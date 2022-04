MLB The Show 22 teszt

A sportjátékok között nehéz stabilan, jól teljesítő darabot találni. Már eleve a működési modelljük furcsa: a legtöbb ilyen jellegű produktum minden évben megjelenik, apróbb változtatásokkal, finomhangolásokkal, de mégis, évről évre rekordot döntögetnek az eladások. Gondoljunk itt mondjuk Angliára és a Fifa aktuális részére, vagy mondjuk az USA és az NFL kapcsolatára. Kis túlzással mindegy, ha tulajdonképpen egy újracsomagolt darabot tolnak a szemük elé, némi morgás után meg fogják venni.

Jelen tesztünk alanya volt talán az egyetlen kivétel ebben a szegmensben. Ha visszanézzük, tulajdonképp az elmúlt pár iteráció egyenletesen magas minőséget hozott - törvényszerű volt tehát, hogy. Nos, ez most következett be: az MLB The Show 22 a kategóriájában még mindig egy remek ajánlat, viszont nagyon apró dolgokon változtattak csak, ráadásul ezek legtöbbje kifejezetten grafikai/motorház alatti fejlesztés.Ha megnézitek a pontszámot, alig van valamivel a 21-es rész alatt. Ha kedveled az MLB-t, ettől függetlenül csapj le rá nyugodtan (Xbox tulajok itt előnyben, mert már), de mindenki más szerintem nyüstölje tovább a tavalyit, mert az kifejezetten acélos lett. Node, lássunk inkább a részleteket, hátha valakinek mégis meg tudom hozni a kedvet a 22-höz is.

Itt milyen békés még minden

Az értekezést kezdjük a külcsínnel, hiszen ez nagyon erős pontja volt minden baseball cuccnak. Nem is csoda, mert az erőforrásokat máshogy kell elosztani, szóval tisztességgel rá lehet menni a részletekre. Már a The Show 21 is elérhető volt (az akkor még) nextgen konzolokra és alapvetően nem okozott csalódást, de azért attól is messze volt hogy kifacsarja az utolsó tartalékot. Nos, idén meglehetősen stagnál a helyzet.Sok játékos nyilvánvalóan új animációt és frissített arc scan-t kapott (mint például a már most félisteni státuszban lévő Shohei Ohtani, a borítón lévő playa), kicsit reszeltek a részleteken, de azért. Sőt, most először megvásárolhatjuk Nintendo Switch-re is! Na, erre nagyon kíváncsi lennék, mert ugye erőforrás szempontjából a fasorban sincs a többivel, de így a videókat elnézve egyáltalán nem lett rossz.Szóval a fű és a közönség továbbra is ocsortány randa, nincs rá jobb szó. Ez azért kellemetlen mert időnk nagyobbik részében sikeres dobás vagy ütés után ezeket nézegetjük. Őszintén remélem, hogy a következő résznél sokkal jobban figyelnek ezekre. Vagy csak simán végre igazi nextgen köntöst kap. Minden másban szinte. Technikailag szipi-szuper az egész: a PS5 brutál SSD-nek köszönhetően a töltési idők megszűntek, de nincsenek bugok, sem pedig fagyogatások. Valahogy így kellene kiadni egy programot 2022-ben.

Pont oda, a két szeme közé

Node, lássuk a többi friss elemet. Talán a legfontosabb, hogy kibővültek a co-op lehetőségek. Online játszva két másik haverral össze tudunk állni hogy így nyomjunk meccseket más brigádok ellen. Ezt ki tudjuk terjeszteni a Diamond Dynasty-ra is (a cucc kártyagyűjtögetős, eszelősen népszerű játékmódja), hogy összeadódjanak kártyáink és így tudjunk atomkemény rostereket létrehozni.Ez meglehetősen szórakoztató, de ugye az USA-ban egész iparágak épülnek a kártyák gyűjtögetésére meg adásvételére, szóval nincs min csodálkozni. A következő fejlesztés a March to October kapta. Ez lenne egy amolyan "lebutított" szezon - kiválasztunk egy csapatot, majd pedig különféle szituációkba helyez minket a rendszer, ahol helyt kell állnunk egészen a World Series győzelemig. Ha ezzel megvagyunk, akkor nézhetünk másik kompániát, szóval "one and done" elven működött.Eddig. Itt ugyanis, sőt, lehetőségünk van új embereket felvenni a rotációba. Tehát egy kicsit menedzserkedhetünk, ha éppen olyanunk van. Igen, jól látjátok, kezd elmosódni a MtO és a klasszikus Franchise rész, de valamiért előbbit jobban kedvelem ebben az esetben, mert sokkal, hát, áramvonalasabb és valljuk be, szórakoztatóbb.

