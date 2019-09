NBA 2K20 teszt

Egy évről évre megújuló sportjátéknak teljesen máshogy kell felépíteni az életciklusát, mint mondjuk egy mostanában induló szériának, vagy esetleg egy standalone címnek. Természetesen emiatt egyszerűen irreális dolog azt elvárni, hogy minden egyes iteráció esetében ott legyen az a bizonyos WOW faktor, de ezzel nagyjából tisztában is vagyunk. Ugyanakkor, ha a fejlődésnek még a minimális jelét sem mutatja az évek alatt, akkor azért már a hű playerek is felhördülnek, hiszen egy frissített rosterért senki sem fog kiadni húszezreket.

Jelen tesztünk alanya, az NBA 2K20 bizonyos szempontból pont fordított utat járt be. Itt azért elég sokáig hozták az új ötleteket, finomítottak a kezelésen, hogy a külcsín minőségét már ne is említsem. Amikor valaki beugrott egy boltba, hogy leemelje a polcról az aktuális epizódot, akkor biztos lehetett benne, hogy igazi minőséget fog kapni a pénzéért cserébe.Ez egészen odáig vezetett,más meg egyszerűen nem csinál ilyen játékot, mert minek, a piac kvázi telített. A ligában szereplő játékosok körében abszolút presztízskérdéssé vált, hogy kinek milyen értéke lett, hogyan vannak lemodellezve, ki szerepel a borítón, satöbbi.

Így készül a kicsi iPet

Összegezve, egy elég jó renomét építettek fel a programozók. Egészen mostanáig. Most jutott el arra a szintre a legtöbb médium, hogy bizony az orrára kell koppintani a fejlesztőknek, mert csúnyán elindult bizonyos téren a lejtőn ez a franchise (is).ráadásul egynémely szegmensben tovább fejlődött, de előkerültek olyan problémák, amiket eddig félvállról vettünk, hiszen úgyis kijavítják őket. Nem így történt. Az értékelés talán egy kicsit szigorúnak tűnik így elsőre, de nézzünk be a függöny mögé a tovább rizsa helyett.A rendkívül logikusan felépített főmenü tulajdonképpen a szokásos opciókat kínálja. Igen, megmaradt a 2KTV, ami a program saját sorozata, ahol minden egyes epizódban egy csomó érdekességet mutatnak be, valamint olyan tippeket-trükköket is elleshetünk, amire hirtelen nem is gondolnánk.- erre majd egy külön bekezdésben visszatérek. Legnagyobb bánatomra a roppant bájos Rachel-t lecserélték két iszonyúan antipatikus szpíkerre. Ezen annyira felháborodtam, hogy meg sem jegyeztem a nevüket. Második utunk a vérfrissítésen átesett 2KU lehetőséghez vezessen.

Haver, én innen is tudok zsákolni!

Ez kvázi a tutorial, ahol mindent be tudunk gyakorolni. A korábbi részeknél elég satnyán sikerült, de itt tényleg mindenre gondoltak a fejlesztők:de fejleszthetjük a labdavezetést, belenézhetünk az összetett cselekbe, valamint különféle szcenáriókat, játékhívásokat úgyszintén modellezhetünk. Szóval, ha esetleg ezzel az epizóddal csöppennél bele a virtuális kosárlabdázásba, akkor ne sajnáld az itt töltött időt. Természetesen a türelmetlenek azonnal fejest ugorhatnak a meccsekbe, ahol már frissített roster vár mindenkire a legendás csapatok mellett. Sőt, itt érhető tetten az első nagyobb újdonság, lévén a WNBA, azaz a hölgyek hivatalos pattogtatása is megérkezett!A Visual Concept-nél nem vették félvállról a kérdést, ugyanis nem csak sima meccseket, hanem egész szezonokat is letolhatunk a kedvenc női csapatunkkal.sőt, még a hivatalos kommentátor-triót is leigazolták nekik. Egészen más amúgy a meccsek dinamikája, a játékosok mozgása, mint az NBA esetében, de abszolút megszokható. Persze nem fektettek annyi időt azért ebbe, de kezdő lépésnek egyáltalán nem rossz a dolog. Anyagunk gerincét a MyCareer alkotja, ahol a jól megszokott módon a semmiből kell felhúznunk az általunk kreált alakot 99-es szintre.

