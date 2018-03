Secret of Mana teszt

Jó pár héttel ezelőtt a Romancing SaGa 2 teszt esetében előkerült már egyszer az a téma, hogy a nosztalgia mennyire kétélű fegyver tud lenni. Nos, jelen értekezésünk alanya, a Secret of Mana is megérne egy szép hosszú bevezetőt, mivel a Super Nintendo éra egyik legsikeresebb alkotásáról van szó, ami szűk huszonöt év után egy félig-meddig reboot formájában érkezett meg újra PC-re, illetve PlayStation konzolokra.

Miközben vártam a stuff települését, próbáltam összeszedni magamban, hogy egészen pontosan mit is várok el tőle. Kétségtelen tény, hogy a régmúltban szó nélkül system seller cím volt az akkoriban lenyűgözőnek számító grafikájával, csavaros, összetett történetével és persze egy igazi újdonsággal:Most nyilván erre már csak legyinteni tudunk, de ez akkoriban hatalmasat szólt. Rövid időn belül abszolút kultjátékká nőtte ki magát. Az eredeti kiadás után pár évvel érkezett amúgy egy folytatás hozzá Secret of Mana 2 címmel, de ez nem tudta megismételni elődje osztatlan sikerét.

Hol az uzsipénzed kishaver?

Figyelő tekintetünket vessük innentől kezdve a remake-re. A sztori a mai napig szó nélkül megállja a helyét. Képzeljetek el egy olyan világot, ahol mindenütt fel lehet fedezni az éltető anyagot, a Manát. Természetesen ez nem marad rejtve az emberiség előtt, akik szinte az utolsó cseppig kiaknázták ezt a csodálatos erőforrást, majd pedig megépítették szörnyű mesterművüket,Az Istenek egy ideig tűrték a mohóságot, azonban az erőd megépítése volt az utolsó csepp abban a bizonyosban, így a világra szabadították rettenetes szörnyhordáikat. A háború majdnem az utolsó cseppig elhasználta a Manát, mígnem érkezett egy hős, aki a Mana Sword segítségével elpusztította a halálhozó kastélyt, illetve az akkori, gonosz civilizáció nagyobbik felét.Megkezdődhetett a planéta rehabilitációja. A háttérben azonban gonosz erők munkálkodtak a Mana Fortress feltámasztásán,miután egy véletlen folytán megtalálta azt. Persze ez csupán a bevezető, nem mesélnék el mindent azért, mivel a sztori az egyik pillér, amire játékunk támaszkodik. Később csatlakozik egy vadóc lány, Primm, valamint az emlékezetét elvesztő tündér, Popoi hősünkhöz, így a triónak kell felvennie a harcot a gonosszal.

Ne nevessetek, tisztálkodni mindig kell

Ha megnézitek a képeket, akkor már láthatjátok is, hol érte a legnagyobb változtatás programunkat.valamint végre megszólalnak a karakterek, bár azért ez hagy némi kívánnivalót maga után.Nyilván senki se számítson FFXV jellegű megjelenítésre, inkább a késői PS1-es dolgok felé tendál, viszont legalább jó nagy felbontásban és gyönyörű színpalettával megtámogatva. Ez inkább akkor lehet zavaró, amikor a stuff motorjával készült átvezetőket nézzük, kalandozás valamint harc közben is a megszokott döntött felülnézetet kapjuk. Ilyenkor szerintem nagyon pofásan fest a cucc.Ahogy a bevezetőben említettem, a verekedés teljesen valós időben zajlik, plusz minden ellenfelünket látjuk a térképen, így egyből nekik lehet esni. Egy szereplőt irányítunk mi, a másik kettőt a gép, de valamennyire lehet paraméterezni viselkedésüket, de még ennek ellenére is meglehetősen ostobán viselkednek sokszor. Nincs amúgy túlspilázva a harc, de finomság azért akad benne. Konzolon az iksz lenyomásával csaphatunk oda, viszont nem lehet esztelenül vagdalkozni,

Bocs, merre van az edzőterem? Tudod, gyúrok meg minden

Értelemszerűen 100 százaléknál tudjuk a legerősebb találatot bevinni. Utána érdemes megvárni hogy újra feltöltődjön, ellenkező esetben csak kaparászásra futja majd erőnkből. A mechanika tényleg klasszikus,Utóbbiakat tudjuk fejleszteni is szimplán azzal, hogy használjuk őket, így szintet lépnek és érkeznek az extrább támadások. Varázslatokkal ugyanez a helyzet, bár azokat először kvázi meg kell találnunk.Hozzá kell tennem, hogyszóval az egy ideje elfelejtett grind dolgot jó lesz, ha visszacsempésszük tudatalattinkba. Meglehetősen nehéz dolog értékelni a Secret of Manát, mert ha egy konvencionális értékelőt nézek mellé, szinte a három pontot is alig ütné meg. A valóság ezzel szemben pontosan az ellenkezője - persze csupán akkor, ha kedveljük az ilyen retro felépítésű motyókat.

Bazze, még egy darázs is lenyom elsőre

Alapjában véve jól sikerült a külcsín felturbózása, a sztori még ennyi idő elteltével is kellemes, örvendhetünk a szinkronnak, pluszban az árazással sem szálltak el, így mindenképp jó vételnek minősül. Én bátran ajánlom minden JRPG rajongónak.