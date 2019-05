Sniper Elite V2 Remastered teszt

Így 2019 közepére szerintem majdnem minden játékos kezd megbarátkozni (még ha el nem is tudja fogadni) a Remaster fogalmával. Ez ugye azt jelenti, hogy a régmúlt egy csillogó ékkövét szépen felspécizik, ellátják minden földi jóval, aztán jobb esetben budget áron, rosszabb esetben pedig még az alap kiadásnál is sokkal drágábban tárják szemünk elé. A modellnek lenne egyébként értelme, pontosabban láttuk már, hogy tud működni, de azért sok összetevőnek kell klappolnia, ráadásul egyszerre.

Jelen tesztünk alanyával, a Sniper Elite V2 Remasterrel tulajdonképpen már az első tézisnél is gondok vannak, azaz sosem volt egy csillogó ékkő, de még csak egy féldrágakő sem. A 2012-ben megjelent eredeti kiadásban egy mesterlövész bőrébe bújhattunk, hogy a második nagy háborút egy másik aspektusból is bemutassák.Tudjátok, amikor lassítva megmutatják, hogy a golyó épp melyik testrészét roncsolja szét áldozatunknak.

Hmm, merre is van az arra?

A koncepcióban úgyszintén lett volna potenciál, mert kifejezetten érdekes lehet egy orvlövészt megszemélyesítve a távolból operálni, sunnyogni, csendesen gyilkolni. A megvalósítás ugyan nem lett rossz, de a jótól is meglehetősen távol állt, középszerű értékeléseket zsebelt be hét éve mind a közönségtől, mind pedig a zsűritől.Ráadásul érkezett azóta még két epizód, amik közül a legutóbbi már egészen jól sikerült, de hát mit értek én a lovakhoz. Mindenesetre megérkezett a tesztpéldány belőle, szóval vizsgáljuk meg az alacsony pontszám okait.Sztorit, mint olyat ne nagyon keressünk benne. Mi Karl Fairburn-t alakítjuk, az amerikai lövészt, aki a Második Világháború végnapjain kapcsolódik be a dolgokba. Főtiszteket kell likvidálnunk, illetve a V2-es ballisztikus rakéták is szerepet kapnak az "elbeszélésben". A missziók betöltése közben kapunk pár mondatot nagyon kemény hősünktől, aztán már dobnak is az események sűrűjébe. Oké, a történetet engedjük is el. Ugye az ilyen újra felmelegített stuffok tartalmi bővítést, illetve grafikai tuningot kapnak általában. Előbbi itt is jelen van,ezt tehát kipipálhatjuk. De mi a helyzet a külcsínnel?

Csak egy kicsit mozdulj arrébb

Én elhiszem, hogy a Rebellion programozói mindent megtettek az ügy érdekében, de sajna ez iszonyúan kevés lett ebben az esetben. Már a karakterek is szörnyen festenek, mert eléggé otromba mód látszik szinte az összes pixel, amiből felépültek,Komolyan, mintha egy több generációval ezelőtti anyag került volna a kezem közé. De nézzétek meg az ingame képernyő fotókat, szerintem azok beszédesebbek mindennél. A mesterséges intelligencia sajnos úgyszintén kiborító. Hiába próbál meg az ember óvatosan közlekedni, ha teljesen random módon szúrják ki nyolcezer kilóméterről arrébb.Ez már csak azért is probléma, mert így még a hangulatot is simán megöli. A sniperkedés egészen jól működne, mert távcsövünk segítségével fel tudjuk mérni az előttünk tornyosuló akadályokat, megjelölhetjük ellenlábasainkat és ennek megfelelően készíthetjük el a továbbhaladást segítő tervet. Gyilkolhatunk amúgy sunnyogva, hátulról, aknákat telepíthetünk a járőrök útvonalára, szóval vannak szórakoztató elemek, de nyilván a lövöldözés jelenti a csúcspontot.Persze a profik célozhatnak máshova is, például gránátokra, hogy egész szakaszokat változtassunk hamuvá.

Célbalövészet

Pozitívumként mindenképp meg kell még említenem a tartalmat, mert alapból viszonylag sok pályán zajlik az akció, pluszban még ott vannak ugye a kiegészítők szakaszai (ráadásul ezek sokkal összeszedettebbek, mint amit az alap verzióban találunk), illetve a multival és a célbalövős coop lehetőséggel úgyszintén el lehet mókázni egy darabig. Ezek a dolgok sajnos azonban eltörpülnek a negatívumok mellett, amikhez csatlakozik az ár is.Lehetne még bőven ragozni a dolgokat, de teljesen felesleges,Örvendetes, hogy a grafikát felhúzták az elérhető legnagyobb felbontásra, illetve a képfrissítés is kapott egy nagyobb tuningot, ugyanakkor ez eléggé visszás, lévén egy több mint hét éves címről van szó. Ha már mindenképp ki akarták ezt adni, akkor nem értem, hogy miért nem csinálták az alapoktól újra az egészet, mondjuk a negyedik rész motorjával?

Hinnye, de szép új puska

Talán azért is megérdemelte volna, mert maga a játékmenet az kifejezetten kellemesen öregedett, valamint a látványos fej és egyéb testrész csonkolások még most is megállják a helyüket. A zéró sztori, a gyalázatos animációk illetve a meglehetősen repetitív missziók azonban még a legfanatikusabb SE rajongót is el fogják tántorítani a vásárlástól, már csak azért is, mert kifejezetten drágán mérik a programot. A közepesnél kicsit gyengébb osztályzatot adok neki és tiszta szívből ajánlani sem tudom senkinek.