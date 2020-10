Little Big Workshop teszt

Tesztelői pályafutásom alatt meglehetősen sokféle játékkal találkoztam már. Nekem ugye fő profilom a konzol, ezért leginkább azok futottak át kezeim között, aminek létezik ilyen portja. Most, hogy egyre több, kisebb kiadó hozza át portékáját Switch-re, PS-re és Xbox-ra, úgy is fogalmazhatnék hogy egy kicsit kitárult előttem a világ, hiszen eleddig hanyagolt műfajokkal is találkozhattam. Így mentettem életeket (hát persze) a Two Point Hospitalban, illetve most, jelen tesztünk alanyánál a gyárépítésbe, valamint annak munkafolyamataiba is bepillantást nyerhettem.

Amint megláttam a címet, azért bevallom, hangosan felnevettem (pontosabban gúnyosan), mert első blikkre valami ocsortány nagy LittleBig Planet koppintásra gondoltam. Aztán persze ahogy elindítottam, gonoszkodásom egyből tovaszállt, hiszen totál másról van szó, de erre már gondolom a képek átnézése közepette rájöttetek.Egy végtelenül cuki, menedzselős játékot ismerhetünk meg a képében, ahol "mindössze" annyi teendőnk lesz, hogy megfelelő munkafolyamatokat beállítsunk, piacot és konkurenciát elemezzünk, valamint munkásainknak kiváló rekreációs lehetőségeket biztosítsunk. Egyszerűen hangzik? Naná! Tényleg az?

Micsoda részletesség!

Új játék indításánál természetesen rögtön a tutorialba kerülünk, ami ugye ezeknél a típusú címeknél kulcsfontosságú. Az kezdeti lépések végtelenül egyszerűek: megtanuljuk, hogy lehet használni a különféle tervező és kivitelező asztalokat, megismerkedünk a legyártható dolgok listájával, illetve bepillantást nyerhetünk aKicsiny műhelyünk mellett található egy nagy, pirosas lila telefon, amin keresztül vehetünk fel megrendeléseket - tulajdonképpen ez játékunk célja, hiszen. Annyi a lényeg, hogy a velünk konkuráló, hasonló portfólióval rendelkező gyárakat lenyomjuk mind termelésben, mind pedig profitban. Pénzt kétféleképp kereshetünk. Ha csörög a teló, felkapjuk és elfogadjuk az ott érkező megrendelést. Ebben az esetben előre definiált tárgyakat kell elkészítenünk, természetesen adott határidővel.targetek is vannak: nem mindegy például, hogy milyen fából és milyen technikával készítjük el a végterméket. Simán lehet, hogy a megrendelő a végén nem lesz megelégedve, ebben az esetben természetesen bukunk egy csomó pénzt és nyersanyagot. Ha viszont túlteljesítjük minden téren az elvárásait, akkor ha legközelebb kell neki valami, természetesen hozzánk fog fordulni.

Csókolom, IKEA? Szeretnénk mindenből kérni kettőt

A második monetizációs lehetőségünk a piac. Itt elemeznünk kell a különféle trendeket, meg kell vizsgálnunk, hogy az adott pillanatban mi mennyit ér. Végig kell gondolnunk, hogy van-e elég erőforrásunk a kivitlezéshez, vagy pedig fel kell hozzá vennünk még embereket.Érdemes azonban ezt viszonylag hamar eldönteni, ugyanis a kereslet viszonylag sűrűn változik, így simán elképzelhető, hogy belefogunk valamibe némi hezitálás után, viszont mire végzünk vele, már csak a felét éri, mi meg elpazaroltunk egy csomó időt. Az a szerencse, hogy viszonylag sok dologra kell figyelnünk, azonban a mechanikák egész hamar kiismerhetőek. A termelés mellett legalább ennyire fontos lesz munkaerőnk megfelelő karbantartása.Lányaink és legényeink bizonyos mennyiségű robotolás után szó szerint kidőlnek és addig nem mozdulnak a padlóról, amíg az akksijuk fel nem töltődik. Ezt a folyamatot elősegíthetjük, ha gondoskodunk a megfelelő rekreációs lehetőségekről: létrehozhatunk számukra egy pihenő részleget, ahol kávézhatnak, különféle automatákat használhatnak és kbeszélhetnek minket, a gonosz, kizsigerelő főnököt. A játékmenet olajozott, azonban van néhány hiba is benne. Például hiába építjük a legfullosabb pihenő részt, amit még a Google is megirigyelne, néha dolgozóink valmaiért nem jutnak el oda.

Ez a kép annyira 2020 amennyire lehet

, mert az oké, hogy segít beindítani a folyamatokat, viszont talán túlzottan hamar engedi el a kezünket, nekünk meg marad a kísérletezgetés. A kezelhetőség szokott még kardinális lenni ezeknél, viszont szerintem teljesen jól sikerült a megvalósítás. Egyszersem éreztem azt, hogy de jó lenne egy billentyűzet vagy egér.A külcsínről nagyon nehéz bármit mondani, hiszen alapvetően egy, ami ezt leszámítva teljesen funkcionális, ezért felesleges a porba taszítani, de isteníteni is. A zenék, hangok leginkább az első generációs Lego játékokat idézik, szóval ha ott nem volt problémád velük, akkor itt sem lesz.Őszintén szólva könnyed szívvel adtam meg neki a magas pontszámot, hiszen egy-két apróbb bakin kívül stabilan hozza azt, amit hirdet. No meg persze azt se felejtsük el, hogy egy rettentően rétegjátékról van szó. Amennyiben karmolod az ilyesmi "szimulátorokat", egészen nyugodtan tegyél vele egy próbát, van annyir jó mint a többi. Nekem úgyszintén jól esett a kikapcsolódás a vér és bél világából.