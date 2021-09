Sonic Colors: Ultimate teszt

Sonic egy legenda. Akármennyire nem kedveled esetleg a kék sündisznót, az érdemei előtt egyszerűen mindenkinek meg kell hajolnia. Ha nem találták volna ki, akkor szegényebb lenne a világ rettentően sok órányi kalanddal, amiben Dr Eggman-t próbáljuk meg lebeszélni arról, hogy ártson a környezetünknek. Mivel nagyon régi a franchise, természetesen napvilágot látott jó és rossz (meg kifejezetten blőd - igen, rád nézek vérsün) produktum egyaránt.

Az is igaz, hogy Sonic respektje talán sosem volt olyan mélyen, mint öt-tíz évvel ezelőtt. Ahogy Mario képes volt állandóan megújulni és hozni a jobbnál jobb kalandokat meg ötleteket, úgy szerencsétlen Sega kabalafigura nagyon csúnyán elvérzett ezen a téren. Próbálkozások voltak, de sikereket inkább a, ami nem fest túl jó képet a helyzetről.A Sega egyébként rettentően kétarcú cég. Egyik részről ott vannak az olyan, masszívan sikeres anyagaik mint a Yakuza művek (ide értve a Judgmentet), a Bayonetta, a Persona és még sorolhatnánk. Másrészt, számomra mindenképpen meglepő módon, imádnak "lehajolni az apróért" - ezalatt azt értem, hogy számolatlanul ontják magugból a nem túl nívós remastereket. Ők is tudják, hogy nem lett jó, de azért kiadják, mert pár százezer vagy akár millió dollár így is befolyik a tokiói kasszába. És igen, jelen tesztünk alanya, a

Höhh, ugrottam egy seggest

Játékunk eredetileg a Nintendo Wii/DS kettősre jelent meg még 2010-ben, tehát technikailag finoman szólva sem a legacélosabb platformokra, ami akkor egészen biztosan nem volt zavaró, de így majd tucatnyi évvel később azért igencsak röhejes. Ezt a kiadást abból a szempontból lehet védeni, hogy a Colors alapvetően jól sikerült, amit az ítészek szintén magas pontokkal jutalmaztak - ismétlem, 2010-ben. Én ezt már sajnos nem tudom megtenni, mert egyA legszörnyűbb viszont az, hogy ez lehetett volna egy tisztességes darab, mert a nyilvánvaló hiányosságok ellenére voltak pillanatok, amikor kifejezetten jól szórakoztam vele. Aztán persze. A sztori szerint Dr Eggman teljesen megváltozott és szeretné bűneit jóvá tenni, emiatt épített egy, az űrben lebegő vidámparkot. Persze Sonic és Tails elindul megvizsgálni, mert nem nagyon hisznek a belesnek.Bajsejtelmük beigazolódik, mert különféle lényeket találnak rabláncra verve, így elindul az újabb hadjárat a kiszabadításukra, nyilván rengeteg futkorászással meg ugrálással egybekötve. Hű, hol is kezdjem a problémák felsorolását? Nézzük a külcsínt, mert ott legalább valamennyi igyekezet felfedezhető annak korszerűsítésére. A pályák szép színesek, ezt nem lehet elvenni tőle, mint ahogy azt sem hogy változatosak. A felbontást felhúzták a szokásosnak mondható 4K60FPS-re. A képfrissítés mindenképp jót tett alanyunknak.

Majd én azt tudom, Tails

Ellenben még. Az átvezetőkhöz nem nyúltak, így teljes, 480p-s pompájukban csodálhatjuk őket. Azt hiszem be is raktam egy screenshotot az egyik ilyenből, egészen rettenetesen görényül néz ki. Nade sebaj, gondolja az egyszeri Sonic rajongó, itt úgyis a játékmeneten van a hangsúly, meg különben is, a sebesség miatt túl sokat nem lehet érzékelni a környezetből. Nos, itt szintén akad némi rossz hír, ugyanis vannak gondok a süni kezelésével.Eléggé nehézkes a mozgatása, főleg akkor, amikor eléri az utazó sebességét: rendkívül sokat szívtam amiatt, hogy nem pontosan azt és úgy csinálta, ahogy én akartam. Ennél sokkal reszponzívabbra kellett volna kalibrálni, hiszen sokszor tényleg fénysebességgel robog és egyszerűen nem férnek bele malőrök, mert aztán jöhet a pénzdobálás meg anyázás. A pályadesign sem dolgozik minden esetben alánk. Alapvetően jók a szintek, de sokszor teljesen érthetelen módon vannak felépítve az akadályok és simán megtörik a flow-t. Ha mellé rakod a kezelést, akkor már sejthető, miért vagyok kiborulva rá.Ez már csak azért is kár, mert vannak kifejezetten jól működő ötletek, ami a. Ezeket a cuki, lebegő lényeket bizonyos szakaszokon találjuk és ha hősünk hozzáér bármelyikhez, akkor eltérő képességekkel ruházzák fel. Például lézernyalábbá vagy pacává alakul, esetleg képes lesz falakon átmenni meg még tucatnyi egyéb mássá változik.

Ez vajon kinek fog jobban fájni?

Ez igazából a futkorászás monotonitását hivatott megtörni, ami azért sikerül neki. Tartalom szempontjából teljesen korrekt az összkép, viszonylag sok, eltérő terepen zajlik az akció. Ha rámegyünk a rejtett dolgokra, akkor bő tíz órát ki lehet hozni a címből.És úgy nagyjából ennyit kell tudni a Sonic Colors: Ultimate-ről. Akadnak tehát benne jó ötletek, de azért a megvalósítás finoman szólva sem 2021-es szint, plusz illett volna a kezelhetőséget jobban átdolgozni, valamint a szinteket kicsit megreformálni. Bár az is igaz, hogy ahhoz meg több energiát (és pénzt) kellett volna delegálni.Sajnálom, hogy ezzel a művel ünneplik a kék süni harmincadik évfordulóját, de ha nagyon kedveled és éppen semmi más nincs a kezed ügyében, amive játszani szeretnél, akkor azért egy próbát tehetsz vele. Az ára első blikkre kissé borsos, de valószínűleg pár hónap alatt szépet zuhan. Sega, azért lassan csak ki kéne adni valami új cumót a témában, nem?