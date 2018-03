Ni no Kuni II: Revenant Kingdom teszt

Aki egy kicsit is járatos a Japánból származó és majd az egész világon ismert fenoménban, az animében, az nagy valószínűséggel vállvonogatással fog reagálni, ha valaki megvádolja ezt a zsánert, azzal, hogy furcsa. Ezzel egyet lehet érteni, hisz valóban, egy anime gyakorta produkál megmagyarázhatatlan mozzanatokat komédia, vagy fanservice gyanánt, melyek egy sorozatban, vagy filmben elképzelhetetlennek tartanánk, de ez kit érdekel?

Épp ezért nézünk animét; mert más, mert ilyet nem lehet mindenhol látni, és igen, mert furcsa, de ez nem zárja ki a zsenialitás lehetőségét. Például furcsának hathat ez a jelenet is: egy város elnöke békésen utazik a naplementében, konvoj kíséretében. Hirtelen, látszólag teljesen okvetlenül, elsüvít egy nukleáris rakéta mellettük, mely a város közepéig meg sem áll, ahol aztán felrobban, elpusztítva annak nagyrészét, és még a város szélén autókázó konvojt is elröpíti a lökéshullám. Úgy fest, szegény elnökünk nem élte túl ezt az incidenst, de testét az utolsó pillanatban kellemes, kékes fény beborítja és eltűnteti.Következő pillanatban egy szőke, cicafülekkel felszerelt, lánynak kinéző fiú szegez rá egy tőrt, és követeli, hogy mondja meg, ki a bánat ő. Arról nem is beszélve, hogy legalább negyven évet is fiatalodott. Ez a miniszterelnök nem más, mint Roland, a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom fő mellékszereplője, akit nagyjából tíz perc után teljesen hidegen hagy, hogy hogyan került ide, miként tud visszamenni, és miért is történt mindez. Furcsa? Valóban. És hosszútávon fontos? Egyáltalán nem. De miééééééért? Mert a Level-5 csapata ismét bebizonyította, hogy tudnak mesterit alkotni anélkül, hogy válaszolnának ezekre a szőrszálhasogató kérdésekre.

Áhhh Ding Dong Dell. Téged sem foglak jó ideig most látni.

Legújabb játékunk többféleképp éri el, hogy egyszerűen képtelenség legyen letenni, ha nagy nehezen sikerült kezünkbe venni.legyen szó a Higgledy nevezetű lényekről, vagy városlakókról.Jobb a részletekbe beleveszni, úgyhogy lássuk is, hogyan néz ki a domináns, RPG oldala a játéknak. Ahogyan gyűlnek a sztori folyamán a főszereplő, a fent említett szőke macskafiú, Evan barátai, és követői, annál választékosabban állíthatjuk össze. Ez csak a harcok folyamán három fő, ha viszont történetvezetésről van szó, akkor mindegyik, csapatba tehető karakter ott lesz, így nem kell állandóan csereberélni, ha szeretnénk haladni a mesével.Karaktereink szintet lépnek, még úgy is, ha nincsenek közvetlenül a harcban (bár akkor lassabban), lehet öltöztetni őket fegyverekkel, páncélokkal és kiegészítő ékszerekkel, hogy attribútumaik jó magasra nőjenek. Ez az öt érték a közelre és távolra támadás, a mágikus sebzés, illetve a fizikai és mágikus védelem.

Evan és a tündérkék a sarokban reszketnek, miközben Roland dolgozik.

A harcok valós idejűek, és bár csak egy karaktert irányítunk, van lehetőség a váltogatásra. Szükség persze nincs rá,Gyors és erős támadások között tudunk variálni, amiket megfelelő ütemben nyomogatva akár még kombótámadást is végre tudunk hajtani, de az igazán érdekes dolgok a "skill"-ek, melyek akár a speciális támadások megnevezéssel is rendelkezhetnének, ugyanis azok. Némi manába kerül használatuk, és kellemesen pusztító hatásukat kétféleképp is lehet turbózni.Az első a Zing százalékhoz köthető, mely mindig ott figyel az épp kezünkben lévő fegyver mellett. Szimpla támadásokkal lehet feltölteni (nem mellékesen a manánk is így "regenerálódik"), és, illetve pozitívet nekünk, ha olyan képességről van szó. A másik turbózási módszer a Higgledy-k kapcsán fog szóba jönni.A világ rengeteg veszéllyel szolgál hőseink számára, különféle szörny-, avagy sebzéstípusokkal, és mindenre ugyan nem lehet készülni,Ez egy négy csoporttal rendelkező csuszkarendszer, ahol a szintlépéseknél kapott úgynevezett "Battle Point"-ok felhasználásával tudunk fejlesztgetni.

