NBA 2K19 teszt

Ha kedvelitek az amerikai profi kosárlabdát (NBA) és mondjuk követtek onnan játékosokat a közösségi médiában, akkor láthatjátok, milyen renomét épített fel magának az NBA 2K széria. Amikor valaki indokolatlanul alacsony pontszámot kap, akkor azon megy a hiszti, ugyanakkor a túlzottan elszállt értékeléseket sem képesek szó nélkül hagyni. Jó példa erre Trae Young, aki az eddigi legmagasabb újonc számokat kapta - emiatt jó sokan bele is másztak a fejlesztők arcába, hogy ne már.

A másik érzékeny téma a borítón szereplő illető kiléte. Tavaly ugye Kyrie "laposaföld" Irving volt a szerencsés, idén pedig a Görög Szörnyre, Giannis Antetokounmpo-ra esett a választás (nem biztos, hogy többször le tudom írni a nevét helyesen). Maximálisan megérdemli amúgy, elképesztő fizikai adottságai mellett az alázata, szorgalma is megvan ahhoz, hogy példaképpé váljon. Talán még ennél is izgalmasabb, hogy LeBron James kapta az Anniversary Edition címlapját és valami elcseszettül menő lett! Node, ennyi elég is volt a külsőségekről, térjünk inkább át magára a játékra, mivel a tavalyi epizód meglehetősen felemásra sikeredett, nem is tudtam jó szívvel ajánlani senkinek.

Jóvanna, kissé nagyra nőttem. Főleg kínai szemmel.

Erre a választ nagyjából a cikk végén találjuk meg, de inkább nézzük az oda vezető utat. Az idei év jelmondata valószínűleg a finomhangolás volt, mert drasztikus változások nem érték játékunkat, de legalább jó irányba indultak el vele. Rögtön szembe jön velünk például egy végletekig letisztult, egyszerű, de dizájnos főmenü,Szerencsére marad a saját gyártású műsoruk, ahol továbbra is a rendkívül csinos Rachel Demita hozza az érdekesebb sztorikat. Már csak azért is érdemes megnéznünk az epizódokat, mert a kvíz kérdésekre adott válaszainkkal meglepően sok helyi valuta üti a markunkat - ez a játék elején életmentő lesz.Lehetőségünk van rögtön meccsezni egyet kedvenc csapatainkkal:így DeMarcus Cousins már a GSW színeiben pompázik. Elérhetővé tették amúgy minden franchise legjobb összeállítását, szóval, ha korábban mondjuk a Kings-re gerjedtél Divaccal és Pejával, akkor újra átélheted a meccseiket. A szezon hivatalos startjával egy időben le tudjuk mi is játszani majd az aznapi mérkőzéseket, de erre csak Október 17-től lesz opciónk, hiszen akkor rajtol a 19/20-as év. A Black Top nekem továbbra sem a kedvencem, de itt meg különféle, főleg streetball alapú lehetőségeink vannak. No, térjünk át anyagunk gerincére, a szokásos MyCareer és a vele együtt debütált The Neighbourhood 2.0-ra.

Van még hova fejlődni asszem.

Hála a magasságosnak a kvázi szingli kampány nyitányát teljesen átdolgozták és a tavalyi, gett yo ass here, borzalmasan erőltetett ökörség helyettHősünk ezúttal a rendkívül vicces nevű A.I lesz, aki átéli, hogy milyen kőkemény út vezet vissza az NBA-be, lévén Kínában kezdi meg karrierjét. Azt persze nem tudhatja, hogy lesz ő még ennél is sokkal mélyebben, de nem lőném le az összes poént, tényleg szórakoztató és meglehetősen valósághűre sikeredett a nyitány. Már itt megfigyelhető lesz amúgy a bevezetőben emlegetett finomhangolás,Ahogy letudtuk a "bevezető" eseményeket, a tavaly látott kerületben leszünk a már jól ismert loft lakásunkban. Szerencsére változtattak az utcák elrendezésén: most egy négyzet alakú területet kaptunk, ahol az összes üzlet, illetve helység a négyzet szélein helyezkedik el, míg a terület közepét több kosárpálya uralja, ahol instant 3v3 meccseket tudunk lebonyolítani. Nincs nagyon semmi meglepetés a kiszolgáló egységekben: lesz hivatalos NBA shop, Footlocker, tetováló, fodrász, satöbbi - értelemszerűen ezeknél tudjuk alakítani szereplőnk fizimiskáját,A konditerem úgyszintén marad, valamint itt található aktuális csapatunk tréning központja, ahol immáron három helyett négy gyakorlatot tudunk elvégezni a meccsek előtt.

Passzolj! Ott vagyok a bálától jobbra!

Erre szükségünk is lesz, ugyanis a badge szisztéma maradt, azaz minden tevékenységért az ahhoz rendelt perk növekszik, egy bizonyos érték után pedig szintet lép, ami nagy segítségünkre lesz meccsek közben. Szintén egyszerűsítették amúgy a feladatokat: a tavalyi iterációban sokszor nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit is kéne csinálni, valamint tonnányi opció közül válogathattunk. Most meg az egy feladat, egy értékelés menet van, ami sokkal hatékonyabb, ráadásul a különböző szinthatárokat csökkentették, azaz például a bronz badge eléréséhez első körben ötezer egységre van szükségünk, nem a háromszorosára, mint a múltban. Új szereplő létrehozásakor bizonyos szerepek közül kell választanunk, ami meghatározza alapvető statisztikáinkat. Én például egy olyan dobóhátvédet csináltam, aki szereti saját társait helyzetbe hozni, így az ezekhez kapcsolt értékeim nagyobbak, min mondjuk a lepattanózás vagy blokkolás.Sajnos maradt a már emlegetett virtuális pénz, a VC - ebből tudunk költeni mindenre. Tavaly eléggé durván nyomták ezt a mikrotranzakciós dolgot, amiből szerencsére visszább vettek, pontosabban kiegyensúlyozták a rendszert. A fodrász ingyenes, meg több kreditet kapunk a meccsek után és a másodlagos tevékenységekért. Ez nyilván pont nem érdekli azokat, akik előrendelték a stuffot, mert ők alapból egy rakás zsetont kaptak, így történhetett meg, hogy amint belogoltam a szerverekre, 87-es szintű kosarasok mászkáltak mindenfelé.

