Oddworld: Soulstorm teszt

Get freaky, get freaky, everybody in the house get freaky - "énekelte" a kilencvenes évek végén a Music Instructor. "Hello. Follow me" - mondta erre Abe, a féig bevarrt szájú mudokon legény. És mielőtt megkérdezitek, hogy minden oké-e a fejemben: nem valami lidérces álmot osztottam meg veletek, hanem első élményeimet az Oddworld Inhabitants remekbe szabott játékairól. Oké, a Get freaky az nagyon cringe volt már akkor is, de a lényeget értitek.

A cucc egyébként megkerülhetetlen volt, ha a korai PlayStation éra legnagyobb hatású címeiről beszélgettünk. Játszi könnyedséggel mutatott újat a 2D platformerek világában, hiszen az egész stuff konkrétan egy nagy kísérgető-szimulátor volt az ügyességi szekvenciák mellett, ahol drága főszereplőnknek kellett az irgalmatlanul ostobenkó haverjait megmenteni a ledarálástól.Hatalmasat ment a játék (nem véletlenül) és összesen négy nagyobb epizódot, két remastert és egy remake-et élt meg eddig, amiből a Stranger's Wrath mondjuk alaposan kilóg, de azért soroljunk ide nyugodtan, hiszen szintén Oddworld világában játszódik. A legutolsó iterációt Oddworld: New 'n' Tasyt-nek hívták és az eredeti első rész átdolgozása volt, még 2014-ből. A sort folytatja tehát jelen tesztünk alanya, az Oddworld: Soulstorm , ami pedig az

Figyi Abe, mondom hogy lesz

A kissé fura üzletpolitika ellenére kiválóan szórakoztam a cuccal, noha másfél szemem sírt, a maradék pedig nevetett. Az van, hogy a grafikai átdolgozás és tunning, a játékmenet finomítása, kibővítése ellenére, ami pedig finoman szólva sem oké.Nem, nem értsetek félre, bizonyos aspektusból vizsgálva kiválóan vizsgázik programunk, de ha játszottál bármelyik Abe résszel, akkor tulajdonképpen semmi újdonságot sem képes mutatni 2021-ben a régiekhez képest, ami minimum szemöldök felhúzós. A sztori ott folytatódik, ahol véget ért az előző: hősünk megmentette ugyan a derék fajtársait a biztos halál elől, viszont kissé tehetetlenül dumálgat a rejtekhelyül szolgáló barlangban törzsük sámánjával. A túlélő Sligek bosszúja nem várat sokáig magára és elkezdik bombázni a biztosnak hitt barlangokat.A brigádnak újfent menekülnie kell, de Abe találkozik egy félig halott fajtársával, aki rátukmál egy gyűrött zacskót és még utolsó lehelletével is azt mondja, hogy meg kell találni az úgyvenvezett Keeper-t. Így kezdődik tehát a kaland, több szót viszont nem ejtenék az elbeszélésből, mert nagyon erős narratív alapokon nyugszik az egész, érdemes mindenkinek magának felfedeznie. Ami biztos, hogy, úgy garantáltan jókat fogtok derülni az egészen.

Na, csak kijutok innen

Ahogy már említettem, a játékmenet abszolút ugyanaz, mint volt: hősünkkel meg kell szöktetni minden egyes pályán bizonyos számú mudokon-t, miközben agyament akadályokat küzdünk le. Oké,, ha a jó befejezések egyikét szeretnénk megnézni, de erre még visszatérek később.A nézet továbbra is ál-3D (2.9D-nek titulálják a hivatalos leírásban), azaz térben nem mozgunk, csak a különféle kameranézetek hitetik el ezt velünk, valójában azonban balról jobbra, esetleg fel és le közlekedünk. Abe tud ugrani, ereszkedni, settenkedni, futni valamint gurulni és ezek mindegyikét használnunk is kell majd a kaland folyamán. A kántálás úgyszint megtalálható - ilyenkor, vagy madaras kapukat nyithatunk meg, amin átugorva haverjaink biztonságba kerülnek.Persze velük kommunikálni szintén tudunk, ami egy kicsit egyszerűsödött a New 'n' Tasty-hez képest: végre nem kell először megszólítani a kollégákat, hanem egyből utasíthatjuk őket a követésre vagy maradásra. Újdonság, hogy bizonyos szituációkban ki kell használnunk ezeket a, hmm, rejtett erőforrásokat:, valamint állítgathatjuk hogy habitusuk egy bárányéhoz hasonlítson, vagy inkább váltsanak át idősebb Gerzsonné Takács Jolánkába, aki meglát egy akciós kenyeret a helyi közértben.

