Sakura Wars teszt

Többször is megpróbáltuk már definiálni a rétegjáték kifejezést. Olyan címeket sorolunk ide, amik egy adott műfaj rajongóinak készülnek (kicsit lesarkítva). Ez a tábor persze lehet több milliós nagyságrendű (főleg Japánban, ugye) így simán megéri fejleszteni nekik, mert még akkor is meg fogják venni a legfrissebb iterációt, ha csak egy köpennyel többet raktak kedvelt hőseikre. Tehát emiatt ez egy kicsit kockázatos üzleti modell, de amíg jönnek a számok, érkezni fognak a különféle folytatások.

Jelen tesztünk alanya, a Sakura Wars . Olyannyira Japán, ahogy azt csak el tudjuk képzelni. Bevallom őszintén, hogy bírom én az anime-t és van egy csomó mangám is itthon, de erről a szériáról sosem hallottam még. Kicsit utána nézve, a hiba az én készülékemben volt (vagy csak sosem érte el az ingerküszöböm), ugyanis egy roppant nívós franchise-ról van szó.A legelső videojáték még, tehát nem mostanában. Összesen öt sorszámozott epizód látott napvilágot egy csomó vadhajtás mellett, plusz nyilván futott máshol is, tisztességes rajongótábort összehozva ezzel. Fun fact: az SW 2-ből több mint fél millió kópiát adtak el csak Saturn-ra, így az lett a gép egyik legkelendőbb húzócíme.

Nahát, itt minden márványból van

A fentieket csak és kizárólag azért mondtam el nektek, hogy egy kicsit képbe kerüljünk a stuff pedigréjét illetően. Ehhez képest jelen tesztünk alanya simán csak Sakura Wars névre hallgat, aminek az az oka, hogy egy. Tehát ne úgy képzeljük el, mint a pár napja tesztelt Final Fantasy VII-t, ahol (nagyjából) hűek maradtak az eredetihez, csak vizuálisan tolták feljebb a potmétereket.Na, most, hogy már mindenkit halálra untattam, térjünk rá a lényegre és készítsétek az idegrendszereteket, mert ez a cucc annyira "más", hogy. A műfaját tekintve szerepjátékos alapokra épül, viszont legalább ugyanekkora részben vizuális novella, illetve a felkelő nap országában imádott randi szimulátor egyvelege. Furán hangzik, ugye? Megnyugtatok mindenkit: az, bizony, és a megszokással is komoly bajok lesznek.Történetünk 1940-ben, a Taisho periódusban játszódik. A helyszín Japán, Tokió, pontosabban annak egy erősen steampunkosabb, fantasy környezetbe ágyazott, színesebb-szagosabb változata. Mi Seijuro Kamiyamát fogjuk irányítani. Ő eredetileg tengerésztiszt, viszont magas helyről érkezett felkérés miatt átirányították az úgynevezett Imperial Combat Revue-hoz, annak is a Virág Divíziójához. Ezt a legendás hős, Sumire Kanzaki kérvényezte, aki, mivel alaposan gatyába kell rázni annak öt mech-pilóta per színész, táncos lánykáit, hiszen egy komolyabb démon invázió bármikor kitörhet.

Mi a gond, Sakura?

Mert igazából erről van szó: tíz évvel ezelőtt a legtöbb hasonló egység hatalmas árat fizetett a szörnyetegek elpusztításakor, így újjá kell építeni a mech egységeket. Amikor pedig épp nem ezzel foglalatoskodunk, akkor lánykáink mentális egészségét kell rendben tartani, valamint főhadiszállásunkat, egy színházat is profitábilissé kell valahogyan varázsolnunk, hiszen a csapatnak abból van bevétele.Nyilván szereplőink a kezdetekor meglehetősen bénácskák, minden téren. Huhh, szóval ez a fura katyvasz lenne a sztori és igen, ebből is látszik, hogy nem hétköznapi alkotással van dolgunk. Őszintén szólva vannak erős pillanatai az anyagnak, amikor, de sajnos az esetek nagyobbik felében iszonyúan vontatott az egész. Elemzésünket kezdjük a külcsínnel, ami egészen döbbenetesen hullámzó minőségű. Kapitányunkat külső nézetből irányítjuk, így járhatjuk be a különféle lokációkat.Egy jódarabig mindössze a főhadiszálláson tevékenykedhetünk, ami még az elmegy kategóriába tartozik. A középmezőny aljába sorolható, mert ugyan próbálták változatossá tenni különféle szobákkal, pincével meg padlással, de erősen átlagos a minősége. Azonban ahogy el tudjuk hagyni és bejárhatjuk a környező utcákat, úgy egyből egy kategóriát ugrik, mert élettel telik meg a környezet, egy csomó NPC lepi el a könyvesboltokat, kifőzdéket és egyszerűen jó lesz ránézni.

