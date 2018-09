Naruto to Boruto: Shinobi Striker teszt

A világhíres fenomén - melynek neve Naruto - nem tűnik távozni az animevilág hétköznapjaiból, bármennyire is szeretnék jónéhányan. Meg volt a lehetőség a sorozat lezárására a Shippuden széria végén, de nem következett be, hisz, amíg lehet fejni a tehenet, miért ne tennék? Úgyhogy Boruto-ék, a következő generáció nindzsái készen állnak, hogy elődeikkel vállvetve egy újabb játéknak adjanak ihletet.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker a franchise új próbálkozása a videojáték piacon, ezúttal frissebb formába öntve a már megszokott játékmenetet. Egy MMO-val van dolgunk, mely elvetette az ismert 1v1-es harcokat, és a csapatorientált felfogást követi, melynek révén legtöbb esetben 4v4-es harcokhoz lesz szerencsénk. Ez a váltás nem tett rosszat a játékélménynek, de a körítés sajnos nem sikerült a legjobban.Lássuk az elejéről; új játék indítása után felszólít a rendszer, hogy alkossunk karaktert.de bárki, aki kicsit is követi a sorozatot észre fogja venni, hogy végső karakterünk, bárhogyan is próbáljuk alakítani, biztos hasonlítani fog a már ismert szereplők egyikére, ugyanis olyan "customization" opciók állnak rendelkezésünkre, melyek már mind foglaltak ilyen téren, nincs semmi egyedi hajtípus, vagy kiegészítő. Ebből kifolyólag, ha szeretnénk, akkor megcsinálhatjuk kedvenc szereplőnk tökéletes klónját a játék során, ahogyan szert teszünk újabb és újabb optikai kiegészítőkre a játék során. Örvendetes. De így legalább nem kellett a készítőknek sokat gondolkozniuk ezen, tudtak a játékmechanikával törődni... nem?

SuperSaiyanTestkitekerő-no-jutsu

Elindul a játék, és Konoha méltán híres falucskájában találjuk magunkat, ahol a sziklába faragott portrék mögött felhőkarcolók tornyosulnak... vagy ez csak a főmenü hátterében volt? Nem, ezek ott vannak "ingame" is, anyám borogass, mit keresnek felhőkarcolók a shinobik világban? Mondjuk ez lesz a legkisebb ok a felháborodásra mikor meglátjuk, hogy a játék PvE (Player vs Enviroment) módja egy VR rendszerben merül ki... no comment. Nem vagyok játékfejlesztő, sok fantáziám sincs, meg vagyok ragadva a 90es években, szeretem a marcipánt és szüleimmel élek még, így nem tudom, mennyivel lett volna nehezebb egy normális(abb) sztori módot adni a játéknak a VR megoldás helyett, de azért megpróbálok felvázolni egy alternatívát.Mielőtt azonban belevágnék, miről is beszélek?. Innen kiindulva látogathatunk el épületekhez és az előttük ácsorgó ismerős szereplőkhöz. Tenten a fegyverboltos, Sakura a fogadós, Sasuke a ninjutsu könyvtáros, Shikamaru a Hokage épülete előtt ácsorog, Kakashi pedig a VR aréna őre., harcokat, ahol karakterünk egyszerű kiegészítő személy. Vagy teljesen véletlenszerű harcok résztvevői is lehetünk, igazából mindegy, a végeredmény majdnem mindenhol ugyanaz: ellenségeket kell hülyére verni.

A jobb oldali kis test ikon azt mutatja, hogy egy társunk fejest ugrott a szakadékba.

