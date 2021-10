NBA 2K22 teszt

Aki ismer, pontosan tudja hogy mekkora NBA fan vagyok. Nyilván az alap, hogy követek egy csomó embert, akik számomra relevánsak ebben a műfajban (ajánlom figyelmetekbe az egyik legjobb és legprofibb hazai gurut, Tőrös Balázst aka Bazskát), de ha tehetem, akkor minden reggelt egy összefoglalóval kezdek, hogy megtudjam a friss eredményeket, esetleg ne maradjak le Ben Simmons bedobott triplájáról. És igen, rongyosra játszom/játszottam szinte az összes NBA 2K játékot is.

Pontosan emiatt végigkövettem egy elég csúfos ívet: a remek, innovatív programból egy szétesett, unalmas, mérhetetlenül pofátlanul a- azt hittem, hogy a tavalyi iteráció ennek a csúcsa, de legnagyobb bánatomra tévedtem. Az idei kiadás legalább annyira gusztustalanul szemét, mint a 21-es változat, de gondolom ez már a pontszámból ki is derült.És tudjátok, mi a legnagyobb baj? Hogy, hiszen továbbra sincs kihívója, úgy meg ugye nem túl nehéz. Nos, az idei etap egyszerre jelent meg tulajdonképpen mindenre, így azért voltak elvárásai az embernek, főleg külsőségek tekintetében, de arra is kíváncsi voltam, hogy vajon a DualSense-t mennyire fogják kihasználni.

Még egy gondolat a teszt előtt - a borítóra ugye Luka Doncic, a szlovén zseni került. Egyrészt teljesen megérdemelt (nézzetek highlight videókat a srácról, döbbenetes), másrészt viszont nagy kár hogy pont ezt az epizódot vállalta el, mert majdhogynem ez kapta a leggyengébb értékelést a 2K érában. Ha valaki, akkor ő többet érdemelt volna. Minden egyes új 2K NBA játéknál van egy rituálém: szeretem a ráhangolódást a saját műsorukkal, a 2KTV-vel kezdeni.Egyrészt így bepillantást nyerhetek az újdonságok listájába, másrészt ha jól válaszolok a megjelenő kérédsekre, akkor valamennyi VC (helyi fizetőeszköz) üti a markom - utóbbiról később bőven lesz szó. Furcsa volt, hogy teljesen átvariálták a főmenüt és megint eléggé kaotikusan sikerült, nyoma sincs a korábbi letisztultságnak. Mindegy, mivel egy nagy csempe az arcomba nyomta hogy hol keressem az adást, elindítottam. Aztán bő három perccel később szemforgatva be is zártam, mert olyannyira színvonal alatti, hogyMindegy, ez még nem a világ vége, lássuk a MyCarreer-t, úgyis azzal töltöm a legtöbb időt. Nos, ha azt hittem, hogy a tavalyi a mélypont, akkor megint tévedtem. Mi MP-t alakítjuk, aki tehetséges kosaras, de sokkal inkább érzi magát otthon a videómegosztókra feltölthető tartalmak látványos megvagdosásában. Ennek köszönhetően már gimiben több milliós követőtáborral rendelkezik.

Persze ezt a profik nem nézik jó szemmel, így amikor úgy döntünk, hogy mégis inkább a Spalding kergetésére fókuszálnánk, kiröhögnek, mi meg bizonyíthatunk. Nagyjából erről szól az egész és most először nagyon érződik, hogy ez nem feltétlenül európai embereknek lett kitalálva. A tengerentúlon más azért a habitus, sok dolgot más aspektusból látnak vagy élnek meg és ez most itt nagyon látszik.Ettől még persze nem válik élvezhetetlennél, mert rávilágít érdekes összefüggésekre mondjuk egy adott csapaton belül, de az biztos, hogy számomra összességében teljesen érdektelen. Rezidenciánk a tavaly bevezetett, The City névre hallgató városban lesz., de továbbra is itt találunk minden üzletet, Pro/Am lehetőséget, edzőtermet, online opciókat, satöbbi. Viszont az ember egy idő után a pokolba kívánja ezt az egészen rettenetes közlekedés miatt.Előfordul, hogy a történet továbbgördítéséhez el kell látogatnunk mondjuk az edzőközpontba, az ügynökségünkhöz, satöbbi. Ezt nem tudjuk fast travel segítségével megtenni, hanem szó szerint oda kell botorkálnunk. Ez egyrészt rettentően fárasztó, mert néha tényleg a terep másik végébe kell menni, másrészt olyan botrányosak az animációk és annyira rohadtul körülményes irányítani emberünket, hogy többször majdnem sírva fakadtam.

