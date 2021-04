Returnal teszt

A Housemarque stúdió neve valószínűleg ismerősen cseng azoknál a játékosoknál, akik kedvelik mind a twin-stick shooter, mind pedig a bullet hell műfajokat. Olyan remekművek gazdái ők, mint a Super Stardust, Dead Nation, Resogun vagy az Alienation - ennél természetesen jóval bővebb a portfólió, de a fentiekről szerintem nem csak a zsáner szerelmesei hallhattak. Már csak azért sem, mert ha jól emlékszem, mindegyikről készült teszt itt nálunk is. Szóval adott egy ilyen tapasztalt gárda, akik úgy döntöttek, hogy abszolút komfortzónán kívüli fejlesztésbe vágják fejszéjüket.

Ami egyébként nem teljesen igaz, mert például a Matterfall esetében már próbáltak ötvözni egy csomó stílust, de ott nem sült el igazán jól. Szóval úgy döntöttek, hogy letesznek az asztalra egy PS5 exkluzív játékot, amibe mindenüket belerakják, amijük van: sok-sok évnyi fejlesztői tapasztalat, kreativitás valamint egyedi szemlélet. Így született meg a Returnal , ami első blikkre egy roppant látványos, külső nézetes, narratívára épülő akció-platform anyag.! A programmal eltöltött első uszkve tíz perc után azonnal rájövünk, hogy itt bizony sokkal, de sokkal többről/másról lesz szó, ami nem biztos, hogy mindenkinek feküdni fog. Tesztalanyunk hivatalos megnevezése ugyanis a rouge-like bullet hell shooter. Ez így nem biztos hogy túl sokat árul el az egészből, szóval ássunk inkább a mélyére.

Semmi gond, a ducktape mindent megold

Említettem, hogy a kaland egy központozott elbeszélés köré épül. Mi Selene-t alakítjuk, egy felderítőt, aki az Astra nevű cég alkalmazásában áll. Egy jelforrás felkutatása közben hajónk megsérül és, ahol meglehetősen furcsa dolgokba botlunk. Adott egy teljesen idegen civilizáció, ami valamilyen oknál fogva kipusztult. Találkozni fogunk emberi tetemekkel, akik megszólalásig hasonlítanak hősnőnkre.Elszórva naplókba botlunk, amikből egyértelművé válik, hogy Selene valamilyen körforgás részese lett és a sok hulla bizony mind az övé - a balszerencsés kísérletezés néma mementói. Feltűnik még egy ház, valamint egy űrhajós, aki mintha követne minket. De a legfurcsább esemény első halálozásunk után következik be: egy látomás után újra lezuhant űrhajónk mellett térünk magunkhoz.Feladatunk tehát két részből tevődik össze. Egyrészt valahogy ki kell törnünk ebből a ciklikusságból, másrészt nem ártana rájönni, hogy miért kísérti múltja Selene-t egy idegen planétán. A sztori egyébként nem rossz,, amikre a játékmenet taglalásánál kitérek majd. Először azonban a külcsínről és a mögötte lévő technológiáról szeretnék beszélni, mert nem túlzás azt állítani, hogy a Returnal esetében érezhetjük talán azt először, hogy ez igen, a nextgen valóban beköszöntött.

Elég furcsa a helyi router

Ugye PS5 exkluzív a játék, így a fejlesztéskor elég volt egyetlen platformra koncentrálni, aminek bizony meg is lett az eredménye. Miután kikászálódunk űrhajónk roncsai közül, szerintem mindenkinek a száját egy elégedett "az igen" felkiáltás hagyja majd el. Egy elvadult, romos, erdős tájat látunk magunk körül, miközben a szakadó eső. Sejtelmes félhomály ül meg mindent, köd vagy pára gomolyog a csizmánk, térdünk környékén.Megmozdulunk - sima, egyenletes minden, remek az animáció. Próbálgatjuk az ugrást, kitérést (dash) aminek eredményeképp csinos effektek hagyják el a hátunkon lévő mini-jetpacket. Használat után, a kibocsájtott hő miatt, a víz gőzfelhővé változik körülötte. Átmegyünk a következő terembe, ahol monumentális, teljesen idegen építmények keverednek a meglehetősen fenyegető erdővel.Egy tetemnél (ami kísértetiesen hasonlít ránk) megtaláljuk szolgálati pisztolyunkat, ezzel együtt pedig meg is érkeznek az első ellenségek. A félhomályban elképesztően jól néznek ki ahogy villognak a kék lézerek, köpik felénk a golyókat. Ahogy haladunk előre, úgy változik körülöttünk a táj is. Hat, teljesen eltérő pályán kell bizonyítanunk (a stuff biome-nak hívja ezeket). A másodikon például úgy érezzük magunkat, mintha a Marson lennénk. Vörös homok borít mindent, állandóan süvít a szél és természetesen a rosszfiúk is ennek megfelelően változnak.

