PlayerUnknown's Battlegrounds teszt

Debütálása után majdnem két évvel a PUBG végre-valahára PS4-re is betette a lábát. A késedelem oka persze nem egy fatális véletlen volt, hanem egy exkluzív szerződés a Microsoft-tal, ez járt le mostanra. Minden idők egyik legnagyobb példányszámba eladott játékáról van szó, és örülünk is neki mi, PS4-tulajok, azonban felmerül a kérdés, hogy nem érkezett-e túl későn a saját bulijára a stuff, hiszen az eredet megjelenés óta már jó páran megpróbálkoztak a battle royale-formulával. Nézzük tehát, hogy mit tud a kicsike a Sony-konzolon!

Akinek ez lesz a legelső találkozása a PUBG-val, az talán meg sem érti majd, hogy miért is volt ez a nagy felhajtás. Végtére is azóta van már Fortnite, H1Z1, Call of Duty Blackout-mód, jön a Batllefield Firestorm is, úgyhogy ez a cím mostanra korántsem annyira különleges. A felállás szerint, miközben a pálya egyre szűkül. A stílust egyértelműen a PUBG tette széles körben népszerűvé, és még most is különbözik kicsit a többitől.Először is tegyük tisztába, hogy hiába is szépítenénk,. Függetlenül attól, hogy az ikonikus Erangel katoani bázison, Sanhok trópusi szigetén vagy Miramar sivatagi homokjában akciózunk, semmi sem igazán tetszetős, minden elképesztően elavult és kidolgozatlan. Igaz ez az épületekre, FPS-módban a fegyverekre, tényleg a játék egészére. Még szerencse, hogy itt ez egy cseppet sem lényeges.

Pár pillanat, és leszedek mindenkit.

Őszintén szólva mondjuk a top 15 között egy intenzív akció közben, fal mögött bujkálva eszembe sem jut, hogy hogyan is néz ki az a fal. Ahogyan a leggyönyörűbb játékokat is megszokja a szemünk, és pár óra játék után átlagosnak tűnnek, úgy a PUBG csúf kinézete sem fogja zavarni azokat a gamereket, akik vevők az effajta játékélményre.Ne feledjük azonban, hogy itt egyáltalán nincs szó megállás nélküli fegyverropogásról. Biztos vagyok benne, hogy nem is való mindenkinek ez a játékstílus. A térkép kezdetben hatalmas méreteiből adódóan, vagy csak messziről látunk valakit. Ez alatt az idő alatt sokszor inkább csak felkészülünk, rejtőzködünk, fegyvert és felszerelést keresünk magunknak. Az utolsó percek feszültsége, amikor a még játékban lévőket egy kisebb helyre terelik, csak ezután jön, de az viszont már tényleg minden pénzt megér.

Már el is kezdtem.

A PUBG ezekben a pillanatokban. Még a nagy kihívó, a Fortnite sem nyújtja ugyanazt az érzést, amikor ketten-hárman kiürítünk egy házat, okosan bekerítünk egy másik csapatot, stb. Az akció tétje sokkal inkább érződik itt, mint a riválisnál. Nincsenek eltúlzott színek, nincsenek felrepülő számok, csakis az egyszerűségében nagyszerű harc.Nyilván sokan tudják, de az újak kedvéért leírom, hogy hogyan is néz ki pálya szűkülése. Körben egy kék fal közelít, ami először lassan halad, a vége felé pedig egyre gyorsabban. Ha utolér minket, és az úgymond lezárt részen kívülre kerülünk, akkor az életünk folyamatosan csökken, végül pedig kiesünk a versenyből. Nagyon figyelni kell rá, mert minél gyorsabban terjed a kék zóna, annál nehezebb kikeverednünk, a legvégén pedig már gyakorlatilag lehetetlen.

Be is fejeztem.

