Rainbow Six Extraction teszt

Amikor kiderült, hogy a legújabb Rainbow Six játékban nem lesz PvP, nézett a játékosvilág, mint hal a szatyorban. Ez egy igencsak drasztikus újítás a Siege után, mely, mint tudjuk, rendkívül PvP orientált. Ezzel szemben az Extraction-ben mesterséges okosság által irányított fertőzötteket kell irtanunk, nagyon nagy körvonalakban.

És működik. Hujj, de nagyon működik. Óóó, valóban? És mégis hogyan? Biztos, van egy király kampány, érdekes karakterekkel, jellemfejlődéssel, akcióval és... mi az, hogy nincs? Itt sincs? Áááá banyek, akkor mégis mi ez, valami Back 4 Blood és SWAT keverék? Nos... igen. Valamennyire. Egy menet a mutánsok irtásán kívül, érdekes feladatokat és kihívásokat tartogat a merész játékosok számára, bár a legfontosabb mindig a túlélés. Szerencsére, ezt elősegítendő, a legtöbb esetben van mellettünk két bajtárs.

Ha véletlenül lefeküdtünk volna egy küldetés során, társaink még kimenthetnek.

Aki találkozott a Siege Operation Chimera nevű kiegészítőjével, az nagyjából tisztában lesz, mi is történik a Rainbow Six Extraction -ben., és elterjedt néhány amerikai városban. Ezek a városok szolgálnak harctérként mai játékunkban: New York, San Francisco és Alaszka, illetve a parazita "otthonába" is ellátogatunk, az Új-Mexikó-i Truth or Consequences nevű városkába (kemény neve van).A Rainbow alakulat létrehozott egy új divíziót ennek a "járványnak" a megfékezésére, melyet REACT-nek (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team; ez a név is fincsi) hívnak. Ennek a divíziónak a dolga ügynököket küldeni a fertőzött területekre, hogy onnan információt, civileket, avagy mintákat hozzanak vissza, többek között. Ám a környezet nem fogja ezt hagyni: mutáns lények járják ezeket a zónákat, kik

A sárga mütyürő oldalt azt jelenti, hogy mindjárt spórák robbannak rajtunk. Köhh köhh.

Hogyan is néz ki mindez gyakorlatban? Minden a profilszintünktől függ. Minél magasabb, annál több helyszín és operátor érhető el, továbbá ettől a szinttől függ, milyen kiegészítőket kutathatunk ki az embereinknek. Előbb-utóbb megkapjuk a szóló módot, illetve a magasabb nehézségi fokozatokat is. Ezek után beköszön a hetente változó "Assignments" mód, továbbá az egyéb időszakos játékfajták, végezetül pedig a "Maelstrom Protocol", avagy a "raid" lehetőség nyílik meg.Az összes mód nagyjából ugyanarra az alapra épít, fricskákkal megnehezítve a dolgokat. Az első három helyszínen ugyanaz a szabály mindig: három pálya közül kapunk egyet, melynek három része van. Mindegyikhez tartozik egy külön feladat, melyet nem kötelező elvégezni, illetve bármelyik szekcióbantovábbmenni a következő helyre. Ahogy haladunk jelenetről jelenetre, úgy nehezedik a szituáció, több és erősebb ellenfelet, kevesebb időt és utánpótlásos dobozokat kapunk.

A feladatokat nem kötelező elvégezni; de a sok XP-ért megéri.

A szóló módban saját magunk választhatjuk ki, hogy az adott város melyik helyszínén szeretnénk végigmenni. Ilyenkor az ellenállás relatíve gyengébb, persze helyzettő függően lehet nehezebb is. Például, mikor egy robbanószert kell két percig védeni, az egyedül nekem sosem ment, mert mindig rám borított egy tonna csúnyaságot a játék, de a mintagyűjtés sem a legkönnyebb egyedül, főleg, ha tévedésből megzavarjuk a célpontot, aki emiatt állandóan mászkálni kezd és képtelenség lesz normálisan hátba kapni (hisz úgy lehet egy célpontot egy mozdulattal eltenni láb alól).Tehát a legfontosabb része a játéknak, hogy. Ha például a fent említett mintagyűjtés az egyik helyszínen a megbízás, akkor Vigil-t érdemes magunkkal vinni, mivel ő képes láthatatlanná válni, ha viszont le kell darálni egy elit szörnyet, akkor jó ötlet Finka-t is belerakni a csapatba, mert az ő képessége plusz életet, és feltámasztási lehetőséget is ad (mondjuk ő bármely helyzetben hasznos tud lenni).

