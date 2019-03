Moss Destruction teszt

Eljött újra az idő, hogy fejest ugorjak a Steam elfeledett és sötét szekcióiba, de jelen esetben, kivételesen, kitörő lelkesedéssel teszem ezt, ugyanis mai játékunkon állítólag magyarok is dolgoztak. Mikor ilyet hallok mindig eszembe jut a klasszikus S.W.I.N.E., a disznók és nyulak legendába illő háborúzásának története, és eltölt a remény, hogy ismét egy ehhez hasonlóan nagyszerű alkotással van dolgom.

Aztán megcsap a valóság hideg szele: hiába tartalmaz a fejlesztőcsapat néhány honfitársat állítólag, ettől még nem lesz a minőség garantált. A szóban forgó dizájnerbanda, a Shotgun with Glitters, egy retrófanatikus tagokból álló egyesülés, akik már bizonyították megszállottságukat a "The Padre" című, "Alone in the Dark" ihlette játékukkal, így nem volt alaptalan feltételezni, hogy a mostani címük, a " Moss Destruction ", is egy kalapemelés lesz a klasszikusok felé.Lehet, hogy ez igaz, nem ástam bele magam mélyebben, hogy pontosan milyen játék előtt akar tisztelegni mai címünk, de az biztos, hogy a kész produktum előtt senki sem fog. Az ajnározást kicsit lentebbre tartogatom, úgyhogy lássuk, pontosan mivel is van dolgunk., rendkívül régies, mondhatni klasszikus grafikával és zenével kiegészítve. Ez a lövöldözős játék azért "twin-stick", mert alapjáraton, ha kontrollerrel történik az irányítás, akkor az egyik analóggal forog a célkereszt, és vele együtt a kamera is általában, a másikkal pedig karakterünk mozog.

A kis fém gömb állítólag ellenséges lövedékeket fordít vissza.

A játéknak biztos van sztorija is, de ez nem fog kiderülni, ahogy haladunk a pályákon, melyeken, ami átvisz minket a következő helyszínre. Küldetésünkben különféle ellenségek akadályoznak, akiknek nem szimpatikus, hogy egy robotba zárt zöld hernyóféleség (karakterünk) összejárkálja az életterüket. Különféle férgek, csúszómászók, robotok, teknősök és beazonosíthatatlan élienek többek között fognak az életünkre törni, úgyhogy egy igencsak színes ellenséges gárdával lesz dolgunk.Hőskukacunk egy szimpla "bolter" ágyúval rendelkezik az elején, ami mellé felvehet még plusz egy fegyvert; a kettő között a "Q"-val tudunk váltogatni. Az egérrel forgatjuk az ágyúnkat, "WASD"-vel pedig robotkánk mozog ide-oda. A bal egérgomb tüzelésre készteti az épp használatban lévő fegyvert, a jobb pedig egy fűrésztámadást lendít a túl közel álló rosszaságok felé. Kiegészítő eszközöket az "E"-vel kapunk fel, melyeket az "1", vagy a "2" lenyomására lövünk el. Ezen atomoknak kinéző segédfelszerelések lehetnek pozitív hatásúak (például ad plusz maximális életet, regenerációt vagy letarol minden ellenséget a látómezőben), de akár negatívak is (beragad a fegyverünk, lelassulunk, illetve a kép is elmosódhat többek között).

Egy pálya teljesítése után fejlesztések közül válogathatunk. Feltéve, hogy léptünk szintet.

Ezeknek a neveit, így másodjára fogjuk látni, hogy pontosan milyen fejlesztést is kaptunk fel. Továbbá vannak kazettafejlesztések is, melyeket zöld kristályokért lehet venni. Ez a fizetőeszköz ritkán esik a gonoszokból, és egy "boltban" lehet elköltögetni melyhez egy piros örvényszerű teleporter vezet, amiből minden pályán csak egy található. Kazetták mellet még két másik játszható karaktert is lehet venni, akik gyorsaságban, életben és közelharci erőben különböznek a mindenkinek elérhető hernyótól.Az imént említett kazettákat. A legjobbak a passzív kazetták, azokkal nem kell foglalkozni, csak élvezni a hatásukat, de két aktívat is be lehet tenni, melyeket a "C"-vel és a "V"-vel tudunk használni. Ezek "cooldown"-al rendelkező képességeket adnak, de cserébe nem vesznek el egy használat után (mint az "atomok"), csupán várni kell kicsit, hogy "lehűljenek".