Láva és lézer? Köszi de nem

Returnal grafikájának nem az a legfőbb erénye, hogy sosem látott felbontásban és FPS számban tol az arcunkba mindent, bár tényleg csodás, de ebben a tekintetben találunk nála szebbet. Viszont, ráadásul a hangulat, az élmény fokozása láthatóan mindennél többet jelentett a készítőknek - ez így együttesen adja az igazi next-gen élményt.A technikai oldalon kell keresnünk ezeket, mivel a játék abszolút kihasználja. Előbbinél olyanokat képzeljetek el, hogy amikor esőben állunk, akkor a joyban lévő haptikus motor eltérő intenzitással rezeg és remeg a kezünkben, pontosan úgy és olyan ütemben, ahogy Selene kapja az égi áldást. Nyilván nem titkolt célja ennek az egésznek a jobb beleélés. A lőfegyverek elsütésénél szintén komoly szerep hárul a joyra.Annak függvényében kell erőt kifejtenünk az R2-re hogy éppen mit használunk. Az L2 még komolyabb mechanikát hordoz: ha csak félig nyomjuk be, akkor közelebb ugrik a célkereszt, míg ha tövig húzzuk,. Ezt egy kicsit szokni kell, de remekül működik játék közben. Érdemes egyébként fejhallgatóval játszani, mert a hangkeverés szintén elképesztő. Eggyel régebbi PS fejhallgatóval tudtam csak kipróbálni, de egészen parádés már azzal is.

Gyere csak ide fiacskám!

Összesen két komolyabb buggal találkoztam. Az egyiknél teljesen szétfagyott a gép, a másiknál pedig beleragadtam valamibe úgy, hogy mozdulni sem tudtam. Szerencsére a tesztelés alatt egy-egyszer fordultak elő, szóval nincs komolyabb gond, de a biztonság kedvéért érkezik majd egy Day1 patch, amiben ezek is gyomlálásra kerülnek.Nézzük magát a játékmenetet, ami nagyon sok érdekességet rejt. Viszont: mivel nagyon-nagyon sokszor fogsz elpatkolni, ezért valahogy úgy állj hozzá, mint egy Soulsborne alkotáshoz, mert a játékmenet szerves részét képezi a halál, szóval ezt bizony le kell nyelni. A másik, amiben jónak kell lenned, az állandó változás megszokása.. Amikor meghalsz, a végére érsz egy ilyennek.Minden egyes esetben a hajódnál térsz magadhoz újra, teljesen mindegy, meddig jutottál el, kezdened kell nagyjából mindent előröl. Persze ha mondjuk az adott biome főellensége győzött le, akkor elég csak a pálya feléig elvergődnöd, utána oda tudsz teleportálni, viszont ebben az esetben a buffokról kell lemondanod. A rendszer eléggé összetetten működik és érdekes módon nagyon sok elemet vett át például a Super Stardustból.

Nem biztos, hogy kell az a tárgy

Szóval, alapból egészen bénácskák és rosszul felszereltek vagyunk. Amint elkezdünk azonban gyilkolni,. Az egyik az úgynevezett Proficency, ami a lőfegyverek szintjét mutatja meg, a másik pedig az Adrenalin, egy öt szintből álló erősítés, ahol minél tovább jutunk, annál komolyabb buffban lesz részünk: gyorsabban tudunk tárazni, kapunk valamennyi pajzsot, nagyobbat sebzünk meg ilyenek.Ha azonban egyszer is eltalálnak, utóbbi nullára zuhan és kezdhetjük előröl az építkezést. A fegyverek Proficency szintje azért fontos, mert egyszerre csak egy stukker lehet nálunk és ez határozza meg, hogy milyen erősségű flintákat találunk. Természetesen minél magasabb ez az érték, annál bikább lesz a felvehető motyó.. A pisztolyt már említettem, de van shotgun, gépfegyver, rakétavető meg valamilyen másik sorozatlövő izé.Ami egyedivé teszi őket, azok az eltérő, alternatív tüzelési módok. Az egyiknél mondjuk célkövető lézereket tudunk útjára bocsájtani, a másiknál villámot szórhatunk, a harmadikkal gránátokat röptethetünk, satöbbi. Persze az eltérő szituációk és ellenfelek más és más stratégiát kívánnak, szóval nagyon nem mindegy, mikor mi lesz nálunk. A lelőtt szörnyek helyi pénzt szórnak szét, amiből az úgynevezett Forge-oknál különféle tárgyakat vásárolhatunk. Vehetünk gyógyítást, gyorsabb lóvé begyűjtést, tüskék megidézését, időlassítást meg egy kazalnyi egyéb dolgot. Ezek kivétel nélkül egyszer használatosak, de új játék indításánal mindössze egy item slottal rendelkezünk szóval meg kell fontolni a beszerzést.