A pályák szekciói között "fertőtlenítő" szobák nyújtanak egy-két perc nyugalmat.

Miután megvan a három ügynök, és eldöntöttük, milyen felszereléssel induljanak, elkezdődik a küldetés. A nehézségi szinttől függően a szörnyek, kiket az egyszerűség kedvéért hívjunk Archaean-oknak (csak azért, mert a játék is így tesz), változó mennyiségben lesznek jelen. Ezek a förtelmek érzékenyek a hangra, meg a látványvilágra, így lopakodjunk, és lehetőleg ne az orruk előtt tegyük ezt. Hátulról a "v" lenyomásával azonnal ki tudjuk végezni őket, ami elengedhetetlen, ha mintagyűjtős küldetést kaptunk. Mert a kés csak így tud mintát szerezni, a sima közelharci támadás az "valamiért" nem hatékony.Már csak azért sem érdemes túl nagy zajt kelteni, mert ilyenkor. A bolond fészek nem egészséges, ugyanis nekilát pergősen utánpótlást termelni, illetve nem lehet jeladóval megtölteni, ha épp ez a feladatunk. Kipukkasztani azért még ki lehet, és ez előnyös, mert eggyel csökken a szörnyforrás. A bolond lények pedig könnyen körbe tudják keríteni csapatunkat, melynek sok esetben lefekvés a vége, ha nem tudunk gyorsan elszaladni, vagy szétdarálni a hordát.

Ahogy nő a profilszintünk, úgy válik egyre több felszerelés elérhetővé.

Életet pedig nem tudunk visszatölteni. A kötszeres táskák, ami előbb-utóbb elfogy magától, de szerencsére nem teszi ezt gyorsan. Ha a földre kerülnénk, akkor jön az ismerős kivérzéses állapot. Ilyenkor még a másodlagos fegyverünkkel tudunk tüzelni, azonban, ha lejár a kivérzés anélkül, hogy valaki felszedne, akkor elveszik az operátorunk. Nem hal meg, csupán egy életben tartó, narancssárga, sztázis habrétegbe burkolózik, és nyugisan megvárja, hogy valaki kimentse.És igen, ilyenkor, ráadásul, aki kritikus életmennyiséggel végez el egy küldetést, azt egy ideig ugyancsak nem tudjuk használni, mert a HP nem töltődik vissza azonnal egy misszió után. Kénytelenek leszünk egy másik emberkével folytatni a játék, és jó sok XP-t összeszedni, ugyanis ez határozza meg, mennyit gyógyulnak a sérült ügynökeink két küldetés között (bár XP-ből nem csak ezért érdemes rengeteget csinálni; erről majd lejjebb).

Abból a trutyiból sokat fogunk látni: lassabban mozgunk rajtuk, míg a lények gyorsabban.

Persze olyan nincs, hogy valaki az összes operátorát kiüsse; mindig a legkorábban elveszítettet visszakapja, ha az utolsójával is elbukna. A mentés egy külön feladatként jelenik meg egy küldetés során, feltéve, ha azt a helyszínt sorolja nekünk ki a rendszer, ahol elhullott egy emberünk. Érdemesebb szólóban indítani az ilyen akciókat, mivel ott mi dönthetjük el, hogy melyik pályának megyünk neki. A kimentett karakternek ugyanúgy fel kell gyógyulnia, így nem válik azonnal használhatóvá.A helyszíneken eldobálva találhatunk töltényt, egészségügyi táskát, felszereléses dobozt (gránátokat, aknákat stb. lehet így feltölteni), illetve bizonyos ládák az operátorunk speciális képességét teszik azonnal használhatóvá. Ezekből a tárolóeszközökből egyre kevesebb lesz, ahogy haladunk a helyszíneken, illetve, ha magasabb nehézségi szintet állítunk be. A macerásabb fokozatokon könnyen megeshet, hogy valaki kifogy a töltényből; ekkor válik igazán erénnyé a lopakodás és a rajtaütés.

A bevégzett feladatok utáni sikeres menekülés majdnem megduplázza a kapott XP-t.

