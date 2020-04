Resident Evil 3 Remake teszt

Kicsivel több, mint egy éve, hogy a Capcom egy igazán méltó felújítással adózott a klasszikus Resident Evil franchise felé. A nagy sikernek örvendő Resident Evil 2 Remake fantasztikusan visszaadta azt a hangulatot, a feszültséget és a terrort, amit 1998-ban átélhettünk Racoon City-ben, így elkerülhetetlen volt a nem sokkal utána megjelenő, Nemesis alcímmel ellátott folytatás felfrissítése.

Mivel az 1999-ben megjelent RE 3 finoman szólva sem sikeredett jobban a második résznél, azért joggal remélhetnénk azt, hogy a felújított verzió megfordítja ezt a tendenciát majd, de sajnos ki kell hogy ábrándítsak mindenkit. Szinte minden tekintetben alulmaradt a Resident Evil 3 Remake az elődjéhez képest, és inkább tudnám a négyes, illetve az ötös részhez hasonlítani akció terén. Rossznak ugyancsak nem nevezném, de sajnos az általunk keresett újragondolás egy másik kastélyban van (á lá Mario).Kezdjük a multiplayer opcióval, mivel ez egy külön játékként funkcionál, mely a Resident Evil Resistance nevet viseli magán. Ez egyhajaz, csakhogy itt a vereség a Fűrész filmekben tapasztalható végeredménnyel jár: felemészt minket a környezet. Négyen menekülnek, egyvalaki pedig csapdákat, ellenségeket pakol eléjük, úgyhogy szórakoztatónak tűnik első pillantásra, de a másodikra feltűnnek problémák, melyek miatt örülünk, hogy ez a játékmód ingyen érkezett az RE 3 vásárlóinak.

Basszus, valaki már megint nem vitte el a járdáról a szemetet.

A pályák hosszú távon repetitívek, kevés variáció van köztük, a szintlépéssel megnyitható jobb karakterekhez macerás lehet eljutni, mivel kiegyensúlyozatlan a játék. A kezdő szabadulókat gond nélkül tudja likvidálni az Umbrella ügynök a monitorok mögül, ám ha tudják a menekülők az adott pályán a taktikát, akkor pedig bármit csinálhat a "Mastermind", nem fogja tudni feltartóztatni a kvartettet. Persze a később megnyitható karakterek ide-oda borogathatják a mérleget, de odáig el kell jutni. Jobb lett volna ezt az RE 3-tól függetlenül kiadni, hisz a mikrotranzakciókból még lehet pénzt csinálni nemde?De talán a készítők érezték, hogy ez a legújabb Remake nem feltétlenül tartalmaz annyi játékidőt, mint az előző, és így akarták kiegészíteni a totál óraszámot. Minden esetre biztos, hogy már az "Achievement"-eken is látszik, hogy, ugyanis az "S" szintet csak akkor lehet elérni, ha, egyebek mellett, kevesebb mint 2 óra alatt rohanunk végig Jill és Carlos kalandján. Még, ha nem is pályázunk erre, az átlagos játékos, még szerencsétlenkedéssel is, hat-hét óra alatt be tudja fejezni a játékot.Egyedül a több nehézségi fok nyújt újrajátszási ingert, mely kettővel több van az elődhöz képest. A Hardcore kitolása után a Nightmare, majd az Inferno válik elérhetővé, ám a teljes játékidőt nézve az RE 2 nyert így is. Egy "bolt" is megnyílik a legelső végigjátszás után, ahol az "Achievement"-ek után kapott érméket válthatjuk be mindenféle játékbeli extrákra, úgyhogy a későbbi nehézségi fokok nem lesznek annyira borzalmasan macerásak.

A legtöbb riadalom az ilyen lépcsőknél fog történni. Zuhanó hulla incoming.

