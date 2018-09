PES 2019 teszt

Sok futballrajongónál az új klubszezon indulását még az EB vagy a VB rajtjánál is nagyobb várakozás előzi meg. Mi, akik mellé még gamerek is vagyunk, számoljuk a napokat az aktuális focis játékok megjelenéséig is, ezért örülhetünk, hogy idén a két dátum között nem kellett sokat aludni. Két kedvenc zászlóshajónk közül a PES máris megérkezett, ebből a szempontból tehát előnnyel indul a FIFA-hoz képest. De vajon megmarad ez fór a későbbiekre is?

A hatalmas újdonságokra és elemi változásokra számítókat sajnos már a legelején el kell keserítenem, ilyenek nem nagyon lesznek a játékban. Míg az EA minden évben hangzatos marketing-szövegekkel és prezentációkkal próbálja meg eladni az egyébként szintén csak minimálisan változó portékáját, addig a Konami sokkal szerényebben fogalmaz. Szerintük az idei fejlesztések kimerülnek myTeam-finomhangolásokban és Beckham és társai, azaz a legendák megjelenésében, grafikai javulásban és a valósághoz még inkább közelítő animációkban.Igen ám, de. Ki merem jelenteni, hogy az új PES a jelenleg elérhető legjobb futball-szimulátor. Legalábbis ha meccsben vagyunk, és nem azon kívül.

Szerintem ezt kapura tekerem.

Sokszor mondom, hogy a lényeg az apró részletekben lakozik, és ez itt is teljes mértékben érvényes. Annak az animációját, ahogy Mo Salah mellel maga elé tesz egy hosszú indítást, vagy ahogy a védők fetrengve és abszolút sikertelenül szerelni próbálják Messit, egész egyszerűen öröm nézni. Nem tudom elképzelni, hogy ezen a téren a FIFA fel tudjon nőni a PES szintjére, legalábbis idén biztosan nem.. Körítés terén a PES ahogy mindig, most is alulmarad a vetélytársnak már a tavalyi (és az azelőtti meg azelőtti...) részével szemben is, de erről a kezdő sípszó pillanatában könnyedén meg lehet feledkezni. A passzolás és a csapat egészének együttes mozgása -a tolódás és hasonlók ugye- jelentősen javultak az előzőhöz képest, pedig annak sem volt oka a szégyenkezésre.

Rogerék itt már tudták, hogy ki fognak kapni.

Játék közben kevés dolog tölti el az embert akkora megelégedéssel, mint egy jól felépített, kapustól induló támadás, ami lövéssel vagy akár góllal fejeződik be. Azonban ne higyjétek, hogy ez egyszerű lesz, igen sok NB3-as szintű támadásépítéssel kell számolni, amíg elsajátítjuk a különböző technikákat. Ezt én mindenképp pozitívan értékelem, hiszen nincs az az érzésem, ami a konkurens játék esetében oly sokszor, hogy igazából magától történik a dolgok nagy része.Nem csak a passzolás, hanem. Sokat számít a játékosok felépítése és technikai tudása közötti különbség, egyesektől néha akár méterekre is elpattanhat a labda, míg másoknál úgy tűnhet, hogy a cipőjükhöz ragasztották a játékszert. Persze ezekkel eddig se volt baj, és tényleg ismét csak kicsi a fejlődés, de igenis észrevehető.

Ha hiszitek, ha nem, ezt ki tudtam hagyni.

A futball videojátékként való reprodukálásában ezidáig verhetetlennek látszik az új PES, de ez sajnos nem mondható el a többi aspektus közül egyikről sem.. Idén még jobban megmutatkozik, hogy mekkora szakadék van a két cím között, és akárhogy is, de mondjuk ki, hogy ez nem kis hiányérzetre ad okot.Még fájdalmasabb ez az egész, ha megnézzük, hogy a teljes valójukban szereplő klubok viszont milyen gyönyörűen ki lettek dolgozva. Amikor egy Liverpool-Arsenal találkozóval ekezdtem a tesztet, pont nálam volt egy kisebb társaság, és csak ámultunk a stadionon, a bevonuláson, a sztárjátékosok kinézetén.. Te jó ég, bárcsak itt lenne Torghelle Sanyi!

