Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy ennek az évnek talán az egyik legjobban várt címe nyitotta meg idei játékdömpingünket. A legendás, avagy híres-hírhedt franchise legfrissebb darabjáról van szó, ami úgy ígéri a megfáradt formula felrázását, hogy közben hű marad ahhoz a szellemiséghez, ami gémerek millióihoz juttatta el a kópiákat. Resident Evil 7 : Biohazard teszt következik.

Biztos vagyok benne, hogy minden tesztelőnek más a módszere, amivel felkészül a számára kiutalt stuffokból. Én általában alaposan körbeszaglászom a témát mielőtt belevetném magam mélyebben, utána pedig szeretem böngészgetni a fórumokat, olvasva az első, zsigeri reakciókat. Ez alkalommal viszont kivételt tettem, hiszen arról a sorozatról van szó, ami sokáig (főleg a második és negyedik rész) a kedvencem volt a zsánerben. Próbáltam elkerülni a neten lévő videókat, hogy mindenre frissen tudjak rácsodálkozni, ne pedig azt morogjam a bajszom alatt, hogy ezt is láttam, meg azt is.A tesztelt E3-as demó rettentően megfogott, hiszen egyszerre volt misztikus, nagyon beteg és előre mutató. Akkor úgy véltem, hogy igen, végre valahára nagyon jó irányba mozdult el a Resident Evil. Ezt a játék kreditlistájának legördülése után is tartom, ugyanakkor azt sem fogom eltitkolni, hogy emellett tisztességeset csalódtam az anyagban. Igen,, bár itt sokkal többről van szó.Minden sejtemmel szeretni akarom a hetedik részt, mert felcsillant olyan erényeket, amik iszonyúan jól állnak neki, aztán pedig úgy lelomboz, hogy többet a gépemben sem akarom látni a korongot.

A szemetek nem fizetnek áramot, inkább Lajcsiznak

Elég egyszerűen, de kellően hatásvadász módon indulunk neki a kalandnak: hősünk, Ethan három éve eltűnt feleségétől kapott egy mailt, amiben Mia a segítségét kéri. Meg is érkezünk a Louisiana-ban található Dulvey községbe, ahol már a látképből rájövünk, itt valami mocskosul bűzlik. Egy hatalmas birtokot találunk a mocsár közepén, de kénytelenek vagyunk belépni, hiszen szeretett kedvesünk élete a tét.Némi közjáték után meg is találjuk, de sok köszönet nem lesz benne, elég brutális dolgokat élünk át és művelünk. Ennek hamar vége szakad, mivel valaki megfogja a nyakunkat, aztán. Picivel később magunkhoz térünk egy meghitt családi vacsora közben. A baj az, hogy félig elrohadt valamivel akarnak megetetni, miközben Baker apuka levágja kicsi fia kezét. Hogy teljes legyen a kép, még megcsodálhatjuk a vegetatív állapotban dekkoló, tolószékes nagyit, aztán mindenki elrohan, mi meg neki is kezdhetünk a túlélésnek.Többet nem írnék a sztoriról, szeretném elkerülni a spoilereket amennyire lehet. Azt már megszoktuk az évek alatt, hogyés sajnos ez itt is megfigyelhető. A kezdeti atmoszféra nagyon erős, egyenesen rettegünk az ismeretlentől, gőzünk sincs, hogy mi miért történik, az életben maradásra koncentrálunk. Gyűjtögetjük a fényképeket, file-okat, amiből kiderül, hogy rengeteg embert tűnt el az utóbbi két évben ezen a környéken, próbáljuk összerakni a puzzle darabkákat.Aztán egy jó másfél óra után ez eltűnik és felfedezzük, hogy nincs igazi mélysége a sztorinak, teljesen súlytalanok szereplőink és pontosan ugyanarra a sémára építkezik, mint az eddigi összes RE játék. Főszereplőnk pedig egyenesen nevetséges, néha olyan megnyilvánulásai vannak, amitől én éreztem rettenetesen magam. Ez már csak azért is kínos, mert van egy pont, amikor döntés elé állít minket a gép, aminek nyilván a szimpátia az alapja, de így találomra választunk.

Lángszóróval a növényházba, úgy kell azt

A grafika nagyon durván kétarcúra sikeredett. Újfent le kell szögeznem, hogy tesztünk a PS4 verzióból készült, így nyilván arra is vonatkozik. Technikai oldalról nézve hála a jó égnek rendben vagyunk,, ráadásul a Day1 patch is alig 800 megás. A belső helyszínek roppant hangulatosak: minden teljesen lelakott, a pusztulás, rothadás szinte kézzel fogható. Ilyenkor tényleg elhisszük, hogy egy megzakkant elméjű sorozatgyilkos lakban tevékenykedünk. A fény-árnyék hatás különösen meggyőző, nem egyszer kaptam frászt attól, hogy valami lámpa elé álltam. Néhány alacsony felbontású textúrától eltekintve a pofás jelzővel illetném.: ilyen hihetetlenül randa flórát és faunát nem tudom, mikor láttam utoljára. Próbálják az elhagyatottság érzetet erősíteni ilyenkor is, de sokszor szörnyülködtem, hogy ne már srácok, 2017 van, ez még a PS3 belépőszintjéhez is kevés lenne. PC-n gondolom sokkal szebb minden. A stuff utolsó harmadában ez hatványozottan lesz igaz, mert ott totálisan ingerszegény minden, nem is szól másról, mint a vég nélküli lövöldözésről, de erről egy picit később.A legnagyobb változás természetesen a játékmenetet érte és itt nem csak az FPS nézetbe való váltásra gondolok. Tény, hogy meglepően jól áll a formulának ez a megközelítés, nagyban elősegíti a megfelelő atmoszféra létrehozását. Ahogy említettem, a program elején egészen kiválóan működik a képlet: halvány lila gőzünk sincs, hogy melyik sarok mögül milyen rettenet ugrik elő, éppen ki akar az életünkre törni. Az állandó fenyegetettség érzése telepszik ránk, egy pillanatig sem érezzük biztonságban magunkat.Hatalmas pozitívum, hogy hagyták a csudába a nagyon tömény akciót és inkább a felfedezésre, gyűjtögetésre helyezték a hangsúlyt, ami miatt a terület összes részét érdemes bejárnunk. Kulcsokat keresgélünk, több lépcsős zárakat törünk fel, pont, mint a legelső részben. Szintén roppant örvendetes, hogy a tárgymenedzsment is nagy hangsúlyt kapott, folyton ügyelnünk kell a helyre, miket cipeljünk magunkkal, mivel kapacitásunk eléggé véges.

