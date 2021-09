Quake Remastered teszt

Quake. A korszakalkotó videojátékok listáján kiemelkedő helyet elfoglaló alkotás, melynek említésére nagy eséllyel mind a klasszikus gémerek, mind a modern játékosok bólogatni fognak, hogy igen, volt már a sorozathoz szerencséjük, és hogy mennyire de jó volt.

Az első Quake játékban minden volt, amire az 1996-os játékosvilág ki volt élezve: 3D-s látvány (ami tényleg az volt, nem pedig megtévesztésig jól megcsinált 2.5D-s), pergős, véres lövöldözés, online multiplayer lehetőségek és Nine Inch Nails. A sztori, a Doom-éhoz hasonlóan, ismét másodlagos szerepet töltött be, és ezzel nincs semmi baj. Van így is rengeteg tennivaló, számtalan szörnyeteg, titkos helyiség, pálya, így pedig valóban mindegy, hogy az életünkre törő rondaságok miféle Cthulhu mítoszból szabadultak, hisz

A zombikat robbanószerrel, vagy Quad Damage-dzsel kell cafatokra lőni (gib), különben újra felállnak.

Aztán jött a harmadik rész, amivel én is képes voltam napokat elvesztegetni jóbarátokkal egy szellőzetlen helyiségben, jó sok rágcsával, és villódzó CRT monitorok fényében kiabáltunk egymással, miközben tombolt a rockzene a háttérben. Ahhh régi szép idők; A Quake Champions elhozta ezt az élményt, modernebb köntösbe bújtatva még 2017-ben, most pedig az első Quake-et kapjuk meg, úgyszintén felújított kiadásban.A Nightdive Studios kezelte a frissítési feladatokat; egy olyan csapat, mely rengeteg retró játék felújításáról híres. Ennek meg is lett az eredménye; a munka, amit elvégeztek, hozza a nevükhöz köthető minőséget, bár egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy a végeredmény megállja a helyét 2021-ben. Akinek kedves emlékként van meg ez az örök klasszikus, annak tetszeni fog, hisz

A klasszikus "kilövés-a-búvóhely-mögül" manőver.

Ez talán a legnagyobb probléma; megkapjuk a már ismerős látványvilágot, letisztultabb formában, könnyebb multizási lehetőséget, mod-támogatást, a kiadott bónusz tartalmakat (Quake 64, hellóka) a "crossplay" opciót, illetve a játék eredeti, illetve felújított változata közötti választási lehetőséget. A baj azzal van, hogy ezt egy új gémer nem biztos, hogy fogja tudni értékelni.Ő csak egy pixelhányást fog látni, repetitív, ámde pergős lövöldözős részekkel, rendkívül érzékeny irányítással és minimális sztorival, ami nincs túlbonyolítva. No meg végtelenül fanatikus rajongókat, akik olyan magasröptű beszólásokkal véleményezik eme játékot, hogy "Ha nem szereted, akkor benned van a baj", "Micsoda tökéletesség", avagy "Aki bármi rosszat is merészel szólni, erről a mesterműről, azt el kellene ásni". Jó, kicsit egyet tudok érteni, valóban nyelven zongorát az, aki erre azt meri mondani, hogy rossz, de attól még, hogy valami nem tetszik nekünk, még nem jelenti azt, hogy baj van velünk.

A skacok rakétával értékelik a magasugrást. Pff, atlétika smafu, mi?

Mint minden játéknak, a Quake-nek is megvannak a maga hibái, azonban tökéletesen megértem, miért imádják eme alkotást a játékosok. Az irányítás csúszkálós, igen, de, aminek az elsajátítása egy bizonyos elégedettséggel tölti el az embert, és választja el a profikat, az amatőröktől. Ha sikerül mesterévé válnunk a kontrollnak, akkor a legnagyobb nehézségi fok is nevetségesen könnyűnek fog érződni.Ugyanis, mint a legtöbb retró "shooter" játékban, itt is. Ők beállnak a támadás-animációjukba, mi pedig azonnal ugrunk is el. Századmásodperces reakcióidőnk van, de amint belekerülünk a ritmusba, nem fogjuk tudni abbahagyni. Olyan tipikus Civilization-ös érzés ez: csak még egy pályát letolok. Hisz pár perc alatt megvan, nemde?

Mégis ki hagy szeretetcsomagokat csak úgy szana és szét? Máltai Pokolszolgálat?