A régi ismerősök mind visszatérnek. Főhőseink Jill Valentine és Carlos Oliveira mellett Brad Vickers (zombie Brad), Mikhail Viktor (robbanjál fel Nemesis) és Nikolai Zinoviev (szláv Wesker) is tiszteletüket teszik. Aki tisztában van az 1999-ben kiadott klasszikus alappal, azt nem fogja meglepetés érni a szereplők sorsait illetően, ám a sztori nem követi száz százalékosan a már ismert narratívát.és állandó rohanás, hisz mégsem akarunk "C" értékelést kapni a végén.A legnagyobb változás az RE 2 Remake és e között az ijesztgetés majdhogynem teljes hiánya. A váratlanul megjelenő Nemesis kiszámíthatóan ugrik elő, a zombik és egyéb ellenségek inkább idegesítőek, semmint ijesztőek, és Jill olyan szinten begyógynövényezhette magát, hogy a Resident Evil 4-5-6-ban lévő főhősökével vetekszik az ellenálló és regenerációs képessége. Továbbá kicsit jobban takaró ruhákat, és tépettebb frizurát kapott, melyek által egyfajta Lara Croft-os külsőre tett szert, úgyhogy a stylist-ek isebben a játékban.Ezek a külsővel kapcsolatos változtatások érthetőek, hisz mégis ki megy neki egy városnyi élőhalottnak pánt nélküli felsőben és miniszoknyában? Ám a bogarak gond nélkül gyomorig tolják nyelvszervüket Jill torkán, ha épp beparazitázni van kedvük őt, úgyhogy nincs szexi ruci, de van cserébe szuggesztív tartalom; kinek a pap, kinek a papné. Szerencsére ezekkel lesz a legkevesebb probléma, ugyanis csupán optikai "tuningelemekről" van szó.

Lobotómia tünetei: Nemesis fejéből kinő egy fa, Jill pedig a vacsin töpreng.

Ha viszont probléma, akkor kezdjük az irányítással, ugyanis ezzel volt a legtöbb gondom., mely az elődből hiányzik. Jól időzítve a "Space" lenyomásával Jill elgurul egy felé irányuló támadás elől, majd ha ugyancsak jó reflexszel előrántjuk a fegyverünket (jobb klikk), akkor a főhősünk azonnal az ellenség fejére céloz és ráadásul extrát is sebez. Ez Carlosnál hasonló, de ő nem tér ki, hanem egy ökölcsapással (Leon stílusban) tántorítja hátra a csúnyaságokat.Az egésszel az a baj, hogy, ha nem találjuk el tökéletesen az időzítést, akkor Jill csupán a megjelölt irányba vonaglik, Carlos meg ellép és üt egyet a nagy büdös semmibe. Ugyan ez is elegendő néha, ám gyakorta, főleg a Nemesis harcoknál kevés lesz, és hiába tűnik úgy, hogy kitértünk, mégis bekapjuk a sérülést. A helyzeten nem segít, hogy az ellenségeknek nehezen kiismerhető támadási szokásai vannak, így legtöbb esetben csak a szerencsénkben bízhatunk.Nem baj, van fegyverünk, zombit irtani úgyis élvezet, gyorsabban száll a golyó, mint a képzelet; ám a célzás már macerásabb, hisz a célkereszt lassan csökken elfogadható kicsinységűre, a zombikat pedig a fejükön kell büntetni. Ha felrobban a fej, vagy a földön fekvő hullának emberi arca van, nem pedig halott (vagyis vannak a szemeinek színe), akkor nyugi van, azok nem kelnek fel. Ám ha a sétáló halott felborult, akkor a Zombieland már megtanított minket: hiába tűnik nyugodtnak, addig kell lőni a fejét, ameddig nem mozog.

A boltban megvehető grill-kés klopfolás nélkül is tökéletesen átsüti a husit.

iPet PS4-es tapasztalatai alapján fűzi hozzá a véleményét:



A második rész sikere után nagyon vártam, hogy beledöngölhessem Nemesist a földbe. Hatalmas lendülettel vetettem bele magam a kalandba, viszon meglehetősen keserű szájízzel álltam fel a fotelemből a végén. Sajnos pontosan azok az elemek vesztek el belőle, ami miatt a Resident Evil 2 Remake roppant sikeres lett. Zéró rettegés, nulla fejtörő és brutál karcsú tartalom.