A rózsaszín az új fekete

Aztán ahogy átváltunk a harcra, ott viszont időutazunk,. Azt nem mondom, hogy minősíthetetlenné válik, de olyan iszonyúan förmedvényesesen, gusztustalanul darabos meg pixeles lesz az egész, hogy alig hittem a szememnek. Szerencsére (?) küzdelemből annyira nem lesz sok, hogy ne legyen kibírható, de tényleg értetlenül állok a dolog előtt.Igyekeztem a különböző szegmensekből válogatni a képeket, hogy ti is láthassátok a különbségeket. Szereplőink legalább ennyire kétarcúak. Alaphelyzetben tipikus manga lányokat és fiúkat kapunk. Azaz- úgy csillognak, mintha fröccsöntött műanyagból lennének. Ugyanakkor Kamiyama a két kardjával egészen jól fest, valamint a többi szereplő között is akadnak decensebb darabok.A démonokat meg a többi szörnyet inkább hagyjuk, nevetségesen bénák, robotjainkról nem is szólva. Ha szummát kéne csinálni, akkor abszolút átlagos,, amit egy kicsit megdob a technikai stabilitás, bár azért nevetséges, hogy milyen hosszúságú töltőképernyőket kell végig bámulni egy-egy ajtónyitáskor vagy liftezéskor. De legalább nem fagy le és nincsenek komolyabb bugok, ez is valami.

Nahát, egy üvöltő toronydaru

A játékmenet talán legfontosabb pontja a. A főbb szereplők természetesen különböző személyiséget és habitust kaptak, ezáltal mindannyiukkal máshogy kell viselkednünk. Itt lép be a randi szimulátor jelleg a LIPS nevű rendszer formájában. Nagyon sok esetben választanunk kell különféle reakciók közül. Ezek függvényében nő vagy csökken karaktereinknél szimpátiánk, amik természetesen alaposan befolyásolják a cselekményt.Igen, kiszemeltünket/kiszemeltjeinket így tudjuk elcsábítani, randira hívni esetleg jó kis féltékenységi jeleneteket rendeztetni velük. Talán ez anyagunk legkidolgozottabb pontja, hiszen ehhez kapcsolódóan, annak függvényében, hogy kire esett a választásunk. A probléma viszont az, hogy iszonyatosan hosszú és vontatott párbeszédeket kell végig hallgatnunk eközben. Ha ez nem lenne elég, akkor adjuk hozzá a tipikus japán anime hanglejtést és hadonászást meg a nevetségesen perverz opcióinkat és kész is az a turmix, amitől egy nem annyira befogadó ember sikítva tépi ki a lemezt gépéből.Bár az is igaz, hogy ez a széria rajongóinak készült, ők meg élnek-halnak ezekért. Nade, gondoltam, majd a robotos hacacáré visszaadja a hitem az egészben. Sajnos tévedtem, mert elképesztően fapados valamit tolnak a szemünk elé.

Milyen szép a szemed!

De úgy is mondhatnám, hogy a külcsínhez idomuló belbecset kapunk. Szóval megyünk mikrobival, felváltva nyomogatjuk a négyzetet (kis ütés) meg a háromszöget (nagy ütés), amikből kombók esnek ki. Ha betelik a speckó támadás mérőnk,Ezen kívül lehetőségünk van a kitérésre: ha ezt az utolsó másodpercben tesszük meg, akkor rövid ideig belassul környezetünk mi meg súlyos csapásokat osztogathatunk közben. Fejlesztőink is érezték, hogy ez kevés lesz, mert igyekeztek főellenfeleket pakolni utunkba, valamint egyszerűbb platform elemeket is gurítanak, de totál feleslegesen.. Egészen sok fejezetre bomlik a Sakura, ráadásul próbálták kicsit "sorozatosra" venni a figurát, ami azt jelenti, hogy minden epizódban nagyjából más-más téma körül összpontosul a figyelem, miközben egy központi szál azért szépen végig követi az eseményeket.A sztorit a zöld felkiáltójeles emberkéknél gördíthetjük tovább, viszont előtte érdemes a kékkel rendelkezőket felkeresnünk,, ami ebben az esetben újabb interakciót jelent az adott lánykával. De közben gyűjthetünk képeslapokat is, valamint bekúszik a második fejezettől az úgynevezett Koi-Koi Wars nevű kártyajáték is a képbe. Szóval több tíz órára biztosított a szórakozás.

Zsa kávézni, legalább virtuálisan

Az összegzésnél, értékelésnél komolyan bajban vagyok. Adott egy tipikus rétegjáték, amiben semmi kiemelkedőt sem találunk. A külcsín durván hullámzik, a harc végtelenül leegyszerűsített és bénácska, a LIPS rendszer cuki, de ha nem éled ezt a visual novel meg randis műfajt,. Ugyanakkor az is tagadhatatlan, hogy be tud szippantani, ha megbocsájtod neki a különcségeit. Ajánlani jó szívvel csak a rajongóknak tudom, már csak a meglehetősen borsos ára miatt is, bár ők gondolom azonnal le fognak csapni rá, teszttől függetlenül.Ha megnéznél valami újat, esetleg utána olvasva elkezdett érdekelni a téma, akkor egy óvatos próbát tehetsz vele, viszont semmiképp sem JRPG-ként gondolj rá, mert az egy rossz definíció ebben az esetben. Robotok, lehetetlenül nagy elsődleges nemi jegyekkel rendelkező lánykák, meg egy szerelmi sokszög - próbálj ilyen mentalitással belevágni. Ki tudja, lehet, hogy a karantén idejére le fog kötni.