Mivel lehetett volna kicserélni a VR rendszert? Mondjuk bármivel, aminek több köze van a világhoz. Először is ejteni kellett volna Konohát teljesen, mint főhelyszínt, és egy semleges helyet kellett volna találni, ugyanis a jelen sztori szerint a szóban forgó faluban éppen a Ninja Világkupa nagy eseménye történik, ahová minden nagy falu küldött képviselőket. Az Öt Kage Találkozóját kellett volna tanulmányozni, és egy semleges helyszínt választani , és ugyancsak el kellett volna a már mindenki által orvérzésig ismételt sorozatban feltűnő csatákat felejteni, esetleges egyedi küldetések javára., hisz mindig ugyanazt kell csinálnunk, és ahogyan nehezednek a feladatok (D-C-B-A-S) gyakorta visszaköszönnek már ismert küldetések nehezebb formátumban.ami sokkal szórakoztatóbb, mint egyedül. Legfeljebb négyen tudunk összeállni; kereshetünk szövetségeseket specifikus küldetésekre, vagy véletlenszerűekre, és akkor oda leszünk beosztva, ahová épp keresnek, vagy nyithatunk saját csapatot is egy meghatározott küldetésre, és várhatjuk a vállalkozó szellemű egyéneket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Itt vigyázzunk, mivelígy hiába vagyunk csak 1-es szintűek, simán bekerülhetünk egy S nehézségű küldetésre is, ha a "Random" opciót választjuk. Persze emiatt még nem kell aggódni, még lehet nyerni így is, főleg, ha kompetensek a csapattársaink.

A falu épségéért folytatott harchoz elengedhetetlen a cuki rózsaszín csizma.

De mégis hogyan válhatunk mi is azzá? Sok gyakorlás után. Egérkénk bal gombja a gyors támadás, a jobb az erős. Elvileg kombózni is lehet velük, bár sosem tudtam, hogy sikerült e, mivel általában, mint az őrült ütlegeltem szegény rágcsálóm. WASD a különböző irányba történő szaladgálás, a SPACE az ugrás (kétszer lenyomva duplaugrás), SHIFT-el védekezünk (erős támadással megtörhető), CTRL-al pedig nagyot lehet ugrani, főleg, ha sokáig tartjuk lenyomva. Továbbá a SHIFT és WASD gombok virtuóz kombinálásával ki lehet térni támadások elől, illetve a levegőben lenyomva a CTRL-t egy madzagos kunai-t dobunk egy közeli vertikális felületre, és odahúzzuk magunk, megakadályozva így a lezuhanást, ha véletlenül szakadékok felett akrobatikáznánk.Az érdekességek viszont az 1-es, 2-es és a 3-as gombhoz vannak kötve, a Q mellet. A Q-hoz egy bizonyos fegyvert mellékelhetünk, amit kaptunk vagy vettünk: sima, robbanó vagy bénító kunai-t, füstbombát és még sokmindent mást is. A ninjutsu-k az 1-es és a 2-es gombokhoz tartoznak, a 3-ashoz pedig a látványos Secret technikák tartoznak; ezek mind karakterünk harci típusától függenek (közelharc, távolsági, védekező, gyógyító). Ez talán a legérdekesebb része a játéknak, és ez adja meg a csapatos harc lényegét. Bármikor változtathatunk harci stílusunkon még pályákon belül is (bár ahhoz előbb meg kell halni). De csak úgy a semmiből nem jönnek jutsu-k, azokat ki kell érdemelni, és ezt csak mestertől lehet.

"I believe I can fly."

Még a "tutorial" résznélaz elérhetők közül. Az "F"-et nyomkodva megnézhetjük, hogy milyen technikákat adnak, ha szintet lépünk náluk, így meg lehet tervezni, hogy melyik harci stílushoz melyik mesternél kell szinteződni. Ebből nem nehéz kitalálni, hogy karakterünk kap tapasztalati pontot, de nem csak egyfélét, hanem kettőt. Van egy általános szintmérő, aminek nem láttam túl sok értelmét azon kívül, hogy mutatta ki mennyi órát tett már bele a játékba, illetve, ha ott szintet lépünk, akkor kapunk tekercseket is (erről majd lentebb). Emellett pedig van a mesterünk tapasztalati pontmércéje, melyPvE küldetéseket, illetve több mestert, Konoha felkutatásával szerezhetünk. Ismerős szereplőkbe fogunk botlani, akik ellátnak egy feladattal, mely meg is nyitja a VR teremben a megfelelő küldetést. Azt teljesítve megkapjuk a mestert és a küldetés ismétlésének a lehetőségét is. Örömteli. Miután ezzel irgalmatlan hamar meg lehet lenni, ideje elnézni, hogy mivel tud a PvP szekció szolgálni. Hát nem túl sokkal.

Klón Sasuke Chidori-ja minket is "felvillanyoztat"... heh.

