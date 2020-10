NBA 2K21 teszt

Tavaly úgy hagytam abba az NBA 2K20 tesztjét, hogyha idén nem változtatnak valamit az eddigi modellen, akkor rettentően le fogom húzni, mert nagyon rossz útra léptek rá a fejlesztők. Ez egészen pontosan azt eredményezte, hogy még a Fifánál is kevesebb lett az újítás, nüansznyi dolgokat variáltak meg, amik semmilyen hatással nem voltak a játékmenetre, cserébe a mikrotranzakciók egyre nagyobb teret nyertek. Megérkezett a folytatás, az NBA 2K21 , a verdiktet pedig Ti is láthatjátok.

A cikk egyébként azért készült el ennyire lassan, mert egyszerűen nem volt szívem a porba taszajtani kedvenc sportom bizonyos téren kifejezetten minőségi alkotását. Aztán jött a főszerkesztői selyemkendő (vaskesztyűvel alatta, nyilván), nekem pedig az a nem túl kellemes feladat jutott, hogy bemutassam nektek a Visual Concepts hattyúdalát.Mielőtt nagyon belemélyednék a játék megsemmisítésébe, azt mindenképpen le kell szögeznem, hogy a 2K21 továbbra is a. Sok aspektusában lehengerlő, de a legkomolyabb érv státusza mellett az, hogy nincs kihívója semmilyen fronton. Úgy meg nem nehéz, ugye.

Passzold már!

Az életben ebben a pillanatban a szezon döntője zajlik (szerencsétlen csapatomat jól elverte a Lakers az első két meccsen) a már sokszor megénekelt orlandói buborékban. Tesztalanyunk egyik abszolút pozitívuma, hogy úgyanúgy a csarnokokat modellezi, mint eddig, tehát az autentikus NBA hangulat egyetlen pillanat alatt elkap(hat) minket.Amikor ezt a szériát tesztelem, általában egy rituálé szerint megyek végig a főbb pontokon. Kivétel nélkül a 2KTV résszel kezdem, ahol doku jelleggel kapunk egy csomó érdekességet, háttérinfót, esetleg interjút a dobozon található atlétákkal. Már tavaly is két rettentően antipatikus személy volt a műsorvezető a cukin dögös Rachel helyett, ez idén sem változott,, szóval hagytam a csudába. Ezek után nyilván a MyCarreer következik.Itt virtuális hasonmásom létrehozása és paraméterezése után elkezdődik a "sztori mód". Minden bárgyúságuk ellenére szoktam élvezni ezeket,. Juniort alakítjuk, akinek az apja híres játékos volt. Draftolatlanként verekedte be magát az NBA legszűkebb elitjébe, kicsi fiának (nekünk) pedig szintén ez a célja.

Igen, edző bá, néha gyúrok

Sajnos egy-két jó húzást leszámítva elképesztően érdektelen ez az egész. Nem hittem volna, hogy visszasírom Spike Lee-t meg a próbálkozásait. Sebaj, gondoltam, hiszen azért alapvetően egy ilyen játékkal nem a lehengerlő szingli szelet miatt játszunk.Ugye a játékmechanika lelke az úgynevezett Pro Stick rendszer.Ez nagyjából azt jelenti, hogy a két analóg kar variálásával egyszerűen előcsalható, de nagyon látványos cseleket, alley-oop-okat és mutatós passzokat tudunk csinálni. Továbbá ha a jobb kart bármelyik irányban teljesen hátra toltuk, akkor elkezdődött a dobó mozdulat, majd minél közelebb kellett a zöld csíkhoz elengedni. Tiszta sor. Nos, ezt a pofonegyszerű, de intuitív módszert sikerült úgy elbarmolniuk, hogy sokszorAz van ugyanis, hogy itt már elve csak akkor indul el az egész, ha lefelé húzzuk a kart, ráadásul ezek után egy mércével még a, nyilván egy nanométernyi helyre. Ez azt eredményezte, hogy felrobbantak a fórumok, fejeket követeltek a porba, hiszen így még egy gyorsindítást is alig lehetett pontosan befejezni, a bonyolultabb dobásokról nem is beszélve.

