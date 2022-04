LEGO Star Wars: The Skywalker Saga teszt

Azt hiszem nem túlzás kijelenteni, hogy az elmúlt egy évtizedben szinte belefulladtunk a különféle Lego játékokba. Minden, ami egy kicsit is érdekesebb téma volt, megkapta a saját digitális verzióját - oké, főleg a blockbuster filmekre gondolok, de akad a palettán Ninjago, Lego Movie meg zsillió más, akár saját kútfőből összerakott produktum is. Többnyire szórakoztatóan sikerültek, a humor szintén rendben volt, de azért érezhetően kifogták a szelet ennek a szegmensnek a vitorlájából.

Magát a vállalatot nem hiszem, hogy bárkinek is be kellene mutatnom. A brand tavaly év végi értéke meghaladta a kilenc milliárd dollárt, szóval tényleg nem semmi a dolog. Nincs is nagyon értelme elveszni a videójátékon kívüli területeken, mert egyrészt ahhoz nem vagyok elég nagy gyűjtő, másrészt ez mégiscsak a legfrissebb játékuk, a Skywalker Saga tesztje, szóval szorítkozzunk erre a szegmensre.Ha az agyad mélyén rémlene valami olyasmi, hogy már lenne ilyesmi játék, akkor a hiba nem nálad van. Igen, tulajdonképpen az Ébredő erőig már mindent feldolgoztak, több formában., nyilván (kis túlzással) még hűtőgépre is. Érezhették a Traveller's Tales-nél is, hogy kissé sok lesz a jóból, így visszavettek a mennyiségből, cserébe tesztünk alanyának brutálisan megtolták a marketing szekerét.

Milyen cukin mosolyog!

A végeredményt látva nincs miért haragudni rájuk: a Skywalker Saga nagyon, de természetesen messze nem hibátlan. Nálunk a PS5 verzió járt teszten, de ahogy megszokhattuk, úgy nagyjából mindenre is megjelent.Szóval, ahogy a a címben láthatjátok, ez bizony a Skywalkerek történetét meséli el egészen a Baljós Árnyaktól a Skywalker koráig, tehát. Új játék esetén a trilógiák első részei érhetőek el és ahogy haladunk előre az adott sztoriban, úgy nyílik meg a többi epizód. Természetesen nem kell semmiféle rendszert követnünk, ugrálhatunk össze-vissza közöttük. Minden egyes rész, amik természetesen több lépcsőből állnak, de hamar kideríthető, hogy ez összesen negyvenötöt jelent. Ez első pillantásra nem tűnik soknak - ha csak és kizárólag erre fókuszálunk, akkor olyan tíz, tizenkét óra alatt át lehet rohanni az egészen, viszont ennek semmi értelme nincs, a Lego programok nem erről szólnak.Még egy tévhitet eloszlatnék: nem, a Saga nem lett open world cucc, bármennyire is próbálják elhitetni velünk ezt. A bejárható területek ezzel szemben igen alaposan meghíztak. Akadnak olyan nagy kiterjedésű lokációk, ahol konkrétan taxival tudunk közlekedni az egyes negyedek között, meg persze ott van a világűr. Ha megnyitjuk a térképet, azon láthatjuk a különféle kvadránsokat ahol az eltérő planéták helyezkednek. Amint befejezünk valahol egy fő misszót, kedvünk szerint átröpködhetünk bármelyik, már megnyitottba, hogy ott kószáljunk - szóval ebben az értelemben valóban rendelkezik nyitottsággal.

És nyilván Jar-Jar is itt lesz

Mivel mind a kilenc rész szerepelteti magát, természetesen az összes helyszín elérhető: akciózunk Tatooine homokdűnéi között, összeakaszkodunk Darth Maullal, kergetjük a nyomorult AT-AT lépegetőket a Hoth jégbefagyott világán, de eljutunk Kamino esőáztatta felszínére is.Nem sorolom fel, mert minden, de tényleg minden látogatható a játékban, hiszen az egyes részek szolgai módon követik a filmbeli eseményeket. Az első negatívumot itt kell megemlítenem, mivel. Ugye a Star Wars univerzumának elválaszthatatlan része az űrcsaták meg a különféle vadászgépek, csillagrombolók, anyahajók. Nost, ez itt olyannyira vérszegény, hogy ebben a formában nem is tudom, minek erőltették.Eleve szörnyű a kezelhetőség (szerencsére csak itt), de azt nehezen veszi be a gyomrom, hogy mindössze annyi a dolgunk, hogy rátenyereljünk a lövés gombra, nyomjuk a gázt és a célkeresztünk közepébe lavírozzuk az aktuállis célpontot, ami lehet egy ellenséges vadászgép, esetleg egy meteorit, amiből pénzt tudunk kinyerni. De ezek pár percig tartanak és finoman szólva sem látványosak. Nem értem, hogyha a planétákon játszódó eseményeket ilyen frankón megoldották, akkor erre a szegmensre miért nem lehetett nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez azért nagy kár, mert egyébként a hangulatot és a látványt remekül eltalálták!

Merre is van a turbó gombja?

