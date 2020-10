Star Wars: Squadrons teszt

Legénykoromban még, vagyis tavaly, tavalyelőtt belekóstoltam, megszerettem egy Star Wars névvel ellátott háborús, hajós társasjáték, jóbarátaim révén (ezúton is köszönöm, hogy hála nekik egy kisebb vagyont szórtam ki erre), majd le is szoktam róla. Ameddig tartott, addig nagyszerű volt, hisz van valami megfoghatatlan élmény abban, mikor hajóinkat tologatjuk, vadászainkkal manőverezünk, és nagy nehezen le tudjuk szedni az ellenfél zászlóshajóját, miközben ő "lucker noob"-ozik.

Az igazán nagy dolog az volna, ha mindezt testközelből is meg tudnánk tapasztalni, nemde? Nos, mai játékunk, a Star Wars: Squadrons , pontosan ezt hozza le nekünk. Habár csupán kisebb gépek pilótafülkéjében fogunk kalandozni, nem egyszer fog a játék megkérni minket, hogy azt a nagyra nőtt hadihajót, ott előttünk, szedjük már le, csak nem fognak szitává lőni útközben. Sajnos nem lehet itt kockadobálással megúszni a dolgot; kénytelenek vagyunk padlóig nyomni a gázt, és "Barrel-roll" manőverekkel úgy tenni, mintha értenénk a repüléshez. Ja, hogy már megint magamból indultam ki...Az irányítás érdekes, de működik: "w-s" a sebesség növelése, illetve csökkentése, "a-d"-vel lehet forgatni a gépet saját tengelye körül, az egér húzogatásával pedig a repülés irányán változtathatunk. Bal gomb az alapfegyverrel való tüzelés, a jobb pedig az egyik speciális fegyverünket süti el, mely lehet rakéta, torpedó, esetleg valami bomba, géptípustól függően. Energiát át lehet a gép különböző rendszereire csoportosítani, csapattagjainkat dirigálni, az célpontkijelölést állítgatni, no meg segítséget kérni bajtársainktól, ha épp alacsonyan lennénk élet- és munícióügyileg.

TIE Fighter vs. MC75... khm tegyék meg tétjeiket.

Az energiamenedzsment elsajátítása, és okos használata teszi. Ha a fegyver rendszerbe vezetjük a gép energiatermelésének nagy részét, akkor gyorsabban töltődik a lézer- avagy ionágyúnk, illetve akár erősebbet is lő. Ha pedig a hajtóműnek adunk több kakaót, akkor gyorsabban repülünk, jobban tudunk manőverezni, egy kis ideig "turbót" is tudunk kapcsolni (Space), végezetül pedig "Drift"-elni is van lehetőségünk. Egyedül a pajzsgenerátor megerősítése eredményez minimális extrát: gyorsabban töltődik a pajzs; persze nem rossza az, félreértés ne essék.Ezeket az 1-2-3 gombokkal tudjuk változtatni, illetve a 4-nél visszaáll minden alapjáratba. A rakéták, bombák kifogynak egy idő után, a hajó strukturális integritása (vagyis az élete) pedig végképp, így a 6-ossal felhozható kommunikációs rendszer segítségével tudunk szólni egy társnak, hogy töltsön már fel (feltéve, ha ez a képesség nincs "cooldown"-on), azonban, ha elérhető, akkor, ahol összeeszkábálás mellett gépet is cserélhetünk. Egyetlen bibi, hogy limitált látószögünk van, ugyanis a fülkéből nem lehet kizavarni a kamerát.

Nincs jobb dolog naplementében irtani a férgesét.

Ez csupán azért irritáló (néha), mert gyakorta fogjuk magunkat aszteroida- illetve roncsmezőben találni, ahol erősen limitált a látómező, és ha követő rakétákat, vagy túlságosan is ragaszkodó ellenfeleket óhajtunk ilyen helyeken lerázni, akkor nem lehet meggondolatlanul pörögni, forogni, mivel bármikor szembe találhatjuk magunkat egy alulról ránk lopakodó meteordarabbal, vagy hajóval. Továbbá az egérmozgatásra történő irányváltás sem történik csettintésre, így kénytelenek leszünk kombinálni kell a horizontális tengelyforgással, és a "Drift"-eléssel az igazán látványos kanyarodásokért. Mondjuk a "Drift"-et igencsak saláta módon mutatja be a játék.Ha túltettük magunkat ezen, kombinálhatjuk a trükkös manőverezést a lövöldözéssel. "F"-el tudunk kijelölni egy célpontot, amit radarunk követ, ha pedig eleget lőttük azt (vagyis felrobban), akkor mehetünk a következőre. Mind a birodalmi és a lázadó oldalon is csak, de ennek ellenére lesz itt minden, mi szem s szájnak ingere: X-Wing, A-Wing, Y-Wing, U-wing a jóknál, TIE-Fighter, TIE-Bomber, TIE-Interceptor és TIE-Reaper a rosszaknál. Mindegyik hajónak megvan a maga előnye, hátránya, specialitása, ráadásul a különféle alkatrészek kicserélésével még egyedibbé tudjuk tenni a repülési élményt.

Ha túl könnyű lenne a roncsmezőben a navigálás, jön az akna-móka.

