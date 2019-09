MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame teszt

Nem tudom, hogyan történhetett ilyen gyorsan, de újra nyakunkon az ősz. A vakációk véget érnek, a nappalok rövidülnek, de legalább pár aktuális évi sportjáték megjelenése is közeledik, sőt, egyik-másik már itt is van. Akad olyan is, ami épp most jelenik meg, mint például a mai tesztalany, ami a motocross világába visz bennünket. A tavalyi MXGP Pro helyett idén a jóval egyértelműbb MXGP 2019 nevet kapta, de minket sokkal inkább minősége érdekel, úgyhogy vegyük is gyorsan górcső alá!

Kicsit több, mint egy évvel ezelőtt az MXGP sorozat a Pro-val új irányt vett. Az a rész sokkal szimulátorosabb lett az elégggé egy kaptafára készült előzőeknél, úgy tűnt, hogy inkább a vérprofikat célozzák meg vele. A gépek kezelhetősége jelentősen nehezedett, szinte a legkisebb hibánk sem maradt büntetlenül, küzdhettünk, mint malac a jégen.Nos, alighanem vérprofi motorosból sokkal kevesebb akadt a vásárló gamerek között, mint amire a Milestone-nál számítottak, mert az idei etapra a fenti változtatásokat máris sikerült kukázni., ami mindenképp visszaesésként értékelhető, tekintve, hogy leginkább a 2017-es MXGP 3-at látjuk beköszönni, még csak nem is annyira új köntösben.

Ez a név ideális lesz. És menő.

Mondanom sem kell, hogy az első bekezdésben olvasottaknak szinte minden szempontból az ellentéte érvényesül., és az edzéseket is elfelejthetjük. Ettől még persze nem lett szükségszerűen rosszabb a dolog, sőt. Talán az árkád még szórakoztatóbb is, mint a szimulátor, már persze ha a szélesebb rétegeket nézzük.Azt is hiba lenne állítani, hogy semmit sem fejlődött a dolog a tavalyi, vagy két évvel ezelőtti kiadáshoz képest. A motocross világának egyik idézőjeles főszereplője,. Kiváltképp akkor igaz ez, ha verseny közben még esik is, szinte érezzük, ahogy csúszkál alattunk a vas, ha belső nézetben nyomjuk, akkor pedig még a szemüvegünket is áttörölhetjük/megtisztíthatjuk

Annyira megyünk, hogy nagyon.

Az időjárás ráadásul változékony is, simán megtörténhet, hogy a verseny elején még szakad az eső, a vége felé meg eláll, vagy akár még a nap is kisüt. Kissé kiábrándító viszont, hogy a pálya ilyen esetben szinte azonnal felszárad, tehát ahol az előbb a sarat tapostuk, ott már porzik az út. Időjárás-szimuláció terén is van még hova fejlődni, de kétségtelen, hogy apró lépésekben azért érezhető a haladás. Nevezzük talán félkésznek.Nagyobb hiányosság viszont, hogy az "official" plecsni ellenére nem található meg mindegyik hivatalos versenypálya. Én magam nem vagyok egy mániákus motocross-rajongó, de jó teszterhez méltón utánanéztem, és bizony akad egy-két hiányzó, például Indonézia. Ennél is furább, hogy a korábbi részekben jelen lévő Monster Energy FIM Motocross of Nations szintén kimaradt az idén.

Készen álltok az alázásra, fiúk?

Új lehetőségként kapunk viszont egy Track Editort, amivel például a Supercross-játékokban korábban már találkozhattunk. Ez pontosan az, aminek tűnik,. Háromféle típusban, egész pontosan erdős, sivatagos és folyóparti verziókban gondolkodhatunk. Valamiért kicsit szkeptikusan álltam ehhez a részhez, de szerencsére alibizésről szó sincs, tényleg rengeteg ugrató- és kanyartípus áll rendelkezésünkre, úgyhogy hajrá, lehet kreatívkodni, amennyi belefér.Még ennél is nagyobb potenciál lakozik a Playground nevezetű módban. Ez nem más, mint. Utunk során különféle verseny-eventekbe botlunk, amikben részt vehetünk, például hagyományos futam, időmérő és más, már unalomig ismert lehetőségek. Csak annyi a dolgunk, hogy elguruljunk az adott jelzéshez a térképen, és már nyomhatjuk is. Igen ám, de a folyamatosság élményét nagyban rontják a 2019-es viszonylatban már eléggé hosszú töltőképernyők, amik sajnos nem csak itt, hanem a karrier-módban és úgy általában mindenhol rontják a levegőt.

