Monster Energy Supercross - The Official Videogame teszt

Ha az egyszeri tesztelő a legújabb Milestone játékot kapja raportra, akkor kettő dologban egészen biztos lehet. Az egyik, hogy az átlagosnál nem sokkal jobb, ugyanakkor nem is teljesen használhatatlan a produktum, amolyan 6-7 pontos szürke zónában mozog szinte az összes eddigi alkotásuk. A másik dolog a témaválasztás, ugyanis a kiadó valamilyen oknál fogva potenciált lát az extrémebb darabokban.

Nincs ez máshogyan jelen tesztünk alanyával, a hangzatos nevű Monster Energy Supercross - The Official Videogame-mel sem. Amennyiben elemezzük a címet, jól látható, hogy egy közkedvelt energiaital gyártó cég neve díszeleg ott (akiknek a Rehab nevű terméke a cikkírót átsegítette már jó pár macskajajos reggelen) az official kifejezés előtt, tehát nyugodtan levonhatjuk azt a következtetést,Amennyiben kedvelitek az extrém sportokat, gondolom, ismeritek a motorozás eme látványos műfaját, de ha nem, íme egy kis gyorstalpaló. A Supercross egy nagyon látványos, főleg az ugratásokról és buckák szakszerű kerülgetéséről szóló történet, a már megszokott, hangulatos körítéssel.

Magányos út a motorosoké

amit amúgy nagyjából sikerült hoznia Milestonéknak, kicsit meglepő módon, de további rizsa helyett vesszünk el a részletekben. Ami első blikkre sajnos nem tűnik soknak, hiszenAnyagunk gerince a karrier mód, ahol egy névtelen figurából kell kőkeményt veteránt faragnunk először a 250-es géposztályban, majd annak sikere esetén a 450-ben is. Finoman szólva sincs túlbonyolítva az egész, hiszen minél több versenyt kell nyernünk, az ezekért kapott pontokkal növelhetjük szintünket, ami pedig a megnyitható tuningok miatt szükséges.Érdekes húzás,így bíztatván arra mindenkit, hogy bizony tanulják ki a motorok kezelhetőségét, illetve használják ki a pályák adottságait. Sajnos mindössze egy idő elleni versengést, valamint mini bajnokságot találunk még itt, ahol létező versenyzőkkel kell minél jobb eredményeket elérnünk.Persze azért a gearhead-ek el tudnak veszni, hiszen motorunkat a megnyitható extra lehetőségek segítségével részletesen tudjuk finomhangolni, valamint az elérhető szponzori szerződések segítségével hősünket dettó alaposan felcicomázhatjuk.

Anyám is megmondta hogy szép vagyok

sajnos kemény lagolások és egyéb érdekességek bukkantak fel a tesztelés időszaka alatt. Csodára ne számítsunk, de pár versenyt azért le lehet tolni itt is, bár valószínűleg heteken beül ki fognak halni a szerverek, szóval csak ezért ne ruházzunk be az anyagra.Szövegesen, valamint videókkal is bemutatják nekünk a működését, ami ettől függetlenül elsőre, sőt, másodikra is bonyolultnak fog tűnni, de egyáltalán nem vészes, csak meg kell szoknunk az interfészt hozzá. Tulajdonképpen minden lehetőségünk meg lesz ahhoz, hogy álmaink supercross rendezvényét megalkossuk, már persze ha lesz hozzá türelmünk.Amennyiben (hozzám hasonlóan) nincs, akkor pedig le tudjuk tölteni a kreatívabb elmék tákolmányait. Beszéljünk pár szót a körítésről, mert az viszont meglehetősen tetszetős. Tulajdonképp emiatt adtam meg neki a magasabb pontszámot is. Már eleve a futamok felvezetése, a csarnokok bemutatása megadja az alaphangot,A sportág keretei miatt a legtöbb csarnok nagyon hasonlóan fest, noha ezek a valóságban is léteznek, szóval amit lehetett, szerintem kihozták a fejlesztők ebből. Csak amerikai helyszínek vannak amúgy, de fel van osztva keleti-nyugati régióra az egész, így több, mint tucatnyi lokáció került a játékba.

Nyugi, mindjárt utólérek mindenkit. Se.

Ideje hogy kitérjek a hibákra, mivel azért akad szép számmal ebből a műfajból is. A meglehetősen karcsú tartalmat említettem már, ennél viszontAz egy dolog, hogy sokszor a legkisebb talajfogási hiba miatt repülünk a nyeregből, de azt már nonszensznek tartom, hogyha véletlenül hozzáérünk a pályát szegélyező akárminek, akkor úgy viselkedik a motor, mintha valami betonfallal ütköznénk. Sajnos bosszantóan gyenge lett ez, hiába tudjuk visszapörgetni bizonyos szakaszig a futamot.Sikerült olyan jellegtelen és unalmas instrumentális dalokat összeválogatni, hogy rövid idő után inkább álmosítóakká válnak, plusz nagyon-nagyon kevés található belőlük. A járművek kezelését szintén szokni kell, kicsit az az érzésem, nem tudták eldönteni, hogy szimulátor vagy pedig inkább árkádos legyen az egész, így az arany középutat célozták meg, ami csak mérsékelten sikerült. Néha egészen furán viselkedik a motor, illetve rá kell éreznünk a kanyarokra, melyik milyen technikát igényel a normális bevételhez (létezik ilyen szó?).

Itt még minden rendben volt.

Szóval egyáltalán nem lett rossz próbálkozás a Monster Energy Supercross, kifejezetten felfelé lóg ki a kiadó palettájából, noha azért a bőrükből nem tudtak kibújni. Amennyiben kedveled a Supercross műfajt és szemet tudsz hunyni a fentebb említett hibák esetében, akkor szerintem ne habozz a megvételével, főleg azért, mert meglehetősen budget áron kínálják a stuffot. A szkeptikusok szintén futhatnak pár kört vele, őket a pofás külcsín, valamint a hangulat foghatja meg. Mindazonáltal csodát ne várjunk tőle.