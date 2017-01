Az esetek nagyobbik részében az ennyire hosszú címek alapján, mint amivel jelen tesztünk tárgya is büszkélkedik, simán le lehet szűrni, hogy az alkotók mennyire unatkoznak valójában. Jó, nyilván most gonoszkodtam egy picit, de tény, hogy a Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue nem csak a nevében katyvaszos. Alapjában véve korrekt kis gyűjtemény, oppardon, remake, de egy picit a színfalak mögé kell néznünk a megértéséhez.

Az eredeti Kingdom Hearts még Ps2-n kezdte a térhódítást a meglehetősen szokatlan felütésével: Disney hősöket kevert össze Final Fantasy-ból származó legendás alakokkal, aztán ezt az egész turmixot egy akció-rpg műfajban tákolták össze.és ember legyen a talpán, aki a rettentően idegesítő nevű, térben és időben össze-vissza ugráló kiadványokat pontosan fel tudja idézni.Ami a lényeg: ha most ismerkedsz a KH univerzumával,mivel itt nagyjából az idővonal közepe környékén csöppenünk az eseményekbe. Egészen pontosan három terméket préseltek a lemezre. A legnagyobb részt a 3DS-re megjelent Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance teszi ki, ami az eredeti változat feljavított portja.

Ezt követi egy teljesen új fejezet, ami a KH 0.2: Birth By Sleep - A Fragmentary Passage nevet kapta. Ez a BbS kvázi közvetlen folytatása, egészen pontosan egy másik hős, Aqua szemszögéből meséli el a sztorit. A gyűjtemény utolsó része igazából egy 80 perces, összevágott film, ami a Kingdom Hearts X mögötti tartalmat mondja el. Ha még tudjátok követni a dolgokat, akkor térünk is rá a részletekre,A HD port legérdekesebb darabja kétség kívül Aqua meséje. Unreal Engine 4 támogatást kapott, emiatt egészen elképesztően fest (a többi epizódhoz képest, ofkorsz). Gyönyörű színek, tűéles táj, realisztikus víz effektek jellemzik, ráadásul teszi mindezt úgy, hogy semmit sem vesz el a stuff képregényes stílusából. Ez már csak azért is örömteli mivel gyaníthatóan a KH 3 is valami hasonlóan fog kinézni, szóval ez a szegmens gyaníthatóan eléggé rendben lesz.Üröm az örömben a mindösszesen nettó három órás játékidő, ami nem túl sok. Ezt a nyúlfarknyi szösszenetet igyekeztek megtölteni óvatos puzzle feladványokkal, dinamikus harcokkal valamint különféle kihívásokkal, amik segítségével például extra ruhákat és kiegészítőket nyithatunk meg. Minden kétséget kizáróan aEz nem interaktív, semmit sem tudunk csinálni benne, leülünk szépen és végig nézzük a matinét. Evezzünk át pozitívabb vizekre, mert szerencsére itt van még a Dream Drop Distance is, ami az eredeti 3DS-re kiadott verzió átdolgozott változata. Mindig ódzkodom amúgy az ilyen handheld-ről megcsináljuk nagytv-re való átállástól, mert ami jól fest az apró kijelzőn egyáltalán nem valószínű, hogy működik 100 centin, lásd Final Fantasy Type-0.

Szerencsére itt figyeltek arra, hogy ne legyen vállalhatatlan a külcsín, sőt,Persze senki se számítson effekt parádéra, de még olyanra se, mint a korong egy másik játéka, ezt nem UE 4-el valósították meg. Valamit kezdhettek volna a világgal, mondjuk egy kicsit több szereplővel benépesítve, mert nagyon sokat szinte teljesen üres helyszín van.A flowmotion harcrendszer viszont példásan működik: pontosan olyan folyékonyan kombózunk és ugrálunk, mint a kistesó esetében, extraként a Dream Eatereket is egyetlen analóg karnyi pöccintéssel érhetjük el. A felsoroltakon kívül van még egy idegesítő hiba, ami nem más, mint maga a drop rendszer. Sora és Riku sztorija ugye párhuzamosan zajlik, viszont csak addig tudjuk őket irányítani, amíg egy stamina csík el nem fogy.Amint ez megtörténik, már át s vált nekünk a rendszer a másik szereplőre. Ez teljesen jól működött egy hordozható stuff esetében,Gondolom feltűnt nektek, hogy keveset írtam például a videó történetéről, illetve az FP eseményeiről. Ez azért van, mert tényleg nem túl hosszúak, így nem szeretném lelőni azt a kevés poént sem, amit megtalálható bennük, bár tény, hogy a CGI filmecskében kissé túl sokat politizálnak ahelyett, hogy a KH világát mélyítenék tovább.

Mindent összevetve azonban egy teljesen korrekt gyűjtemény lett (le nem írom a nevét még egyszer) a stuff. Ahogy már a bevezetőben említettem,amennyiben az itt látható események lennének az elsők életedben.Március környékén érkezik a többi epizódot összefogó port, addig kell csak kibírni. Természetesen ha rajongó vagy, akkor nyugodtan nevezz be erre, mert tényleg korrekt munkát végeztek a fejlesztők. A 3D egészen pofás egy átirathoz képest, a Fragmentary Passage kiválóan sikeredett, sőt, még a filmecske is élvezhető.Ennek ellenére nem tudok több pontot adni neki a felsorolt hibák miatt, de azok ne rettentsenek el, mert Goofy-val még mindig szórakoztató bunyózni.