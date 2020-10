Ride 4 teszt

SimulatorMaster2000, leánykori nevén Gargameth, ismét egy pilótafülkében találja magát, legújabb "hajmeresztő" epizódunkban, melyet exkluzívan a Game Channel csatornáján tekinthet meg a nagyérdemű közönség. Azonban egy kis fricskával "kedveskedtek" szerkesztőink tesztalanyunknak, ugyanis a fülke itt most átvitt értelemben szerepel. Ma a Ride 4 -ben találja magát Gargaméta, ami azon híres, neves videojáték franchise legújabb része, mely a motorbiciklis versenyek szépségeit és nehézségeit hozza el a játékosnak, ezúttal szebben, jobban és mélyebben.

De jó lett volna, ha az iménti reklámhoz hasonló élményekben lett volna részem. Az F1 2020 bétája és az IL-Sturmovik után most egy motorra ültetett engem a sors. Ez félig megváltás volt, a minimális izgalommal járó légi hadászat után, azonban átoknak érződött a megbízható, könnyedén irányítható, kezdőbarát Formula 1-hez képest.Egy motorbicikli irányítása, nem meglepő módon, másabb, mint egy négykerekű, avagy szárnyakkal, propellerrel ellátott gépé, és ezt a Ride 4 , mint jó szimulátor, tökéletesen érezteti. Ez természetesen a motor fanatikusoknak jó hír, azonban annak, akit érdekel a téma, de sosem ült még egy ilyen járművön, vagy játszott hasonló játékkal, annak bizony lesz néhány csúnya meglepetésben része.Miután kiválasztottuk a limitált lehetőségből pilótánk megjelenését, indulhatunk is a karrier játékmódba, ahol választanunk kell az európai, az ázsiai és az amerikai ligák közül. Én, mivel a magyar származás mellett tettem le a voksom, jobbnak láttam az EU Ligához csatlakozni, ahol legelső kihívásként meg kellett szereznem az Európai Licencet, mely után részt vehettem a különböző regionális bajnokságokon.

A közönség nem vitte túlzásba a részvételt.

Azonban itt kezdődtek a problémák; ezek a "Tutorial"-ként is felfogható versenyszámok, ráadásul minimálisan válik a játék könnyebbé miután elsajátítottuk az irányítás apróságait és kitanultok a pályák trükkjeit függetlenül attól, mennyi vezetést segítő funkciót kapcsolunk be.A legfontosabb dolog, legyen bármelyik versenytípusról is szó, az idő. Több körös verseny, vetélytársakkal? Egy gyors sprint? "Checkpoint", vagy professzionális nevén "Speedtrap" futam? Mindenhol az adott szakasz leggyorsabban történő teljesítése számít. Azonban mindegyik játékmód egy kis csavart is tesz a rendszerbe, mely végtelenül dühítő végeredménnyel tud szolgálni. Arról nem is beszélve, hogy, így nagyjából megháromszorozódik a tanulási görbe, ami eddig sem volt túl lapos.Egy bajnokságon adott egy meghatározott számú futam, ahol pontokat tudunk szerezni, attól függően, hogy milyen helyezést érünk el. Bizonyos ponthatárok elérése után kupákat kapunk, melyek szükségesek a Világversenyek, illetve a Végső Verseny megnyitásához. Természetesen minél jobb időt érünk el egy pályán, annál több pontot kapunk. Egy futam sikeres teljesítése pénzzel, tapasztalati ponttal, konstruktőr- és járműaffinitás ponttal jár. Ezekről majd később, először lássuk a különféle pályatípusok nyavalyáit.

A jobb felső sarok mutatja ponthatárokat, melyek eléréséért kupa jár.

Legtöbb esetben egy bizonyos futamon időbüntetéssel, vagy azonnali kizárással "jutalmaz" a rendszer, ha valami szabályelleneset csinálunk. Egyszerű versenypályákon nem lehet semennyire sem levágni a kijelölt utat, de még. A bicikliről való lezuhanás ugyancsak újrakezdéshez vezet, és a "Speedtrap" pályákon extra másodpercek jönnek az időnkhöz, ha nem megyünk át a kijelölt "állomásokon" megfelelő sebességgel, illetve, ha fellökjük egy "Checkpoint" két szélét mutató bóják egyikét.Ha viszont más versenyzők is vannak a pályán rajtunk kívül, akkor összeadódik a körök teljesítésének ideje; ha levágtunk részeket a pályáról, akkor természetesen mínusz másodpercekkel megspékelve, ráadásul ha nem elsőként értünk be, akkor az elsőhöz képest is jár időbünti, attól függően mennyivel később fejeztük be a futamot utána.Ezzel eltántorít a játék attól, hogy direkt hátra maradjunk és nyugodtan letoljuk a köröket anélkül, hogy félnünk kellene a többi versenyző agresszivitásától. Szigorú értelembe véve agresszió inkább a magasabb nehézségi fokoknál jelenik meg, azonban alapjáraton eléggé lineárisan vezet az AI; ő egy kijelölt úton vezeti emberét, ritkán foglalkozva mással az útjában.

Egy versenyen vegyesen lehetnek női és férfi versenyzők. Progresszív gondolkodás, lájkolom.

