a zene monoton, ízetlen mivolta is ezt árasztja magából.

Grandiózus rendszerek kiépítésére van lehetőségünk; csak győzzük átlátni az egészet.

Alapjáraton csak a vége felé nehezedik a játék, de ha kell a kihívás, akkor bármikor feljebb állíthatjuk a különféle igények csökkenésének gyorsaságát egy pálya megkezdése előtt. További nehezítésként szolgál a folyosók építése, mely nem igazán intuitív, így, a játék pedig nem igazán szól ilyenkor.De legalább kapunk némi időt új utas típusnál: például, ha megjelennek a kerekes székesek, akkor van egy pár óránk mindenhová lifteket építeni, mielőtt elárasztanának minket. Ilyenkor érdemes megállítani az időt a kényelmes tervezést elősegítendő, és így legalább kevesebb utas lesz szemtanúja az építéssel gyakorta együtt járó szerencsétlenkedésnek.Az árcédula nem eget rengető, én mégis sokallom. Ha bárki is bele szeretné magát vetni az aluljárózás örömeibe, mellőzve annak legtöbb negatívumát (hajléktalanok, szemetelők, kötekedők, tudatmódosított utasok), akkor válassza a Statonflow-t. A stratégia rajongóknak egy végigjátszást biztos meg tud érni, de többet még a tudás anyja sem tudott kikönyörögni belőlem; fene sem akar feleslegesen ismételgetni.