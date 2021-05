MLB The Show 21 teszt

Nem emlékszem már rá hogy pontosan hol, de egy fórumon olvastam az MLB (Major League Baseball) játékokról, miszerint ezek azok, amik a többi hasonszőrű címmel szemben stabilan, kiszámíthatóan jól teljesítenek. Sosem akarják megváltani a világot velük és mindig pontosan annyit fejlesztenek rajta a kötelezőkön kívül, ami indokolttá teszi vásárlásukat. Ezt nyilván feltételekkel kezeljük, mert mi itt az Öreg Kontinensen nem feltétlenül érthetünk az amcsi gondolkodás minden szegmenséhez.

Gondolok itt arra, hogy imádják a Nascart, a Monster Truck darálást, de a pankrációnak szintén ez lenne a hazája. Persze van azért több olyan formátum is, amire nagyon ráharaptunk (NBA, NFL, NHL például), viszont ehhez ugye szükség volt bizonyos közvetítő médiumokra - ha itthon valaki megemlíti az amcsifocit, nem hiszem el, hogy ne. A baseball azért más, nem annyira felkapott, mint a másik három, úgynevezett major liga.Természetesen kezdeményezések vannak, de nem azonos a büdzsé, mint ahogy a lehetőségek sem. Persze ha valaki jártas az itthoni dolgokban, nyugodtan mélyítse tudásunk, hátha kedvet kapunk hozzá! Szóval, itt van nekünk az MLB The Show 21 , ami igazi nextgen élményt ígér, ennek megfelelően mi is az Alien-díszleten (lánykori nevén PS5) teszteltük. Lelki szemeimmel már láttam, hogy a haptikus rezgésekkel együtt micsoda pompázatos élényben lesz részem.

Na haver, ez lesz minden home run-ok ősanyja

A beröffentés után nem is cicózik velük a cucc, rögtön néhány döntést kell hoznunk, ami elsődlegesen a nehézésgre vonatkozik. Magamnak a dinamikus sávot állítottam be, ami annyit jelent, hogy. A roppant látványos élő bevágások meg tisztességgel meghozzák az ember kedvét egy kis csapkodáshoz, de ne olyan hevesen. Első utunk mindenképpen a tutorialba vezessen, ami egy kis szabályismertetéssel egybekötött kezelési útmutató.Itt begyakorolhatjuk az ütés minden fajtáját, illetve elmagyarázza a program, hogyan és miként tudunk csavart labdát dobni. Szóval ne sajnáljuk erre a szegmensre az időt, mert ezek hiányában bizony közel élvezhetetlenné tud degradálódni a játék. Minden cselekvéskor legalább három-négy presetet kínál az anyag, amik között lesznek DualSense-exkluzívak is.Sőt, még arra is figyeltek, hogy az- ilyen például dobásoknál a "rács", ami megmutatja az adott ütőjátékos hideg és meleg zónáit, be tudjuk mérni, hogy nagyjából hova dobjuk a labdát és milyen sebességgel tettük meg, satöbbi. Ütőként megtippelhetjük, hogy az ellenfél dobója milyen metódust választ, de variálhatjuk természetesen azt is, hogy merre és miként akarjuk a bőrgolyót (abból csinálják még? Vagy valami szintetikus izé?) elküldeni. Persze ezek csak a jéghegy csúcsa, számtalan más mechanikát kell magunkévá tenni hogy valóban élvezni tudjuk a játékot.

Felkészültél a leégésre?

A sportjátékokról alapvetően köztudott, hogy az átlagosnál jobban néznek ki, hiszen a rendelkezésre áll erőforrást nem kell annyira széttagolni, mint mondjuk egy open world cím esetében. Itt másra kell figyelni: legyen minél élethűbb az animáció, az játékosok másszanak le a képernyőről, a stadionok atmoszférája költözzön be a saját nappalinkba.Úgy gondolom, hogy az idei The Show, főleg a nextgen masinákon,. A nagy sztárok természetesen a végletekig kidolgozottak, minden egyedi mozdulatuk a helyén lesz. A lokációk úgyszintén példa értékűek, imádtam a zsibongást meg az éljenzést amit egy-egy jobb dobás vagy ütés csalt elő a helyiekből. Amin viszont még rengeteget kell dolgozni, az bizony a közönség megjelenítése. A lastgen masinákon még csak-csak elfogadtuk (bár morogtunk miatta eleget) hogy a kedves publikum hagy némi kívánnivalót maga után, de itt már nincs pardon.

iPet ballag a dobópont felé. Instant klasszikus

Olyannyira, hogy tesztalanyunk, annak is a közepét. Alapvetően ugye ez nem számítana, viszont amikor visszajátszásokat nézünk, vagy valami komolyabb vidit akarunk összevágni, akkor ott lesznek a kartonfigurák a háttérben és abszolút lerombolják a valóság illúzióját. De tényleg csak ebbe tudok belerúgni, amúgy nagyon csecse az egész. Technikailag természetesen példaértékű az egész, semmilyen bug vagy kifagyás nem borzolja idegrendszerünket, a töltés pedig igazából nem létezik.. Érthetetlen oknál fogva ez eddig hiányzott az MLB szimulációkból, de végre itt van. Ha már belerakták, akkor arra is figyeltek, hogy a pofonegyszerű legyen a kezelése temérdek lehetőség mellett, de elveszni sem fogunk azért. Fura, hogy nem csináltak külön valami közösségi felületet, ahonnan leszipkázhatnánk más játékosok által megálmodott építményeket, de azért ez bőven javítható.Építményünk nem csak úgy lóg a levegőben, hanem a Diamond Dynasty módban lehetőségünk van itt játszani a hazai meccseken, ami meg menőség. Tesztalanyunk gerincét továbbra is a kampány adja, ami alapvetően megegyezik a tavalyi iterációval. Annyi módosítás történt, hogy a meccsek után élő podcastokban jelentkeznek a szakértők, ami jópofa újítás. Minden más szinte teljesen megegyezik a 20-as kiadással. Persze a rostereket frissítették, sőt, élőben követik az eseményeket, de azért ez elvárható egy sportjáték esetében.

Na, próbáljuk meg méegyszer azt a leégést

A végére hagytam a legnagyobb csattanót -. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy az MLB The Show 21 elérhető a Microsoft konzoljaira is. Ez nyilván magával hozza a crossplay-t, azaz PS és Xbox tulajok össze tudnak csapni az online ligákban. Sőt, a redmondi brigád odáig ment, hogya baseball-t, így ha rendelkezel ilyen előfizetéssel, minden további nélkül húzhatod is lefelé.Szóval ezt tudja az MLB The Show 21 . Egy sallangmentes, profin összerakott, alapvetően szórakoztató cucc, ami azért nem tökéletes. A DS fícsöröket leszámítva van még hova reszelni hogy az igazi nextgen érzés elkapjon minket, de alakul. Ha az összes rész fenn sorakozik a polcodon, akkor habozás nélkül vásárolhatod ezt is, de új belépőként azért számíts arra, hogy a tanulási görbe jóval magasabb, mint egy Fifa, egy NBA vagy NFL játék esetében, plusz a "bézbóz" azért nem az a műfaj, amivel egy lankadó házibulit fel tudsz dobni. A nyolc pont ellenben teljesen jogos, szóval mérlegelj, hátha kipróbálnál valamit újat.