A már említett két karakter ismerős lesz a Siege játékosoknak, pont, ahogy az összes többi; mindegyik már debütált az elődben. Egyedi képességekkel rendelkeznek, bár. Kinézetben, illetve "skin"-ekben nem kapunk semmi látványosat, ráadásul egy-két karaktert gond nélkül összekevertem, olyannyira hasonlóan festenek. Még a fegyverek esztétikai tuningjaiból is csupán egy-kettő az igazán kiemelkedő, de talán ez az én hibám: én inkább a szörnyet lövöm, semmint, hogy egy tükörben kukkoljam a krómozását a mordályomnak.A fejlődés, ahogy azt már említettem, XP gyűjtésből áll. Ha sikerül teljesíteni egy missziónak a feladatait, akkor azért jó sok tapasztalati pont jár. A taktikusan lelőtt ellenfelek, a kinyírt fészkek és a teljesített kihívások után is XP dukál, melyet majdnem meg is kétszerez a rendszer,. Ez a pontszám a profilunkhoz, illetve az adott karakter saját szintjéhez is hozzámegy.

Minden pályarészen dönthetünk arról, hogy továbbmegyünk-e (airlock), vagy inkább lelépünk (helikopáter).

Minél magasabb a szint, legyen szó a profilunkról, vagy egy szereplőről, annál több kozmetikai opcióhoz és felszereléshez fogunk tudni hozzáférni. Ezektől persze nem lesz számottevően erősebb egy karakter, csupán sokkal több helyzetre fel fogunk tudni készülni, és ebből fakadóan még a nehéz küldetéseknek is magas túlélési eséllyel fogunk tudni nekimenni. Aztán ott vannak a trükkösebb feladatok, mint az "Assignment"-ek és a "Maelstrom Protocol".Az "Assignment"-ek olyanok, mint a hétköznapi bevetések alapjáraton, azonban lényegesen bajosabbak, mert olyan, mint például nincs HUD, szinte semmi töltény a pályán és még a baráti tűz is be van kapcsolva. A "Crisis Events" az időleges változata ennek, és inkább a történetmesélés, illetve az exkluzív jutalmak miatt érdemes ezeket nyüstölni. A "Maelstrom Protocol" pedig egy olyan misszió, mely háromszor olyan hosszú, mint az átlag, háromszor olyan nehéz is, de legalább a zsámány is háromszor olyan értékes (a készítők nagyon szerethetik a hármas számot).

Egy fából kell kirángatni az elesett operátorunkat. Hát jó.

Hát banyek, itt aztán minden nagyon a helyén van. Ugyan a helyszínek nem a legszínesebbek, de mivel állandóan újragenerált térképet kapunk,, lévén, hogy más feladatokat kapunk, más ellenfél fajtákat tesz be a rendszer, ráadásul máshova is pakolja le őket. Beépített chatprogram segítségével gond nélkül tudunk kommunikálni csapattársainkkal... kivéve én, mert én vagy oroszokat vagy franciákat kaptam. Ehhh bagett...Rengeteg olvasnivaló is van, mókás kiegészítésekkel, jegyzetekkel; sugárzik a személyiség mindegyik karakterből, legyen szó egy ilyen kis hozzászólásról, vagy egy átvezető videóról. A magasabb nehézségi szintek pedig, mert ugrásszerű a nehezedés, és már a második fokozaton is hullottak az operátoraim (git gud scrub). De legalább a nehézséget ellensúlyozza a bónusz Xp; relatíve. Azért az erősebb Archaean-ok nagyon gyorsan bele tudják csavarni a gyanútan játékosokat a földbe, ráadásul még különféle extra képességeket is kaphatnak a szinttől függően. Fincsi.

A kis félkörön látható szimbólumok jelzik, ha valami történik a közelben.

A prezentáció nem sokban változott a Siege-hez képest, ami talán nem is meglepő, hisz, és ez tökéletesen megfelelő. Nem egészen értettem, hogy miért nyöszörögtek a játékosok, azt állítva, hogy gyenge a grafika. Szerintemegyáltalán nem az, ráadásul nem tudtam 4k-n, mindent maximumra tolva akadásmentesen játszani; csak Full-HD-n. Jó, tény, nincs is a 3050-es, 10 gigás Nvidiám, ám ettől függetlenül is jól néz ki a játék. Mondjuk a sok sötét helyszín, és a mindenhol ott lévő, Archaean-ok által termelt trutyi miatt ez nem biztos, hogy látszani fog elsőre.Egy biztos, én az Extraction-nel nagyon sokáig elleszek még, az biztos. A változatos küldetésrendszer, a rengeteg operátor, az érdekes háttérsztori, a számtalan környezet és a színes csapatfelállások egy rendkívül addiktív játékká varázsolják mai tesztünk alanyát. És most már végre fogok tudni találni csapattársakat is, akik remélem a saját nyelvükön kívül legalább egyet fognak tudni beszélni. És itt most nem a trágárra gondolok.