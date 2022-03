Monster Energy Supercross 5 teszt

Úgy fest, hogy a Monster Energy Supercross a krosszmotoros videojátékok Fifája, ugyanis lassan öt éve már, hogy óraműpontosságú rendszerességgel jelennek meg a minimális változtatásokkal ellátott részek. A Milestone idei alkotása ezt a vonalat követi hűen, vagyis hozza az elvárt alapokat, minimális extrákkal, azonban az igazán nagy problémák nem kerültek javításra.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a Monster Energy Supercross 5 rossz, azonban jónak sem tudnám nevezni. Tartalmi szempontból egész jó, a rajongók meg fogják találni a számításaikat. Kapunk jónéhány versenyfajtát, állítólag realisztikus fizikát, újdonságnak számító felkészültségi szintet a pilótáknak és egy tartalmas karrier módot is, illetve egy tréning terephez is hozzáférést nyerünk, ahol szabadon motorozhatunk és törhetjük darabokra magunkat, többek között.A multiplayer lehetőség továbbra is részletes beállításokkal hozza el nekünk a PvP versenyzés örömét, ám nincs igazán tétje még az egésznek. Jön az E-sport lehetősége is előbb-utóbb, még kicsit várni kell rá, úgyhogy kezdjünk neki mihamarabb a gyakorlásnak nemde? Nos, a gyakorlásnak mindenképpen, ha túl akarunk élni legalább egy futamot anélkül, hogy teli torokból üvöltöznénk a monitorunkkal, azt hörögve, hogy "Mit csinál ez?!" vagy "Mi a lópikulacintányér történik?!".

Ha valami nagyon elrontanánk, visszapörgethetjük az időt egy adott ideig (a zöld mérce alul mutatja ennek a lehetőségét).

Gyakorolni, a fent említett tréning terepen kívül (melyet "Compound"-nak hívnak) egy "Futures Academy" feladatcsomag segítségével lehet, mely egy gyakorlatsorozat, ahol a kezdők (és haladók is akár), illetve egy verseny fontosabb aspektusait. Ez egy nagyszerű játékmód, ami lépcsőzetesen, ám néha kissé zavarosan próbálja megértetni velünk a leggyakrabban használt billentyűkombinációkat.Melegen ajánlom ennek a végigcsinálását, mielőtt belevetnénk magunkat a karrier módba, ugyanis így jelentősen kevesebbet fogunk a motorról lerepülni, ami viszont következményekkel jár. Emberkénk sérüléseket fog elszenvedni, bár, hogy mitől függ a mértéke, az jó kérdés, ugyanis egy pár zuhanásos futam után súlyosabb állapotba kerültem, mint egy olyant követően, ahol dupla annyiszor nyaltam fel a sarat.

A "Futures Academy" lépésről lépésre vezet be minket a játék rejtelmeibe.

, ezt pedig a "Shape" vagyis készültségi állapotjelzőn láthatjuk. A legjobb, ha ez a "Perfect" szinten van, melyet úgy tudunk elérni, ha versenyeket nyerünk, illetve részt veszünk edzéseken és azokon mérföldköveket érünk el. Egy ilyen edzés a már ismerős "Compound" területen történik, és három feladatot kapunk: egy specifikus mutatvány prezentálása, presztízspontok gyűjtése, és a "SHAPE" elszórt betűinek összeszedése.Minél többet teljesítünk ezekből a feladatokból, annál nagyobb szintre kerül pilótánk készenléte és még a sérüléseiből is felgyógyulhat (az edzés során elszenvedett hasalások nem okoznak hosszútávú kárt). Ha nincs kedvünk edzeni, akkor pénzt is lehet költeni a sérülés összefércelésére, bár ez nem fog azonnal megtörténni, hanem még egy-két verseny erejéig megmaradnak a hátrányos hatások.

Ez a játék szép... csak ne nézzünk még véletlenül se a közönségre.

És nem jó dolog, ha az irányítás még nehezebbé válik ebből kifolyólag, ugyanis, az elődökhöz hasonlóan, mai tesztünk alanya is rendkívül csúszkálós kontrollal van ellátva. Igen, szimulátorról van szó, a való életben baromi nehéz egy krosszmotort féken tartani, de azért játszani is szeretnék, nem csak szenvedni, emiatt pedig nem találtam szórakoztatónak a, melyek olyan egyszerű akcióknál is felvetik a fejüket, mint egy sima kanyar.A megszokott "wasd"-n kívül tudjuk irányítani emberünk testsúlyelhelyezését (nyilakkal), a hátsó féket (Szpész; az "s" csupán az első fék), a kormányt fel és le is lehet húzni, illetve a kuplunggal is trükközhetünk. Ezek ismerete elengedhetetlen, ha például egy tökéletes rajtot akarunk produkálni, melyhez nyomnunk kell a gázt, előre kell döntenünk karakterünket és tartanunk kell a kuplungot, hogy aztán a tökéletes pillanatban elengedjük az utóbbit.

A karrier módban, két verseny között kihívásokat is teljesíthetünk plusz képzettségpontokért.