Ez ijesztően úgy fest, mint egy puzzle.

Például az egyik ilyen rész az "Arts of War", ahol támadásainkat, blokkolásunk erősségét, vagy akár a harcból való elfutás gyorsaságát is meg tudjuk növelni, de egy másik rész, az "Elements and Ailments" az elementáris sebzések, vagy negatív behatások (méreg, összezavarás, altatás) ellen nyújthat plusz védelmet, úgyhogy, amikor csak lehet, figyeljük a ?Battle Point? mennyiségeket, és fejlesszünk., ahol belefuthatunk szörnyekbe, barlangokba, egyszerű zsákmányba (sziporka a földön), és ládákba többek között. A közlekedést leegyszerűsítik kék energiamezők, melyekkel tele a játék. Ezekre aktiválás után teleportálni tudunk, megkönnyítve így a régi helyek újralátogatását. A szörnyek szintje mindig jelezve van, és alapjáraton igencsak agresszívek, kivéve, ha sokkal nagyobbak a karaktereink szintjei (ekkor a szörnyek neve kéken fog virítani).

Elragadó vizuális gyönyör.

A magasabb szintű ellenségek nevei narancssárgán és pirosan vannak feltűntetve, de aggodalomra semmi ok, az csak azt jelenti, hogy a szörnycsapatban (mert ezek az "Overworld"-ben vándorló szörnyek általában egy csapatot jelölnek) az a legmagasabb szintű, így nyugodtan nekik merészkedhetünk. Ebben segítségünkre lesznek a Higgledy-k és az esetleges "Awakening"-ek is, így könnyű dolgunk lesz a legtöbb esetben... túl könnyű. Kivéve a fertőzött szörnyeknél, és a "boss" harcoknál., legyen szó az "Overworld"-ben, vagy lokális barlangokban, szinte minden második lépésnél van egy kis sziporka a földön zsákmányt jelezve, de sem a piros sem a kék ládákkal nem fukarkodtak a készítők, bár a kék ládákhoz egy zárnyitó varázslat kell, amit csak később szerzünk meg. Sosem legyünk restek annyit "loot"-olni amennyit csak bírunk, ugyanis tűnjön akármennyire is használhatatlannak a felkapott cucc, mindennek van valami felhasználási lehetősége, legyen szó "craft"-olásról, mellékküldetések teljesítéséről vagy Higgeldy-k etetéséről (igen, ők a "szemetet" eszik).

Sándornak ott jobb oldalon mintha kiment volna a bokája. Épp a legjobbkor.

Ha már említettem a zárnyitó mágiát,, melyek természeti akadályok átívelésére lesznek jók. A sztorihoz elengedhetetlen bűbájokat mindenképp megkapjuk, de vannak opcionális, a játék befejezéséhez nem fontos varázslatok, többek között a zárnyitás, melyeket ki kell fejleszteni külön, miután megkaptuk városunkat, ami a történet szerves része, úgyhogy épp ideje szólni arról is egy keveset.Miután Roland látszólag indokolatlanul megérkezett a Ni no Kuni első részében már megismert párhuzamos világba, és összefutott Evannel, kiderül, hogy az egérnép Otto Mausinger (éljenek a beszélő nevek) vezetésével puccsot követett el, és átvette az irányítást Ding Dong Dell felett.Kénytelenek mindketten menekülni, ami után Evan azt a grandiózus tervet veti fel, hogy alapít egy saját királyságot, és diplomáciai úton összefogja az egész világot, hogy ne legyen soha több háború, és soha senkinek se kelljen azt átélnie, amit most neki kellett. Ambiciózus és nemes tervek, az biztos, tipikusan animés, a történetvezetés részleteiről nem is beszélve, de egy biztos, hogy sikerül megalapítani az álomkirályság legelső tagját, Evermore névvel ellátva, és itt jön be a városmenedzselés.

A legbrutálisabb ellenségek: a mutáns csincsillák.

A királyi palota a főépületünk, aminek fejlesztése kibővíti az uralt terület méretét, és más épületek fejlesztésének is az előfeltétele. Az üres telkeket csak egyetlen fajta épülettel tölthetjük be, ugyanis már helyettünk eldöntötte a játék, hogy mit hova kell építeni, mi feladatunk csak annyi, hogy kifizessük a királyságunk egyedi pénznemét (Kingsguilder), majd megfelelő személyzetet helyezzünk az épületbe.Eleinte csak egy-két alattvalónk van, de ez később gyarapodni fog leginkább mellékküldetések révén, és Evan-en és Roland-en kívül bárkit beoszthatunk, hogy egy adott épületben dolgozzon.Minden alattvalónk egy bizonyos tudásmennyiséggel rendelkezik négy területen (háború, kézügyesség, tündérismeret és varázsdálkodás), plusz van egy különleges képességük, mely extrán produktívvá teszi őket egy bizonyos munkaterületen. Például a játék elején megismert Higgledy főző Martha néni azon felül, hogy igen magas tündérismerettel rendelkezik, különleges képessége extrán hasznossá teszi őt a "Higglery"-ben, ahol a mágikus tündérkéket lehet... főzni. Igen, ezek ugyanis életre kelt elemek,

Néha jobb csak hátradőlni és hagyni, hogy az íjászok tegyék, amihez legjobban értenek.

