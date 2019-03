One Piece: World Seeker teszt

Néhány évvel ezelőtt finoman szólva is elég erősen rácsúsztam a japán "rajzfilmekre". Ez lenne ugye az anime, ami ázsiai barátaink meglehetősen sajátságos művészeti stílusát takarja. Európaiként kell azért a legtöbbhöz gyomor, hiszen nem mindenkit nyűgöznek le a tinifiúk nagy karddal, vagy a kislányok még nagyobb dudákkal koncepció. Nyilván ez sarkítás, mert tényleg akad közöttük nem kevés ilyen, de azért ha az egész téma mélyére ásunk, rettentően érdekes darabokat is feltúrhatunk.

Szóval, nagyon rajta voltam ezen az egészen és szinte faltam a különféle sorozatokat, illetve standalone filmeket. Valahol az Attack on Titan környékén sokalltam be, de addig tényleg majdnem mindent megnéztem, ami szembe jött velem. Így találkoztam az One Piece nevű szériával, ami valamiért már az első pillanattól fogva kiverte a biztosítékot, nem jó ételemben véve. Valahogy ez a feelgood érzés, ami árad a cuccból, egyáltalán nem fogott meg. Hőseink (szerintem) több, mint idétlenek, infantilisek, sokszor teljesen vállalhatatlanok. Oké, ez természetesen elmondható a legtöbb anime karakterről, de itt ez hatványozottan van jelen. Ennek ellenére megnéztem nagyon sok epizódot a jelenleg is futó dologból, de sajna nem kapott el ez a kalózos életérzés.

És a kacskaringós szívószál hol marad?

Mert itt ugye erről van szó:Van közöttük mindenféle szerzet, de a kapitányuk, Monkey D. Luffy talán a legérdekesebb. Egészen kicsi korában evett egy bizonyos ördöggyümölcsből, amitől érdekes szupererőre tett szert - nyúlik, mint Mr Fantastic a Fantasztikus Négyesből. Mivel egy meglehetősen patinás kalózcsaládból származik, így természetesen ő is ezt az utat választotta, ráadásul fejébe vette, hogy barátai segítségével megszerzi a világ legértékesebb kincsét, az úgynevezett One Piece-t, hogy ő legyen a következő Kalózkirály. Jelen tesztünk alanya tehát egy újabb fejezet ebben a hatalmas mesében, viszont ami nagyon szimpatikus, hogy egy önálló elbeszélés,A sztori az úgynevezett Prison Islanden veszi kezdetét. A banda tagjait bilincsbe verve kísérik fel a börtön igazgatójához, ahol persze kiderül, mindez csak átverés, direkt hagyták magukat elkapni, mert el akartak lopni valamit innen. Az akció balul sül el a diri miatt, aki meglepően erősnek bizonyul és fél kézzel leveri a rátámadó csoportot. Szóval ennek az egésznek az lett a vége,A barátai sehol, így első körben be kell gyűjteni a szétszéledt brigádot. Közben kiderül, hogy a Haditengerészet vette át az uralmat a terület fölött, miközben a lakosság őket pártoló, illetve ellenző táborra szakadt. Jóval később (miután becserkésztük a többi kalózt) aztán eléggé egyértelművé válik, hogy valami nagy dolog van készülőben, hiszen egyre több prominens személy érkezik meg ide, de ezt kideríteni már a mi dolgunk lesz.

Tényleg ezzel az ocsortány jószággal kell hajózni?

A sztori tehát egyáltalán nem rossz,Ahogy a bevezetőben már említettem, egy önálló, kerek egészet alkot a World Seeker, így kezdők is egyészen nyugodtan bepróbálkozhatnak vele. Maga a játék sem lett rossz, bár azért nagyon messze van a tripla A kategóriától, mindenesetre a több tucatnyi béna, esetlen anime feldolgozások közül mindenképp felfelé lóg ki, pedig olyan nagy csoda tényleg nincs benne. Mi végig Luffy-t irányítjuk ebben az open world anyagban - és itt talán el is árultam a legnagyobb újdonságot, ami magával hozott jópár dolgot, de kezdjük értekezésünket a külcsínnel.Ami egyébként egyáltalán nem rossz! Keveredik benne a cel-shaded, illetve klasszikus rajzfilmes hatás, aminek köszönhetően alapjában véve szívderítő az első benyomás.Prison Island bizonyos részei kifejezetten szépen kidolgozottak, mint ahogy a minket körülvevő természet színei is élénkek. Aztán pár órányi játék után előjön az árnyoldal, ugyanis a mellékszereplők, valamint ellenfeleink (a nevesítettek kivételével) mintha húszas ikrek lennének, sajnos alig találkozunk néhány variánssal. Ezen kívül a nagyobb központok, mint például Steel City is teljesen elnagyoltak, valamint a bejárható terület sem túl nagy.

Szia Nami, de jó hogy megvagy!

