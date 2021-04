Spacebase Startopia teszt

Talán sokatok emlékszik még a 2001-es Startopiára, amely az RTS műfajban tett le egy olyan mérföldkövet, melyet rengetegen máig emlegetünk. Habár azóta eltelt 20 év, és az RTS műfaj sincs éppenséggel a fénykorában, mégis a Realmforge srácai úgy határoztak, hogy egy remake formájában ismét leszállítják közénk a játékot. Így született meg a Spacebase Startopia , amelynek nem titkolt célja (remake lévén), hogy fogja a már ismert alapokat, és igyekszik azt egyfajta modern köntösbe áthelyezni. És hogy ez a recept mennyire működik? Nos, tesztünkből kiderül!

Az intro videót érdemes nem átpörgetni, lévén, ezzel utalva Keanu Reeves 2019-es E3-as szereplésére, majd utána rögtön bele is vethetjük magunkat a nagy kalandba. Három eltérő nehézségi fokozat áll rendelkezésre, mindegyik egyedi módosítja a játék különböző faktorait, például ebből-abból a nyersanyagból kevesebbet kapunk, az erőforrások módosulnak, és a többi.Tulajdonképpen egy bázismenedzselős produktumról van szó, melyben konkrétan egy űrállomást kell kipofoznunk, miközben a mindenféle űrlényeket beosztjuk az eltérő munkakörökbe. Ami különösképp tetszett, hogy ahelyett, hogy a Realmforge srácai valami unalomig járatott sci-fi háttérzajt pakolt volna a játékmenet alá, úgy döntöttek, hogy inkább egy diszkós tematikával vértezik fel az audiorészleget, így lesz mire bólogatnunk.

Egy egészen hangulatos sztoripanellel kerülünk bele a "történetbe"

Az űrlényeinkre bizony oda kell figyelni, hiszen mit sem ér egy jó űrállomás egy jó legénység nélkül. Oda kell figyelnünk rá, hogy legyen alkalmuk szórakozni, meg kell őket rendesen etetni, valamint időről időre fel kell vennünk a harcot a csúnya űrkalózokkal, akik megpróbálnak belekavarni a mi kis világunkba. Egyszóval tehátA tutorial szekció egyébként szépen prezentálja az alapokat, így nem fogjuk magunkat egy pillanatig sem elveszettnek érezni. Alapvetően maga a játék sem egy agysebészet, viszont roppant mód érdekes, hogy amilyen egyszerűen kezelhető, olyan szinten tud mélysége is lenni a játékmechanikáknak. Tipikusan a "könnyű megtanulni, nehéz elsajátítani" játék.. Az első az, ahol a különféle növényeinket termeszthetjük, és tulajdonképpen a komplett bázisunk "motorjaként" szolgál. Többféle nyersanyag is innen származik, például az oxigén, úgyhogy értelemszerűen nem hanyagolhatjuk el a kis palántáink gondozását.

Íme a robot, aki az idegeidre fog menni

A középső szint az, ahol isten igazából elszabadul a buli. Itt tulajdonképpen egy futurisztikus városkörnyezetet teremtünk meg, itt fog pezsegni az élet, itt élnek a lakosok, illetve itt múlatják az idejüket. A végső szint pedig lényegében a "gyár", avagy a munkásközeg. Itt találhatóak meg az üzemek, a kórházak és megannyi más, és természetesen itt sem hanyagolhatjuk el az odafigyelést, ha egy működőképes bázist akarunk fent tartani.Konzolon teszteltük a produktumot, és míg az irányítás kapcsán meglepően pozitív benyomásaink voltak (habár itt-ott azért eléggé botcsinálta metódusokat alkalmaz a szoftver), addig sajnos nem éppen lehet kijelenteni, hogy tökéletesen futna a Spacebase Startopia , de szerencsére PC-n nincsenek ilyen problémák - habár a fedélzetek közötti váltáskor még ott is akadnak FPS droppok.10 különböző küldetés vár ránk a kampány keretein belül, azonban ezek kijátszása után is van még bőven tennivalónk, tekintve hogy akad egy Free Play mód, ahol szabadon menedzselhetünk egy bázist, mindenféle különösebb megkötés és misszió nélkül, no meg ne felejtsük el, hogy tartalmaz a Spacebase Startopia egy multiplayer és egy kooperatív módot is, ha netán a barátainkkal közösen szórakoznánk.