Törölköző pörgetésben már kétszeres bajnok vagyok

Itt debütál az új sztori mód is, aminek címe "When the lights are brightest". Itt Che-t alakítjuk, egy végzős egyetemistát, aki egészen komoly reményekkel indulna a drafton. Az egyik meccsükön azonban nagyon jó barátja brutálisan megsérül, majd a campus közli, hogy akkor ennyi volt az ösztöndíj.ami miatt meg elküldik az intézményből. Mindent nem lőnék le, viszont az biztos, hogy a franchise történetében ez az egyik legjobban összerakott kvázi intro. Nem túl hosszú, nagyjából hat óra alatt a végére lehet érni, de a történetvezetés végig feszes, inkább moziszerű élményt kínálva. Persze akadnak azért ötletes "minijátékok", mint mondjuk a Combine-ra való felkészülés. Ráadásként olyan színészek szerepelnek benne, mint Idris Elba, Rosario Dawson, vagy Thomas Middleditch.Karakterünk alkotásán úgyszintén csavartak egyet. Elég alaposan tudjuk paraméterezni szinte az összes fizikai tulajdonságát, így most tudjuk talán leginkább saját kedvünkre formálni virtuális másunkat. Ha ezzel megvagyunk, akkor ugyanúgy feljebb kell verekedni magunkat a ranglétrán, mint eddig, azaz pár perces cseréből meghatározó játékossá kell válnunk. A metodika nem változott túl sokat, a meccsek előtt edzhetünk társainkkal, így egyre jobban ki tudjuk tolni a felső küszöbünket. Megmaradtak a badge-ek is:bizonyos szituációkban.

Nahát, nyolcezres ikrek

Az összesített értékünket továbbra is VC segítségével tuningolhatjuk. Minden mérkőzés után kapunk egy alapbért, erre jönnek rá a bónuszok. Az első néhány lépcsőfok nem túl drága, viszont minél magasabbra akarunk valamit fejleszteni, úgy kell egyre komolyabban a zsebünkbe nyúlni. Ahogy látjátok, szinte semmi sem változott, ami elég sok problémát vet fel, de erre visszakanyarodok később. Ha nem a parkettán vagyunk, akkor a fő játszótér továbbra is a The Neighborhood lesz.ahol a világ összes ruháját megvásárolhatjuk. Ami furcsa, hogy szinte hajszál pontosan ugyanúgy fest az egész, mint a tavalyi részben.Külcsín tekintetében továbbra is pompás az alkotás.de az biztos, hogy ilyen komoly grafikával nem rendelkezik túl sok játék. Ebben persze semmi meglepő sincs, már a 2K19 is éllovas volt, most még egy leheletnyit sikerült azon is túllépni. Főleg a pályára vetülő árnyékokban lépett előre a cucc. A mozgások animációját sem hagyták békén. Ha nem tudnám, hogy éppen játszom, sok esetben simán elhinném azt, hogy valami élő meccset nézek. Valószínűleg kimaxolták ezt a konzol generációt, szóval nem tudom, hova lehetne még fejlődni ezen a téren.

Á, minek védekezzek, úgyis kihagyja

Ne kerülgessük tovább a forró kását, lássuk, miért lett a kerek tízesből ennyi pont levonva. Kezdjük az egyszerűbbekkel. Rendkívül szemét módon képes csalni a gép, főleg kiélezett szituációkban. Valamiért visszatértek azok a mozgások, amik ellen képtelenség védekezni. Ilyenkor elindít egy mozgási fázist ellenfelünk és teljesen mindegy, hogyan védekezünk, mindenképpen pontot dob (nem összekeverendő a zölden felvillanó tökéletes elengedéssel). A töltési idők még mindig szépen megkeserítik életünket.ami azért így a PS4 életciklusának vége felé nevetséges.A legnagyobb probléma azonban továbbra is a nyomorult mikrotranzakciókkal lesz/van. Már az előző iterációban is a 2K-re húzták a vizes lepedőt emiatt, erre most ha lehet, még hangsúlyosabb az egész.így jó sokáig kénytelenek vagyunk egyszerűen grindolni. Amennyiben a Legendary Edition-t vásároltad meg, úgy indulásnak kapsz százezer VC-t, amivel a 82 overall ratinget ugyan el lehet érni, de onnantól kezdve meg vért fogunk izzadni mindenért.

Mizujs Kemba, jól sikerült a VB?

A MyLeague és MyTeam lehetőségek ugyan ott vannak és szintén elérhetőek, viszont szinte zéró fejlesztést kaptak, majdnem bitre pontosan megegyeznek a tavalyi modellel.hiszen ha nem akarod a nevetségesen sok időt elrabló dolgokat kifarmolni, akkor nem marad más választásod, mint kőkemény Forintért bevásárolni. Szóval iszonyúan nagy kár, hogy megint ennyire kapzsik voltak a kiadónál.A 19 megkapta a kiemelkedően magas pontszámát, egy kis jóindulattal. Mivel nem történt semmi komolyabb előrelépés, így most nem tudok ennyire elnéző lenni. A külcsín, a mozgás, valamint a pályán lévő kosaras élmény továbbra is csillagos ötös, viszont idén jóval több a negatívum, mint ahogy azt megszokhattuk. Szégyen, hogy ennyire befolyásol tulajdonképpen mindent a mikrotranzakció, de azért ezen kívül is akad elbaltázott szelet.

Mindenki egyszerre: fizucsökkentés

Így nincs nem marad más eszköz a kezemben, csupán az, hogy egy gyenge jó osztályzatot adok rá. Ahogy a bevezetőben említettem, még így, minden negatívumával együtt is azt mondom, hogy a jelenlegi legjobb kosárlabdás játék, de őszintén remélem, hogy a még tovább dagadó népharag lassan eljut a 2K füléig és végre kezd ezzel valamit.a következő NBA 2K cím maximum öt pontra lesz jó. Addig pedig tessék szorgalmasan gyakorolni!