Szép támadás, feldobás

Én először nem értettem a dolgot, de amint rájöttem hogy mivan, olyan éktelen haragra gerjedtem, mint nagyon ritkán. Nyilván nem az én keresetlen szavaim miatt, de a legelső patch, amit le lehetett tölteni az egy opció, hogy meghagyjuk ezt a full béna új dobást, vagy inkább visszatérünk egy tavalyihoz hasonló módszerhez. Tehát javult valamelyest a szitu, de még mindig messze van a kellemestől. Sajnos idén már a külcsínnel, pontosabban aHa csak rápillantunk a játékra, akkor az észrevehető hogy nagyon magas nívót képvisel - a sztárok megszólalásig hasonlítanak önmagukra, de a "vízhordók" is lényegesen jobb fizimiskát kaptak.. A labda nagyon sokszor fog furán pattanni, de ez még nem vészes. A játékosoknak viszont eltűnt a súlya, ami főleg akkor lesz egyértelmű, ha egy záráson próbáljuk meg átverekedni magunkat.Ilyenkor úgy beleakadunk a másikba,. Sőt, sok esetben csapattársainkon sem tudunk átvergődni. Visszatértek a kivédhetetlen gépi cselek és dobások is. Ez alatt azt értem, hogyha a rendszer elhatározza, hogy ő most pontot dob, akkor nem tudunk mit tenni, levédekezhetetlenül bünteti meg a gyűrűt.

Csak én és az edzőterem

Leginkább úgy tudnám összefoglalni ezt a részt, hogy iszonyúan érződik az átállás a következő generációra és benne hagytak olyan hibákat, amiket ki kellett volna küszöbölni - gondolom gőzerővel fejlesztenek, mert ha jól emlékszem, nyitó cím lesz az új Xbox-on és PS-en is.Saját játékosunkat ugyan gyorsabb fejleszteni, viszont a rendszer mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesen elvegye kedvünket a küzdelmektől. Hiába álltam 75-ös szinten, mint sharpshooter, teljesen üres triplákat hibázok zsinórban,, simán lefülelik a passzaimat. Nagyon rosszul lett felépítve ez, mert simán kinyírják a benned bimbózó momentumot és inkább elküldesz melegebb éghajlatra mindenkit, majd valami másik cuccot indítasz el.Apropó melegebb éghajlat: egy másik változtatás, hogy a The Neighbourhood most nem valami városi terep, hanem. Lett egy óriáskerék, viszont minden más pontosan ugyanaz, mint tavaly, szóval az effortot itt sem tudunk felfedezni. Muszáj beszélnem a nagyon hangsúlyosan jelen lévő mikrotranzakciókról is. Anyagunk ugye saját valutát használ, az úgynevezett VC-t.

Hesteg nofilter

Ezzel tudunk statisztikákat növelni, mindenféle ruhát meg kiegészítőt vásárolni, satöbbi. Ha csak arra hagyatkozunk, hogy a lejátszott mérkőzésekből meg apróbb szponzori tevékenységekből kuporgassuk össze a lóvét, akkor bele fogunk őszülni, mert egy Jordan póló 3-4ezer VC, ami nagyjából négy lejátszott meccs.Természetesen a játék felkínál egy másik, megszokottnak mondható opciót: rendes pénzért cserébe bármennyi virtual coin-t szólíthatunk magunkhoz., de nem fröcsögnék erről, mert mindenki el tudja dönteni, hogy számára mennyi pénzt ér meg ez az egész. Persze ez hatással van/lesz a MyTeam-re is. Minden más, amit nem soroltam fel külön (MyGM, Pro/Am, WNBA, frissült rosterek, satöbbi) az pontosan ugyanolyan, mint a tavalyi iterációban található.Oké, kisebb finomhangolások történtek,. A zene ellenben nagoyn kellemes meglepetés. A producer ebben az esetben Damian Lillard volt, aki Dame D.O.L.L.A. néven rapper is, ráadásul egyáltalán nem is rossz. A lényeg, hogy saját nótái mellett roppant kellemes melódiák csendülnek fel, remek ízléssel válogatta össze a hallgatható muzsikákat.

Mivan Harden, nem megy a stepback?

Nagyon sajnálom hogy ennyire le kellett húznom az NBA 2K21 -t. Alapvetően minden megvan benne, ami miatt megkedveltük a virtuális pattogtatást, sőt, ahogy mondtam, továbbra is a legjobb kosaras anyagról van szó. Viszont idén elképesztően frusztráló lett a kezelhetőség, pont a könnyedség veszett el belőle, ami miatt annyian imádták., nincs létjogosultsága egy teljes árú cím esetében. Azt is sajnálom, hogy az összképre ennyire rányomja bélyegét az, hogy a következő generáció volt főleg fókuszban, így sok olyan hiba becsúszott, ami eddig nem nagyon. Mondjuk hát ki bátran: nagyot csalódtunk!