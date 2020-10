Partisans 1941 teszt

Mikor az ember azt hinné, hogy már minden oldalról látta már a Második Világháborút bemutatva, videojáték formájában, biztos, hogy lesz egy fejlesztőcsapat, aki erre rá tud cáfolni. Szerencsére nem kellett mai játékunk fejlesztőinek túl nyakatekert koncepcióval előállniuk, például egy alternatív valósággal, ahol a nácik nyertek, majd 148 évvel később egy generális, Jürgen Mortyr, visszaküldi fiát 1944-be, hogy ezt megakadályozza.

Nem, a Partisans 1941 a kietlen orosz vidékekre vezet el minket, ahol a német megszállás ellen partizánok kénytelenek felvenni a harcot, hisz a hadsereg inkább a főbb városokat próbálja tartani. Limitált lehetőségek, felszabadító tevékenységek, taktikus hadviselés, orgyilkosság, és pergős tűzharc vár ránk, némi bázisépítéssel kiegészítve.Egy háromfős csapatot kapunk kezdésként, melyhez később csatlakoznak újabb szereplők, ahogy haladunk a főküldetésekkel. Ám, ugyanis élelmet és nyersanyagokat kell gyűjtögetnünk, ha azt akarjuk, hogy fejlődjön embereink felszerelése, és ne haljanak éhen. Attól függően, hogy milyen épületeket építettünk meg táborunkban, küldhetjük a partizánokat dolgozni, vagy mellékküldetéseket csinálni.

Az ALT lenyomására a játék kiemeli a fontosabb dolgokat a képen.

Ezek a feladatok lehetnek olyan egyszerűek, mint a horgászás, vagy olyan komplikáltak, mint egy közeli faluban a németek piszkálása, propaganda röplapok osztogatása, vagy konvojokon való rajta ütés. Miután kiadtuk az összes embernek a tennivalót, rányomhatunk a jobb alsó részen található homokórára, hogy ugorjunk egy napot az időben. Ők elmennek dolgozni, majd visszatérnek jelentésekkel: az élelem és nyersanyag gyűjtögetés mindig sikerrel zárul, azonban a küldetéseket el lehet bukni.A siker esélye aszerint növekszik, hogy mennyi és milyen magas szintű partizánnal megyünk neki az ilyen feladatoknak, és az is javít a helyzetükön, ha allokálunk részükre némi nyersanyagot. Néhány naponta elérhetővé válik egy kiemelt küldetés, ahová a főszereplőt mindenképpen elindítja a játék. Mint ahogyan minden bevetésnél, ide is limitált mennyiségű embert vihetünk, a többinek továbbra is mellékes feladatokat kell csinálnia. Ám az, mivel partizánjaink ilyenkor inkább ránk bízzák az irányítást.Egy gyors töltőkép, és némi eligazító átvezető után indul is a móka. Valós idejű stratégia vár ránk itt; embereinket egyesével, vagy egyszerre többet kijelölve tudjuk irányítani. Kontra intuitív módon a bal egérgombbal történik a mozgás, támadás, zsákmányolás, és a jobbal megszakítjuk az éppen történő cselekvést (feltéve, ha van arra lehetőség), illetve ellenséges egységekre kattintva jobb gombbal,. Ez az orgyilkossághoz, lopakodáshoz elengedhetetlen.

Krumpliführer... vagyis a nyers-vodka-vezető.

Lesből elintézni rosszakat csak olyan szereplő tudja, akinél van kés, vagy rendelkezik a kloroform használat képzettséggel. A különféle német katonák torok metszése változó nehézségű, tisztségüktől függően. A rendőri feladatokat ellátó, közkatonák, akiket a játék magyar felirata hipónak hív, pedig a szinkron a német rendőrség (Polizei) szót használja, könnyed áldozatai lehetnek az ilyen rajtaütéseknek, ám a tiszteket és a Wehrmacht katonákat sokkal nehezebb meggyilkolni így. Az orgyilkos ikon, mely ilyenkor megjelenik felettük mutatja, hogy milyen könnyű az akció,Persze bármikor nekimehetünk egy piros németnek, és még nyerhetünk is, ám ezt akkor érdemes megcselekedni, mikor nincs senki a közelben, ugyanis igencsak zajos az akció, és arra. Az áldozatot a vég bekövetkezte után érdemes felkapni, és becipelni a legközelebbi susnyásba, mely ápol és eltakar. Mi is gubbaszthatunk a túlburjánzott sóskabokrokban, és az őrök nem fognak látni, még ha arra is néznek, bár a settenkedés értelemszerűen nem zajtalan a benőtt helyeken.

Az ellenség hajlamos megkergetni, ha kint "felejtünk" hullákat.

Azonban előbb-utóbb nem fogjuk tudni megúszni a tűzharcot, mert egy olyan támaszpontba botlunk, amit ki kell takarítani, és minden rosszaság egy másikkal szemez. Ilyenkor az összes emberünket fedezék mögé kell helyeznünk, lehetőleg széles rálátással a gyülekezetre, körbefogva az ellenséget. A lövöldözés annyi valósághűséget kapott, hogy, és ha fedezék nélkül ácsorgunk az út közepén, akkor másodpercek alatt vége a játéknak. Ez szerencsére igaz az ellenre is, így egy lövöldözés potenciálisan pillanatokon belül véget érhet. Ha gránátot használunk, akkor még annál is hamarabb.Használjuk bármely gyilkolási metódust, jutalmunk a zsákmány mellett tapasztalati pont is, amit az egész csapat megkap. Ez pedig előbb-utóbb szintlépéshez fog vezetni; ilyenkora meglehetősen limitált opciókból. Tudjuk így emberink fegyverhasználatát, lopakodását, fedezékhasználatát, gránátdobálását fejleszteni, ám ez a része a játéknak meglehetősen kidolgozatlannak tűnik. Ismétlődő képzettségek, egy-két egyedivel tarkítva, illetve értelmetlen opciók teszik a szintlépéseket alkalomadtán nyűgössé.