Én csak itt lógicsálok

Friss opció a tárgykészítés és menedzselés. Kalandozásaink során át kell kutatnunk számtalan szekrényt, kukát meg egyéb helyet, ahol értékes nyersanyagokra bukkanhatunk. Ha nem akarunk ezekkel vesződni, akkor különféle automatákból is szerezhetünk cuccokat, de sajna nincs átfedés a guberálás meg a vásárlás között.Készíthetünk vízzel teli palackot, pattogó golyót, robbanó üdítőitalt, ellenszérumot és egy csomó más dolgot. Szóval a fejlesztők próbálták színesíteni a játékmenetet,. Az egyik, hogy hiába gründolunk össze mindent is, az adott szakasz teljesítésvel elveszítjük az összes addig felhalmozott nyersanyagot. A másik ennél jóval prózaibb: az esetek kétharmadában totál felesleges foglalkozni velük, mert majdnem minden akadály áthidalható egy kis gondolkodással.Abe kezelhetőségét amúgy alaposan átdolgozták, de még így is fogunk bosszankodni nem keveset - későn reagál a gombokra, nem érzékeli egyértelműen hogy most fel akarunk mászni egy platformra, esetleg ereszkedni akarunk, vagy ha sunnyogunk, akkor nem tudunk duplát ugrani, esetleg nem kap el egy kiálló elemet, aminek szinte nekiütközünk. Barátaink nem létező intelligenciája szintén megmosolyogtató egy ideig. Nagyon jókat lehet rötyögni azon, mennyire ostobák. Ez addig fog tartani,és megszámlálhatatlan mennyiségű checkpoint-betöltést fog eredményezni a fenti állítás. Már hogy butuskák.

Ez most komoly?

A Soulstorm egyébként kifejezetten és idegőrlően nehéz tud lenni. Egyszer menekülnünk kell mesterlövészek elől, miközben mozsárral is lövöldöznek ránk. Máskor meghatározott ideig védeni kell menekülő társainkat a Slig-ek hadától, esetleg csatasorba kell állítani a többi mudokont. Változatosnak változatos, de kifejezetten nehéz. Szerencsére checkpoint-ok, így csak másodperceket veszítünk, ha újra nekiugranánk valaminek.És igazából ez menti meg attól, hogy nagyjából öt ponttal jutalmazzam az egészet. Beszéljünk a külcsínről inkább, már csak azért is, mert az eredeti Abe játékok kiemelkedően szerepeltek ebben a szegmensben. Sajnos itt kizárólag pillanatokra élhetjük át ezt. Nálunk a PS5-ös példány járt, de érkezett még az előző generációs Sony masinára, valamint PC-re, viszont a fejlesztők esküdöznek, hogy nagyon hasonló teljesítményt kapunk, bármire is vesszük meg.Nos, ez annyiban igaz, hogy a PS5 és a PC megegyezik mindenben,, ami azért vállalható ennek tükrében. Az összkép egyébként teljesen okés, cukik a karakterek, jók a pályák, viszont számomra egy kicsit lélektelen lett, főleg a korábbi részekkel összehasonlítva. Valami kis mojo elveszett.

Aha, szóval oda kéne feljutni

Érdekes, hogy mennyi technikai bugot emlegetett a sajtó anyagunk megjelenésekor, viszont én ezek közül már szerencsére csak nagyon kevéssle találkoztam, folyamatosan érkeznek a patch-ek. Ami viszont zavaró, hogy a töltési idők kifejezetten hosszúnak tűnnek mondjuk egy Godfall mellett - persze ezen szintén lehet javítani, de ha már ezzel (is) reklámozzák a PS-t, akkor bele kéne húzni. Nem vész azért a dolog, egyedül új játék indításánál tűnik fel.A szavatosság szerencsére teljesen okés. Összesen 15+2 pálya érhető el, amiből az utolsó kettő nagyban függ attól, hogy negatív avagy pozitív a karmánk (Quarma). Igen, jól sejtitek, ez a megmentett társak függvényében változik. Egyébként bő egy órát simán lehet számolni a szakaszokra - én olyan szűk 18 alatt értem az egész végére, de alaposan felderítettem a játékteret. Amint végeztünk az első körrel, természetesen bármelyik pályára visszamehetünk, hogy módosítsunk a végső eredményen. Ez már csak azért is érdekes lehet, mert több befejezés érhető el, a legrosszabb kifejezetten depresszív lett, szóval ne arra hajtsatok.

A cigifüst ápol és eltakar

. Abe zabálnivaló minden kommentjével együtt, de a Slug-ok röhögései meg beszólásai spot on. Az OST ellenben gyenge, bár egyik epizódnak sem ez volt a kifejezett erőssége. Bevallom, a pontozással kapcsolatban alapvetően bajban voltam, hiszen nem állt szándékomban lehúzni a játékot, mivel messze nem rossz, sőt. De azért sajnos a legtöbb aspektusában nem képes átlépni a saját árnyékán, plusz a behozott újdonságok nagyobbik része teljesen felesleges.Mivel a Sony volt annyira jófej, hogy belerakta az ehavi PS+ kínálatába mint elérhető cím, ezért így annyira már nem is tudok haragudni a hibákra, hiszen nem tudom, volt-e rá konzolos példa, hogy egy frissen megjelent cím egyből elérhető legyen ilyen kínálatban. Egyszóval, szeressétek Abe-et, mert tényleg szórakoztató cucc az Oddworld: Soulstorm , csak ne várjátok azt hogy megváltsa a világot.