Shenmue I & II teszt

Mostanában sok helyen és túl könnyedén használják a "klasszikus" jelzőt (néha még én magam is beleesek ebbe a hibába), de vitathatatlan, hogy vannak olyan darabok, amelyek tényleg megérdemlik. A videojátékok világában különösen nehéz ilyet alkotni, hiszen a minőség nagyon sokban függ attól, hogy adott időben mit tesz lehetővé a techológia, amely ráadásul szinte napról napra fejlődik. Yu Suzukinak mégis sikerült a bravúr, hiszen a Shenmue-franchise sok tekintetben megelőzte korát. Most, csaknem húsz év után újra kiadták a részeket, mi pedig megnéztük, hogyan muzsikálnak mai szemmel. 2 in 1 Shenmue-teszt következik!

Egy kis történelmi kitekintés, csak hogy a fiatalok se menjenek el szó nélkül a Shenmue mellett: 1999-ben olyannyira nem volt piskóta ez a cím, hogy konkrétan az addigi legköltségesebb fejlesztésű játéknak mondhatta magát.A büdzsé egyes források szerint a 70 millió dollárt is elérte, majdnem bedöntve ezzel a SEGA-t. Az anyagi sikerre éppen emiatt főleg az első rész esetében semmiféle reális esély nem volt, viszont a kritikaira annál inkább, amit be is zsebeltek Suzukiék.

Tehát a piac itt van, már csak a Sports papucsokat kell megtalálnom.

Eredetileg legalább egy trilógiában gondolkodtak a fejlesztők, viszont a csillagászati költségek miatt a harmadik rész sosem készülhetett el...egészen mostanáig. Ha hinni lehet a híreknek, akkor minden idők egyik leggyorsabban sikerre vitt Kickstarter-kampányának köszönhetően jövőre jön a Shenmue 3. Talán ennek is köszönhető a mostani újrakiadás, de eskü befejeztem, ne nézzétek az órátokat, már kezdem is a tényleges tesztet.. Mint hamar kiderül, valamilyen tükörre vadásznak, ami nagyon fontos az egész világ sorsának szempontjából, és a többi, és a többi. Ryo persze nem hagyhatja szó nélkül, hogy az öreget csak így eltették láb alól a saját otthonában, ezért felkerekedik, hogy bosszút álljon, és egyáltalán, hogy választ kapjon a miértekre. Tisztára a japán Liam Neeson. Ez nem csak az első Shenmue története, hanem folytatódik a második, sőt a most megjelenő harmadik részre is. Epikus egy darab tehát, csak épp nem tudjuk a végét húsz éve.

Szappanoperás kamerabeállítás lvl 99.

Ahogy kilépünk a nagyvilágba, vagy legalábbis a közeli kisvárosba, azonnal rájövünk, hogy mitől is volt olyan nagy szám ez a dolog tizenkilenc évvel ezelőtt.. Legfeljebb elküld minket a búsba, mert siet dolgozni, vagy a fodrászhoz, vagy farhátért, vagy bármi. Még a külső kidolgozásuk minősége is szinte megegyezik a főszereplő Ryo-éval, ami valljuk be, akkoriban messze nem volt általános., és néha jókat mosolygunk majd azon, hogy helyenként milyen sutára sikeredtek ezek. Mindjárt az elején például Ryo egy rakás félismeretlent kérdezget arról, hogy látott-e egy fekete autót pár napja. Ezután kínai emberek után kezd érdeklődni, amire azt a választ kapja, hogy biztos a kínai étteremben lesznek, hát hol máshol, ugyebár. Azt már meg sem említem, amikor ugyanilyen formában matrózokat keres, és útba is igazítják őt, hogy azok biztos a kocsmában lesznek, és nagyok.

De ki vagy gyúrva tesó, milyen proteint használsz?

