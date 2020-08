Nioh 2 - The Tengu's Disciple DLC teszt

A Nioh jött, látott és legnagyobb megdöbbenésünkre, győzött. Aztán a Nioh 2 szintén jött, látott és majdnem győzött. Oké, kicsit leegyszerűsítettem a dolgot, de arról van tulajdonképpen szó, hogy az első része ennek az addig ismeretlen, új franchise-nak egészen nagyot tudott dörrenteni, hiszen nem volt különösebben elvárás vele szemben. Aztán persze ahogy szállingóztak a pozitív visszajelzések, úgy kezdték el követelni a rajongók a folytatást.

Ami idén márciusban be is futott, alaposan le is teszteltük , viszont az az igazság, hogy picit megosztotta a szerkesztőséget. A brigád egyik fele hallelujázva fogadta az újdonságokat és örömmel aprította a sok yokai csúfságot Hiddy segedelmével.A kompánia másik fele (beleértve engem) azért kicsit ráncolta szemöldökét, hiszen egy, ami kissé/meglehetősen sok (megfelelő rész aláhzúandó) ismétlődő elem képében kelt életre. Persze ettől még egy jópofa alkotás, szó se róla, ugyanakkor a beígért kiegészítők talán egy kissé lassan érkeztek meg.

Csihipuhi csittcsatt

Egészen pontosan kettő darab frissítés érkezett anyagunkhoz, amiből, míg a másik, a The Tengu's Disciple már fizetős, cserébe sok friss dolgot ígér. Vizsgálódásunkat kezdjük a freeloader szegmenssel, bár azt hiszem, ezt már sokan kimaxolták. Kalandozásaink folyamán elérhetővé váltak az úgynevezett Picture Scroll küldetések. Ha egy ilyet elindítunk, akkor egy előre megadott listából kell csúfságokat levernünk.Amint bedarálunk mindenkit,, amik segítségével tovább mélyíthetjük harcstílusunkat, eszköztárunkat. Másrészt a legyőzött monszták természetesen egy csomó értékes felszerelést, nyersanyagot, valamint soul core-t dobnak, amik meg ugye magukért beszélnek. Ez lenne tehát az ingyenes rész, húzzátok le bátran.Ezzel szemben a The Tengu's Disciple már háromezer Forinttól elérhető, viszont pénzmagunkért cserébe egész decens kontentet kapunk. Mielőtt azonban magunkévá tennénk a kiegészítőt, nagyon fontos megjegyeznem, hogy csak akkor válik elérhetővé,, szóval így sáfárkodjunk vele.

Ez a látvány beleégett a retinámba

Ami a legfontosabb, hogy a játék sztorija tovább gyűrűzik. Hősünk egy kis időutazásban vesz részt és visszarepül egyenesen a Heian periódus végére, Yashima tartományba. Itt természetesennéhány frissiben igazolt karakter mellett, de nyilván egy csomó ellenség, valamint boss várja, hogy kardélre hányjuk őket.Összesen tíz, hosszabb-rövidebb missziót kapunk, amik három új pályára lesznek szétosztva. Ezek első nekifutásra olyan négy-öt órányi játékidőt kínálnak, választott módtól függően. Itt kell megjegyeznem, hogy, ami az amúgy sem túl egyszerű kihívást tolja az egekbe - mazochisták tehát újfent előnyben! A második nagyobbacska újítás egy új fegyver, a Splitstaff megjelenése.Ez leginkább valami hibrid megoldásnak tűnik, aminek az anyja egy lándzsa, az apja pedig a kusarigama volt. Semmi esetre sem kezdőknek ajánlott halálosztó eszköz, már csak azért sem, mert kombózás közben úgy tudunk új mozdulatokat előcsalni vele, hogy a támadásra szoláló gombok nyomva tartását variáljuk. Érdekes, az biztos, viszont roppant

Rád férne egy alapos fogmosás tesa

Ezeken kívül természetesen a képesség fánk sem maradt érintetlen. Kapunk új ninjutsu és yokai mozdulatokat, de érkezik pár friss guardian spirit is. Nagy vonalakban ezt kínálja pénzünkért cserébe az első DLC. Fanyalogni nyilván lehetne, de kicsit feleslegesnek tartom, hiszen nem szálltak el az árazással ( a Fallout 4 még mindig kísért ezen a téren), cserébe bővítették a lore-t (az átvezetők továbbra is eszméletlenek), érkezett egy izgalmas, új halálosztó eszköz valamint számtalan további mélyítés ami magát a játékmechanikát illeti.Szerintem a Nioh rajongók már be is zsákolták a DLC-t, míg azok, akik nem próbálták az alapot sem, nos, talán ideje lenne máshogy dönteni, hiszen már egészen jó áron elérhető. Ha éled a műfajt, én tennék vele egy próbát a helyedben.