Erre a helyre aztán kár volt jegyet venni.

Vegyük sorra, hogy kik azok a szerencsések, akik ténylegesen bekerültek. A Serie A-klubok nagy része például itt van, és természetesen. Ezeken kívül van sok francia, skót és belga csapat, és összeszedtek néhányat Európa és a világ más területeiről is. Nem, sajnos egyik sem a Kisvárda, a Paks, de még a Puskás Akadémia sem.Ha ilyen húzónevek kimaradtak, akkor a Real Madrid és a már emlitett Pool-Arsenal duót leszámítva az egész angol Premier League távolmaradásán már meg sem lepődünk. Viccet félretéve, a Barcelona Spanyolországból -illetve Katalóniából ugye- pont megvan, de nagy kár érte, hogy nem tudunk lenyomni egy böcsületes El Clasicót. (Oké oké, PC-n meg lehet oldani okosban, de ezt nem veszem figyelembe, lévén az a technika nem képezi az eredeti játék részét. Meg hát én PS-en tolom ugye.)

Az aranylábú tizenegy.

Felesleges tagadni, ha olyan csapatokkal toljuk, akiknek úgymond nincsenek rendben a papírjaik, az bizony sokat levesz az élményből. A csilli-villiség hiányán kívül ráadásul más vonzatai is vannak ennek a történetnek: Premier League-et töviről hegyire ismerő embernek tartom magam, így nagyon feltűnő volt, hogy például Master League-ben játszva az ellenfelek sokszor olyan összeállításokban álltak ki, amilyeneket a valóságban soha az életben nem játszatnának.. A PES rajongókat ez nyilván nem zavarja, ők már hozzászoktak a sszépségek mellett a buktatókhoz is, de aki most kezdi a virtuális focit, annak lehet, hogy ez lesz a döntő. Továbbra is egyedül a Master League az, ami single playerben a legjobban működik, sok benne a lehetőség, viszont sok esetben elrugaszkodik a valóságtól. A keretek légből kapottságát már említettem, igazolásoknál pedig illúzióromboló, hogy húszmillióért már sztárok is elérhetők, hisz tudjuk, hogy ez a pénz mennyit ér a mai fociban,

Dzsudzsi mindjárt lepókhálózza a sarkot.

Vegyük a multi felé az irányt., mondanom sem kell, hogy ez nagyon jó móka. Újítás még a hetente változó formák frissülése, tehát ha valaki jól játszik a való világban, akkor könnyen heti sztár lehet belőle. Ez az a mód, ami a legkisebb fejlődést tudja felmutatni, és bár nem vagyok nagy Ultimate Team-fan, de az még mindig jobbnak tűnik.Sokak számára egy sportprogram esetében az egyetlen dolog ami számít, az a meccsek minősége, és nem holmi licencelt mezek vagy plusz játékmódok. Ez most is az ő játékuk, ráadásul jobban néz ki, mint valaha. Aki van olyan szerencsés, hogy egy PS4 Pro vagy egy Xbox One X figyel nála, az szinte elalél majd a gyönyörtől egy napsütéses mérkőzésen, de tényleg.

Nem tartok semmitől, Gula ki fogja védeni.

, amiről garantáltan nem fog eszünkbe jutni, hogy a gép megbundázza meccseinket. Tanulhatunk benne, folyamatosan fejlődhetünk, jók a meccsek..de korábbi jól ismert hiányosságok még mindig megvannak. A BL és EL kiválásával még tovább is fokozódtak, de játék közben el is elfelejtődnek. Csak az NB1 kéne még bele.