A főbb szereplők azért hasonlítanak önmagukra, ami különösen Naminál és Robinnál örvendetes. Technikai oldalról nézve már sokkal jobb a szituáció, nincsenek nagyon bugok, apróbb átlógások és kisebb-nagyobb töltési idők azért előfordulnak, de egyik sem okoz komoly gondot.ha már egyszer rámentek erre a nyílt világra. A küzdelem rém egyszerű: van egy dedikált gombunk a közelharci támadásra, egy a lövésre és slussz. Egyedül az úgynevezett Haki technika fűszerezi ezt egy kicsit. Két féle beállás közül választhatunk: az egyiknél légiesen könnyedek mozdulataink, kevesebbet sebzünk, de cserébe nagyon fürgék és mobilisak vagyunk, míg a másik ennek pont az ellentéte, azaz nagyot ütünk, keveset sebződünk, cserébe nagyon belassulunk.Mindkét Hakit, valamint az általános tulajdonságainkat is bunyók után vagy valamilyen feladat elvégzésénél kapott tapasztalati pontokkal tudjuk fejleszteni.amit bevallom őszintén, hogy egyszer sem használtam, mert nem volt rá szükségem. Igen, ez szorosan összefügg az anyag nehézségével, ami egyébként elsőre eléggé becsapós. Normál fokozaton kezdtem neki a kalandnak, de olyan nagyon nem izzadtam meg. Egy idő után azonban azt vettem észre, hogy kategóriákkal nagyobbat sebeznek ellenfeleink, így jobban oda kellett figyelnem úgy a közepétől a dolgokra.

Együtt a krú

Ellenség típusból mindössze kettő vagy három fajta áll rendelkezésre, ami finoman szólva sem sok, szerencsére azonban az ellaposodó akciót a nagyobb, nevesített szörnyellák kicsit feldobják. Náluk először rá kell jönnünk a megfelelő taktikára, addig kicsit botladozunk, de utána már pillanatok alatt bedaráljuk őket. A nyílt világ ugye együtt jár a felfedezéssel, valamint a temérdek másodlagos tevékenységgel. Nos, ez itt csak korlátozottan igaz, mert a legtöbb küldetés abszolút ugyanarra a metodikára épül:Sajnos nagyon kevés kivétel akad, így pedig hosszabb távon egyszerű darálássá degradálódik az egész játék. Az úgynevezett Karma rendszer lenne hivatott ezt feldobni egy kicsit.Itt láthatjuk, hogy a különféle csoportosulásokkal milyen viszonyt ápolunk, valamint átnézhetjük, hogy éppen melyik barátunknak miben tudunk segíteni. Ha kimaxolunk egy frakciót, akkor extra tárgyakkal valamint párbeszéddel jutalmazza tevékenységünket a rendszer. Ez utóbbi sajnos egy újabb nagy negatívum,Egy-két hümmögésen kívül szinte csak olvasni fogunk, ami azért egy ilyen típusú anyagnál eléggé nagy hiba. Ráadásul az összes átvezető a program grafikus motorjával készült, klasszikus anime betéteket ne is keressünk, sajnos nincs benne.

Mintha Balcsin lennék

Pedig a zenék amúgy abszolút rendben vannak, illetve az eredeti japán hangsáv is megtalálható a korongon, szóval tényleg egy elég nagy kihagyott ziccer a beszéd hiánya. Szavatosság tekintetében is felemás a szituáció. Nekem az első végigjátszás úgy, hogy az extra lehetőségek nagyobbik felét is megcsináltam, olyan 25-27 óráig tartott. Miután végeztünk, természetesen a kihagyott opcionális lehetőségeket megcsinálhatjuk, ami még plusz 5-10 órányi játékidőt biztosít,Nincs online porció, se valamilyen pontvadászat, de extra dolgok se jönnek be. Szóval nekiülsz, ledarálod és valószínűleg soha többet nem veszed elő.Valamivel azért csak jutalmazni kellett volna a kitartó játékosokat, mert már az alap mechanikák is elég repetitívek, de úgy, hogy a végefőcím után nem nyílik meg semmi egyéb, az úgy tényleg meglehetősen hurka. Szóval adott egy, az átlag anime játékoknál sokkal jobban összeszedett darab,

Biztosan kötekedni akarol more?

Meglehetősen hamar önismétlővé válik, eléggé fapados a harcrendszer, nincs benne túl sok beszéd, az esetek 90 százalékában olvasgatni fogunk, valamint semmilyen formában sem változatosak feladataink. Ajánlani természetesen elsősorban a One Piece rajongóknak tudom, ők egy bő fél pontot nyugodtan adjanak hozzá a végeredményhez, de ha nincs más, amivel játszanál és kedveled az open world játékokat, egy óvatos próbát tehetsz vele, csodára azonban ne számíts, csak szépen animált, meglehetősen látványos elsődleges női jegyekre.