Ha hozzávesszük a borzasztó angol szinkront, valamint az olyan nyalánkságokat, minthogy Ryo szinte minden dialógusban milyen feltűnően sokszor elsüti az "I see" választ, akkor szinte élményszámba mennek ezek a részek. Érdekes viszont, hogy. Az eredeti japán hangról nyelvtudás hiányában nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy az teljesen profi, de szerintem az angol bumfordisága tényleg nagyon jól áll a Shenmue-nak., és objektíven nézve tényleg így is lehetett, mert a pixelességet meg a baltával faragottságott leszámítva még ma is elmegy valahogy. Színes, szagos, látványos, élő. Már láttam olyan idei játékot is, aminek a grafikája ezeket nem mondhatta el magáról. Szintén óriási truváj volt, hogy a napszakok, mi több, az időjárás, az évszakok dinamikusan változnak. Ránk köszönt az éjszaka, kisüt a Nap, eljön a tél is. Csak Ryo dzsekije állandó.

Balázs Pali inkognitóban.

Tulajdonképpen. Annál is inkább, mivel a történetet előremozdító események nagyon sokszor adott időponthoz vannak kötve. Ez azt jelenti, hogy ha reggel megtudjuk, hogy este nyolckor valahol ott kell lennünk, akkor bizony az egész napot el kell töltenünk valami szinte értelmetlen dologgal, avagy várakozással.Oké, sok az unaloműző minijáték, sőt a második részben már előre is tekerhetjünk az időt, de akkor is sokszor úgy éreztem, hogy egyszerűen ólomlábakon vánszorog az amúgy érdekes történet. Még szerencse, hogy akadnak akciójelenetek is. De még milyenek! Kevesen tudják, hogy, úgyhogy ez tényleg a történelem egy darabkája, tisztelt hölgyeim és uraim! Itt elég jól működnek, de hogy ennek a ennek a játékelemnek a feltalálásáért nagy általánosságban hálával tartozunk-e Yu Suzukinak, azt már mindenki döntse el saját maga.

Aki ezt megnyeri, az fizeti a következő kört!

Mint láthatjátok, a tesztet is annak szellemében írom, hogy a két részt felesleges külön kezelni, gyakorlatilag egy játékról van szó, de azért említsünk meg pár dolgot specifikusan a második részről is. A legfontosabb változás, hogy helyszínt váltunk, Ryo ugyanis Hong-Kongba utazik, és ott folytatja a nyomozást meg a váratlan kérdéseit.Ez a környezet még szebb, még színesebb, egyszerűen jó ránézni. Míg az első Shenmue-ban nagyjából végig egyedül voltunk, itt már több barátunk is lesz, ami jótékony hatással van a hangulatra. Tényleg az a legnagyobb gond, hogy a sztori szintjén ez sincs befejezve, de így, hogy értesültünk a harmadik rész jöveteléről, azért már kicsit más a dolog fekvése

Ha jól megnézitek, a csaj nem fogja a kormányt.

A végére muszáj vagyok írni egy keveset arról is, hogy egyszerűen mennyire. Például az a tisztelet, ahogy Ryo az idősekkel szemben viselkedik, hogy mennyire hálás a napi zsebpénzért, amit kap, vagy ahogy leveszi a cipőjét, mielőtt belép a házba, mai európai szemmel sajnos kissé szokatlanabbak, főleg videojátékban.Jól esik ezeket látni, és egyfajta apró betekintés is egy másik kultúrába. Sok dolgon érződik, hogy csak úgy fel lett villantva, megalapoz a későbbieknek, és bizony tényleg

Vigyázat, a srácok épp belevetik magukat az éjszakába. Nappal.

Sok esetben már csak azért is örömteli munka játékokat tesztelni, mert gyakran olyan címekbe is beleakad az ember, amilyeneket magától sose próbálna ki, de mégis jó és érdekes élményt nyújtanak. Nekem a Shenmue tipikusan ilyen volt, merem ajánlani mindenkinek., de így, egy csomagban a kettő egész jó vételnek tűnik-már persze ha szereted a kicsit lassabb, a hangulatra építő stuffokat.