. Ha találat ért minket, de valahogy mégis megúsztuk, akkor felvehetünk medkiteket, kötszereket és hasonlókat, amikkel ismét akár maximális szintre is hozhatjuk az egészségünk szintjét. Ezek használata egyszerű, csak egy gomb a D-padon, és már meg is vagyunk vele.Mint már utaltam rá, maga a harc és fegyverhasználat végig súlyosnak, realisztikusnak hat. Egészen más érzés elsütni egy shotgunt, mint mondjuk egy sorozatlövő gépfegyvert. Némelyik fegyó állítható is, hogy egyszerre egy töltényt lőjön-e ki vagy sorozatot. Erre mindenképp érdemes figyelni, mert alapból a legtöbb puska csak egyet lő, és ez adhat okot kellemetlen meglepetésre, ha épp célba vettünk vele egy ellenfelet.

Ha én is itt vagyok, akkor már csak másodikok lehettek, srácok.

Nagyon érvényes erre a játékra, hogy. Meglepően nagyszámú fegyver elérhető, és viszonylag sokat magunknál is tarthatunk, úgyhogy mindegyiket jól kihasználva idővel egészen komoly taktikát vihetünk a játékunkba. Véleményem szerint ebben is a Fornite fölé nő a program, ott ugye csúnya szóval élve kicsit butítottabb, rajzfilmesebb az egész játékélmény.Igen-igen, de egyedül, vagy co-opban toljuk? Jó pár órát beletettem a dologba magányos farkasként és csapatban is, és egészen őszintén mondhatom, hogy. Szólóban sokkal feltűnőbb, hogy a meccsek első fele gyakran viszonylag eseménytelen, és ezen nem segít a zene teljes hiánya sem. Ha már többen vagyunk, akkor az ilyesmikre sokkal kevésbé figyelünk oda, és ha megtanulunk még taktikázni is, akkor különösen öröm és boldogság lesz a PUBG-pályafutásunk.

Kékhalál.

Viszont akadnak olyan hibák is, amelyek egyedül és ketten-hárman-négyen is egyformán zavaróak, mégpedig főleg technikai jellegűek. A hang például néhány pillanatra random módon kiesik, leggyakrabban például akkor, amikor a körök elején a szállító repülőgépet mutatják. Apróság, de amatőr hiba. A bokrok és fák még mindig eltünedeznek és felbukkannak, igaz, azért korántsem olyan arcpirító módon, mint az első Xbox-megjelenés idején.Akadásokkal és belassulásokkal is lehet találkozni, de viszonylag ritkán, és főleg csak olyan helyeken, ahol sűrűn állnak magas épületek.. Megjegyzem még, hogy én alap PS4-en toltam, könnyen meglehet, hogy Pro-n még ezek az apró gondok sem jönnek elő.

Gamer ül a fűben. Vagyis lapul.

Mikrotranzakciókkal is találkozhatunk a PS4-es PUBG-ben, de elég fair módon, és a cuccok túlnyomó többsége relatíve hamar beszerezhető a valós pénzünk elköltése nélkül is. Az egyik in-game valuta a Battle Point, amely a minél jobb helyezésekés a minél több "kill" után jár, tehát korántsem kell mondjuk dobogósnak lennünk ahhoz, hogy kapjunk valamit. Ezt költveA másik pénznem a G-Coin, amellyel már speciálisabb skineket vásárolhatunk a fegyverünkre, stb. Fontos azonban, hogy még ez is csak esztétikai elemeket ad a játékhoz, úgyhogy mint már mondtam, a tiszta játékélményt senki számára nem torzítják ezek a mikrotranzaciók. Átlagosan három-négy meccsenként ráadásul mindenképp összegyűlik annyi BP, hogy vásárolhassunk magunknak valamit pénz nélkül is, úgyhogy én semmi problémát nem látok ezen a téren.

Ő nem tudta, hogy fegyvertelent nem illik.

Igyekeztem korrektül bemutatni a PUBG PS4-es verzióját, de nyilvánvalóan ebben az esetben a legtöbben bármilyen teszt nélkül is tudják, hogy beruháznak-e erre avagy sem. Ha eddig szívesen beleugrottál volna, de Sony konzolod volt, akor hajrá, most megteheted., ami főleg barátokkal egészen emlékezetes élményeket szerezhet az erre fogékonyaknak.