Egy sima zombis akciójátékká avanzsálódott a RE3, ráadásul nagyon hurka játékidővel megtoldva. Én megszereztem és kinyitottam mindent, így jött ki átvezetőkkel együtt a nyolc és fél órás játékidő. Amúgy tényleg gyönyörű, még konzolon is (főleg a fény-árnyék hatás) és a gunplay sok dologért kárpótol, mert amúgy élvezet benne a lövöldözés.



Nekem egy kicsit könnyű volt Normal fokozaton (Nemesis egy gránáttól megfekszik, wtf?), kimaradt egy kazal ikonikus helyszín és jelenet (Death Factory), szóval ez már nem az, ami volt. Ugyanakkor egyáltalán nem rossz játék, sőt! A 7.8 pont teljesen jogos, én is ennyit adtam volna rá. Csak nem erre számítottam, főleg a kettő sikere után.

Ez azért rendkívül fontos, mert a zombik nem mutatják egyértelműen halálukat (kivétel a szétrobbant fej), így akár negyedjére, ötödjére is felállhatnak, hiába van már szó szerint ólomból a kobakjuk. Szerencsére a shotgun megoldás az ilyen fejfájásra (az övékére biztos)., melyekre gyakorta találunk utalásokat elhagyott jegyzetekben. Ezek az írások egyébként végtelenül szájbarágósak, teljesen kiiktatva a puzzle jelleget a játékból.A zombik allergiásak a kézigránátra, illetve a gránátverő bármilyen töltetére. A békaszörny egy gyújtógránátba belehal, vagy több lövésbe, amit a nyitott szájára adunk le. A "Licker" nem szereti Carlos gépfegyverét, és villanógránátot, a "Hunter" a kézi- és a savgránátra fekszik gyorsan, a "Pale Head" zombivariáns ("Regenerator" 2.0) pedig a shotgunt és a magnumot fogja halállal értékelni. Feltéve, ha megtaláljuk az utóbbi fegyvert, ugyanis legnagyobb sajnálatomra nekem ez nem jött össze, de mivel Marco szerint vadkender vagyok, ezért talán megbocsájtható a bénázásom.

Haver az árnyékoddal valami nagyon nincs rendben.

A Nemesis párbajok nem nehezek, ám néhány újrapróbálás mindegyikhez kelleni fog, mielőtt kitanuljuk a taktikákat. Általában az arénában található töltények elárulják, hogy mit kell használnunk, úgyhogy a legnagyobb bajt a kitérés inkonzisztens bekövetkezte fogja jelenteni. Gyakorta csupán futnunk kell a S.T.A.R.S. vadász elől, de az is meglepően frusztrálóvá tud válni, mivel a már ismert utakon kell visszarohannunk, ahol nem egyszer újratermelődnek a zombik, az meg senkinek sem hiányzik, hogy megcsámcsogják, miközben egy húskolosszus kergeti őt.Azonban minden frusztrációm ellenére sem bírtam abbahagyni a játékot, ez pedig első sorbanvolt köszönhető. A grafika és a hangok nagyszerű kombinációja továbbra is jól közvetítik a Resident Evil-es hangulatot. Bár néha újra kellett kezdenem egy-egy etapot, hála a "Hunter" szörnyeknek és a "Pale Head"-eknek, sosem akadtam el sehol huzamosabb ideig, ráadásul az intuitív térkép segítőkészen mutatja, hogy mely területeken kell keresgélnünk elhagyott cuccokért, és még ha el is néztünk valamit, jelzi, hogy mit és hol.Mindemellett továbbra is egyfajta, hisz így egy lépéssel közelebb jutunk a biztos békéhez Racoon Cityben... kár, hogy a végén úgyis porig rombolja a várost egy nukleáris töltet. Engem Nemesis felépítése és koncepciója igencsak zavart; nagyjából mindet túlélt, amit hozzá vágtunk, akkor miért lehetünk annyira biztosak benne, hogy nem fog még egy nuki után sem felállni? Vagy inkább ne lőjem le a következő játék poénját? Értem én.