Nézd, hogy battyognak! Addig jó, amíg kevesen vannak...

Mégis mi az a pont, ahol azt lehet mondani, hogy a Spacebase Startopia alaposan kihúzza az embernél a gyufát? Nos, eleinte talán még nem tapasztaljuk ezt az élményt, legfeljebb csak a szellőjét, viszont ahogy elkezdünk terjeszkedni, ahogy elkezdjük brutális módon növelni a bázisunk kapacitását, fejlődni,Egyesével kell a szemetet eltakarítanunk, egyesével kell kattintgatnunk a legénységünk tagjaira az interakcióhoz, egyesével kell felügyelni a különféle építmények működését, egyesével kell előléptetnünk az embereinket - ami egyébként egy ideig még vállalható feladat, csak amikor már az űrbázison megépítettük az ötcsillagos szállodánkat, és annyi létesítményünk van, hogy ki sem látunk mögülük, akkor bizony beüt a krach.Magyarán tehát sajnos pontosan ott vérzik el a Spacebase Startopia , ahol az ilyesféle menedzserjátékoknak a leginkább szuperálniuk kéne. Alapjáraton más szoftvereknél érezzük, hogy fejlődtünk, ha növeltük a bázisunk méretét, ha egyre minőségibb létesítményekkel bírunk,, tekintve hogy egyenletlen arányban nő meg a végzendő feladatunk mennyisége.

Üres a bázis, a boldogság végtelen!

Azt hihetnénk, hogy ha már a bázismenedzselést nem sikerült a Realmforge arcainak kimaxolni, akkor majd a harcrendszer terén nagyot megy a Spacebase Startopia , ugye? Ember legyen a talpán, aki képes úgy kivitelezni egy csatát ebben az RTS-ben, ahogyan azt ő szeretné, és mindemellé még maximális elhivatottsággal képes élvezni is. Mondjuk ki: borzalmasak a harcmechanikák.Az egy dolog, hogy az egész csata lefolyása annyi adrenalinnal rendelkezik a csiga lassúságnak köszönhetően, amire szavak nincsenek, de ráadásképp még sok esetben el sem férnek az egységeink az épületek között, és sebtiben át kell rendeznünk a bázisunkat, hogy odaférjenek a támadó kalózokhoz. Ott tartunk tehát, hogy...Emellett az sem segít hozzá a végső pontozáshoz, hogy az eredeti Startopiához mérten azért olyan túlzottan sok újdonságot nem vonultat fel, habár valószínűleg sokaknak kimaradt az eredeti, így ez egy jó alkalom lehet az első ismerkedéshez. Ettől függetlenül azért jóval több finomságot elviseltünk volna, ha már egyszer ezen a címen adják ki a programot...

Tele a bázis, az agónia végtelen!

No de akkor miért nem tudjuk mégsem azt mondani, hogy ez egy rossz játék? Ha élvezed a végtelen mikromenedzselést, vevő vagy a szatírikus humorra, amit főként a robotnarrátor intéz, és szeretsz az űrben tevékenykedni, akkor ez egy teljesen megfelelő móka lesz számodra - habár tény, ami tény,Mégis a legfájóbb pont, amit már említettünk is, hogy az eredeti Startopia rajongóiként nem igazán tudtunk minek örülni, tulajdonképpen egy grafikai újrakiadást kapott az alkotás, csak még hozzácsapták a rengeteg mikromenedzsmentet is, hogy érezzük a törődést. Hogy ajánljuk-e? Ebben az uborkaszezonban érdemes lehet kipróbálni, de egyáltalán nem érződik kész játéknak a Spacebase Startopia ...