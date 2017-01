Három, sötétbe öltözött bérgyilkosom éppen azon mesterkedik, hogyan is törjenek be a külső kapun. Az egyikük egy roppant gusztusos, szakéval teli flaskát hajít a fogdmeg elé, míg a második bérizom épp két őr torkát vágja el. Csoportunk harmadik tagja, a mesterlövész, egy magaslati pozícióból tartja szemmel az eseményeket, fejlövésekkel boldogítván a maradékot. Pár pillanattal később, a kiválóan összehangolt támadás után már a bejáratnál toporognak, hogy megkezdődjön az igazi vadászat a shogunra.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun egyNagyon sok próbálkozást láthattunk már ebben a témában, de közülük relatíve kevés teszi ezt olyan szórakoztatóvá, mint mondjuk a Gears of War a lövöldözést, vagy a Portal a feladatok megoldását.Ez valószínűleg azért van, mert a legtöbb hasonszőrű próbálkozásban valamilyen konfliktus adja a kézzel fogható alapot, míg a settenkedős stuffok azért sokkal finomabb mechanikát követelnek meg. Sokszor kell akár perceket is várnunk arra, hogy az ellenfél a megfelelő pozícióba kerüljön, valamint ha véletlenül lebukunk, akkor jó eséllyel kezdhetjük előröl az adott szekvenciát, teljesen jogosan.

Vízesések között jó a sunnyogás

Jelen tesztünk alanya sem mentes a kihívásoktól, de nem annyira zord, mint a legtöbb hasonló program.Ezt szó szerint értsétek: ha nem mentünk egy percen belül, akkor a jobb felső sarokban egy kis stopperóra jelzi, ideje lenne ennek a fontos tevékenységnek hódolni.Abban a pillanatban, ahogy rááll erre az egy gombnyomásra kezünk, sokkal szabadabban nézegetjük a lehetőségeket, mert nem kell attól tartanunk, hogy egy nehéz szituációt újra meg kell oldanunk. Ebben segítségünkre lesz a korrektül összepakolt tutorial, ahol alaposan megismertetnek az elérhető lehetőségekkel.Öt teljesen eltérő asszasszin áll rendelkezésünkre. Van, aki egyszerre kettő-három ellenséget tud becserkészni egy körben, míg egy másik fel tud kapaszkodni a tetőkre, hogy onnan csapjon le. Az első szint végére teljesen tisztában leszünk embereink képességével, ami után már csak azt kell eldöntenünk, hogy milyen kombinációkkal szeretnénk teljesíteni az adott szakaszokat.Itt mindenképp ki kell térnem a designerekre, mert ahogy Ti is látjátok, ragyogó munkát végeztek. Lesz itt békét sugárzó havas táj, az Edo korszakból ismerős tornyokkal pettyezett falu, álmoskás kisváros, hogy tényleg csak néhányat említsek.ráadásul maguk a helyszínek is taktikai variálásokra kényszerítenek minket.

Lesz itt mindjárt olyan tüzijáték

Például a hóval borított tájon az őrök a gyanús lábnyomokat elkezdik követni, ami ugye megnöveli a figyelmüket is, hogy csak egyetlen példát említsek. A hasonló dolgok miatt állandóan ébernek kell lennünk, jól és időben kell reagálnunk a felbukkanó nehézségekkel szemben, de pont ettől lesz baromi szórakoztató a termék.Néha, ha végig nézünk egy pályán, szinte esélytelennek fogjuk érezni magunkat, de ne aggódjunk, minden úgy van megtervezve, hogy azt teljesíteni lehessen. Ami mondjuk ennél fontosabb: szigorú, de igazságos a mechanika. Mindig látjuk adott esetben, a helyi katonák mennyire figyelnek fel ninjázásunkra. Értelemszerűen, ha megtelik a kis mércéjük, akkor riadót fújnak és már érkezik is az erősítés.Hőseink egyébként kellően érdekes kis párbeszédekkel szórakoztatnak minket a körök előtt, közben és végén, így egy kicsit jobban megismerhetjük őket, meg hogy mit is találnak szexinek ebben a hivatásban. Itt lesz Mugen, a masszív szamurájunk, Aiko, az álcázás nagymestere, Hayato, kis desszantunk vezetője. Yuki egy cuki tolvaj, aki nyilván gyorsabb és könnyebb, mint mások, utolsóként pedig ott van Takuma, aki egyszerre egy bölcs, idős ember meg biztos kezű mesterlövész.Ez rettentően erős koordinációt követel majd meg tőlünk. Nagyjából 20 óra alatt teljesíthető a kaland, ami szerintem abszolút rendben lévő. Sajnos nincs eget rengető sztori, de legalább egy tisztességes narrációt pakoltak a játék alá, tehát nem csak úgy lóg a levegőben az egész.

Na most akkor merre?

Összesen 13 pályát kapunk a már fentebb említett variációkból. Nagyon sokat el lehet molyolni ezeken, hiszen nem kevés lehetőséget kell végig próbálnunk. Ide tartozik egy kisebb negatívum is: noha elvben tényleg úgy teljesítjük a szinteket, ahogy nekünk tetszik,Faramuci a hasonlat, de úgy képzeljétek el, mintha egy kirakóst szeretnénk összetenni ahelyett, hogy szabadjára engednének minket egy élő, lélegző környezetben. Szerencsére ez hamar tovareppen, mert lesznek érdekes, nem várt fordulatok, amik aztán helyre is billentik a mérleget.Ezen kívül tényleg csak pozitívan tudok nyilatkozni. Lesz egy úgynevezett Shadow mode is, ahol látunk minden rezdülést, minden egyes apró részletet ami az adott részt illeti. Itt tudjuk összehangolni az akciókat, aztán ha ez összejön, bele fogunk borzongani, olyan jó érzés.Szamurájunk kibelez egy kisebb csoportulást, Takuma levadászik egy tisztet, aki meg akarta nézni, mi ez a hangoskodás, a többiek pedig elrejtik a hullákat még azelőtt, hogy az arra sétáló őrjárat beléjük botlana. Igazi csapatmunka, na.

Véged lesz mint a Twin Peaks-nek

A Shadow Tactics érti, mitől is olyan különlegesek a lopakodásra építő játékok. Arra késztet minket, hogy úgy tervezzünk, mint egy igazi stratéga, úgy csapjunk utána oda, mint a legdurvább falbontó kalapács, majd elegánsan távozzunk a helyszínről, értetlenkedést hagyva magunk után.Én mindenkinek csak ajánlani tudom, mert rettentően jól szórakoztam vele.