Ha megnézitek a képeket, látható hogy keveredik a legós és "rendes" design. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden olyan dolog, ami szervesen kapcsolódik a játékmenethez, kockából van felépítve, a környezet ellenben normális külcsínt kapott. Előbbire azért is volt szükség, mert nyilván szinte minden szétverhető. Viszont újgenerációs köntösben a kettő elegye remekül fest.A karakterek megtartották minden bájukat, a szakaszok többi része ellenben olyan, mintha valamelyik filmből lépett volna elő. Természetesen azért nem az élmezőnyben tanyázik, de bőven túlmutat a funkcionalitáson. Sajnos itt is meg kell említenem néhány mérsékelten pozitív dolgot, ami mind technikai jellegű, tehát elvben javítható.- érdekes módon nem az Ubisoft-féle átlógások és társai, hanem inkább a teljes kifagyás. De volt olyan is, hogy egy átvezetőnek csak a hangja meg a felirata ment, a kép nem.Olvastam törlődött mentésekről, csúszkáló szinkronról meg néhány hasonlóról. Hála a magasságosnak azért ezek viszonylag ritkák, de jelen vannak. Mint ahogy az FPS drop is és ez sem a konkrét játékmenetben, hanem a. Szóval furák ezek, viszont ahogy mondtam, legalább relatíve egyszerűen patchelhetőek. Nem volt szerencsém a többi verzióhoz, így nem tudom hogy PC-n, esetleg lastgen konzolokon mi a helyzet, de gyanítom, ott is ezek fordulhatnak elő leginkább.

Kenobi tábornok, ön tervez valamit

A játékmeneten variáltak a fejlesztők, de kizárólag annyira, hogy áramvonalasítsák azt 2022-re. Talán a legszembetűnőbb az a megváltozott nézet. Immáron TPS-ként csapathatjuk, tehát a vállunk fölött van a kamera, ami szerintem eszméletlen jót tett az egésznek. Sokkal látványosabb igazából minden: a harcok, a felfedezés, az ugrabugra.Némi szerepjátékos elem is került bele: a megnyitható,. Úgymint jedi, protokoll droid, zsivány, gonosz, satöbbi. Mindegyik kasztnak erősíthetjük bizonyos képességeit több lépcsőben: a jedik mindenféle lőfegyvernek vissza tudják ütni a sugarát, erősebb elmetrükköket alkalmazhatnak meg ilyenek. Szóval semmi extra igazából, viszont ez magával hozta azt, hogy alakítottak a harcon.Persze nem megyünk át Devil May Cry jellegű mélységbe, de legalább már nem csak egy gombot kell a végtelenségig nyomogatni. Még kombózni is tudunk! Használhatunk különféle védekező és kitérő mozdulatsorokat, vetődhetünk, duplát ugorhatunk. Mondjuk ezt az egészet egy. Ha esetleg elhaláloznánk, akkor pontosan ugyanonnan folytathatjuk, mindössze a pénztárcánk lesz üresebb. Értem, hogy a stuff főleg a fiatalabbaknak készült, de azért ezzel jó lenne valamit kezdeni majd.

Biztos nem lesz itt semmi árulás?

Térjünk rá a sokat emlegetett tartalomra. Nyilván itt is a Free Play adja majd az egésznek a savát-borsát. Ilyenkor kedvünk szerint rohangálhatunk az egész galaxisban hogy begyűjtsünk mindent, amit esetleg elhagytunk. Ezeknek a gerincét az úgynevezett Kyber brick-ek adják. Kapaszkodjatok meg,, ami teljesen nonszensz mennyiség.A gép megmutatja, hogy melyik bolygón mennyit lehet összegyűjteni belőlük, szóval nem kell fejben tartani. Ami jópofa, hogy ha ötletünk sincs, merre lehet, akkor meg tudunk vásárolni egy tippet hozzá, vagy megkereshetjük a térképen azokat a karaktereket, akik rendelkeznek valami infóval. Ezen kívül csinálhatunk klasszikus másodlagos feladatokat, ügyességi dolgokban vehetünk részt és egy csomó minden más extra tevékenység várja hogy felfedezzük.Lesznek ám főellenségek, nagyobb volumenű dolgok is. Ilyenkor kicsit megváltozik a dinamika és sokkal jobban hasonlít majd a korábbi Lego cuccokhoz: visszatér például a három részből álló csúszka ami a begyűjtött pénzt jelzi. Itt tudjuk a legtöbb Minikitet összeharácsolni, de teljesíthetünk extra kihívásokat meg néhány másik dolgot. Ja, és ha nem mondtam volna, a kyber brickek segítségével tudjuk erősíteni a karaktereket, szóval érdemes ráfeküdni.

Sasoljuk meg a klónokat

A zenék természetesen azok, amiket már megszokhattunk (tehát hibátlanok), viszont a szinkront nem az eredeti színészek adják, hanem hozzájuk hasonlító karakterek. Pont ezért a párbeszédek sem a filmekből letek átemelve, de ettől még egészen zseniálisak. A humor is a helyén van, bár kissé gyerekes (mint mindig), de azért jókat lehet mosolyogni a gageken.Az összegzésnél nem vagyok túlzottan nehéz helyzetben, hiszen alapvetően remek lett a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga . Végigjátszható mind a kilenc epizód, bődületes tartalommal rendelkezik, nagyon szórakoztató, lehet offline coopban csapatni és kellően pofás a külcsín. A magasabb pontszámhoz jóval kevesebb technikai gubanc kellett volna, de nem ártana lassan kezdeni valamit a kihívással, pontosabban annak hiányával, illetve tessék szépen kidolgozni az űrcsatákat is. De a lényeg, hogy irány a shop, vegyétek, vigyétek!