Vannak haladást megkönnyítő járművek (például a gördeszka alapból elérhető, a többihez lóvé kell), de ha használod őket, akkor valóban gyorsabb leszel, cserébe "gyönyörködhetsz" a mindenféle fizikát nélkülöző haladáson. Igen, füvön is lehet száguldozni. Így 2021 utolsó negyedévébe lépve(nyilván a külcsín is okádék ebben a szegmensben). Fontos megjegyezni, hogy a város csak a nextgen verzióra igaz: akik a lastgenre szólítanák magukhoz a programot, ők egy több szintes óceánjárón tehetik meg mindezt és amennyire tudom, érkezni fog bőven extra kontent ide is.Ez a gány megvalósítás azért elszomorító, mert tartalom szempontjából rettentően sok lehetőségünk van, de olyan nyögvenyelős az eljutás meg az elindítás, hogy egy idő után elmegy az ember életkedve is tőlük. Szerencsére ha gyakorolni szeretnénk edzések előtt, akkor azt a lakásunkban lévő hubból is megtehetjük egyetlen gombnyomásra, de meccseket is indíthatunk így. Emberünket továbbra is VC-vel tudjuk fejleszteni.Ilyet kaphatunk a jó teljesítményünk után, különféle szponzorációból fakadóan, meg persze ott lesz a fizetésünk is, amit ebben a formátumban érkezik. Ami változott, hogy lényegesen nagyobb összegek ütik markunkat, mint eddig - cserébe persze drágult is minden. Tehát ha akarsz új frizurát, tetkót, pólókat, csukát, bármit, azt mind ebből kell kigazdálkodnod, mert ha nem, akkor marad a szürke macinaci a barna pólóval.

Ha a stuff ikonján vagy a PS5 menüjében, az első, amit kereszthivatkozásként feldob, az a VC vásárlás lehetősége. Kicsit meg is lepőtdtem, amikor a második napon eléggé sok Jordan vagy Allen Iverson hasonmással találkoztam a stuffban, akik mind maximum szintűek. Nagy élmény ellenük játszani mondhatom. Ha ez nem lenne elég, akkor van egy másik, jóval pofátlanabb aspektusa is ennek az egésznek:Ugye sokat számít hogy emberről dobsz rá, ritmusból kapod a passzt, esetleg catch and shoot triplát akarsz berámolni - mindenhol van egy úgynevezett "coverage" szint, ami megmutatja, hogy éppen mennyire vagy üresen. Nos, én rendszeresen ziccereket hibáztam leindításból, üres hármasokat dobáltam mellé tucatjával, a világba passzoltam, satöbbi. Ezzel szemben a rendszer megEmiatt persze azt fogod érezni, hogy nem vagy elég jó, fejlődni akarsz, de a volumen miatt ez egy marhaság. Mi a logikus lépés a rendszer szerint? Vegyél VC-t és legyél instant jobb. A jelenség persze nem újkeletű, de ennyire ocsortány módon sosem volt az arcodba tolva. Ha egy F2P cuccról lenne szó, egyetlen szavam sem lenne, de így, vérlázító. És még csak azzal sem lehet vádolni, hogy béna lennék, mert több száz órám van a különféle epizódokban.

Őszintén szólva a külcsíntől sem vágtam hanyatt magam. Ahogy kifutsz az első telt házas arénába, az mondjuk még mindig libabőr, olyan hangulat fogad. Minden csarnok természetesen a valóságból lett átemelve és megszólalásig hasonlít a tévében látott minőséghez. A játékosok animációja szintén teljesen élethű, de ez azért egy ideje már így van. Ami viszont várható volt, hogy a megjelenítésük esetében már megfigyelhető némi eltérés, de ha egészen őszinte akarok lenni, akkor azért nincs túl nagy szakadék nextgen meg lastgen között.Ez persze érthetetlen, mert tavaly zongorázni lehetett a különbséget, idén ez nem feltétlenül van így. Persze, van eltérés, de nem olyan durva. Ha megnézitek a screenshotokat, amik amúgy a PS5 verzióbl származnak, akkor úgy nagyjából látható, hogy miért fanyalgok. Ugyanakkor az szintén igaz, hogy a rondától így is nagyon messze van az egész, csak jóval nagyobb ugrást vártam volna. Minden másban egyébként kottára megegyezik a tavalyi iterációval, a legfrissebb rostereket kapjuk, van MyTeam ahol szintén elverhetünk egy csomó pénzt, játszhatunk gyors mecceket, komplett szezont, illetve a WNBA szintén nagy porciót vágott ki magának, így ha a Sparks lenne a kedvenc csapatod, ne kíméld a rendszert. Ahogy feljebb említettem, a tartalmi rész tényleg több, mint korrekt.

Sokáig malmoztam a végső pontszám felett. Talán lehettem volna egy kicsit engedékenyebb, viszont ha megnézzük, mennyibe kerül és mellé rakjuk azt a sok-sok lehúzást, amiben részünk lesz, szerintem nem érdemel könyörületet. Ez tényleg azért fájó, mert ha az ember gyermeke kosarazni szeretne így az ősz kezdetén, akkor lassan már csak virtuális pályákon teheti ezt meg, amiben minden negatívuma mellett továbbra is a 2K22 a legjobb partner. Fáj kimondani, de ez az igazság. Őszintén remélem, hogy lassan jön valami komoly kihívó, aki miatt picit összekapják magukat a fejlesztők, mert ez eddig a világ legkényelmesebb állása.