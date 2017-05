LocoRoco Remastered teszt

Tételezzünk fel, hogy elképesztően rossz napod van. Reggel bal lábbal kelsz, zuhanyzás közben véletlenül meghallod az addig csodásnak hitt énekhangod, a metrón egy afterról hazafelé igyekvő lány összerókázza a cipődet, a munkahelyeden migrálás volt és nem éred el a levelezésed, hazafelé pedig a kedvenc kínai éttermed zárva van (megint), így kénytelen vagy egy huszadrangú helyről rendelni egy pizzát. No, ilyenkor dobj el mindent és indítsd el a LocoRoco Remastered -et.

Férfiasan bevallom, amikor Marco rám osztotta ennek a csodának a tesztelését, halkan elkezdtem szentségelni, mivel mérsékelten kedvelem az ilyen cukormáztól csöpögő, édesen üngyürü-büngyürü darabokat.Aztán beugrott, hogy az eredetivel már játszottam még 2006-ban, PSP-n és mintha olyan érzéseket társítottam volna ehhez, hogy elképesztően jót szórakoztam a stuffal. Most, három órányi túltolt cukiskodás után ezt csak megerősíteni tudom,

Balra vagy jobbra guruljak?

A sztorit össze lehet foglalni egyetlen mondatban: kedves kis locorocoink világára egy meteorit zuhan, megzavarva egyrészt a békés semmittevést, másrészt pedig a gonosz, pókszerű mojomojók hadát szabadítva a cukkancs közösségre. Nyilván ezt hőseink nem nézik jó szemmel, felveszik a kesztyűt és már kezdődhet is a szokatlan kalandocska.Az esetek nagyobbik felében az egyszerű ötletek a legzseniálisabbak. Ezt a tézist erősítvén játékunk mechanikája finoman szólva sincs túlbonyolítva, viszont elképesztően élvezetes. A kis locorocok világát az L1 és R1 gombokkal tudjuk jobb-balra döntögetni, így ösztökélve gurulásra hősünket. A féktelen gördülés közepetteEzen kívül tudunk még ugrani, valamint a nagy gombócból sok picit csinálni (ha nem férünk be valahova), majd pedig újra összeolvasztani őket és ennyi. Mindez persze ölég karcsú lenne, ha a pályadesign nem lenne megfelelő. Mivel azért a fiatalabb korosztálynak készült a játék, ne rayman-i összetettséget képzeljetek el, ugyanakkor nem is faék egyszerűségű, pont kellemes egy húzósabb nap után.Akadályokat kell elkerülnünk,csapdákon ugrálunk át, valamint rejtett dolgokat keresgélünk. A játék magán hordozza PSP-s mivoltát, ugyanis egy-egy pálya átlagosan öt perc alatt teljesíthető.

Akkor mehet max hangerőn a Tankcsapda

Összesen öt, teljesen eltérő világot kapunk, átlagosan hat-nyolc helyszínnel, amiből kiszámolható, hogy a játék szavatossága pár órára rúg. Ezt természetesen ki lehet tolni szépen, mivel egy csomó gyűjtögetni való akad a lokációkon, amiket csak többszöri próbálkozásra lehet majd megszerezni, így teljesen korrektnek érzem az összkép tekintetében.Már csak azért is, mert elképesztően jó érzés ezzel a stuffal játszani. Leülsz, hagyod, hogy az ártatlan, gyermeki báj elvarázsoljon,gügyögést és egyszerűen képtelen leszel a fülig érő vigyort letörölni a fejedről. Az összképre nyilván a grafika is rátesz egy jó nagy lapáttal. Hirtelen nem is tudom, hogyan jellemezzem, annyira, hmm, egyedi.Mintha óvodások kicsit rárepültek volna mindenféle vicces tablettára. Nem is ragozom ezt túl, nézzétek meg a képeket. Nyilván technikai gikszerek nincsenek, kicsit meg is lepődtem volna, azért a PS Pro-nak illik akadásmentesen vinni. Kettő negatívumot tudok felhozni csak.Az egyik, hogy ugyan elérhető néhány extra minijáték, te totálisan feleslegesek, iszonyúan erőltetettek, így nem teljesen értem, minek kellett belepakolni. A másik magát a portot érinti. Szép meg jó, hogy megkapjuk szinte egy az egyben az eredeti PSP-s változatot, ugyanakkor néhány extra pálya vagy lehetőség igazán elfért volna még.

Mi is vagyok? Hol is vagyok?

De ezzel be is fejezem a nyifogást, mert a LocoRoco Remastered egy zseniális, kicsit hiánypótló alkotás. Kellően infantilis, de mégis, amikor leültök elé, konkrétan letehetetlenné válik. Megszűnik teljesen a külvilág és olyan önfeledten fogtok szórakozni, mint kisgyermekként, amikor először toltátok meg az újonnan kapott mentőautót.