Legnagyobb örömömre nem csak ezek a gépek vannak felsorakoztatva; találkozni fogunk CR90 "vonalkódú" korvettekkel, GR75 jeligéjű szállító lufikkal, MC75-ös zászlós hajókkal, Nebulon fregattokkal, illetve a nagy rosszaság, a Starhawk is tiszteletét teszi az Új Köztársaság oldalán. Ezzel szemben a Birodalom Arquitens könnyű cirkálókkal, Gozanti osztályú, illetve Quasar szállítóhajókkal, Raider korvettekkel, no meg mindenki kedvenceivel, Birodalmi osztályú csillagrombolókkal "támogatja" meg vadászait. Ilyen hatalmas űrhajókat látni fantasztikus élmény, szétlőni pedig még annál is jobb.A kampány során mindkettőt testközelből megtapasztalhatjuk, ahogyan, a történetet tulajdonképpen mindkét pólusáról látva. A kivitelezés működik, a narratíva érdekes, a szereplők megnyerőek, a prezentáció pedig nagyszerűen támogatja mindezt. A szinkron és a zene kifogástalan (szomorú lenne, ha nem volna az), grafikai szempontból egyedül az arckifejezésekkel volt igazán problémám, azokkal is csupán itt-ott, bizonyos szereplőknél, akiknek a lelkem mélyére hatoló tekintetük az álmaimba is követett.

Mindegyik speciális alkatrésznek megvan a maga előnye és hátránya.

Ám a kampány végeztével messze nincs vége a mókának, belevethetjük magunkat a multizás örömeibe. Két játékmód közül válogathatunk:. A Dogfight eléggé egyértelmű: 4 v 4 vadászharc, eldobált javító "powerup"-okkal. A cél: az ellenséges csapat tagjait lelőni minél többször. A Fleet Battles azonban komplikáltabb. Itt ellenséges vadászok és irányítóhajók leszedése után morált kapnak a frakciók, amit egy csík mutat a kép felső részén. Mikor ez elbillen teljesen az egyik oldalra, az a csapat indít támadást az ellenfél ellen. A nyertes értelemszerűen az, aki szétlövi a másik vezérhajóját.Ez természetesen komplikáltabb ennél. Éppen amelyik oldal támad, onnan indulnak csatahajók, melyek rákényszerítik a védőket, hogy vonuljanak vissza, és az őrként, illetve bázisként szolgáló hátvéd űrhajóikat próbálják életben tartani. Amint sikerül lelőni a támadó hadihajókat, általában átbillen a mérce a védekezők oldalára, és most ők indíthatnak támadást. Miután elbukott a két hátvéd bázis, lehet nekimenni az MC75-nek, vagy a Birodalmi Csillagrombolónak. A hajók védelmi, illetve célzó rendszereit, pajzsgenerátorát érdemes előbb kilőni a könnyebb győzelem érdekében.

Hmmm, ismerős érzések futkosnak a hátamon. Ez vagy az erő, vagy már megint bogár került a kezeslábas alá.

Az egész egy nagy tili-toli játéknak tűnik, ami nem igazán jött be szerény személyemnek. Mikor védekeztem, akkor bármikor kirepültem, azonnal szétlőtt a támadó fregatt, az ellenséges zászlós hajóhoz pedig csak a legügyesebb pilóták fognak tudni közel jutni, mert ott aztán igazán forgalmas a tér (túl sok lézernyaláb). Azonban a Dogfight mód gyors és szórakoztató, így érdemesebb inkább ott repkedni, ha gyakorolni szeretnénk a flotta összecsapásokra, vagy nincs fél óra szabadidőnk. A meccsek után játékos profilunk XP-vel gazdagodik, mely szintlépésekhez vezet, ami után kétféle fizetőeszközt is kapunk."Requisition"-ből a hajók egyéb fegyver, struktúra, pajzs, illetve hajtómű variánsait tudjuk megnyitni, míg "Glory"-ból karakterünk és a gépünk külsejét, belsejét tudjuk esztétikai szempontból alakítgatni. Mikro tranzakciókkal nem találkoztam, ami elég jó jel, viszont az már kevésbé, hogy a készítők állítólag nem fogják extra tartalommal ellátni a játékot. Bele sem akarok gondolni, hogy ezt pontosan miként értették, de elég szomorú volna, ha nem kapnánk kiegészítő multis opciókat, esetlegesen új kampányepizódokat, és hasonlókat. Apropó kampány, remélem, ha tényleg lesz új szóló játéklehetőség, akkor elfelejtik a szűk járatok kényszerítését.

Az egyre töltődő piros csík jelzi, hogy az ellenfél fog mindjárt támadni.

Ez azért bökte nagyon a csőrömet, mert kissé lejáratott történet már; ismerjük a szűk járat, egyetlen gyenge pont, lőj szét belül mindent, majd repülj ki megoldást, ha egy nagy hajó elpusztításáról van szó. Azonban itt rém irritálóra sikeredett az összes alkalmazása ennek a technikának. Kiváltképp az utolsó, ahol egy ilyesféle szűk útvonalon lőnek ki minket, szinte semmi manőverezési lehetőséggel, és a legkisebb hiba is robbanáshoz vezet; a mienkhez. Azután pedig egy boss-harc jön, ahol nincs esélyünk javítást bekérni társunktól, vagy egy közeli anyahajótól. És akkor oldd ezt meg a legnagyobb nehézségi fokon, kösz.Mindezt összetéve azonban egy nagyszerű kis játékot kaptunk a Motive Studios-tól. VR-hoz sajnos nem volt szerencsém, de aki teheti, mindenképpen próbálja ki, mert itt biztos, hogy emel az élményen. A repülési mechanikák, trükkök elsajátítása sok gyakorlást igényel, ám szerencsére a kampány elég hosszú, és csak helyenként frusztráló (mondjuk akkor eléggé). Ha pedig végeztünk a sztorival, akkor újra nekimehetünk magasabb nehézségi fokon, összeszedni a speciális feladatok után a kapható medálokat ott, vagy beleugorhatunk a PvP csodás világába, néhány kötetlen, vagy "Ranked" meccs erejére, ahol kihívásokat teljesítünk különféle érdekes jutalmakért. Az Erő legyen veletek; május negyedikén is.