Emiatt azonban minimális hely van a trükközésre; a kanyaroknál jobb óvatosnak lenni, hisz ugyan minden esély adott az előzésre az ilyen részeken, a gépi ellenfél zavartalanul fog nekünk jönni, tojva arra, hogy ő is elbukik a manőver közben.Még a legkönnyebb AI beállításnál is egy nagyon, ami amellett, hogy nem viszi túlzásba az információ átadást, rendkívül sportszerűtlen módon kényszeríti rá a játékost a fejlődésre. A célját eléri, mondjuk, de cserébe a gyengébb idegzetűek monitort fognak reptetni, nem egyszer.Érdemesebb az előzést az egyenes szakaszokra hagyni, mivel a játékos motorja általában jobb gyorsulással rendelkezik az AI-énál, azonban a gépi értelem tökéletesen kanyarodik, míg nekünk, földi halandóknak, jól kell elkapnunk az ívet, megfelelő sebességgel, hogy a kanyar ne szenvedősre, hanem zökkenőmentesre sikeredjen.

Visszaköszön a múlt, és üzeni: "Még itt vagyok."

Aztán még meg sem említettem a különböző motorfajták egyéb szeszélyeit, a pályaszélek bukkanós kialakítását és az esetleges esőt is. A játékbeli fizika legalacsonyabbra állítása is túl jól hozza a valóságot. Azonban ez így nem feltétlenül szórakoztató, úgyhogy készüljünk fel a rengeteg gyakorlásra és optimalizálásra.Cserébe viszont rengeteg motorfajtából lehet, sőt kell is válogatni, ugyanis, így ha sikerült nagy nehezen belejönni a 300 köbcentis sportmotor fajtába, a következő típus a 600 köbcentis, avagy az 1000-es is lehet. Ráadásul nem feltétlenül sportmotorokkal, hanem városi fajtákkal is találkozunk, és ezek a járművek teljesen más mentalitást, vezetési stílust követelnek meg. Elsajátítani az összes játék adta lehetőséget felér egy herkulesi próbával.Ez bizonyos szempontból jó, ugyanis így rengeteg tartalommal van felvértezve a játék, melyek közül a már említett konstruktőri és jármű affinitás növelése, illetve a tuningolási és a finomhangolási lehetőségek fogják kihívásainkat pehelynyivel könnyebbé varázsolni, melyek mellett a rengeteg motorlehetőség is adott, ha épp pénztúltengésben szenvednénk.

A nyilak jelzik előttünk, ha túl gyorsan mennénk, ám sajnos néha helytelenül..

A tuningolás rendkívül egyszerű: némi lóvéért jobb alkatrészeket lehet beleszerelni gépünkbe, javítva annak a teljesítményét, de megjelenés szempontjából is lehet extrákat masinánkra aggatni. Nagyon sok gyártó, és motor teszi tiszteletét a boltban, ráadásul DLC-kel ezeknek a bővítése már meg is kezdődött., ha épp szükségünk van nagyobb gyorsulásra, vagy jobb kezelhetőségre. Általában így néz ki egy futam: végigmegyünk párszor a pályán, ráérezve annak sajátosságaira, és ha valamiért nem tudjuk teljesíteni még a minimális időhatárt sem, akkor finom hangoljuk a gépet, és újra próbálkozunk.Vagy veszünk egy másikat, mert kezdő motorral nem lehet a Világbajnokság futamait teljesíteni, értelemszerűen. Bár azért kiemelendő, hogy már a "bronz" szintű idők, vagyis egy futam teljesítéséhez szükséges minimum időhatárok is nevetségesen ki vannak centizve, ami párosítva a versenytípusok rendkívül szigorú szabályaival, már, mint ahogy fent említettem, a "Tutorial" végigcsinálását is röhejesen nehézzé tudják varázsolni.

Mi magyarok tartsunk össze... de te inkább mögöttem tartsál össze.

A prezentáció semmi kiemelkedő. A grafika szép és jó, a motorok dögösek, és ez a lényeg, a többit pedig úgy sem látjuk vagy nézzük (jobb is), a muzsika viszont rendkívül színtelen, olyan tipikusan semleges, versenyszerű, a futamok során viszont semmi mást nem hallunk a motorok morgásán kívül; semmi kommentátor, vagy akármi, hogy a monotonitást enyhítse. És el is jutottunk a nagy kérdéshez, melynek alapját Hamlet már néhány száz éve letette: venni, vagy nem venni?Talán nem lesz meglepő a végítélet, de aki kezdő, annak nem lesz jó dolga a Ride 4 -el. A készítők látványosan nem követték a Codemasters taktikáját, vagyis a versenyjátékok mindenkinek elérhetővé tevését. Itt is vannak vezetést javító opciók, de szinte semmit sem érnek, és pár helyen még hátráltatnak is (pl. automatafékezés "Speedtrap" pályán).A hozzáértő közönség viszont egy kellemes, kihívásokkal teli, részletes (van "Endurance" mód is, ha nem tervezünk aludni) játékot kap, rengeteg "Single player" lehetőséggel, és sok-sok multizással utána, amit ráadásul át is vihetnek majd a közeledő PS5-re. Bár a "Fizess-hogy-több-pénzt-kapj" DLC-t igazán ejthették volna; fene sem akar pénzt kiadni a még több jutalomszerzés lehetőségé... basszus, hát nem megvettem?