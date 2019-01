Spider-Man: Silver Lining DLC teszt

Igazán ütős játékokhoz méltó minőségű DLC-t készíteni sosem egyszerű feladat. Fokozottan igaz ez akkor, ha egy olyan tényleg osztatlan sikert aratott stuffról van szó, mint a Spider-Man . A The Heist még valamennyire hozta az elvárásokat, a Turf Wars viszont már véleményes volt. Mindannyian abban bíztunk, hogy a lezárás meghozza az igazi katarzist, ami által egy igazán szép csomaggá alakul a The City That Never Sleeps, de sajnos ez a legjobb esetben is csak részben valósult meg.

Történetünk középpontjában ki más is állhatna, mint a szó szoros értelmében keményfejű gengszerfőnök, Hammerhead, akit már valóban nagyon itt lenne ideje megállítani. Természetesen. Még szerencse, hogy MJ Watson ismét itt lesz, hogy segítsen kedvenc pókruhás hősünknek.Rögtön az első akciójelenet során feltűnik a DLC új főszereplője, Silver Sable, aki szintén Hammerhead-et keresi, főleg azért, hogy megszerezhesse a főgonosz lopott fegyverarzenálját. Néhány balul sikerült találkozás után Peter meggyőzi a leányzót arról, hogy végül is akár együtt is dolgozhatnának, ha már közös az ellenségük, így hát össze is áll a legújabb Dream-Team Kalapácsfej kézrekerítésére.

Új DLC, új nő.

Talán nem spoilerezek túl nagyot, ha elárulom, hogy, aki immár félig ember, félig gép, akárcsak Böde Dani. Bár ez a bossfight kétségkívül a könnyebbek közül való, de mégis a DLC legkirályabb és jószerivel egyetlen igazán ütős része. Az egyik oka ennek a helyszín, amit nem lövök le előre, a másik pedig az újdonsült harcmodor és a tény, hogyA Silver Lining története nagyjából ennyi is lenne, most következzenek a játékmeneti újdonságok. Helyesbítek: Csak következhetnének, ugyanis ilyenből enyhén szólva nem sokat véltem felfedezni. Kötelezően akad háromféle új pókkosztüm, amelyek közül igazán csak az egyik néz ki jól és érdekesen. Küldetések és akciók tekintetében

Valami azt súgja, hogy nem jövök be neki.

Feladataink sokszor arról szólnak, hogy valamit végrehajtunk, aztán ránk szól a program, hogy hopp, még egyszer csináljuk meg, majd még egyszer és még egyszer.. Ezenkívül egy ponton harmadjára is belebotlunk a Heist-ban bemutatkozott jelenetbe, amikor csőstől jövő ellenfelek próbálnak meg véghezvinni valamit, nekünk pedig meg kell akadályoznunk őket ebben. A kreativitás hiánya itt is tetten érhető, viszont tagadhatatlan, hogy ezt a Silver Linig-ban oldották meg a legjobban.Jogos, hogy egy DLC esetében nyilván nem olyan hatalmas probléma az új ötletek hiánya, hiszen végtére is nem egy teljesen új részről beszélünk. Ami miatt viszont tagadhatatlanul hiányérzetünk marad, az a

Újhullámos tömegközlekedés.

Sokan vártuk például Black Cat felbukkanását, hisz senki sem gondolta, hogy a Heist-ban végleg eltűnt, urambocsá' meghalt, nemigaz? Nos, láthatjuk is őt, de csak egy rövidke átvezető idejére, ez pedig a karakter ügyes felvezetése után mindenképp csalódást keltő. Tetszett viszont, és. Ha valaki nem tudná, az új pókverzumos mozifilmben nem Peter Parker, hanem ő van Pókember álruhája alatt.Nem tudom, hogy a film miatt szuszakolták-e őt bele a játékba egyszerű poén gyanánt, vagy esetleg terveznek-e vele és Black Cat-tel valamit a későbbiekben, de ha utóbbiról van szó, az egy érdekes csavart hozhat a történetben. Igazából ezek az apróságok azok, amik megmentik a DLC-csomagot attól, hogy teljesen feleslegessé váljon. Érezhetően, csak az alapjáték után egyenlerő nem tudtak -vagy remélhetőleg csak nem akartak- még jobban elmélyedni benne.

Fekete Laci, Te vagy az?!

Ami a mellékküldetéseket illeti, sajnos Screwball-tól még mindig nem sikerült megszabadulni, újfent vannak kihívásai, amelyek továbbra is legjobb esetben a most sem túl hosszú játékidő megnyújtására valók. Ezeknél sokkal érdekesebb a szerte a városban található hagfelvételek összegyűjtése, amelyeket kifejezetten Pókember számára rejtettek el. Maga a teendő csupán annyi, hogy elmenjünk a megfelelő helyekre és megtaláljuk ezeket, de ha sikerrel járunk, és mindet meghallgatjuk, akkor fény derül Yuri tartózkodási helyére és arra, hogy mi történt vele. Talán mondanom sem kell, hogy a megfejtés egyben egy ígéretes felvezetés is a későbbiekre nézve.Most, hogy mindent láttunk, már kimondhatjuk, hogy. Ennek ellenére mégiscsak megtoldja valamivel az alapjátékot, úgyhogy túl nagy csalódást nem okozhat, nyilván el lehet lenni vele, csak olyan klasszikus "semmi extra". Az érdekes felvezetések miatt mégis ajánlani tudom, főleg azoknak, akik a három DLC-t majd egyszerre, akciós áron tervezik bezsákolni.Ja, hogy pontoznom sem ártana a végére? Ha magában csak a Silver Lining-ot nézem, akkor, vagy akár afelett is... de csak egy picivel.