Higgledy tündérekre vagy a fent említett főzés útján tehetünk szert, mikor a kalandozásaink során összekukázott alapanyagokból életre keltjük őket, vagy barlangokban eldugva találunk Higgledy szobrokat. Ezekből ki lehet csalogatni a benne lakó tündérkéket, ha sikerül a nem mindig informatív kérésüket kibogozni, és a megfelelő "áldozatot" bemutatni nekik, ajándék gyanánt. Négy képességgel rendelkezik mindegyik tündérke: ezekből kettőt passzívan használnak, egyet akkor, amikor harc közben egy karikával maguk körül jeleznek, és mi ekkor aktiváljuk őket, illetve az utolsó az "Awakening" alkalmával használható.Az "Awakening" ritka esemény; harc közben megesik, hogy a főtündérünk (aki egyben a "Kingmaker"-ünk is), Lofty, elrepít egy arany labdát, melyet, ha felkapunk beindul ez a "Felébredés"., mely a Higglegy-k negyedik képességétől függ. Viszont szegény tündéreink nem a hagyományos módon fejlődnek, hanem őket a "Higglery"-ben lehet különféle "szemétnek" nevezett "loot"-al etetni, amikből, ha elég lecsúszik torkukon, akkor szintet lépnek.A készítők azonban nem elégedtek meg ennyivel, még egy RTS-re hajazó játékmóddal is megleptek minket, a "Skirmish"-el.Miután beindul a történet, egyre többféle csapatból lehet válogatni, többek között kardosokból, lándzsásokból, pörölyösökből, íjászokból, puskaporosokból vagy varázslókból.

A legendás kék karikacsapás. Ez megy. Mint a...

Egyfajta "szerelmi" háromszög van: a kardos jó a pörölyös ellen, a pörölyös a lándzsás ellen, a lándzsás pedig a kardos ellen. A többiek egyszerű támogatásként funkcionálnak, de egyszerűségükből fakadóan még nem fognak feleslegessé válni. Katonáinknak is vannak különleges képességeik, szinteket is lépnek, illetve a harcmezőn talált és lerombolt ellenséges épületeket is újra lehet húzni, hogy felhasználhassuk rosszakaróink ellen.Van lehetőség sokk taktikára, aminek elnyomásakor egy ideig nem számítanak az egységtípusok, mindenki ellen hatásosak lesznek embereink. Ha fogyatkoznának, akkor utánpótlást is hívhatunk, ameddig bírjuk. Ebből tudunk utánpótláson kívül egységeink speciális képességeit használni. Ha szeretjük a kihívásokat, akkor az alacsony szintű csatákat nehéz módban újra megpróbálhatjuk, természetesen jobb jutalmakért is, és több tapasztalati pontért.Bárhogy is nézem, a készítők kitettek magukért;. Napestig beszélhetnék a rendszer részleteiről, de ki kell térni egy-két "mondvacsinált" hibára is, melyek közül első a történet, ami sajna csak közepesre sikeredett. Érdekes ugyan, de kiszámítható, és gyakorta leül, mivel rákényszerülünk, hogy "grind"-oljunk királyságunk fejlesztéséért, ugyanis ez néha a folytatás előfeltétele.

Az a Wyvern ott valahol középen most igazán rosszul érzi magát.

Az következő gond a szinkronizálás hanyagságával van: az átvezető videókban rendesen beszél mindenki, néha főbb eseményeknél is helyén van a szinkron, de mindenhol máshol ellustulták, így a világ kicsit kietlenné, érdektelenné válik, főleg, hogy ilyenkor sok esetben még a zenét is lehalkítják, hogy semmi se zavarhasson a nyugodt szövegolvasásban.A kamerakezelés egyértelműen konzolos, kicsit kényelmetlen elsőre, de nem nehéz megszokni, harcnál sem akadályoz. Viszont, ami igazán fáj, az az árcédula; még a PC-s verzióért is kriminális összeget kérnek el, ami egyébként érthető, hisz egy monumentális játékról van szó, de akkor is rengeteg potenciális játékost eltántoríthat ez... a legközelebbi akcióig legalábbis.