Nocsak, egy lakókocsi.

Ugyanakkor csak ideig-óráig tud kibújni a bőréből ez a rész, mert szépen lassan megjelennek a lőfegyverek. Pisztolyok, shotgun, lángszóró, gránátvető, géppisztoly meg földre telepíthető csőbomba alkotja a repertoárt. Ment ugye sokáig a tanakodás, hogy vajon lesz-e egyáltalán küzdelem, vagy csak egy sötétre hangszerelt, amolyan túlélő per séta szimulátort kapunk. Ahogy már többször is utaltam rá,, ami a játék utolsó egyharmadára nyomja rá iszonyúan a bélyegét.A sunnyogást, bujkálást komolyan venni nem lehet, mindössze a stuff legelején lesz rá szükségünk. Hiába járőrözik folyamatosan Baker apuka például, pár jól irányzott fejlövéssel ki lehet egy időre iktatni, ami alatt meg bőven átkutatunk nagyjából mindent. A családtagokon kívül mindössze egy típusú latorral találkozunk, ami átmenet a RE4 sebezhetetlen izéi, valamint a RE5 piócákból álló szörnye között. Először egyesével ugranak a nyakunkba, aztán csapatostul támadnak, újabb pofont adva a lopakodásnak.Érdekes kérdés még a félelem. Tény, hogy amikor még nem nagyon gyanítunk semmit, akkor a félhomályos folyosók, hirtelen beugrók eléggé ijesztőek lesznek, mert tagadhatatlan, hogy nagyon erős az atmoszféra. Aztán megszerezzük az egyre bikább fegyvereket, rájövünk, hogy apuka csak egy bizonyos részen kóricál, ráadásul fennhangon dumál, így még csak az sincs, hogy a semmiből ront ránk.Szóval inkább úgy fogalmaznék, hogy egy nagyon erős feszültség és vibrálás van jelen, ami miatt. Vannak ám főellenség harcok is, amik elképesztően idegesítőek lettek.A legvégét hagyjuk is, mert szerintem az valami rossz vicc, de a többi sem lesz kutya. Ethan ugye egy átlag civil, így finoman szólva is komótosan mozog, szóval az, hogy sokat kell futnunk és védekeznünk, teljesen rendben van, de még így is számolatlanul fogunk elhullani ezeknél a részeknél.

Csendélet a garázsban

Ezzel meg is érkeztünk a tartalomhoz, valamint a program utolsó szegmenséhez. Hét és fél óra nettó játékidőt mutatott a számláló, amikor úgy gondoltam, hogy az anyag végére értem., hanem új helyszínekre keveredtem át.Na, ezt nagyon nem kellett volna, mert az uccsó uszkve négy óra nem szólt másról, csak a teljesen unalmas, ronda, cső formájú helyszínekről, az állandó harcról, muníció keresgélésről és bosszankodásról, amit ugye lezárt egy nagyon röhejes befejezés., ami teljesen rendben van. Ezek után kapunk egy Madhouse nehézséget, ahol teljesen máshol lesznek a tárgyak illetve az ellenfelek, ráadásul jóval erősebbek is, szóval esetleg neki lehet futni még egyszer a dolognak.A félreértések elkerülése végett, még a fentebb vázolt negatívumok ellenére is egy jó játéknak tartom az új Resident Evil-t. Kicsit sajnálom, hogy túl sokat mutattak meg a trailerek, valamint a demók. Emlékeztek, hogy fogadkoztak az E3 után kiadott Kitchen résznél , hogy ez benne sem lesz a végső produktumban? Na, ezt annyira sem sikerült betartani, hogy kvázi az lesz a stuff nyitó lokációja.De tényleg befejezem a morgást, mert alapjában véve élveztem a vele töltött időt (mínusz a vége, ugye), nagyon jól esett a lassabb, megfontoltabb, feszengősebb játékmenet. Noha egyszer sem rettegtem úgy igazán, de a nyomasztó légkör, meg persze a jump scare részek hatásosak voltak. Szóval az irány abszolút jó.

Lógicsálunk, lógicsálunk?

Viszont a hibákkal valamit kezdeni kell. Egy átgondoltabb, akár még paranormális irányú történet szerintem jobban állt volna ennek az epizódnak, illetve nagyon szeretném, hogy értelmes szövegírókat alkalmazzanak, az olyan mondatokat pedig, hogy ön hős akar lenni, vagy pedig a reggeli újság gyászrovatában akar találkozni a nevemmel, felejtsük is el.Sajnos kevés a bujkálás, rém idegesítőek a főellenfél harcok, meg nem ártana, ha néhány logikai feladványt is eszközölnének. Mea culpa, de a VR részét nem tudtuk kipróbálni, de azt egybecsengően mindenki dicséri, így, szóval ezt még kalkuláljátok bele.Én azt mondom, tegyetek egy próbát vele, a pénzét mindenképp megéri.