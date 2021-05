NieR Replicant ver.1.22474487139... teszt

Meglehetősen sok helyen kifejtettem már, hogy kedvelem a különleges játékokat. Pontosan ugyanolyan jól tudok szórakozni mondjuk egy Witcherrel mint teszem azt, a Yakuza franchise bármely részével. Ugyanakkor azt is megértem, ha valaki ennél jóval zárkózottabb és a kedvenc műfajain kívül nem szívesen merészkedik - Sheldon Cooper is megmondta, a komfortzónát azért hívják így, mert abban jól érzi magát az ember. Ha visszapörgetjük az idő kerekét 2010-re, akkor sok egyéb mellett, persze, megjelent a NieR nevű cím, amit őszintén szólva nem tudtam hova elhelyezni.

Egyfelől zseniális alkotás volt, nagyon mély és komoly sztorival, valamint olyan zenei betéttel, amit a mai napig szoktam hallgatni ha egy témában jobban el akarok merülni, brutális fókuszt tud adni. Másrészt nagyon nagy gondok voltak vele: technikailag már akkor kifejezetten gyengének számított minden stílusossága ellenére, illetve a történet megértéséhez, valamint nagyjából négyszer végigpörgetni a stuffot.Szóval igazi kult játékká avanzsált, amolyan klasszikus bűnös élvezetet nyújtott. Jelen tesztünk alanya, a NieR Replicant ver.1.22474487139... (igen, tényleg ez lett a címe és nem, mégegyszer nem fogom kiírni) sok-sok módosítással és ráncfelvarrással próbál új rajongókat szerezni a szériának, meg persze a régi motorosok szívét sem hagyná békén. Viszont mielőtt megnézzük, mivel nyújt többet mint az eredeti kiadás, egy kicsit el kell vesznünk a különféle címzésekben.

Kainé, muti a kombinéd

Először is: a NieR anyagok a Square Drakengard szériájának mellékhajtása. Ha időben szeretnénk elhelyezni alanyunkat, akkor a már említett- ha tehát utóbbit már többször kipörgetted, akkor itt azért előnnyel indulsz és nagyon sok dolog ismerősnek tűnhet, még akkor is, ha ezek címek kifejezetten lazán kapcsolódnak egymáshoz.Másodszor: az eredeti kiadás Japánban NieR Replicant címen jelent meg és egy kamasz fiú a főszereplő, de készítettek külön egy Xbox 360 kiadást is NieR Gestalt névvel, ahol pedig egy korosodó apa lesz a hérosz - Európában utóbbi jelent meg végül simán csak NieR néven., tehát történetünk hőse a (nagyon idegesítő) kamasz és húga, Yonah lesz. Hozzá kell tenni, hogy a főszereplőt kivéve minden ugyanaz volt az eltérő verziókban, viszont a karakterek közötti dinamikát alapjaiban változtatja meg.A sztori 2053 nyarán kezdődik. Hősünk (akit mi nevezhetünk el) egy lepusztult vegyeskereskedés romjai között húzza meg magát nagyon beteg húgával, Yonah-val, amikor egy falka árny rajtuk üt. Mivel az ereje kevés a srácnak, ezért a földön heverő, meglehetősen creepy könyvből merít valamilyen túlvilági energiát. A csihipuhi végeztével azonban a lány szemmel láthatólag halálán van, mi pedig beleüvöltjük a hóesésbe hogy valaki segítsen rajtunk.