Ezt persze nagyon ritkán lehet összehozni, ugyanis majdhogynem tökéletes pontossággal kell elengednünk a gombot, amint lecsapódik a rajtgát. Ennek bekövetkeztét pedig semmi sem jelzi előre. De, ha sikerül, akkor nagy presztízspluszt kap versenyzőnk, ha pedig az úgynevezett "Holeshot" (vagyis a legelső kanyarban át tudjuk venni a vezető pozíciót) is a mienk, akkor az ezért járó pluszpontok mellett a versenyt is könnyedén meg fogjuk tudni nyerni. Általában.profilszintünk számára. Minél magasabb szintet érünk el, annál több esztétikai tuningelem válik elérhetővé. A fent említett módszereken kívül trükkök bemutatásával érhetünk el extra pontokat, illetve, ha gyorsabban fejezünk be egy kört az addigi leggyorsabbhoz képest, avagy, az első helyen megyünk át a rajtvonalon.

Nem tudom, melyik a jobb: közönséggel, vagy anélkül...

A technikák repertoárjában négy lehetőség kuksol: az ugratás, a farolás, a "Scrub" és a "Whip". Az első kettő önmagáért beszél ám az utolsó páros különlegesebb, annak ellenére, hogy nem lettek optimálisan implementálva. Ez a két mozdulat, általában, akkor kerül elő, mikor a versenyző a levegőben találja magát egy ugratás következtében, és ki akarja használni a landolást sebességszerzésre, vagy manőverezésre.Azonban itt pontokat is kapunk miután bemutattunk egy ilyen trükköt, más pluszt nem igazán, ám. Csak akkor kapunk presztízst ezekért, ha jó magasra repültünk, és rendesen el tudtuk fordítani a motort a megfelelő irányba, majd vissza sikerült állni egy landolásra is megfelelő pózba. Ha nem lett tökéletes a mozdulat bemutatása, vagy nem repültünk elég magasra, vagy épp rossz kedve van a rendszernek, akkor nem fogja értékelni a mutatványt.

Motorból rengeteg vár ránk, minimális értékkülönbséggel.

Ezért én legfeljebb a szóló módban megtalálható kihívásoknál használtam intenzíven ezeket a trükköket, de PvP-ben is előkerülhetnek, ha értjük a dolgunkat. Ám a játék gond nélkül fogja leröpíteni a játékost járművéről, ha az kicsit is rossz szögben landol; néha még akkor is, ha jól ért földet, de rossz napja van a rendszernek. Arról nem is beszélve, hogy a kanyarodás is nehézkes sokszor, mivel nagyon érzékeny a kormány, és emiatt az élesebb fordulatoknál a legnagyobb kihívás a motorom egyenesbe hozása volt.A karrier módban kapunk némi segítséget egy képzettség-szisztémával, melyeket versenyek, edzések és kihívások teljesítése után kapunk. Ezeket különféle fejlesztésekre lehet költeni, melyek elvileg könnyítik a "Scrub"-ok és a "Whip"-ek végrehajtását, biztosabbá teszik a landolást (kevesebbszer repülünk el) és lecsökkentik a sérülésekből elszenvedett negatív hatásokat, többek között. A probléma azzal van, hogy, ha egyáltalán.

Minél több feladatot teljesítünk, annál jobb formában lesz emberkénk a következő futamon.

Viszont, amint sikerült belejönni a kontrollba, a következő akadály az AI, mely minden csak nem értelmes. A könnyű szinteken nem igazán gondolkoznak a gépi ellenfelek, csupán meghatározott utakon mennek, és gyakran hasalnak ők is, kihívást nem jelentenek. Bár mikor a "Holeshot"-ról van szó, akkor megőrülnek és a rajtnál tökéletesen indulnak. Mindig. Utána könnyedén át tudtam venni a vezetést, de a legelső kanyar mindenkinek nagyon kell. A fejlett mesterséges okosság pedig természetellenes precízióval veszi be a kanyarokat, gyorsul, landol és tarol el minket szóval... fair.A karrierhez saját karaktert kell generálnunk és rendkívül minimális választásunk van, teljesen mindegy, női vagy férfi szereplőt indítunk. Egyedül az öltözék és kiegészítők terén színes a választék, bár azok nagy részét külön kell megvenni, illetve a különféle motorokból is kielégítő mennyiség van. Túl sok különbség nincs egyik és másik márka között, csupán akkor fogunk látni statisztika növekedést, ha egy magasabb osztályban csücsülő járgányt szerzünk be.

A karrier folyamán többször is lecserélhetjük a szponzorunkat vagy a csapatunkat.

A bemondó nem tudom, miért van egyáltalán, mivel ugyanazt az általános szöveget nyomja minden verseny elején és végén, a grafikai bug-okról pedig nem is akarok beszélni. Bár a "Day 1" patch mintha összefércelte volna a legtöbb ilyen hibát, ez nem változtat túlságosan. Nem botrányosan rossz, de mindezt egy DLC-ben is ki lehetett volna adni. Bár tény, hogy azért nem kérhetnék el egy teljes játék árát.De "aggodalomra semmi ok" a pénzduplázó minikiegészítő jelen van ismételten. Gyönyörű. Mondjuk megértem; a semmi munkáért el lehet kérni öt eurót, és ha valaki megveszi, akkor már megérte. Én bottal sem nyúlok hozzá az ilyen ajánlatokhoz, de biztos bennem a baj. A krosszmotor rajongóknak valószínű tetszeni fog a Milestone fejlesztőcsapat legújabb alkotása, de aki versenyezni akar, és nem belepusztulni az irányítás, illetve az AI fogyatékosságaiba, annak jobb, ha megvárja a további javításokat. Vagy a jövőre érkező hatodik részt.