: Flag Battle (Capture the Flag), Base Battle (bázisfoglalós, megtartós), Combat Battle (Aki többet öl az ellenfél csapatából az nyer) és végül, de nem utolsósorban, Barrier Battle. Az első három magáért beszél, de az utolsó viszont egy új dolog. Itt a támadócsapat egy boss-szörnyet próbál elpusztítani, amit lepecsételt karók tesznek megközelíthetetlenné. Elsőként a karókat kell kiszedniük a földből, miközben a védekező csapat ezt akadályozni próbálja. Miután sikerült előkényszeríteni a célpontot, a támadók nekiesnek, és addig ütik, ameddig azt nem mondja, hogy kilincs... vagy mi? A védőburok egy idő után újraaktiválódik, úgyhogy vissza kell menni a karókhoz, ismét kiszedni őket.A négy mód elérhetősége periódusonként változik, ahogy telnek az "évadok", melyek nem tartanak tovább egy-két hétnél., és értelemszerűen minél magasabban végzünk, annál több cucc üti markunk. Az persze más tészta, hogy irgalmatlanul nehéz akármeddig is eljutni ugyanis a "Matchmaker" itt sem zavartatja magát az esélyek kiegyenlítésével. Gond nélkül oszthat 10-es szint körüli játékosokat 90-esek ellen.

Kétségtelen, a látvány fantasztikus. És a háttér is egész festői.

Mikor nem küldetésezünk, és a főtéren szaladgálunk, beválthatjuk a tekercseket, miket jutalomként kaptunk küldielvégzésért, vagy szintlépésért. Tenten ingyen "kinyitja" nekünk ezeket a "Lootbox"-okat, melyekben lehet pénz, eszköz, fegyver és optikai tuning elem, és, ha nem vagyunk az eredménnyel megelégedve, Tenten árul eléggé csapnivaló minőségű felszereléseket is, ha nincs jobb dolog, amire elszórhatjuk pénzünket. Sakura fogadójában fel lehet magunkra ölteni az újonnan szerzett finomságokat, viszont erőteljesen ajánlott nyomogatni az "F"-et itt is, és nézegetni a fegyverek, ruhák adatait, képességeit, mert ezek határozzák meg a harci értékeinket. Mind a négy harcstílushoz külön kell összeállítani a fegyverzetet és jutsu-kat.Mikor harcra került a sor kétféle érzés kerülgetett engem: egyrészt. Nincs egy szabad pillanat sem, azonnal ugrálni kell, ütni, jutsu-t ellőni, elugrálni, és támadni ismét. Más játékosokkal együtt duplán jó az élmény, ugyanis ők használják (többnyire) az eszük, nem úgy, mint a szóló kalandokban minket követő mesterünk. Továbbá a szólózás azért sem jó, mert rengeteg küldi csapatra van tervezve, ebből kifolyólag képtelenség egyedül megcsinálni őket.

Az ilyen fényjáték rendszeressége teszi a harcot néha kiismerhetetlenné.

Másrészt viszont rettenetesen, ami újfent gond nélkül oszt össze tapasztalatlan játékosokat profik ellen; ebből fakadóan továbbra is nagy az esély kiegyensúlyozatlan küzdelmekre. Eleinte nehéz lesz megszokni, hogy ez egy csapatjáték, és ha egyedül akarunk hősök lenni, akkor nagyon hamar elver az ellenfél, úgy, hogy védekezni egy másodpercünk sincs. Emellett van néhány nevetségesen erős jutsu, melyek egy csapásra ölnek, bár tény, hogy az ilyeneket elég játék után ki lehet ismerni, csak egyáltalán nem biztos, hogy a sok kudarc után lesz egyáltalán kedvünk ezzel foglalkozni.Nagyszerű a prezentáció, színes, szagos, hangulatos környezetekben fogunk járkálni, és mérkőzni. Remélhetőleg csinálnak még több pályát, mert egyelőre az a négy, ami van, hamar megunható. Több PvP opció is örömmel lenne fogadva, egy kivesézőbb sztori mód, végül pedig egy normális "Matchmaking" rendszer. Sajnos amilyen állapotban van a játék, nem igazán éri meg azt az eltúlzott árcédulát, amit ráaggattak, és "Die-Hard " Naruto rajongóknak tudom egyedül ajánlani.