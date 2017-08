Nioh: Defiant Honor DLC teszt

Nem is olyan régen a Nioh-néhány bosszantó hibája ellenére-sokak szívébe belopta magát, nosztalgikus hangulatával és főként a Dark Souls-Diablo-Dynasty Warriors triót ötvöző játékmenetével. A rajongók számára kétségkívül örvendetes dolog, hogy a kiadó Sony és a fejlesztő Team Ninja azóta sem vette le a kezét a projektről, tartalmas kis DLC-ket szállítanak nekünk. A Defiant Honor már a második a sorban, de vajon megéri újra belenézni William kalandjaiba? A tesztből kiderül.

Ne is szaporítsuk túlzottan a szót, vegyük sorra, mit kínál nekünk az új DLC, amely, mint már említettük,. Történetileg az előző mohikán, azaz a Dragon of the North az alapjátékot folytatta, mindamellett pedig emelt egy kicsit a kihíváson, magyarán dögnehéz lett-nos, ezeket a hagyományokat a Defiant Honor is továbbviszi: történetünk onnan görög tovább, ahol az előző rész befejeződött, és igen, ez, hát köszönjük szépen, mondhatom.Néhányan biztos rendelkeznek némi szadista hajlammal a Team Ninja-nál. Elég az hozzá, hogy ennek a kiegészítőhőz a fejlesztők szerint is csak brutális, véresszájú anyaszomorítóvá tápolt karakterrel érdemes nekiállni, egész pontosan 200 az ajánlott szint. Igen, 200. Én szóltam.

Nem pont így képzeltem a nyugis téli sétát.

Az szinte már eltúlzott kihívás és történetünk folytatása voltaképp három új térképen öntődik formába, ami bár egyáltalán nem tűnik soknak, sőt nem is az, de mindegyik nagyon szépen kidolgozott, meglehetősen részletgazdag és kellően érdekes, panaszra tehát nem igazán lehet okunk., több fő küldetés mellett hat mellékküldetésbe is belemerülhetünk, bóklászhatunk erre-arra, van itt minden, ami kell egy ilyen kiadványba.Azt kell mondjam, hét óra nem igazán elég a kipörgetéshez, ami valljuk be, egyáltalán nem rossz, néhány szemtelen kiadó adott már ki ennél rövidebb önálló játékot is-itt sem csalódunk tehát, kipipálhatjuk ezt a részt is.

Legközelebb kevesebb cuccal a hátamon indulok el.

De miről is szól a történet? Nos, a küldetések elsősorban aköré épülnek, hogy, és ott intézkedni ebben-abban, ami az ő esetében nyilván azt jelenti, hogy szeretne szétcsapni néhány rosszarcú között. Az első főküldetésben a kastélyon kívül, de annak közvetlen közelében találjuk magunkat, egy hóval és vérrel borított csatatéren. Itt máris szembesülünk az irgalmatlan nehézséggel, szó sincs bemelegítésről, ha nem vigyázunk, már itt is fűbe (hóba, höhö) haraphatunk jónéhányszor.Jah, apropó nehézség: eddig ugyebár a legnehezebb fokozatokat a az egész fantáziadúsan elkeresztelt Way of the Strong és Way of the Dragon néven tisztelhettük, most ezekhez csatlakozik a Way of the Wise is. Ezt úgy kaparinthatjuk meg, ha végigtoljuk a cuccot Way of the Dragon módban, amihez ugye alapból előtte kétszer végig kellett játszanunk. Aki ezt bevállalja, az előtt emelem kalapom, nem szívesen állnék ki ellene semmilyen játékban, ha Nioh-zni hívna, akkor meg nemes egyszerűséggel elrohannék a környékről is. De folytassuk is az újdonságok sorát.

Szauron a lövészárokban.

A második pálya egy barlangrendszer lesz, amelyen keresztül bejutunk a hőn áhított kastélyba, a harmadik pedig kicsit cselesen egy nagyobb mellékküldetésben rejtőzik-egy régi hegyi templomról van szó., akiket érthető okokból már pusztán megemlíteni is örömet okoz.Fájdalom, a bossok már nem ilyen érdekesek: látványos szörnyetegek helyett, természetesen felturbózott természetfeletti képességekkel, hiszen ez mégiscsak a Nioh, nem a történelemkönyv, ugyebár.

Akkor vagy király, ha ilyennel leszedsz egy Apache-helikoptert.

Az alapjáték egyik gyengesége volt, hogyvoltak, ez a helyzet pedig sajnos itt is fennáll. A támadásmechanizmusuk rövid időn belül, néhány "meghalás" után kiismerhető, onnantól pedig már kis túlzással gyerekjáték az egész.Az egyik legnagyobb királyságot hagytam a végére, ez pedig nem más, mint az, mégpedig a híres japán tonfa, ami egy az ottani harcművészetekre jellemző botszerű izé, amivel nagyon vagányan lehet odacsapni. Ha magas szintű szakmai leírásom ellenére mégsem tudnátok kristálytisztán, hogy mi ez, akkor keressetek rá a neten, biztosan láttatok már ilyet, tényleg vagány kis eszköz, a valóságban is, de a játékban méginkább.

Fénykardok, fénykardok! Ja, nem.

A Defiant Honor voltaképpen egy, igényesen megtervezett pályákkal, néhány pöpec új ellenféllel és egy még pöpecebb új fegyverrel. Igaz, hogy játékmenetbeli újításokat nyomokban sem tartalmaz, de ez egy DLC-től nem is várható el feltétlenül.Azoknak, akik az eredetit és a Dragon of the North-ot szerették, mindenképpen megéri, én mindenesetre keresek egy valami olyat, ami nem ennyire kínlódós és nehéz. A fanoknak pedig sok sikert, nem ígérhetünk mást, csak vért, verítéket...és nindzsakutyákat!