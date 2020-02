Patapon 2 Remastered teszt

Pata-pata-pata-pon. Pon-pon-pata-pon. Érthető voltam? Nem? Ne vicceljetek velem, had ne kelljen megismételnem a vezényszavakat! Egyébként, ha nem lett volna világos, éppen elindítottam és harcba küldtem kicsiny pataponjaimat, hiszen egy újabb ellenséges törzs ütötte fel a fejét, amit én, mint az élő istenük, természetesen nem tűrhetek! Meg amúgy is, meg kell keresnünk Earthendet, ezek a szemtelen, vörös maszkos Karmenek meg az utunkba állnak. Tehát harciasan, együtt: PON-PON-PATA-PON, mádörfákerz!

Mindenkitől szeretnék elnézést kérni a bevezetőért, egy kicsit elkapott a harci láz legújabb tesztalanyom, a Patapon 2 Remastered -nek köszönhetően. A Remastered szó nem véletlenül áll ott, hiszen ez a játék eredetileg még PSP-re látta meg a napvilágot,. Pontosabban egy trilógiáról van szó, aminek az első, felújított része bő két és fél éve elérhető PS4-en.Akkori kollégánk korrekt pontszámmal jutalmazta , de azért nem volt elájulva tőle, amit abszolút meg is értettem. Nehezményezte, hogy nem egyben kaptuk meg a három epizódot, ami egyrészt teljesen jogos, másrészt, ha a záró darabbal is ilyen jó munkát végeznek a Sonynál,

Ahha, hogyne haver, ahogy mondod

Ha esetleg nem ismernéd a Patapon címeket, akkor kezdjünk egy kis analízissel, hiszen ez a rétegjátékoknak is egy olyan szegmense, amihez abszolút gyomor kell, viszont cserébe annyira friss, hogy tényleg érdemes vele tenni egy próbát., amiben még egy jókora szerepjátékos szegmens is megtalálható.Ez utóbbi amúgy, ha jól tudom, újdonság például az elsőhöz képest is. De mit jelent ez a valóságban, hogyan kell elképzelni a játékmenetet? Drága pataponjaink csak nem bírnak magukkal, így az előzményből megismert hajót végre befejezik, hogy azzal szeljék át a nagy óceánt. Tervük azonban csúfos kudarcba fullad és egy hatalmas vízi szörny elpusztítja a ladikot, likvidálva ezzel a teremtmények nagyobbik részét. Szerencséjükre a zászlóhordozó Hatapon túléli és a Föld Dobja segítségével meg tud idézni minket, a pataponok istenét, hogyA sztoriról nagyjából ennyit kell tudni, tehát nem egy nagy etwas, de itt egyáltalán nem ez a lényeges, ugye. Szóval, kontrollerünk gombjai segítségével tudunk parancsokat osztogatni katonáinknak., tehát négyszer kell megnyomnunk bizonyos kombinációkat, hogy történjen valami.

Józsi, hassál már oda a bökőddel

Vegyük például a bevezetőben említett szekvenciát. Ahhoz, hogy mozgásra bírjuk teremtményeinket, a pata-pata-pata-pon kombót kell "beadnunk". Ez lefordítva úgy néz ki, hogy négyzet-négyzet-négyzet-kör. A támadás parancsszava ugyanakkor a kör-kör-négyzet-kör. Ha jól számoltam,és megfelelő időben használnunk.Tudunk majd a fentieken kívül védekezni, varázsolni meg egy kazal más dolgot csinálni. Szintén nagyon fontos, hogy ezeket nem lehet csak úgy ukmukfukk beütögetni, figyelnünk kell a képernyő szélének villogására, az adja meg. Minél többször ritmizálunk helyesen egymás után, annál nagyobb buffot kapnak embereink. Persze ha elrontjuk, akkor pár pillanatig kóvályogni fognak, majd kezdhetjük újra a kombó építgetését.Leírva talán egy kicsit bonyolultan hangzik, de szerencsére kapunk egy remek tutorialt amin kellően begyakorolhatjuk ezeket. Sajnos egységeink menedzselését. A pályákon felvehetünk egészen sok mindent, amit később főhadiszállásunkon, Patapolisnál használhatunk fel. Ezek egészen pontosan egységeink fejlesztésére szolgálnak, de ez egy kicsit bonyolult lett.

Magas hegyek között hol a tenger hupikék

Első lépésben a Tree of Life-nál tudunk létrehozni új katonákat, de jól fontoljuk meg, hogy milyen szerepkörbe szánjuk őket. Vannak közelharci és lándzsa hajigáló pataponok, íjászok meg még pár alap egység. Őketbizonyos kritériumok mentén, így természetesen nekünk kell menedzselni hadseregünk összetételét. Aztán ha hadba indulunk, lehetőségünk van egyesével átnézni legényeinket és kedvünk szerint variálni a felszerelésükön - viszont ezt csak itt tudjuk megtenni, máshol nem, ami felettébb érdekes.Persze mindenhez nyersanyag kell, így a farmolás nem ismeretlen fogalom, de azért túlzásba sem kell vinni szerencsére.. Ő már alapból rendkívül erős, természetesen elláthatjuk speciális fegyverzettel is, de az a jó benne, ha esetleg egy szakaszon fűbe harapna, tulajdonképpen azonnal újra fel is éled. A pályák amúgy nem annyira hosszúak, mert egy-egy rész átlagosan öt és tíz perc alatt letudható (ne feledjük, ez egy PSP-s cím), de a főellenségek természetesen ennél jóval több időt is elrabolhatnak.

Azt mondtam hogy előre!

Térjünk rá a külcsínre, hiszen a játékmenethez túlzottan nem kellett hozzányúlni a kompatibilitáshoz. Az érdekes az, hogy! Persze túl nagy csilivilire azért ne számítsunk, de ahhoz képest, hogy egy kézikonzolos átirattal van dolgunk, szinte remek lett.Sokkal jobban néz ki, mint az első rész újrakeverése. Végre éles a kép, jók a hangok, szóval látszik, hogy tettek bele melót. Egyetlen dolog miatt fedhetjük meg fejlesztőinket: az átvezetőkkel valamiért egyáltalán nem foglalkoztak, így azok alacsony felbontásban,. Ennek apropóját nem értem, de jár az összeráncolt szemöldök.Igazából abba is bele tudok kötni, ami már adrianonak sem tetszett, mert valóban ki lehetett volna adni egyben az egész pakkot, mondjuk ilyen minőségben, talán egy kicsit drágábban. Az ár amúgy korrektül lett belőve, ennél többet szerintem egy ilyen rétegjátékért nem lehet elkérni.

Az égett Karmen a jó Karmen

Összességében tehát abszolút elégedettek lehetünk a Patapon 2 Remastered -el. Kicsit nehezen lehet belejönni, de ha elkap a ritmus,. Persze meg kell barátkoznunk a törvényszerűségeivel, illetve a menedzselésben felfedezhető hiányokkal.Amennyiben egy nem szokványos, de nagyon szórakoztató alkotásra vágysz, szerintem nyugodtan ruházz be rá. Persze nem árt, ha kedveled a kísérletező címeket. Az ugyanakkor megint egy jó kérdés, ha a régmúltban már teljesen kipörgetted, akkor mi tévő légy, mert tartalomban semmit sem ad az eredetihez képest.Talán a nosztalgia miatt még így is megérheti. Ami biztos, hogy pon-pon-pata-pon, mert a nyomorult Karmenek