Na ne már, várjatok meg!

Ezt leszámítva persze örömteli újdonság ez is, az időjárás is meg a pályaszerkesztő is, de egyik sem képes elfednimivoltát. Tényleg csak a minimumot kapjuk, ami ma már eléggé kevésnek bizonyul. Persze, az elején választhatunk karaktert, még valamit alakíthatunk is rajta, eligazolhatunk csapatokhoz, az eredményeinkért kapott pontjainkért cserébe még a moci kinézetét is pofozgathatjuk, de mindez fejlődési fa vagy épp csapatmenedzsment nélkül elég karcsú.Gondoljunk csak bele, hogy a szintén nemrég tesztelt Forma 1-ben vagy sok más játékban is mennyi más teendőnk és lehetőségünk van, sokaknak pedig még az sem volt elég., egyszerűen nincs, ami visszaültessen a gép elé. Tulajdonképp nem is karrier-mód ez, csak egy lecsupaszított MXGP szezonok, egyik a másik után, ami jóindulattal sem nevezhető nagy truvájnak.

A bizonyíték, hogy nem voltam mindig utolsó.

Az unalomba fulladást elméletben a multi lenne hivatott késleltetni, de sajnos az sem nyújt sokkal többet a single-nél. A szokásos módok itt is megtalálhatók, de semmi újdonság vagy érdekesség. Nálam az is gondot okozott, hogy elég nehezen talált partnereket a program, de ez persze valószínűleg a pár nappal ezelőtti megjelenés miatt van. Vagy azért, mert senki nem mert kiállni ellenem, höhö.. Néhány képre pillantva néhányan talán azt hittétek, hogy tévedésből valami jóval régebbi stuff screenshotjait raktam be, de biztosíthatlak, ez bizony az MXGP 2019. A motorok és a pályák azon része, amin haladunk, tehát maga a sáros felület még egész jól elmegy, a versenyző is, de az egyébb mellékes tereptárgyak már kevésbé festenek jól. Összességében nézve talán erős közepesre értékelném. A korrektség kedvéért persze tegyük hozzá, hogy élőben azért jobban néz ki, mint itt a képeken.

Nézzétek, ott vagyok!

Konkrétabban szólva Unreal Engine alatt fut a játék, de néhány fejlesztőcsapat azért többet is kihozott már belőle, mint amivel itt szembesülünk. A zenékkel, hangokkal is hasonló a helyzet,, nagyon kevés az igazi licenszelt zeneszám, ha van is egy-kettő. A motorok hangjai is nagyjából egyformák, vannak minimális eltérések, de biztos vagyok benne, hogy vájtfülű szakik bele tudnának kötni ebbe is.Az MXGP 2019 kapcsán tehát. Technikailag nagyjából rendben van, leszámítva a töltési időket, ki is néz valahogyan, versenyhangulat is van, de ez szerintem a minimum kéne legyen. Több játékmód, netán valamiféle sztori-féleség, vagy akár csak egy nagydumás kommentátor biztosan sokat dobott volna az élményen. Amit kaptunk, az sajnos nem több félig-meddig korrekt iparosmunkánál, az pedig, mint tudjuk, nem érdemelhet túl magas pontszámot.

Én csak így járok, a szélén. Nagyobb a kihívás.

Kétségkívül érezhető valamiféle igyekezet a készítők részéről, hisz van egy-két új játékmód meg miegymás. Ennek ellenére mégis valahogy túl ismerősnek, túl uncsinak érződik az egész. Én magam úgy vélem, hogy elsősorban a kezdő MXGP-seknek vagy azoknak a nagyon hardcore fanoknak lesz élvezetes ez a játék, akik minden évben beújítják bármiféle tesztek olvasgatása nélkül. A többiek szerintem egész nyugodtan kihagyhatják,. Lehet, hogy majd jövőre.