Nyugi, biztos nem veszélyes

és egy meglehetősen elmaradott, pici faluban találjuk magunkat. Tesónkon egyre inkább kezd elhatalmasodni az úgynevezett Black Scrawl, mi pedig mindenáron meg szeretnénk gyógyítani. A sztoriról legyen elég ennyi, mert nem szeretném elvenni senkitől a felfedezés örömét, plusz egy végigjátszás után nálam is vannak szépen fehér foltok még - ahogy az Automata, úgy természetesen a Replicant is többször végigjátszható.Érdekes kérdés, hogy miféle jószág a játék amúgy. Se nem igazi remake, se nem remaster: előbbinél jóval kevesebb, utóbbinál jóval több. Ha megnézzük a külcsínt, akkor ott azért látszik a program életkora. Már tíz évvel ezelőtt sem tartozott a szép cuccok közé (és akkor finoman fogalmaztam) - sokat javítottak rajta, de ne szépítsük,A teszt PS5-ön zajlott, de alapvetően ugye PS4-re jelent meg, csak működik a backward compatibility. Iszonyúan fakó színek (mondjuk ez pont művészeti döntés volt), neccesen kidolgozott szereplők és hatalmas, üres tájak várnak minket, de nézzétek meg inkább a screenshotokat, azok beszédesebbek. Azt viszont nem lehet elvenni a játéktól, hogy ne rendelkezne stílussal. Ne feledjük, hogy az eredetit egy designer szupercsapat rakta össze, aminek az eredménye a végtelen stílusosság meg a nagyon japán jegyek.

Homokvihar versus fedetlen bőr

Igen, még ezzel is meg kell küzdeni a leendő vásárlóknak. Technikailag viszont nagyon rendben vagyunk,, de erre szükség is van, főleg a harc miatt. A játékmenet leginkább Geralt kalandjára emlékeztet, viszont annál lényegesen több RPG elemet felhasználva. Anoním hősünk a bunyók alkalmával szintet lép, fejlődnek az alap képességei, ez eddig oké.Amint csatlakozink hozzánk Grimoire Weiss, a lebegő könyv, lehetőségünk van varázslatok elsütésére is, amiket az L1/R1 kettősre tehetünk. A négyzet és háromszög váltogatásával kombózni tudunk, míg a d-pad nyomkodásával másodpercek alatt variálhatunk fegyvereinken. Különféle lándzsák, valamint egy és kétkezes kardok állnak rendelkezésünkre - érdekes, hogy mindegyiknek külön sztorija van és természetesen fejleszthetőek, nyersanyagokért cserébe.A harcrendszert amúgy áramvonalasították és. Teszem hozzá, hogy ebbe nem tudok belekötni, mert gyors, pörgős a kaszabolda. A későbbiek folyamán csatlakozik még hozzánk Kainé, a nagyon szabadszájú amazon illetve Emil, a rejtélyes, bekötött szemű srác. Ők maguktól teszik a dolgukat, nem tudjuk irányítani őket, viszont az elbeszélés szerves részét képezik - Weiss-szel együtt mindhárman nagyon mély és kidolgozott karakterrel rendelkeznek.

Falusi csendélet, vérfarkasok és vámpírok pedig sehol

Teljesen újrakeverték a szinkronhangokat. Minden malícia nélkül mondhatom, hogy ennyire jó és profi munkát nem tudom, mikor hallottam utoljára. A nevesített szereplőket megszemélyesítő színészek olyan átéléssel és profizmussal teszik a dolgukat, hogy simán megérdemelnének valami különdíjat. Főleg Kainé nagyon kemény, ő még innen is felfelé lóg ki. A zenéket már említettem a bevezetésben: továbbra is, ezt nem ragoznám túl, teljesen felesleges, hallgassátok meg őket.A végső pontszámon nagyon sokat gondolkodtam, mert ahogy az eredeti kiadás, úgy ez sem fog feküdni mindenkinek. Viszont ha figyelembe veszem az elképesztő tartalmat (egy végigjátszás olyan harminc óra, mellékküldetések nélkül, amikből pedig egy szakajtónyi van), a stílus ritkaságát és abszolút felnőtt, komor hangulatát, akkor egy kicsit megenyhül a szívem. Ennek ellenére egy komplett felújításnak jobban örültem volna, viszont ha valami igazán különleges csemegére vágysz, akkor ne habozz a vásárlással.