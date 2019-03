Left Alive teszt

Rettentően kíváncsi lennék arra, hogy milyen meetingek lehetnek az igazán rossz játékok esetén. Nézi a menedzsment a készülődő művet, pontosan tudják a tagok, hogy az alkotás minősége bizony a béka fenekét súrolja alulról, de mégis zöld utat adnak a projektnek. Beleölnek dollár százezreket a fejlesztésbe, marketingbe, aztán hátra dőlnek székükben, miközben az internet ízekre szedi a portékát.

De komolyan, vajon mi hangozhat el ilyenkor egy megbeszélésen? Srácok, láttuk már az elejétől, hogy ezt bizony meg fogják köpködni, de bíztunk benne, hogy az uccsó két nap hirtelen rendbe teszitek az egészet? Vagy nincs hibáztatás, egyszerűen benyelik a békát, felírják a palettára hogy csináltunk egy lopakodós anyagot és kész? Ezernyi más ötletem lenne, de őszintén nem értem, ki engedélyezhette jelen tesztünk alanyának azt, hogy kiadják gyártásra. Már most szeretnék mindenkit "megnyugtatni":

Fura módja a Karácsonynak

Használhatnék sokkal erősebb szavakat is, mint például a digitális/fizikális szemét, de csak és kizárólag azért nem teszem, mert van egy réteg, akik szerintem iszonyúan örülnek annak, hogy az LA elkészült. Ők nem mások, mint a Front Mission szériáért rajongók. Ha esetleg nem hallottál volna még erről a franchise-ról, akkor a hiba nem a te készülékedben van. Noha a legtöbb tematikus programot lokalizálták és Európa is kapott belőlük, ettől függetlenül csak egy nagyon szűk réteg játszott velük. Pedig amúgy nagyon érdekes a koncepció, mert egy alternatív Földet mutat be, ahol hatalmas wanzerek (mechák) vívják emberek helyett a háborúkat, ráadásul nem kevés politikai játszadozással van megfűszerezve ez az egész. Nagyon hasonló a MechWarrior univerzumához, ha esetleg mond valamit a név.Ezek a játékok amúgy SRPG, azaz taktikai, körökre osztott szerepjátékok voltak, kivéve a Front Mission Evolved-et, ami kvázi rebootolta a franchise-t kilenc éve. Az klasszikus, külső nézetes lövölde lett, de sajnos nélkülözött minden egyediséget, így alig haladta meg a középszerűt az értékelése világszerte. Szóval tesztünk alanya is ebben a világban játszódik,A sztori Novo Slava-ban játszódik, ami egy amolyan előretolt helyőrség szerepét tölti be Ruthenia birodalmában. Miután közvetlen szomszédja Garmonia, a kvázi rosszak, ezért kissé érthetetlen módon, de csúnyán benéznek egy inváziót, ami a már emlegetett város elfoglalásával jár. Ahogy a trailereken láthattuk, három főszereplőt is kapunk: egy nyikhaj, rém idegesítő mech pilótát, egy betonkemény rendőrlányt, illetve egy régi háborús hőst, akit valamiért lesitteltek több évre, de most kiszabadult.

Vajon tudok még ajándékot venni?

Kezdetben még csak a puszta túlélésünk a tét, viszont ahogy haladunk előre, úgy ismerjük meg karaktereink motivációját, illetve eltérő céljaikat. Viszonylag sokszor keresztezi egymást a három út, de mindegyikük a saját feje után megy inkább, ezért nem nagyon dolgoznak össze. Nos, ez papíron jól hangzik, de a megvalósítás eléggé szörnyű lett. A játék folyamatosan dobálja be a csavarokat és az új anti-szereplőket a turmixba, de csak azok fognak érteni bármit is az egészből, akik nagyon jól ismerik ezt az univerzumot. Persze különféle felszedhető dokumentumok, illetve fájlok megpróbálják betömködni tudásunk kerítésén a lyukakat, de ez nem nagyon jön össze.Ez már csak azért is baj,- sokszor rajtunk múlik, hogy kit hagyunk életben, melyik túszt szabadítjuk ki, vagy hogyan reagálunk, ha feltűnik az ellenséges sereg tábornoka. Borzalmasan erős amúgy a Metal Gear Solid áthallás, így a Left Alive is próbál egyfajta erősen sztori alapú, katonai drámává avanzsálni, de hát erre minimális esély sincsen sajnos. Aztán elindítjuk a programot és megpróbálunk elmélyedni benne, egyből rájövünk, hogy ez a cím nemhogyAhogy említettem, a játékmenet alapvetően a lopakodásra, csendben mozgásra és gyilkolásra épít, amihez (a fejlesztők szerint) minden segítséget megkapunk.