Na, visszaütöd?

A DD nem csak az online lehetőséget kapta meg, gondoltak a remete gémerekre, akik szobájuk jótékony félhomályában csencselnek a kártyákkal. Nos, ők örülhetnek, ugyanis itt van az. Ez nagyjából arról szól, hogy az összerakott, egyedi paklinkkal amolyan mini ligában vitézkedhetünk, ahol kipipálhatunk opcionális feladatokat, de leginkább fejleszthetjük embereink képességeit, valamint egy zsák XP-t is farmolhatunk.A Conquest-hez nem nyúltak, viszont ez a duó rengeteg órányi szórakozást biztosít az erre fogékonyaknak. Magát a játékmenetet nem nagyon piszkálták: szösszenetnyi dolgokon változtattak, történt némi balanszírozás (például amikor ütünk, akkor jobban elmosódik a látásunk ha a strike zone-on kívül eső pitchekre küldenénk a bogyót), de semmi rendkívülire ne számítsunk.És ez alapvetően amúgy nem probléma, mert ezzel a szegmenssel sosem volt nagy gond. Ja, igen, sokkal jobban testreszabhatjuk a nehézséget is, valamint megjelent a Custom Practice opció. Na, mást tényleg nem hagytam ki innen. Érdekes módon egy- egészen addig, amíg meg nem halljuk ugyanazokat a mondatokat relatíve hamar, mert ekkor már inkább ki akarjuk kapcsolni őket.

Nyugi, lassú labda lesz

A játék kvázi "kampányához", a Road to the Show-hoz. Nagyon nehéz megfogalmazni hogy mi is az igazi gond ezzel. Az dícséretes, hogy a podcastos szegmensek végre tényleg úgy néznek ki, mintha hús-vér emberek beszélnének, nem pedig úgy, mintha valami elkefélt filter lenne a Teams-hez, de a gond nem ezzel volt/van. Valahogy nem áll össze az egész. Bár sokat szidjuk mostanában az NBA 2K hasonló próbálkozásait, az legalább egy kerek egészet alkot (bármilyen bárgyú is), jó vele játszani minden hibája ellenére.Az MLB ezen részét nagyon át kéne gondolni és egyáltalán nem lenne baj, ha valami ilyesmi irányba vinnék el - Amerikában szerintem örömtáncot lejtenének, a világ többi része meg nagyjából le van ejtve, hiszen a cucc alapvetően nem nekik készült.Ha nagyon gonosz akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ezeket a dolgokat alapvetően egy patch formájában is kiadhatták volna a tavalyi darabhoz, de nem teszem.

Hősünk vajon elüti?

Szóval a pozitív oldalon ott van a szinte tökéletesre csiszolt játékmenet a friss animációkkal, rosterekkel meg miegymással. A játékosok remekül festenek, kellemes a bővített online co-op, de örvendetes a March to October és a Diamond Dynasty-ban lévő újdonságok is. Ezzel szemben a külcsín többi részével ideje lenne valamit kezdeni, illetve alaposan át kéne szerkeszteni a kampányt, mert ebben a formában elvérzik a vetélytársakkal szemben.A kommentátorok szövegével úgszintén kéne csinálni valamit, mert jók az új arcok, de az összesen (némi sarkítással) szájukba adott három eltérő mondat finoman szólva sem túl sok. A végső pontszám még így is bőven korrekt: ha a 21 kimaradt valamiért, akkor nyugodtan zsákold be ezt, csalódni garantáltan nem fogsz.