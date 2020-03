Mega Man Zero/ZX Legacy Collection teszt

Mega Man nevével először meglehetősen pici koromban találkoztam. Mint ahogy sok gyerek abban az időben, én is a klasszikus "sárga kazettással" kezdtem komolyabb konzolos pályafutásom. Tudjátok, ez volt az a doboz, amiben X mennyiségű játék volt, nekünk meg csak szelektálni kellett közülük. Volt ennek amúgy mindenféle neve, de a kedvencem talán a falusi Nintendó (igen, hosszú ó-val, nyilván). A lényeg, hogy volt egy bizonyos Rockman nevű cím.

Ebben egy kék színű emberkét kellett terelgetni, akinek az egyik kézfeje helyén egy sárga gömböket lövöldöző apparátus volt odabiggyesztve. Nem nézett ki túl jól, eszeveszettül nehéz is volt, ugyanakkor. A második pályán mondjuk sosem tudtam túljutni, de ez egyáltalán nem zavart.Aztán jó pár évvel később valamiért bevillant ez az emlék (munkaidőben, ofkorsz) és túl sokat nem is kellett kutakodnom ahhoz, hogy rájöjjek: gyermekkorom egyik hőse bizony nem volt más, mint a legendás Mega Man, akit én a durva lopás miatt Rockman-ként ismertem, ugye. Az is világossá vált, hogy a nálunk,Japánban brutálisan nagyot megy. A nemzeti hős kifejezés némiképp túlzó, de azért nem nagyon.

Na, most balra vagy jobbra menjek?

Természetesen ahogy az lenni szokott,kapott szerepet emberünk. Ezek szinte kivétel nélkül 2D-s, igazi oldschool programok, amolyan metroidvaniák. Ahogy ismertség tekintetében sem veheti fel a versenyt hősünk mondjuk a Marvel legényeivel, úgy természetesen az eladások sem hoztak kiugró számokat, ahhoz viszont bőven elegek voltak, hogy fenntartsák az érdeklődést. Plusz ennek hozadéka nyilván számtalan manga és anime, ami megpróbáltak egy kis boostot adni a népszerűségnek.A japánok imádják, na, ez a lényeg. Az évek alatt számtalan kollekció látta már meg a napvilágot és tesztlaborunkba is eljutott a legfrissebb, lánykori nevén Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Ahogy azt már gondolom kitaláltátok, ez egy újabb gyűjtemény.. Ezek név szerint: Mega Man Zero, Zero 2, Zero 3 és Zero 4, valamint a Mega Man ZX és ZX Advent.Kilóra tehát megvagyunk, ennél azonban nyilván fontosabb, hogy mit kínálnak ezek. Ami biztos, hogy a múlt egy szeletét, hiszen a szextett legrégebbi tagja az eredeti Zero még 2002-ben látta meg a napvilágot GameBoy Advance-re,

Józsi! Hozzad már a targoncát!

Jogos kérdés, hogy mit tud kínálni nekünk egy ennyire régivágású elemekből álló produktum. A rajongóknak, mondanom sem kell, maga lesz a Kánaán, hiszen ha korábban kimaradt bármelyik rész, akkor most pótolhatod őket, ráadásul egyben. És akkor így tulajdonképpen a lista végére is értünk, mert másnak nem nagyon fogom tudni ajánlani ezt.Már csak azért sem, mert túl sok melót a. Természetesen az irányítást átvariálták, valamint a felbontáson is javítottak, plusz néhány extra elem került bele, de ezzel ki is fújt a dolog. A játéktér eléggé le lesz szűkítve, mert mindkét oldalon viszonylag komoly szegéllyel rendelkezik anyagunk (játéktól függetlenül). Cukik, mert különféle képeket tudunk beállítani ide, de ettől függetlenül eléggé zavaró. Nyilván a grafikára külön kár kitérnünk, hiszen el tudjátok képzelni, hogyan fest egy húsz évvel ezelőtt, kézikonzolos cím a 4K felbontáson.Technikailag rendben vagyunk, gyakorlatilag zéró a töltési idő, nincsenek fagyások sem pedig bugok. A tartalom is rendben van, hiszen hat darab játékot kapunk, ami ráadásul rettenetesen nehezek (bár van választható nehézség), szóval elleszünk vele egy darabig. Az ára teljesen baráti, az olyan gonosz felhangokat meg hagyjuk, hogy ez tulajdonképpen mennyire talált pénz a kiadónak.

Hogyan teccik mondani?

És igazság szerint. Az őszintén szólva bajban vagyok az ajánlással, hiszen ezeket a termékeket általában csak a legnagyobb rajongók szokták favorizálni, ők meg gondolom rommá pörgették már mindegyik részt. Szóval, ha éppen temérdek időd (meg pénzed) van, nem bírod kivárni amíg a nagyágyúk ideérnek és még a stílust is kedveled, akkor hajrá, nem állok utadba. Minden egyéb esetben inkább rohanjuk meg a közérteket konzerves löncshúsért meg wc papírtért, hiszen jön a tél vagy mi.