"Kérlek"? Ez a játék azt hiszi, a barátom, és ez ijesztő, mert igaz.

Az egyedi képességek azonban igencsak hasznosak tudnak lenni, ha előrelátóak vagyunk, és pont oda visszük magunkkal a bizonyos partizánt, ahová például szükség van a magasabb kerítések megmászását engedő képességre, ám ehhez kell a jövőbe látás tudománya... vagy a szapora játékállás újratöltéséé. Ezen utóbbit rengetegszer fogjuk használni, mivel nagyon könnyű elbarmolni egy orgyilkossági kísérletet és lebukni. Fedezék híján hamar szitává lőnek, ha pedig kutya is van az ellenségnél, akkor reménykedjünk szerencsénkben, hogy le tudják a partizánok lőni, mielőtt odaérne hozzájuk, ugyanis egy ugrásból képes bárkit leteríteni... és esetlegesen bug-ba is zavarni a játékot.Viszont vereség nem történik embervesztés esetén (kivéve, ha mindenki egy időben óhajtja a port megkóstolni), ugyanis bármikor fel lehet támasztani bajtársainkat, kik tartós sérüléstől fognak ezek után szenvedni. Kötszerrel lehet gyógyítani őket, a sérülést pedig szurival lehet a küldetés erejéig negálni, ám mindenképpen el kell küldeni őket a táborban a medikus sátorba, mert magától csak az élet töltődik vissza egy küldetés után. Egy sebesülés levétele némi nyersanyagot fog elvenni készletünkből, de szerencsére zsákmány van bőven a pályákon, és szükség is lesz rájuk, ugyanis, főleg ha nincs a konyha megépítve.

Különféle környezeti tárgyakkal (pl. azzal a kerekes tartállyal) is elkövethetünk orgyilkosságot.

Nyersanyagot sokkal könnyebb szerezni, hisz a különféle használhatatlan alkatrészeket, nem kellő fegyvereket le lehet bontani, illetve az nem fogy ötösével embereink után, minden nap. Azonban nem lehet mindent elvinni, ami mozdítható egy pályáról következmény nélkül. Vannak bizonyos piros színezésű zsákmány cikkek, melyek a helyi lakossághoz tartoznak, és elvitelükkel romlik a csapat morálja; mégiscsak a civilekért harcolnak, nem akarják őket kirabolni (az a németek dolga). A morál fontos mérce, ugyanis találati esélyt növel, illetve újratöltési időt csökkent annak magas szintje, továbbá a képességeket is gyorsabban tudják partizánjaink használni, ellenben, ha alacsony a hangulat, akkor ezek mind csúnyán leromlanak.A játékmenet hosszútávon repetitív, hisz mindegyik pályán majdhogynem ugyanazt fogjuk csinálni, a bázisépítés is hamar elveszíti a vonzerejét, mivel ott sincs túl sok variációra lehetőségünk. A szerepjátékos részek érdekesek, de limitáltak, és bugokra is számítsunk. Megesett velem, hogy egy támadó kutya lefagyott miután kiszedte az egyik emberem, pedig a többiek ott kuksoltak mellette a bokorban, de mikor felszedtem az elhullott karaktert, akkor a kutya ismét támadásba lendült, és újra kiütötte a feltámasztott partizánt; juhé. Továbbá pályaismétlődés is megeshet, ami kissé cikis, ha csatlakozik hozzánk ott egy szereplő, akinek a másolata már a táborban ücsörög...

A főküldetésekre Zorin köteles ellátogatni.

A prezentáció sajnos igencsak lapos. A grafikába nem állnék bele, mert relatíve hangulatos, még ha nem is valami szemet gyönyörködtető. A melankolikus színvilág tökéletesen visszaadja az orosz őszi-téli háborús környezetet, és ezt a zene is nagyszerűen támogatja, annak ellenére, hogy borzalmasan ismétlődő és engem hamar elálmosított. A szinkronok igencsak jóra sikeredtek, bár a feliratozás botladozik itt-ott, illetve az orosz karakterek mosolyogtató brit akcentussal beszéltek. Ja és, nagyon fontos.Végső soron a Partisans 1941 kétes érzéseket keltett bennem, mert van a játékmenetben valami megfoghatatlan addiktív mellékíz, amitől nem bírtam letenni (legalábbis egy ideig). Talán az a tény, hogy gondolkozni kell, megtervezni egy rajtaütést, elterelni a figyelmét katonáknak, miközben kikapni egyet egy bokor mellől, mely párosul a pergős, kielégítő tűzharcokkal, és a szimpla, ám némileg érdekfeszítő narratívával tartották bennem a lelket. Mi fog rám várni a következő fordulóban? Nyerni fognak a németek? Tényleg elbukott Sztálingrád? Jó, valószínű nem, de attól még együtt érezhetek a szereplőkkel.