Azt ott mind kikerülöm

Vásárolhatunk úgynevezett artifact-eket is. Ezek különféle másodlagos buffokat adnak, amiket szerencsére nem kell aktiválni, teszik a dolgukat a háttérben, ráadásul bármennyi elfér nálunk. A terepen mozogva találni fogunk parazitákat. Ezeket az élőlényeket hősnőnk magára tudja applikálni ésMondjuk növelik a tárgyaink hatékonyságát, cserébe a lelőtt ellenfelek savtócsát hagynak maguk után. Vagy gyorsabban töltődik vissza a kitérés, de a fegyverünk értéke azonnal két szinttel csökken. Számtalan kombináció létezik és bizony nekünk kell mérlegelni, hogy megéri-e felvenni őket. Értelemszerűen minél hasznosabbnak tűnik valami, annál durvább lesz a negatívum is.Ennél egy fokkal szemetebb az, amikor lilás árnyalatú ládákat, pénzmagot vagy életerőt találunk. Itt ugyanis nem ír semmit a rendszer, csak annyit, hogy mennyi esélye van annak, hogy valami rossz dolog történik velünk. És ez igazán gonosz, mert mondjuk az energiánk a végét járja, találunk egy visszatöltőt, de benne van, hogy sebződünk és akkor game over. Ugyanakkor ha nem élünk a felkínált lehetőségekkel, előbb-utóbb olyan szituációban találjuk magunkat, amikor másodpercek alatt a fűbe harapunk.

A helyi Blaha

Az igazán kemény gyomros ekkor következik, ugyanis a felszerelésünk végleges módosításai kivételével minden elveszik halálozás után.. És itt nincs olyan, hogy megkeressük a hullánkat, nem-nem. Mindent elvesztünk, hiába harácsoltunk mondjuk két órán keresztül. A fűbe harapást pedig pillanatok alatt összehozhatjuk.Ahogy már említettem, minden egyes új ciklusnál teljesen random generálódik a térkép. Persze ez nem végtelen számú elemből áll, egy idő után azért bőven találkozunk ismerős arénákkal és ellenfelekkel, de ettől függetlenül valami turpisság ezekben is lesz. A játék pedig alapvetően mindent megtesz, hogy elvegye a kedvünket a továbbjutás elérésétől. A bullet hell nem véletlen: néha annyi lövedéket, csapást meg istenharagját kell kerülgetni, hogy nem vesszük észre Selene-t, csak azt, hogy csökken az életerünk és nullázódik az Adrenalin szintünk.Aztán meg jön az ébredés a hajónál és kezdünk mindent előröl. Mielőtt azonban földhöz vágnánk a kontrollert (többször kerültem ilyen állapotba), próbáljunk lehiggadni, mert simán lehet, hogy a következő próbálkozásnál flottul fog menni minden, hiszen nincs két egyforma terep. Aztán persze lehet, hogy az első akadálynál elbukunk.

Mit nekem életerő, gyere rám Ixion!

. Viszont emögött egy nagyon ügyes és okos rendszer lapul. Ha begyűjtünk mondjuk egy olyan eszközt, amivel repertoárunkat bővíthetjük, új terepek nyílnak meg előttünk, amivel egy addig leküzdhetetlennek hitt akadályt semmisítünk meg. Arról nem is szólva, hogy a sztori is így tud bővül - az új szakaszok megnyitásával újabb feljegyzéseket, átvezetőket láthatunk, ami segít megérteni, előrébb görgetni a történetet.A stuff tehát állandóan ad és elvesz (azért inkább utóbi a sűrűbb). Ugyanakkor van benne valami, ami durván be tud szippantani. Hiába alázott meg rútul, rágott meg és köpött ki, "csakazértis" nekiugrasz mégegyszer. Aztán persze vered a fejed a falba, de másnap megint megpróbálod. Brutálisan sokat tudnék még írni a programról, de nem akarok. Mint ahogy szokásos pozitív és negatív értékelést sem tudok iderittyenteni, olyannyira egyedi az egész. Ha szereted a kihívást, az elgondolkodtató sztorit valamint a non-stop akciót, akkor szerintem ne habozz a vásárlással.