Fluid mozgás és gyorstüzelés bármire, ami mozogni merészel előttünk. Az ellenfelek színesek, érdekesek és mindegyik egyedi táncot követel meg, bár nincsen olyan borzasztóan sok fajta belőlük. Például a láncfűrészes, gránátvetős ogrét körbe kell rohangálni, miközben ólommal dúsítjuk a testét, az irritáló, ugrabugrálós Fiend-ek ellen pedig a jól időzített félrevetődés manőver sűrű alkalmazásával fogunk tudni sikereket elérni.Az irányítás mellett a tánc második elengedhetetlen kelléke a jó fegyver. Fejszénken kívül kétféle shotgun-unk, kétféle tűvetőnk, kétféle robbanó tölteteket kilövő ágyúnk és egy villámot árasztó mordályunk lehet., bár nem sebez annyit, mint a Doom 2-es iterációja, ám legalább mindenki ellen hatásos, a nagyra nőtt, fehér behemótok, a Shambler-ek, kivételével.

Az egyedüli szörny, akire megéri villámot pazarolni, a Shambler. Ő is pazarol ránk eleget.

A tűvető hasonló, bár igazán kemény sebet ennek is a szuper verziója tud csak okozni. Gyors fegyver, azonban rendkívül hamar kifogy a töltényből, lévén, a duplacsövű puskához hasonlóan, kettő tűt használ el egy lövésnél. A gránátvető és a bazúka közötti különbség nem egyértelmű azonnal. Igazat megvallva az egyetlen hasonlóság a kettő között, hogy ugyanazt a töltényt használják... és nagyjából ugyanannyit is sebeznek... és közelharcra egyik sem jó... oké, ez három hasonlóság.Na, de akkor mi a különbség? Nos, a gránátvető kilőtt tölténye egy ívet ír le, majd a földre érkezvén pattog egy párat, ha nem találkozik egy szörnnyel (mert akkor azonnal robban). Ezzel be lehet lőni lyukakba, illetve hozzánk képest alacsonyabban tartózkodó ellenfelek nyakába is hajíthatjuk, ha nem akarunk sokáig majrézni. A rakétavető viszont egyenesen lövi ki a robbanószert, ezért vele érdemes a magasabb felületeken szambázó vadállatokat megríkatni. De a velünk egy szinten lévő, ámde rendkívül távol tartózkodó förtelmekre is ideális ellenszer. A villámszóró pedig minden ellen (is) jó, csak hamar kifogy, és vízben nem szerencsés tüzelni vele.

Töltényfelvételnél mókás szöveget ír ki a játék. Az elemek mind az enyémek, höhöhö.

, ráadásul a titkos helyiségekben egyéb bónuszokat is találhatunk, mint "Quad Damage"-et (megnégyszereződik a sebzésünk), "Pentagram of Protection"-t (fél percnyi sebezhetetlenség), "Ring of Shadows"-t (fél percnyi láthatatlanság a szemünk kivételével), és biokezeslábast (megvéd a trutyitól... nevezzük savnak, csökkenti a láva okozta sebzést és nem fulladunk a vízbe, míg rajtunk van).Persze akkor van gáz, ha egy pályán kipurcanunk, mert nincs "Checkpoint", és elölről kezdhetjük az egészet. Ez nem meglepetés azoknak, akik az ilyen címeken nőttek fel, de egy fiatalabb gémert bizony irritálhat a kényszerű megszakítása a játéknak egy-egy mentéssel. Ilyet egyébként érdemes véletlenszerűen is megejteni, ugyanis, mikor először nyitunk be oda. Általában egy pálya végén lesznek ilyenek, csak, hogy igazán fájdalmas legyen a halál.

Néha kicsit platformkodni is kell. Mozgó felületeken. Nem szeretem.

És tulajdonképpen ennyi is a móka. Nincsenek gyűjtögethető dolgok, világépítő feljegyzések, színesítő átvezetők, illetve animációk. Csak te vagy, a fegyvereid és egy hordányi szörny, no meg a játékos ellenfelek multiban. Nincs semmi tapasztalat, vagy akármilyen pont gyűjtögetése, nincsenek megnyitható jutalmak, "Achievement"-ek is elvétve jelennek meg, sőt még mikrotranzakciók sincsenek. Kegyetlen világot éltünk 1996-ban. Ettől függetlenülAz a klasszikus, ami sokak szerint időtlen, kevesek szerint feledhető, azonban az tagadhatatlan, hogy kiemelkedő helyet foglal el a videojátékok történelmében. Továbbra is megvan benne az, ami elragadott minket megjelenésekor. Azonban 2021-et írunk, a játékvilág rengeteget változott, így nem fogja a Quake úgy megállni a helyét az új játékosok körében, mint régen. Persze ez ne ijesszen el senkit; nem véletlenül imádják fanatikus lelkesedéssel a rajongók.