Itt még peckesen állok

Kezdjük a legdurvábbal. Kérdem én, hogyha ez az egész tényleg a sunnyogásra van kihegyezve, akkor miért nem tudunk hátulról elkábítani/likvidálni senkit? Igen, jól olvassátok, nincs benne fojtás, letaglózás, se semmi hasonló dolog. Az egyetlen, amit megtehetünk, hogy egy vascsővel vagy lapáttal lekombózhatjuk az arra járókat, ugyanakkorA játékmenet még ezen kívül is hemzseg az ostoba tervezési hibáktól. Kezdetekkor iszonyúan kevés lőszerünk lesz, így rá leszünk kényszerítve a kraftolás használatára. Mindenféle bombákat, molotov koktélokat meg egyéb jóságokat pakolhatunk össze a felszedett alkatrészekből, amiket aktívan használnunk is kell. Aztán ahogy hajigáljuk ellenlábasainkra ezeket, jövünk rá, hogy a hatásfokuk egy erősebb lepkepukival egyenlő.Szóval ezzel nem leszünk kisegítve. Ha nagy nehezen elvergődünk az első ládáig, ott magunkhoz vehetünk egy viszonylag komolyabb géppisztolyt, amivel azt hihetnénk, hogy egyszerűbb dolgunk lesz. Újabb tévedés! Egyrészt a célzás katasztrofális.Másrészt gondolom valami bugnak köszönhetően teljesen random mennyiségű golyót kell belepumpálnunk a katonákba. Kivéve a shotgunnál, mert attól meg tulajdonképpen mindenki megfekszik egyetlen söréttől, ha kellően közelről tüzelünk. Szóval teljesen a gép kényére-kedvére vagyunk kiszolgáltatva. Nade, semmi baj, nem kell nekünk állandóan lövöldözni, ha tudunk lopakodni és sunnyogni, nem?

Mintha lenne egy kis gond előttem

Gondolom már kitaláltátok, hogy bizony ez is több sebből vérzik. A kedvencem az, hogy kapunk egy alapvetően szabadon bejárható pályát, ahol a marketing szöveg szerint úgy oldjuk meg az előttünk lévő feladatot, ahogy azt szeretnénk. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy még minimális szabadságunk sem lesz,Egy másik "jópofa" dolog, hogy ilyen esetlen mozgásanimációt szerintem a PS3 első játékai óta nem láttam. Egészen nevetséges módon fut, guggol, lapul épp aktuális hősünk, arról meg nem is szólva, hogy sokszor nem azt csinálja, amit mondunk neki. Ebből a legjobb, amikor egy fedezékhez tapadás helyett hősies tigrisbukfencet csinál, épp egy ellenséges tank elé.Teljesen random, hogy ki mikor vesz észre minket. Simán lehet, hogy el tudunk sétálni egy őr előtt, hogy két perc múlva a pálya másik végében grasszáló wanzer vegyen tűz alá. Próbálsz taktikázni, felmérni a terepet, fedezékről fedezékre haladni, hogy aztán egy kósza, rosszul megírt kódnak köszönhetően véletlenszerűen kiszúrjanak egy konténerben. Máskor meg simán átrohansz az egész pályán és rád sem hederítenek, még akkor sem, ha gránátot dobsz két ember közé. Amint tűzharcba keveredsz, akkor a szomszédos ország katonái nem fognak hibázni, minden lövésükkel találnak.

Na, vajon kiszúrnak?

A külcsín talán az egyetlen pont, ahol fel lehet fedezni egész szép dolgokat, de sajnos csak az átvezetők alatt. Az általános minőség egyfolytában hullámzik a PS2-PS3-PS4 minőség között, de persze inkább az első kettő lesz a mérvadó. Ennél sokkal durvább, hogy a PC-s változat valószínűleg sikerrel indulhatna minden idők leggányabb portja címért. Nagyon nehéz arra a "minőségre" szavakat találni, keressetek rá, tényleg érdemes vetni rá egy pillantást.Derék pályatervezőink sem kapnak díjat munkájukért cserébe, ugyanis hiába van viszonylag sok misszió, ha ugyanazt a szakaszt mindhárom szereplővel be kell járnunk.A másodlagos tevékenységek jelentik a legizgalmasabb lehetőséget, mert ilyenkor a háborús övezetben ragadt civileket kell megpróbálni eljuttatni egy megfelelő óvóhelyre. Na, itt tényleg találunk mindenfajta sztorit és legtöbbjüket ráadásul meg is kell győznünk arról, hogy velünk kell jönnie a biztonságot jelentő menhelyre. Nyilván azért ezt is sikerült szépen elrontaniuk fejlesztőinknek, ugyanis a megmentendő egyedek mindössze egyetlen útvonalat képesek követni (a térképen kék színnel lesz jelölve), attól semennyire sem térnek el, ezért nekünk kell az állj és mehetsz paranccsal terelni őket.

Odamegyek és leamortizálom a szagommal!

A szavatosság amúgy egészen korrekt, 10-13 óra biztos kell egy végig játszáshoz, de őszintén, ki az, aki a fentiek tükrében bele mer kezdeni az egészbe? Én hat pályán verekedtem át magam, de konkrétan beleőszültem az egészbe, annyira vállalhatatlan a produktum. A legjobb, hogy ezek után gondolom, mindenki azt hiszi, egy filléres portékával van dolgunk, de nem, jól látjátok, tényleg ennyiért vesztegetik ezt. Nagyon nem is tudok többet hozzáfűzni az egészhez mást, csupán annyit, hogy kerüljétek el, rettenetesen messziről. Vagy hívjatok papot, aki kiűzi belőletek még a gondolatát is ennek a förmedvénynek. Szegény PS4-em annyira megviselte az eset, hogy fel kellett szenteli a benne lakozó, Left Alive -ra hallgató rontás miatt. Ámen.