Ejj be szípen pukkanik kifelé az élien.

Fent írtam, hogy "minden egyes nekifutás előtt", tehát készüljünk fel, hogy sok "Game Over" képet fogunk látni. Ez nem egy ismeretlen recept: halál, nyersanyagköltés, erősödés, majd újra próbálkozás. Jelenesetben a nyersanyagot a pályákon található "üzletekben" költjük el, és az elején tesszük be a szimpi kazettákat., így, ha sikerült egyszer végigvinni a játékot, akkor legfeljebb az "Achievement" vadászat miatt fogunk újra nekiállni.Az egyetlen nehezítés az esti pályamód. Ez akkor következik be, mikor, lemegy a nap az adott pályán értelemszerűen, bár ezt csak a sötétebbé váló kép jelzi. Ilyenkor egy rakás ellenség jelenik meg össze-vissza, igen hamar elárasztva minket, ha nem vagyunk megfelelően felkészülve, de legalább így van lehetőségünk jó sok tapasztalati pontot szerezni. Egy pályán kétszintnyi TP-t tudunk összeszedni;, miután beértünk a célba. Ezek az "upgrade"-ek a fegyvereinket, páncélzatunkat erősítik, de az ellenségeket is gyengíthetik (például pajzszavaró). Minden pályán lemegy előbb-utóbb a nap.

Túl sok bekapott sebzés esetén a játék kiszínezi a kép széleit zöldre.

Fegyverek; van itt minden mi szemnek, s szájnak ingere: gépfegyver, minigun, rakétavető, multirakétavető (több töltetet lő ki, duh), lézer, lángszóró, lávaköpő... rengeteg féle és fajta ölésre kitalált eszköz vár ránk;. A lángfegyverek semmit sem sebeznek, a rakétákkal magunkat is könnyedén felrobbanthatjuk (ha nincs megfelelő fejlesztésünk), a plazmafegyverek az alap "bolter" töltényét használják; egyedül a gépfegyver és a minigun volt igazán hasznos kalandjaim során, így én azokat vettem fel és fejlesztettem, mikor csak tudtam.; ha sikerül néhány kazettát beszerezni, megszokni a pályarendszert, az ellenségeket és, ha már közelharci fűrészeket is reflexszerűen használjuk, akkor kevés problémánk lesz még akár a későbbi pályákon megjelenő szörnyek és "boss"-ok ellen is. Egyedül a látóhatár túl kicsi, így a felfedezetlen területeket óvatosan kell járni, nehogy belefussunk egy csapatba, illetve robbanó ellenségekbe, a "boss"-ok pedig egy kaptafára épülnek. Ha tartjuk a távolságot, akkor nem tudnak igazán komoly sebzéseket kiosztani. Egyvalami azonban tönkrevágja a játékélményt, ez pedig a kiszámíthatatlan, gyakori kifagyás.

Az éjszakát a sötétebbé váló színvilág jelzi.

Nem tudom, hogy pontosan mitől van ez: talán a képkészítő program jelenléte, a sok "alt-tab"-ozás, vagy egyszerűen a rosszul megírt játék miatt, dea " Moss Destruction ", ezzel megakadályozva, hogy végig tudjam azt tisztességesen vinni. Volt, hogy a menükép nem jött be rendesen, néha az egyik pályáról a másikra történő köztes töltésnél ragadt be a program, de az is megesett, hogy nemes egyszerűséggel kiírta: összeomlott a játék, és legyek olyan tüneményes, küldjem el az erről készült hibajelentést a készítőknek. Most őszintén, kinek van kedve egy olyan játékkal játszani, ahol egy ilyen "crash" kukázza az addigi teljesítményed, és visszadob az első pályára? Pontosan, nem sokunknak.Sajnos a prezentáció sem tudja megmenteni ezt az alkotást. A grafika alapjáraton elfogadható volna... egy mobiltelefonon. Én értékelem a klasszikus képi világot, de az ellenségek részletes megalkotásán kívül nem igazán bűvölt el a látványvilág. A zene illett a grafikához:. A minimális addikció, amit okozott nekem a " Moss Destruction " hamar elszállt a fagyásoknak hála, és egyelőre nem igazán tudom jó szívvel ajánlani senkinek. Egy rövid távon szórakoztató, agyatlan "shooter"-rel van dolgunk, aminek, ha kivasalják a technikai hibáit, akkor talán még meg is érheti a pénzét, de addig viszont máshol éljük ki a féktelen lövöldözés örömét.