Nahát, tele a lelátó.

Szintén apróbb újdonság, hogy visszatért a Jordan Rec Center, ahol 5v5 küzdelmeket tudunk lebonyolítani vadidegenekkel. Ha szerencsénk van, normális egyénekkel kerülünk össze, de még így is horrorisztikusan káoszos élmény, mert nincsenek figurák, mindenki a saját feje után megy főleg. Maradtak a Pro-Am lehetőségek, valamint két extra dolog, a Slam Ball és a kidobós is megjelent. Utóbbihoz kapcsolódik egy vicces trófea, az 5D, ami akkor mondhat valamit, ha láttad a kapcsolódó Ben Stiller filmet. A kezelhetőség maradt a régi, azaz újfent a pro-stick szisztémával lehet boldogulni, ami szerintem teljesen oké.Alaposan belenyúltak az egész játék fizikájába. Ez egyrészt jó, mert szinte érezzük a játékosok súlyát, ahogy a parketten lépegetnek, valamint a labda is sokkal realisztikusabban viselkedik. És akkor itt egy kicsit dühöngenék,Sokszor teljesen mindegy volt, hogyan védekezek az adott ellenféllel, simán otthagyott, átzsákolt, átdobott úgy, hogy pár másodperc volt hátra az egészből. Nyilván ilyenkor a csapattársaim is üres ziccereket meg húzásokat rontottak és bevallom, ez elég frusztráló. Lejátszottam egy teljes alapszakaszt (82 meccs), de ez állandóan ott kísértett.

Legendák találkozása.

Extra játékmódként ott van még a MyTeam, ahol a szokásos kártyagyűjtögetéses metódussal rakhatunk össze csapatokat, hogy aztán offline vagy online harcba induljunk a többiek ellen. Két érdekesség van itt: az egyik a Triple Threat, ahol 3v3 küzdelmeket bonyolíthatunk le, valamint a MyTeam Unlimited, ahol pedig kvalifikálni tudjuk magunkat egy 250.000 dollár összdíjazású tornára. Még mindig nincs vége az opcióknak, mivel a MyLeague alatt beülhetünk a tulajdonosi székbe, hogy egy franchise-ot dirigáljunk a draftokon keresztül a játékos cseréken át a fizetések megszabásáig. Önmagában csak ez olyan méreteket ölt, hogy simán kiadhatnák egy önállú játékként. Summázva: semmilyen formában sem fogunk unatkozni.Az egy dolog, hogy a sztárok összes mozdulata valamint fizimiskája a helyén van, de végre a közönségen is sokat javítottak. A csarnokok természetesen megszólalásig hasonlítanak a való életben lévő társaikra. Talán egyedül a félidei eseményeket lehetne feldobni valahogyan, de ez már csak a káka meg a csomó esete. Az biztos, hogy grafikában ez most a sportcuccok csúcsa. Hála a magasságosnak a gyalázatos mértékű töltési idők úgyszintén alakulnak, nem fogjuk a fél életünket várakozással tölteni. Ez mondjuk egy új meccs elindításakor nem igaz, ott még bőven lenne reszelnivaló, de fluidabb az összkép.

Szigorúan, keresztbe font kézzel állok. Ja, játszani nem akarok.

Lehetőségünk van majdnem minden egyes módot neten keresztül játszani, de az ehhez kapcsolódó érzelmeim elég vegyesek. Laggal nem találkoztam még, ellenben sokszor elképesztően lassan talál partnereket nekünk a rendszer, arról nem is beszélve,Ezen mindenképp kéne még reszelniük a jövőben. A kommentátorok teljesen jók, követik az eseményeket, sokszor egymás szavába vágnak egy-egy piszok látványos jelenet közben.Bár nem próbáltam a rivális EA játékát, de szerintem nem nagyon lövök mellé azzal, hogy válaszolok a bevezetőben feltett kérdésemre.A külcsín magáért beszél, a játékmenet rettentően egyszerű, mégis nagyon mély, pontosan ugyanannyi sikerélmény fog érni egy profit, valamint egy kezdőt. Végre nem a VC uralja a terepet, illetve jót tett az egész összképnek a szemmel látható törekvés az egyensúlyra.

Áhh, Curry úgyis kihagyja a tíz méteres triplát. Ja, nem.

Ugyanakkor a töltési időkkel továbbra is kéne valamit kezdeni, meg a háttérbe kéne szorítani a nagyon durván csalni képes mesterséges intelligenciát. Arról meg nem is beszélve, hogy kéne valami könnyített mód addig, amíg nem érünk el legalább a 65-ös szintre, mert addig minimális hatással leszünk a meccsekre. Megadom neki a magas pontszámot, mert tényleg iszonyúan szórakoztató, meg hatott a népharag. Remélem, ez marad a kitaposott út, mert tényleg jó az irány. Addig meg kapjátok fel a kosaras cipőt és találkozzunk a parkettán!